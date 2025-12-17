Медведев прошёл через ад в 2025-м. Но не удивляйтесь, если увидите его в финале AO-2026

Теннис — жестокая штука. Сезон-2025 только-только закончился, а до старта нового осталась пара недель. Времени на предсезонку, перезагрузку и переосмысление себя совсем мало. Но у Даниила Медведева впервые за последние годы этого самого времени было больше, чем обычно. Всё «благодаря» худшему с момента прорыва в топ сезону и непопаданию на Итоговый турнир.

Даниил Медведев первая ракетка России «Я и сам в какой-то момент так думал, что потерял топовый уровень. Смогу ли его вернуть? Я больше верил, конечно, что смогу, но когда? Однажды на тренировке я играл так, что понял – окей, этот уровень у меня ещё есть, осталось его вернуть в матчах. В принципе, это у меня в конце сезона получилось, однако не до конца. Так что это задача на следующий сезон».

Эти слова один из главных теннисистов мира последних лет произнёс уже после завершения сезона. В них уместились практически все те страхи, что преследовали Даниила на протяжении всего этого года. Психи, сомнения в себе, неуверенность при подаче на матч, волнообразная игра. Всё это вылилось в то, что мы всерьёз начали бояться — неужели Даня закончился?

Мы помним, через какой спортивный ад для самого себя прошёл Медведев в 2025-м. Началось всё с сумасшедшего поражения в матче с Тьеном в Австралии, которое, по признанию самого Даниила, возможно, сломало ему весь сезон. После этого волна неудач, потеря внутреннего стержня, всего одна победа на турнирах «Большого шлема». Постоянные поиски себя и лучшего тенниса только больше закапывали то в грунт, то под траву того Медведева, к которому мы привыкли. Апофеозом кошмара стал матч с Бонзи на US Open.

Но, оглядываясь назад, понимаешь, что то поражение от француза в Нью-Йорке, возможно, спасло карьеру Медведева. Тот матч стал для россиянина последним триггером, после которого он впервые в своей взрослой карьере решился на кардинальные изменения ― смену команды.

Даниил Медведев Фото: Scott Taetsch/Getty Images

И после этого Медведев как будто бы освободился, успокоился и снова стал делать главное ― кайфовать от тенниса. Работа с Томасом Юханссоном и Роханом Гётцке дала Даниилу глоток свежего воздуха, после чего результаты пошли вверх: отличный турнир в Шанхае, трофей в Казахстане, хороший уровень на «Мастерсе» в Париже. Российский теннисист снова подтвердил себе и всем остальным — Медведев всегда возвращается. Он возвращался в 2020-м, когда после US Open играл очень плохо, а потом забрал Берси и Итоговый турнир. Возвращался после худшего поражения в карьере от Надаля в 2022-м в финале Австралии, на моральное восстановление тогда ушёл год, но потом Медведев сыграл в двух финалах на «Шлемах». Вернулся и сейчас.

Да, Медведев пока даже не игрок десятки по рейтингу, однако не покидает ощущение, что в 2026-м мы увидим обновлённую версию Даниила, который напомнит всем, почему его когда-то боялись все соперники ещё до выхода на корт. И не удивляйтесь, если 1 февраля 2026 года вы включите финал Australian Open и увидите на корте Медведева. Он всегда возвращается.