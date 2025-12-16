Сафин и новые тренеры по ОФП гоняют Рублёва. Андрей проводит сложнейшую предсезонку

Андрей Рублёв готовится к своему 14-му сезону на уровне ATP. И, как рассказывает сам теннисист, никогда раньше такую сложную подготовку к новому году он не проходил. Кажется, самое время расширять границы своих физических возможностей – грядёт период, когда нужно возвращать себе прежний уровень тенниса и позиции в рейтинге.

Помочь Андрею в этом должна работа с телом. По ходу сезона-2025 команду россиянина покинули тренер Альберто Мартин и специалист по фитнесу Маркос Бордериас. Вместе они работали с 2023 года. А чтобы место тренера по ОФП наверняка не пустовало, вместе с Маратом Сафиным они решили взять сразу двух новых наставников.

Первый, вероятно, может остаться в команде на постоянной основе. По словам Рублёва, этот специалист – из Италии. Имя пока не озвучивалось. А вот вторым тренером по фитнесу должен стать хорошо известный в туре Мигель Маэсо. Ожидается, что он поможет Андрею только во время предсезонки. Но, судя по рассказам бывших подопечных Мигеля, этого должно хватить.

Маэсо в туре давно: он занимался физической подготовкой многих испанских игроков, работал с Евгением Донским и Маратом, а ещё тренировал в известной академии «Альтур-Альварино» близ Валенсии. И, как рассказывали игроки, занятия с Мигелем всегда доводили их до физического предела.

О сложных тренировках, впрочем, рассказал и сам Рублёв.

«Для меня это [предсезонка] просто безумие, потому что сейчас Марат и некоторые новые члены моей команды меня просто убивают. Не вспомню, чтобы у меня такое было когда-то.

Сначала – два с половиной часа физической подготовки, потом – теннис в зависимости от того, чего хочет Марат: от полутора до двух часов, за которые он тоже убивает меня. Никаких ошибок на задней линии. Высокая интенсивность – по 20 ударов, пока ты не выполнишь их правильно. И много нужно шевелить ногами. В Дубае мы будем гораздо больше работать [над техникой], пока не уделяли этому столько времени.

Планирую ли толкать себя вперёд ради борьбы с Синнером и Алькарасом? Пока я делаю это исключительно для себя. В конце концов, всё всегда сводится к тебе самому. Если я стану для себя хорошим игроком, то, очевидно, буду выигрывать больше матчей», — поделился Андрей в подкасте на YouTube-канале Off Court with Greg.

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

А ведь подготовка к сезону-2026 только начинается. В начале декабря Рублёв сыграл финал выставочного турнира UTS в Лондоне, а следом, как сам рассказал в подкасте, отправился в Дубай, где, как и большинство игроков, будет готовиться к предстоящим турнирам.

В новый год Андрей войдёт с первого же турнира категории ATP-250 в Гонконге (5-11 января). В сезоне-2025 на этих соревнованиях россиянин выбыл в первом же матче, уступив Фабиану Марожану. А годом ранее, в 2024-м, взял в Гонконге титул. Вот как по-разному на этом турнире может для Андрея начаться год.

В этот раз Рублёв начнёт сезон на довольно непривычной для себя 16-й строчке рейтинга. На протяжении нескольких месяцев Андрей регулярно говорил о тотальной перезагрузке, которая ему необходима. Кто знает, может, именно через тяжелейшую физическую нагрузку он и вернёт себе то, что утратил за последние пару лет.