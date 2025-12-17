Скидки
Онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги WTL, Бангалор-2025: Медведев, Линетт, Монфис, расписание, результаты, где смотреть

Медведев в Индии начал подготовку к Australian Open. Его соперник – Гаэль Монфис. LIVE!
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига WTL. LIVE!
В Бангалоре проходит показательный турнир. Играет на нём и первая ракетка России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня в Мировой теннисной лиге, которая в этом году переехала в Банголор, Индия. В рамках командных матчей первая ракетка России Даниил Медведев проведёт как одиночные поединки, так и парные и в миксте за свою команду «Фэлконс» («Соколы»). С ним вместе сыграют Магда Линетт, Рохан Бопанна и Сахаджа Ямалапалли. Их соперниками станут такие опытные теннисисты, как Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Ник Кирьос, Паула Бадоса и другие. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

