Алькарас внезапно расстался с тренером, с которым взял все титулы. Зачем он это сделал?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас объявил о прекращении сотрудничества с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

Алькарас и Ферреро работали вместе с 2018 года. Карлос провёл под руководством этого тренера всю профессиональную карьеру, выиграв 24 титула ATP, включая шесть турниров «Большого шлема».

Новость о расставании Алькараса и Ферреро выглядит по-настоящему шокирующей. Несколько дней назад Хуан-Карлос и второй тренер 22-летнего испанского теннисиста Самуэль Лопес были признаны ATP лучшими по итогам сезона-2025. Ферреро после этого дал интервью официальному сайту ассоциации и не подавал никаких признаков ухода, но через пару суток Карлос объявил о прекращении сотрудничества с ним.

«Мне очень тяжело писать этот пост. После более чем семи лет совместной работы мы с Хуан-Карлосом решили завершить наше сотрудничество в качестве тренера и игрока. Спасибо тебе за то, что воплотил в жизнь мои детские мечты. Мы начали этот путь, когда я был ещё совсем ребёнком, и всё это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии – как на корте, так и вне его. Я наслаждался каждым шагом вместе с тобой. Мы достигли вершины, и я чувствую, что если наши спортивные пути должны были разойтись, то это должно произойти именно сейчас. С того места, к которому мы всегда стремились и к которому всегда шли.

Нахлынуло так много воспоминаний, что выбрать только одно было бы неправильно. Ты помог мне вырасти как спортсмену, но прежде всего – как личности. Очень ценю, что я наслаждался процессом. Именно это я и возьму с собой – тот путь, который мы прошли вместе. Теперь для нас обоих наступает время перемен, новых приключений и новых проектов. Однако я уверен, что мы встретим их достойно, отдавая все свои силы, как всегда. Всегда принося пользу. Желаю тебе всего наилучшего во всём, что ждёт впереди. Меня утешает знание того, что мы отдали друг другу всё, что у нас было. Спасибо тебе за всё, Хуан-Карлос!» — написал Алькарас в соцсетях.

Карлос-Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро Фото: Al Bello/Getty Images

Очевидно, Карлос опубликовал стандартный в таких ситуациях благодарственный пост Ферреро, но реальные причины ухода тренера пока не разглашаются. В октябре СМИ писали, что Хуан-Карлос болен раком, однако он лично сразу же категорически опроверг эти утверждения.

Ферреро ранее выражал потребность проводить больше времени дома и с семьёй, хотя это тоже не выглядит объективной причиной для прекращения сотрудничества. Хуан-Карлоса никто не заставлял ездить на все турниры. Он часто отлучался из лагеря Алькараса, в таких случаях его подменял второй тренер Самуэль Лопес.

По данным Marca, именно Лопес будет готовить Алькараса к Australian Open. Самуэль получил отличный шанс стать первым тренером Карлоса на постоянной основе, особенно если испанец в Мельбурне возьмёт титул и наконец-то соберёт карьерный «Шлем». Дальнейшая судьба Ферреро остаётся загадкой, но ясность по этому вопросу должна появиться очень скоро.