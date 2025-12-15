Третья теннисистка за два месяца перешла из России в Узбекистан. Теперь это Кудерметова

Узбекистан в последнее время стал страной, под флаг которой переходят российские теннисистки. Осенью о смене спортивного гражданства объявила Мария Тимофеева. В первый день зимы стало известно о переходе Камиллы Рахимовой. Третьей спортсменкой, отправившейся в этом направлении, стала Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники. На сайте WTA 22-летняя Кудерметова-младшая уже значится как теннисистка из Узбекистана. Официально о переходе ещё не объявлено, однако и на сайте ITF возле её фамилии теперь стоит узбекский флаг.

В настоящий момент Полина занимает 104-е место в рейтинге WTA. 2025-й стал для неё первым сезоном на высшем уровне — до этого теннисистка выступала преимущественно на «челленджерах». Серьёзный прорыв она совершила в самом начале года, когда выиграла семь матчей подряд в Брисбене (с учётом квалификации).

Кудерметова выбила из сетки таких сильных соперниц, как Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Ангелина Калинина. И лишь в финале россиянку остановила Арина Соболенко, хотя Полина выиграла первый сет. Этот прорыв позволил ей в итоге вплотную приблизиться к топ-50.

Больше таких мощных выступлений у Кудерметовой-младшей не было, и постепенно она выпала из первой сотни. В какой-то момент Полина шла на серии из девяти поражений. Тот финал Брисбена пока остаётся единственным для неё на уровне WTA. А на «фьючерсах» ITF у Полины девять титулов разного уровня, главный из которых — W50 в Индоре (Индия), завоёванный в 2024 году.

Интересно, что ранее Кудерметова выступала за сборную России — пусть не на крупнейших соревнованиях, но всё же. Полина в составе команды дважды выходила в четвёрку сильнейших на юниорском Кубке Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации). В 2018 году национальная команда России, за которую, помимо Кудерметовой, выступали Авелина Сайфетдинова и Оксана Селехметьева, заняла четвёртое место на этом турнире, проиграв Словакии в матче за бронзу, а на следующий сезон вошла в тройку — в матче за третье место были повержены немки. Призёрами стали Кудерметова-младшая, Селехметьева и Диана Шнайдер. Кроме того, летом 2024 года Полина и Елена Приданкина стали победительницами Игр БРИКС, которые прошли в Казани. В финальной матчевой встрече россиянки в одиночных играх победили теннисисток из Беларуси.

С 2024 года с Полиной Кудерметовой работает узбекский тренер Равшан Султанов. Этот факт наверняка облегчит спортсменке адаптацию. Теперь у Узбекистана три теннисистки в топ-200. И все они ранее представляли Россию.

Теннисистки из Узбекистана в рейтинге WTA



97. Камилла Рахимова — 802 очка

143. Мария Тимофеева — 513

881. Лайма Владсон — 30

1071. Влада Экшибарова — 16

1197. Милана Масленкова — 11

1278. Севиль Юлдашева — 8

1322. Нигина Абдураимова — 7

В начале этого года Полина Кудерметова в интервью «Чемпионату» говорила, что ей никто не предлагал выступать за другую страну. Также теннисистка заявила, что одна из её целей — выиграть турнир «Большого шлема».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева подробно объяснила, с чем связан массовый уход спортсменок в другие страны. «Смену спортивного гражданства я не люблю комментировать, но здесь уже слишком много переходов за очень короткий срок. Не люблю, потому что понимаю и знаю по собственному опыту: если девушки находились в списках сборной России, значит, они получали возмещение расходов на турниры. Для этого необходимо два раза в год проходить медицинское обследование в Москве, чтобы считаться допущенными к соревнованиям. После этого федерация возмещала расходы спортсмена и тренера. Кроме того, есть небольшая ежемесячная ставка за сборную, а в некоторых городах дополнительно помогают местные федерации.

Полина Кудерметова Фото: Chris Hyde/Getty Images

Сменить гражданство можно ради большего финансирования, бонусов, для упрощения путешествий без виз, возможности выступать на Олимпийских играх, если в родной стране ты далёк от основного состава, а также ради более выгодных спонсорских контрактов. Под спонсорскими контрактами я имею в виду спортивную одежду, ракетки, автомобили, косметику, повседневную или вечернюю одежду, оптику и так далее. Такие контракты традиционно были более привлекательными для теннисистов из стран Европы, США, Канады и Азии. Поэтому в один из периодов моей карьеры мне предлагали выступать за Францию. Но мой выбор вы все знаете.

Про Узбекистан пару месяцев назад слышала от знакомой, что они подпишут Рахимову и Кудерметову. Почему такой бум? Недавно был принят закон, который позволил многим состоятельным людям страны вернуться на родину. После этого началось активное финансирование различных спортивных федераций — как обязательный элемент меценатства», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Любопытно, что Вероника Кудерметова, старшая сестра Полины, недавно рассказала, как относится к теннисисткам, сменившим спортивное гражданство. «В целом мы общаемся с девушками-теннисистками, которые отказались от российского гражданства. Просто пересекаемся на турнирах. Но я их не осуждаю. Это их выбор», — приводит слова Вероники «Советский спорт».