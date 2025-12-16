Родила ребёнка и взлетела на 892 места в рейтинге. Бенчич получила награду «Камбэк года»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич получила награду «Возвращение года» от WTA. Бенчич совершила самый большой рывок в рейтинге в сезоне-2025. Она начала год 903-й ракеткой мира, а закончила – 11-й. Присуждение ей награды за главный камбэк выглядит вполне закономерно.

Бывшая четвёртая ракетка мира и чемпионка Олимпиады в Токио Бенчич приостанавливала карьеру в начале 2024 года в связи с рождением дочери. Именно поэтому Белинда так сильно просела в рейтинге, но талант швейцарской теннисистки никуда не делся, что она доказала в течение сезона. В 2025-м Бенчич завоевала два титула на «пятисотниках» в Абу-Даби и Токио, а также вышла в полуфинал Уимблдона.

Белинда Бенчич Фото: Marcio Machado/Getty Images

Значительные рывки в рейтинге на протяжении года совершили американка Кэти Макнелли (с 817-го места на 81-е), индонезийка Джаниче Чен (с 628-го на 53-е), словенка Кая Юван (с 599-го на 98-е), австрийка Юлия Грабер (с 523-го на 92-е) и канадка Виктория Мбоко (с 350-го места на 18-е). Но всё-таки Бенчич взлетела значительно круче — сразу на 892 строчки. Швейцарка вплотную подобралась к топ-10, который замыкает россиянка Екатерина Александрова.

16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж на прошлой неделе призывал отдать Бенчич награду за лучший камбэк года, с чем WTA в конечном счёте согласилась.

«Бенчич должна получить награду за возвращение года. Маркета Вондроушова, наверное, близко, однако если посмотреть на обеих за последние пару лет и их жизненные пути… Вондроушова, я знаю, получала травмы, но какое-то время она потеряла интерес — просто не сохраняла интенсивность. После победы на Уимблдоне ей стало сложнее. А Белинда Бенчич просто хотела вернуться и побеждать после рождения ребёнка, и для меня это выглядело правильно. Она у меня в списке тех, кому я желаю успеха. Думаю, она одна из лучших теннисисток, так и не выигравших ТБШ», — аргументировал свою позицию Вудбридж.

От десятки сильнейших Белинду отделяет всего лишь 256 очков, так что она вполне может поставить перед собой цель ворваться туда в 2026 году. А прямо сейчас Бенчич наслаждается последними неделями отпуска перед стартом нового сезона в Австралии. Белинда проводит его с 43-й ракеткой мира румынкой Сораной Кырстей на Кубке мира — 2025/2026 по горнолыжному спорту в Санкт-Морице, Швейцария.

Кырстя тоже претендовала на награду «Возвращение года» от WTA, но вряд ли сильно расстроилась, что приз ушёл к её подруге. Сорана и Белинда отлично проводят время вместе. Они встретились с легендарной американской горнолыжницей олимпийской чемпионкой 2010 года 41-летней Линдси Вонн. В Санкт-Морице Вонн одержала победу в скоростном спуске, став самой возрастной победительницей в истории этапов Кубка мира.

Белинда Бенчич и Сорана Кырстя (слева) встретились с Линдси Вонн (в центре) Фото: Из личного архива Сораны Кырсти

28-летняя Бенчич в следующем сезоне не получит награду «Возвращение года», потому что ей не нужен никакой камбэк — она уже вернулась на топ-уровень и не собирается сдавать позиции. Зато Белинда вполне способна замахнуться на «Прогресс года». Для этого может быть достаточно подъёма в топ-5 рейтинга WTA и участия в поздних стадиях ТБШ, но в идеале, конечно, нужно взять титул на мэйджоре.

Бенчич непросто конкурировать с Ариной Соболенко, Игой Швёнтек, Кори Гауфф, Амандой Анисимовой, Еленой Рыбакиной, однако при удачном стечении обстоятельств она определённо может взять «Шлем». Легендарный Тодд Вудбридж не просто так назвал её одной из лучших теннисисток, пока так и не выигравших ТБШ.