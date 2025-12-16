Скидки
Главная Теннис Статьи

Аманда Анисимова: как выступила в сезоне-2025, титулы, достижения, прогнозы на 2026-й, кто что сказал

Русская американка — самая прогрессирующая теннисистка. Может стать первой уже в 2026-м
Александр Насонов
Аманда Анисимова
С бэкхенда Анисимова бьёт мощнее Алькараса и Синнера. Достаточно ли этого для успеха?

Если кто и удивил по-настоящему в 2025 году, так это Аманда Анисимова. 24-летняя теннисистка, которая не так давно брала паузу в карьере из-за психологического выгорания, за один сезон совершила впечатляющий рывок и влилась в элиту, словно всегда там и была. Анисимова, американка русского происхождения, 2024-й закончила на 36-й строчке в мировой классификации, а год спустя поднялась в топ-4. За эти достижения WTA номинировала Аманду сразу на две награды: и на звание самой прогрессирующей теннисистки, и на звание теннисистки года. Лучшей спортсменкой была признана всё-таки Арина Соболенко, а вот в номинации «Прогресс года» американка оставила позади всех конкуренток, в числе которых были Клара Таусон, Екатерина Александрова, Линда Носкова и Мирра Андреева.

Теперь Анисимовой выгорание не грозит. Если ты проигрываешь в финале Уимблдона со счётом 0:6, 0:6, а уже на следующем «Шлеме» снова доходишь до титульного матча, то с психологией у тебя всё в порядке. «Я чувствую, что многое узнала о себе. Думаю, могу извлечь из этого много положительного и рассматривать это как большой прогресс для себя, просто выяснив, как справляться с определёнными трудностями и подталкивать себя в моменты, когда кажется, что я не могу идти дальше. В этом смысле я поняла, что сильнее, чем думала. Это огромная победа для меня», — говорила спортсменка на одной из пресс-конференций во время азиатской серии.

Аманда Анисимова

Аманда Анисимова

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Прорыв Аманды настолько впечатлил бывшую 11-ю ракетку мира Сэма Куэрри, что тот заявил: в ближайший год американка возглавит мировой рейтинг! «Я думаю, что Аманда Анисимова станет первой ракеткой мира в течение следующих 12 месяцев», — сказал Куэрри в подкасте Nothing Major.

Вторит ему и бронзовый призёр Олимпиады-2016 в парном разряде Стив Джонсон: «Я думаю, да. В преддверии Открытого чемпионата Франции в следующем году или даже Уимблдона, где она вышла в финал… У неё есть январь, февраль и март с крупными турнирами. У неё есть такая возможность».

Но легко Анисимовой, само собой, не будет. Вероятность дальнейшего прогресса обусловлена другими факторами: тут и более настороженное отношение со стороны топовых соперниц, которые стали видеть в ней конкурентку, и то, что каждый следующий шаг даётся тяжелее предыдущего, особенно если учесть, каковы разрывы в рейтинге на вершине.

Положение в рейтинге WTA на 1 декабря

  1. Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков
  2. Ига Швёнтек (Польша) — 8395
  3. Кори Гауфф (США) — 6763
  4. Аманда Анисимова (США) — 6287
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850
  6. Джессика Пегула (США) — 5583
  7. Мэдисон Киз (США) — 4335
  8. Жасмин Паолини (Италия) — 4325
  9. Мирра Андреева (Россия) — 4319
  10. Екатерина Александрова (Россия) — 3375.

По очкам Анисимова ближе к девятой строчке, чем, скажем, ко второй. Большую часть баллов Аманда заработала во второй половине сезона-2025, так что в начале 2026-го ей лишь раз придётся защищать серьёзные очки — в Дохе.

Результаты Аманды Анисимовой на крупных турнирах в сезоне-2025

ТурнирРезультат
Australian OpenВторой круг
ДохаТитул
ДубайПервый круг
Индиан-УэллсВторой круг
МайамиЧетвёртый круг
МадридВторой круг
РимВторой круг
«Ролан Гаррос»Четвёртый круг
УимблдонФинал
КанадаЧетвёртый круг
ЦинциннатиТретий круг
US OpenФинал
ПекинТитул
Ухань
Итоговый чемпионат1/2 финала

Обращает на себя внимание отсутствие стабильности. Анисимова может как пройти всю дистанцию турнира, так и выбыть где-то в первых кругах. И ещё один момент: в 2025-м у четвёртой ракетки мира не шла игра на грунте. Защищать на этом покрытии почти ничего не надо; это, в свою очередь, означает, что именно грунтовый сезон может стать ключевым в смысле притязаний Аманды на лидерство в рейтинге, поскольку потом всё равно нужно защищать много очков, и речь уже будет идти не о том, как бы прибавить, а о том, как бы не растерять добытое ранее.

В уходящем сезоне Анисимова 10 раз обыгрывала теннисисток из первой десятки рейтинга WTA. Потрясающий результат, если вспомнить, что до этого таких громких побед у неё было всего восемь. При этом ни один из этих матчей не был выигран на грунте: семь побед на харде, ещё три — на траве. На самом медленном покрытии Аманда в 2025-м может похвастаться разве что выходом в полуфинал «пятисотника» в Чарльстоне. Мадрид и Рим она покидала после первого же матча, а на «Ролан Гаррос» вышла во вторую неделю, но нарвалась на Арину Соболенко.

И ведь нельзя сказать, что Анисимова не умеет играть на грунте. Иначе она не вышла бы в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2019, когда ей было всего 17 лет. Однако тут уже вопрос к команде теннисистки — необходимо проделать работу над ошибками, чтобы успешнее провести Мадрид, Рим и парижский мэйджор.

А на других покрытиях у Аманды есть всё, что необходимо для успеха. И в первую очередь — прекрасный бэкхенд. В это тяжело поверить, но на US Open бэкхенд американки был самым мощным — мощнее даже, чем у Янника Синнера и Карлоса Алькараса!

Средняя скорость бэкхенда на US Open — 2025, км/ч

В отрыве от контекста эти числа поражают. Однако бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу объяснил, почему получается так, что Анисимова бьёт даже сильнее мужчин, и заметил, что удивляться этому, в общем-то, не следует.

«Честно говоря, я не удивлён. Во-первых, речь идёт о бэкхенде. Анисимова доверяет своему удару на 100%. Она играет на полную мощь с минимальным вращением, отправляя мяч низко над сеткой, но с исключительной скоростью. По сравнению с ударами мужчин её бэкхенд летит быстрее и остаётся ниже, создавая большую скорость.

Конечно, это сопряжено с повышенным риском. Она играет близко к линии и предпочитает стиль с высоким риском. В женском теннисе расчётливый риск и более плоские удары являются эффективной стратегией. Мужчины гораздо быстрее покрывают корт — это главная причина. Ранние сильные удары, открывающие корт, часто приносят результат в женском теннисе. Да, вы правильно прочитали — некоторые женщины постоянно бьют сильнее, чем Алькарас и Синнер. Но в конечном счёте это не так уж и удивительно», — рассказал Муратоглу в соцсетях.

Как обычно, программу «Шлемов» в 2026-м откроет Australian Open. Пресс-служба уже подогревает интерес к турниру. Гости подкаста, обсуждая шансы теннисисток в новом сезоне, не обошли вниманием Анисимову. Бывшая седьмая ракетка мира в парном разряде Эллен Перес назвала факторы, которые, по её мнению, поспособствуют успехам Аманды в предстоящем сезоне.

«Есть причина, почему она занимает такое место в рейтинге. У неё был отличный год, она дважды подряд выходила в финал ТБШ. Очень круто видеть, как она оправилась после поражения в финале от Иги с таким счётом. Но это показывает, что ты человек, ты нервничаешь… После этого она была очень смелой и не позволяла этому сбить её с толку.

Она выглядит очень уравновешенной и находится в хорошем состоянии. У неё есть поддержка родственников и друзья за пределами мира тенниса, и я думаю, что это важно. Она не слишком увлекается всем остальным, хорошо себя контролирует и отлично перезагружается», — сказала Перес.

А журналистка ESPN Дарси Мейн, делая прогнозы на предстоящий сезон, высказала мнение, что Анисимова как минимум на трёх из четырёх ТБШ (без «Ролан Гаррос») способна побороться за победу, хотя в число главных фаворитов всё-таки не входит.

«Анисимова выходила в финал на двух мэйджорах подряд — на Уимблдоне и на US Open — и на пути к этому добилась нескольких потрясающих побед. Теперь, когда она приобрела этот опыт, титул ТБШ кажется скорее вопросом «когда», а не «если».

Аманда Анисимова

Аманда Анисимова

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Анисимова блестяще провела свои первые шесть матчей на Уимблдоне в этом году, особенно в полуфинале, где со счётом 6:4, 4:6, 6:4 победила Соболенко, сохранив самообладание в самые напряжённые моменты матча. Дойдя до финала на турнире в Лондоне в июне — своего первого финала на травяном корте, Анисимова продемонстрировала, что у неё есть всё необходимое для игры на этом покрытии. Хотя финал не был для неё самым удачным, она должна стать фаворитом болельщиков в 2026 году благодаря своей благородной речи и поведению после неравного поражения.

После выступления на Уимблдоне Анисимова вышла в финал US Open и даже взяла реванш за поражение от Швёнтек в четвертьфинале, выиграв со счётом 6:4, 6:3. Затем обыграла Осаку в полуфинале в упорной борьбе – 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Хотя она не смогла показать тот же уровень игры против Соболенко в финале, её отважные усилия во втором сете, которые привели к тай-брейку, показали прогресс и силу духа. Победа в турнире 2026 года станет завершением её триумфального возвращения после перерыва, взятого в 2023 году», — написала она в материале на сайте издания.

Как считаете, сможет ли Аманда стать новой чемпионкой ТБШ?

