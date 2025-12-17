Россияне всегда побеждали в Мировой теннисной лиге. Медведев вновь сразится за титул

С 17 по 20 декабря в Бангалоре, Индия, пройдёт командный турнир под названием Мировая теннисная лига (World Tennis League, WTL). Это одно из самых интересных выставочных соревнований, потому как составы тут обычно довольно представительные. Первые три сезона WTL прошли в ОАЭ — сначала в Дубае, а затем в Абу-Даби. И всякий раз чемпионом становился как минимум один российский теннисист/теннисистка.

В 2022 году успех праздновали Александр Зверев, Елена Рыбакина, уже завершивший карьеру Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова. Год спустя победила почти чисто российская команда: Даниил Медведев, уроженка Москвы Софья Кенин (США), Андрей Рублёв и Мирра Андреева. В минувшем сезоне вторые титулы завоевали Рублёв и Рыбакина, а в команде с ними были Денис Шаповалов и Каролин Гарсия — француженка по ходу сезона-2025 попрощалась с теннисом.

Команд всего четыре, и называются они «Орлы» (Eagles), «Соколы» (Falcons), «Ястребы» (Hawks) и «Коршуны» (Kites). Составы весьма условны — в том смысле, что теннисист, выступавший за одну команду, на следующий год вполне может оказаться в другой четвёрке. Каждая команда состоит из четырёх игроков: двух мужчин и двух женщин, при этом ровно половина участников в этот раз представляет Индию. На турнир приехали по одному представителю топ-20 рейтингов ATP и WTA — Даниил Медведев и Элина Свитолина.

Интересно, что Гаэль Монфис и его жена Свитолина оказались в разных командах. Это произошло по той причине, что изначально вместо украинки должна была играть Елена Рыбакина. Однако Рыбакина снялась, и Свитолина заняла её место. А Денис Шаповалов, который также оказался в этой четвёрке, выступит на турнире вместо Артюра Фиса — француз тоже решил сняться.

Составы команд (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

«Орлы»

Гаэль Монфис (Франция, 68)

Паула Бадоса (Испания, 25)

Сумит Нагал (Индия, 277)

Шривалли Бхамидипати (Индия, 397).

«Соколы»

Даниил Медведев (Россия, 13)

Магда Линетт (Польша, 55)

Рохан Бопанна (Индия, 63 (в паре))

Сахаджа Ямалапалли (Индия, 305).

«Ястребы»

Денис Шаповалов (Канада, 23)

Элина Свитолина (Украина, 14)

Юки Бхамбри (Индия, 21 (в паре))

Маая Раджешваран (Индия, 666).

«Коршуны»

Ник Кирьос (Австралия, 673)

Марта Костюк (Украина, 26)

Дхакшинесвар Суреш (Индия, 524)

Анкита Райна (Индия, 209 (в паре)).

В этом году названия команд получили приставки. И если к «Ястребам» и «Орлам» приклеили наименования спонсоров, то «Коршунам» и «Соколам» повезло чуть больше. Первые стали «австралийскими бунтарями» (aussie mavericks), и это, понятное дело, отсылка к Кирьосу. А вторые — game changers, дословно — «меняющие игру», ну а по смыслу — те, кто в состоянии оказать решающее влияние на ход матча. Тут, видимо, организаторы уважили и Медведева, и Бопанну. 45-летний спортсмен является настоящей легендой в Индии, ведь он двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в парных разрядах.

Рохан Бопанна и Мэттью Эбден — чемпионы Australian Open 2024 года Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Все команды объединены в одну группу, и на групповом этапе будет сыграно три тура в один круг — каждая четвёрка по разу сыграет с каждой. В первые три дня турнира (с 17 по 19 декабря) пройдут эти три тура, каждый из которых состоит из двух матчей, а 20 декабря будет сыгран финал, в который выйдут две лучшие команды.

Каждый матч состоит из четырёх отдельных сетов: мужской одиночный, женский одиночный и два парных. А какие это будут парные сеты (мужской, женский, смешанный), определит команда, выигравшая жеребьёвку, — ей необходимо будет выбрать два варианта из трёх возможных. Партии проводятся по классическим правилам, за тем исключением, что при 40:40 играется решающее очко. Каждый выигранный гейм приносит команде одно очко, однако главный показатель — процент выигранных геймов, а не их количество, как в прошлом году. А в финале вступает в силу ещё одно правило (год назад оно действовало во всех матчевых встречах, не только в решающей): если команда, которая выиграла четвёртый сет, ведёт в счёте, матч заканчивается. В противном случае проводится овертайм, в котором лидерам достаточно взять один гейм, чтобы утвердить победу. А если отстающие догоняют и счёт сравнивается, проводится тай-брейк до 10 очков, победитель которого объявляется чемпионом.

Что касается призовых, то официальной информации на этот счёт нет. По сообщениям, в 2024 году общий призовой фонд Мировой теннисной лиги составлял около $ 20 млн. Однако не факт, что он остался таким же после переезда турнира из ОАЭ в Индию.

Расписание (время московское)

17 декабря

12:30. «Ястребы» — «Коршуны»;

(по окончании) «Орлы» — «Соколы».

18 декабря

12:30. «Коршуны» — «Орлы»;

(по окончании) «Соколы» — «Ястребы».

19 декабря

12:30. «Орлы» — «Ястребы»;

(по окончании) «Соколы» — «Коршуны».

20 декабря