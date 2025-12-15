Будущие звёзды тенниса разыграли финал в Москве. Кто из них доберётся до «Шлемов»?

В Москве прошёл финальный этап Кубка президента ФТР. Это относительно молодой турнир, который проводится с 2023 года уже третий раз. Вначале в нём принимали участие только теннисисты до 15 лет, но сейчас игроки выступают в трёх возрастных категориях: до 13 лет, до 15 и до 17. В начале сезона по 50 лучших спортсменов Российского теннисного тура среди юношей и девушек в каждом из трёх возрастов разделяются на 10 команд по пять игроков с учётом одиночного и парного рейтингов: три игрока – по одиночному, а два – по парному.

Турнир состоит из двух этапов. Предварительный этап в этом году длился с 1 января по 3 ноября 2025 года, финальный – 13-14 декабря 2025 года. На предварительном этапе каждый член команды в зависимости от своих успехов на соревнованиях получал баллы. Учитывались три лучших результата за одну турнирную неделю, а рейтинги обновлялись ежемесячно. В финальный этап прошли по две команды, набравшие больше всего очков на предварительном этапе.

Традиционно соревнования проходят в дивизионах, названных в честь легендарных российских теннисистов: девушки играют в дивизионе Анастасии Мыскиной, юноши – в дивизионе Евгения Кафельникова.

Кубок президента ФТР Фото: tennis-russia.ru

В 2025-м участниками финального этапа стали:

Юноши до 13 лет — группы Дмитрия Турсунова

Команда 10 – Никита Гаврилов (Санкт-Петербург), Алексей Макаров (Москва), Ярослав Тихонов (Рязань), Валентин Медведев (Хабаровск), Дмитрий Бобровских (Воронеж).

Команда 7 – Егор Баранов (Дмитров), Савва Глаголев (Москва), Артём Квашнин (Екатеринбург), Тимофей Ключанцев (Красноярск), Данила Лещик (Санкт-Петербург).

Девушки до 13 лет — группы Надежды Петровой

Команда 1 – Анна Чучилина (Химки), Дарина Масаутова (Волжский), Елена Князева (Рязань), Мария Иванова (Самара), Дарья Соковых (Прохладный).

Команда 10 – Евангелина Шингалеева (Тула), Мария Шилига (Кемерово), Мариам Унанян (Москва), София Секисова (Тюмень), Ульяна Раздобудько (Екатеринбург).

Юноши до 15 лет — группы Михаила Южного

Команда 3 – Яков Мазин (Южно-Сахалинск), Даниэль Элиас (Москва), Семен Королёв (Благовещенск), Тимофей Малащенко (Санкт-Петербург), Александр Чернухин (Химки) (заменил Аркадия Вахлина).

Команда 2 – Филипп Смирнов (Рязань), Евгений Скударнов (Омск), Хамид Алеев (Москва), Александр Кокорин (Красноярск), Кирилл Рощектаев (Краснодар).

Девушки до 15 лет — группы Елены Весниной

Команда 1 – Елизавета Налесник (Екатеринбург), Александра Карабанова (Рязань), Полина Романченко (Люберцы), Полина Кашицына (Березовский), Варвара Совяк (Москва).

Команда 2 – Полина Орлова (Химки), Полина Корелова (Екатеринбург), Ангелина Пахоменко (Москва), Ильдана Зарипова (Казань), Александра Порошина (Москва).

Юноши до 17 лет — группы Николая Давыденко

Команда 9 – Дэвид Валеев (Казань), Максим Бочаров (Москва), Сергей Попов (Санкт-Петербург), Иван Самстыко (Москва), Роман Рыжкин (Королев).

Команда 5 – Петр Лифанов (Красногорск), Владимир Слотин (Москва), Алексей Ильин (Павловский Посад), Дамир Сариев (Руза), Камаль Фахретдинов (Казань) (Камаль заменил Евгения Кафельникова-младшего).

Девушки до 17 лет — группы Екатерины Макаровой

Команда 6 – Алёна Харченко (Москва), Анна Пушкарёва (Химки), Кристина Камолова (Красноярск), Кира Плешивцева (Москва), Эмилия Федосеева (Балашиха)

Команда 5 – Нелли Иванова (Санкт-Петербург), Александра Крамаренко (Волжский), Мария Шмелева (Санкт-Петербург), Ксения Нархова (Москва), Вероника Лебедева (Москва)

Каждая из команд в возрастной категории провела по три встречи в одиночном разряде и по две – в парном. За победу в одиночном матче присуждалось одно очко, в паре — два. Так на основе заработанных очков и определялся победитель. 13 декабря были проведены все встречи в одиночке, а 14 декабря – уже в парном разряде.

Первый игровой день в категории юношей до 17 лет начинали Иван Самстыко и Алексей Ильин. Оба в этом году успели принять участие в различных турнирах как в России, так и за рубежом. Самстыко сейчас занимает второе место в Российском теннисном туре, а Ильин — 14-е. Теннисисты провели на корте практически три часа, но победа осталась за Иваном — 3:6, 6:4, 7:5 в его пользу.

Однако Алексей всё равно высоко оценил свою игру и прошедший теннисный сезон в целом: «Сезон прошёл замечательно. Год вообще хорошо отыграл полностью. Стал первой ракеткой России, потом поднялся в ITF. Сейчас стою 453, плюс-минус, но не точно. Значимая была победа в Баку на ITF-60. Там было тяжело, потому что приехала сборная Узбекистана. Надо было выиграть, чтобы подняться в рейтинге, потому что на конец года у меня уже мало турниров оставалось. И я выиграл. Изначально хотел поехать на турнир в Китай, он получше, но резко поменялись планы, и я поехал в Баку просто чтобы завершить сезон, и всё. Даже не думал, что выиграю — плохо себя чувствовал в финале.

В следующем сезоне нужно попробовать набрать очки, чтобы попасть на юниорский «Ролан Гаррос». Мне надо выиграть два турнира, и я, скорее всего, попаду в основу. Сегодня проиграл, да. Но я три недели в теннис не играл. Были сборы по физической подготовке, но тенниса было мало. Поэтому так», — сказал Ильин в интервью «Чемпионату».

Несмотря на поражение, Алексей стал победителем Кубка президента ФТР. Его команда с минимальным отрывом в счёте — 4:3 — стала обладателем трофея.

В возрастной категории юношей до 13 лет матчи были не менее интересными. Первыми на корт вышли Никита Гаврилов и Егор Баранов. Гаврилов в этом году стал абсолютным чемпионом первенства России до 13 лет и завоевал трофей на первенстве Санкт-Петербурга до 15 лет. А Баранов одержал победу в миксте на финальном этапе всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Никита отметил, что с Егором они уже встречались ранее, и Гаврилов оказался сильнее. Так случилось и в этот раз. Теннисист из Санкт-Петербурга выиграл со счётом 6:2, 6:1.

«Я впервые здесь, но тут очень хорошая атмосфера. Много ребят, которых я знаю. Поэтому как-то легко складывается всё. Ещё в планах у меня съездить на «Олимпийские надежды России» до 15 лет. Конечно, хочется выиграть турнир какой-нибудь уже в категории до 15 лет. Хочу ещё добить 1000 очков. Сейчас 950 с чем-то, не помню точные цифры. Я выиграл первенство до 15 лет у себя в городе. И уже, скорее всего, 1000 будет. Безусловно, хочется всегда больше очков, однако мечтать не вредно. Неплохо бы выиграть какой-то турнир в Европе. С первого раза, конечно, может не получиться. Но в следующий раз надо постараться что-то выиграть», — рассказал Никита в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А у девушек в возрасте до 17 лет в командах были участницы, которые ранее уже становились победительницами турнира. Так, Нелли Иванова в 2023 году уже завоёвывала трофей. В 2025-м она тоже неплохо показала себя на различных соревнованиях, что позволило ей пройти на Кубке президента ФТР в финальную стадию.

«В этом сезоне у меня были достаточно хорошие результаты. И в целом, мне кажется, очень рабочий год был. Я заняла второе место на чемпионате России. Это был значимый для меня турнир. Мне было очень тяжело. Я обыграла много хороших девочек и смогла выйти в финал. В финале немного не хватило, но в целом я хорошо сыграла. Ну и, наверное, какие-то небольшие победы на ITF в паре и в одиночке могу выделить. Думаю, буду продолжать играть юниорские турниры ITF и потихоньку переходить во взрослый тур. Попробую мелкие турниры, чтобы не сидеть в юниорах и начать играть по-взрослому», — отметила Нелли в интервью «Чемпионату».

Кубок президента ФТР стал уникальным турниром, который уже третий год подряд собрал вместе лучших молодых теннисистов страны.

Кубок президента ФТР Фото: tennis-russia.ru

Победители во всех возрастных категориях

В возрасте до 13 лет

Чемпионы у юношей — Егор Баранов, Савва Глаголев, Артём Квашнин, Данила Лещик, Тимофей Ключанцев. Капитан — Евгений Геннадьевич Савченко.

У девушек лучшей командой стали Анна Чучилина, Дарина Масаутова, Мария Иванова, Елена Князева, Дарья Соковых. Капитан — Артём Валерьевич Дерепаско.

До 15 лет

У юношей победила команда в составе Якова Мазина, Даниэля Элиаса, Александра Чернухина, Тимофея Малащенко и Семена Королёва. Капитан — Алексей Александрович Кузнецов.

У девушек чемпионками стали Полина Кашицына, Александра Карабанова, Полина Романченко, Елизавета Налесник и Варвара Совяк. Капитан — Надежда Геннадьевна Иванова.

До 17 лет

У юношей сильнейшими оказались Алексей Ильин, Камаль Фахретдинов, Дамир Сариев, Пётр Лифанов и Владимир Слотин. Капитан — Андрей Станиславович Ольховский.

Лучшая команда у девушек — Полина Березина, Алена Харченко, Эмилия Федосеева, Кира Плешивцева и Кристина Камолова. Капитан — Оксана Николаевна Мишукова.

Участники рассматривают Кубок президента ФТР как серьёзную ступень на пути к международным соревнованиям и переходу в профессиональный тур. Возможно, кого-то из них мы скоро увидим на юниорских турнирах «Большого шлема».