Медведев отдал одиночку и победил в паре. Его команда — последняя в Мировой теннисной лиге

Несмотря на поражение в первый игровой день WTL, для Даниила и «Фэлконс» ещё ничего не потеряно.

В этом году Мировая теннисная лига (World Tennis League, WTL) впервые проходит не в ОАЭ, как было в предыдущие три сезона, а в Бангалоре (Индия). Этот выставочный командный турнир вновь собрал неплохой состав участников, и самым звёздным из них стал Даниил Медведев, чемпион US Open 2021 года. Он попал в команду «Фэлконс» («соколы»).

В среду, 17 декабря, состоялся первый соревновательный день. Началось всё с матчевой встречи команд «Хоукс» и «Кайтс» («ястребы» и «коршуны» соответственно). Первой игрой дня стал матч в женском парном разряде. С обеих сторон вышли украинско-индийские дуэты: Элина Свитолина/Маая Раджешваран-Реватхи за «Хоукс» и Марта Костюк/Анкита Раина – за «Кайтс». Сет проходил в равной борьбе, и судьба геймов часто определялась на решающем очке, то есть при 40:40. В начале партии теннисистки взяли по гейму на приёме, а второй брейк, сделанный на решающем очке в 12-м гейме, принёс победу Свитолиной и Раджешваран-Реватхи — 7:5 за 53 минуты.

Затем на корте остались украинки. Костюк вела 4:1 и 5:2 с отрывом в один брейк, однако после этого все оставшиеся геймы забрала Свитолина. Марта при 5:3 не подала на сет, упустив двойной сетбол, а в следующем гейме не использовала ещё два сетбола. А вот Элина в 12-м гейме подала на партию, взяв решающее очко, — 7:5 за 45 минут. Счёт по геймам стал 14:10 в пользу «Хоукс».

После этого в борьбу вступили мужчины: за «Хоукс» — Юки Бхамбри и Денис Шаповалов, за «Кайтс» — Ник Кирьос и Дакшинесвар Суреш-Экамбарам. В первых шести геймах на приёме в общей сложности было взято только два очка. Затем Кирьос и его индийский напарник захватили инициативу. Четверной брейк-пойнт в седьмом гейме они упустили, но после этого взяли три гейма подряд — 6:4 за 29 минут. «Кайтс» сократили отставание — 16:18.

После этого на корте остались Шаповалов и… нет, не Кирьос, а Суреш-Экамбарам. В первых 10 геймах не было даже брейк-пойнтов, не говоря уже о брейках. А после этого канадец буднично забрал партию. В 11-м гейме Денис взял подачу соперника, а в 12-м реализовал второй сетбол (уже на решающем очке) — 7:5 за 34 минуты. И «Хоукс» в первой встрече победили «Кайтс» со счётом 25:21.

Во второй встрече дня играли «Иглз» и «Фэлконс» («орлы» и «соколы» соответственно). За первых вышла Паула Бадоса, за вторых — Магда Линетт. В этом матче Линетт дважды брала подачу Бадосы, а та отвечала ей обратным брейком. В 10-м гейме полька неожиданно добилась третьего, решающего брейка, хотя испанка начала с 30:0 на подаче, и победила — 6:4 за 34 минуты.

После этого состоялся первый на турнире микст: от «Иглз» выступили Бадоса и Сумит Нагал, от «Фэлконс» — Линетт и Рохан Бопанна. Бадоса и Нагал отдали только один гейм, а все остальные забрали на решающем очке — не обошлось без доли везения. Они выиграли всего на два очка больше, а по счёту разгромили соперников — 6:1 за 22 минуты. После этого «Иглз» перехватили лидерство в счёте — 10:7.

А под занавес игрового дня на корте наконец-то появился Медведев. Сначала его ждал парный матч, в котором его товарищем по команде был 45-летний Бопанна, двукратный чемпион ТБШ в парах (мужской и смешанной). Что касается Даниила, то у него в этом виде тенниса нет особых успехов. В соперниках у них были Нагал и 39-летний Гаэль Монфис.

Победу одержал российско-индийский тандем. Медведев и Бопанна, начиная с первого гейма, вели в счёте и добились успеха. И если почти все геймы до 4:2 заканчивались на решающем очке, то в концовке Даниил и Рохан не оставили оппонентам шансов, отдав лишь один розыгрыш, — 6:2 за 30 минут. «Фэлконс» вновь вырвались вперёд — 13:12.

Закончился день встречей Медведева и Монфиса. Несмотря на возраст, Гаэль здорово двигался по корту. Первые геймы оставались за подающей стороной — у принимающего всякий раз было не более одного очка за гейм. В шестом гейме француз зацепился на подаче россиянина, заработал двойной брейк-пойнт, а на решающем очке сделал брейк — 4:2. У Даниила была прекрасная возможность отыграться, но Гаэль, начав подачу с 0:40, в дальнейшем не ошибался и подтвердил брейк — 5:2. Подавая на матч при 5:3, Монфис упустил тройной матчбол, однако на решающем очке выдержал долгий розыгрыш и победил — 6:3 за 34 минуты. «Фэлконс» проиграли матч «Иглз» со счётом 16:18.

Таким образом, после первого дня лидируют «Хоукс», взявшие 25 геймов, а «Фэлконс» Медведева — на последнем месте.

Положение после первого дня

«Хоукс» — 25 геймов. «Кайтс» — 21. «Иглз» — 18. «Фэлконс» — 16.

В четверг, 18 декабря, «Фэлконс» Медведева сыграют с «Хоукс», а перед этим «Кайтс» сразятся с «Иглз». За всеми событиями следите на «Чемпионате».