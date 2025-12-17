Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом

Арина Соболенко проводит насыщенное межсезонье. Сначала она получила от WTA звание игрока года – причём во второй раз подряд! За эту награду Арина боролась с Игой Швёнтек, Амандой Анисимовой, Еленой Рыбакиной, Кори Гауфф и Мэдисон Киз.

Теперь Соболенко, выигравшая по ходу сезона US Open, два «тысячника» и один «пятисотник», проводит серьёзную подготовку к своему ближайшему матчу – «Битве полов» с Ником Кирьосом. Встреча состоится совсем скоро – 28 декабря в Дубае. А пока соперники активно дают интервью и притягивают к своему поединку всё больше внимания.

Одним из самых ярких публичных выступлений стало интервью Арины и Ника Пирсу Моргану. Там оба выдали по несколько выдающихся фраз.

Например, Кирьос: «Я проходил через самые неприятные моменты в карьере. И знаю, что Арина уверена в своих силах против любого соперника, она крайне опасный игрок. Я выйду и оставлю на корте всего себя. В конце концов, я проходил через тяжёлые поражения. Но если проиграю и здесь, то это может стать моментом, когда я повешу ракетку на гвоздь».

Или Соболенко: «Наш выставочный матч подтолкнул Ника к тому, чтобы наконец вернуться к тренировкам. Это то, что я слышала от его команды. Парни в туре должны опасаться того, что Ник может вернуться в Австралии».

Ник Кирьос и Арина Соболенко Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Важный комментарий насчёт предстоящего нестандартного матча дала Билли Джин Кинг. Именно она ещё в 1973 году задала тренд на противостояние мужчин и женщин. Тогда Билли Джин провела поединок с Бобби Риггсом, который был старше её на 25 лет. Условия игры при этом были равными для обоих. Кинг одержала победу – 6:4, 6:3, 6:3.

«Единственное сходство в том, что сыграют парень с девушкой. И всё, больше совпадений нет. Наш матч был посвящён социальным изменениям, потому что это был 1973 год. А этот – нет. Надеюсь, матч выйдет отличным. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Соболенко. Но это не то же самое.

Я играла с Бобби до трёх выигранных сетов, и мой корт никак не менялся. Я сказала: «Я буду играть на тех же условиях или не буду играть вообще». И Бобби это понравилось. Так что тот матч, что играла я, был политическим и жёстким с точки зрения того, что за ним стояло. Я знала, что должна выиграть ради социальных изменений. У меня было много причин победить», – приводит слова Билли Джин Кинг BBC.

Арина с Ником же заявляют: всё, что будет происходить – это просто шоу. Попытка сделать теннис ещё более популярным.

«Арина войдёт в историю как одна из величайших теннисисток. Я же буду тем, кто развлекал публику по всему миру. Мы два хороших друга, которые хотят устроить шоу и привлечь ещё больше внимания к теннису.

Просто расслабьтесь и наслаждайтесь! Мы оба любим вызовы и идём на всё это без какого-либо реального опыта», – написал Кирьос в соцсетях.

Топ-игроки наблюдают за подготовкой к новой «Битве полов» со стороны. Но понемногу высказываются в медиа. Как, например, Бен Шелтон.

«Я был с ними обоими на прошлых выходных, и Нику будет непросто. Вы знаете, у него корт, который, как я думаю, на 9% меньше. И, конечно, Арина сейчас лучшая теннисистка в мире. Она очень сильна на задней линии. Вы убираете его главное оружие – первую подачу. Так что, думаю, матч будет интересным. Это точно то, что я бы не пропустил», – приводит слова Шелтона Front Office Sport.

Поделилась ожиданиями от матча и Джессика Пегула.

«У каждого игрока будет по одной подаче. Это определённо значительно уравнивает шансы, потому что подача у Ника просто невероятная. Не знаю, в какой он форме, мы давно его не видели. Понятия не имею. Но он просто невероятно талантлив», – сказала Джессика в подкасте The Player's Box Podcast.

В любом случае новая «Битва полов» станет тем шоу, которое будет смотреть добрая половина теннисных болельщиков. Билетов на «Кока-Кола Арену», где пройдёт матч, осталось совсем немного. Самые дешёвые на верхнем ярусе стоят от 10 700 рублей. Самые дорогие и близкие к корту – порядка 97 000 рублей.