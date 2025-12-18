«Вдохновлялась сёстрами Уильямс». Канадку с конголезскими корнями назвали новичком года

Менее чем за год Виктория Мбоко совершила гигантский рывок с 350-го до 18-го места в рейтинге WTA и выиграла домашний «тысячник» в Монреале.

Женская теннисная ассоциация объявила победительниц премии WTA Player Awards 2025. Награды вручали в пяти номинациях: «Теннисистка года», «Пара года», «Камбэк года», «Самая прогрессирующая теннисистка» и «Новичок сезона».

На звание лучшего новичка в сезоне-2025 претендовали шесть теннисисток: Виктория Мбоко, Лоис Буассон, Александра Эала, Майя Джойнт, Ива Йович и Ева Лис. В результате голосования победительницей стала 19-летняя канадка Виктория Мбоко, которая в этом году сотворила настоящую сенсацию.

В своём первом сезоне на взрослом уровне она завоевала два трофея, главный из которых — на «тысячнике» в Монреале. Рассказываем о феноменальном прорыве юной канадки.

Теннисистка родилась в 2006 году в Шарлотте, одном из городов Северной Каролины в США. Однако в раннем детстве она переехала с семьёй в Онтарио, поэтому сейчас представляет Канаду на международных соревнованиях. Родители Мбоко — выходцы из ДР Конго, покинувшие родную страну в 1990-е из-за продолжающихся войн. Однако бабушки и дедушки теннисистки всё ещё живут там. Поэтому её большая мечта — приехать к ним. Прочувствовать конголезскую культуру ей помогает мама, которая готовит традиционные десерты. «Бенье — это маленькие шарики из теста — французский перевод слова «пончик» — и я могу их съесть много. Спортсмену их не очень полезно есть. Но когда я прихожу домой, мама всегда делает их кучу, потому что редко меня видит», — говорит Мбоко.

Виктория впервые взяла ракетку в руки в четыре года, глядя на своих братьев и сестру, которые уже давно увлекались теннисом. Спортсменка стала заниматься в академии и быстро прогрессировать. Из четырёх детей в семье на профессиональный уровень поднялась только она одна. Остальные играли только на университетских соревнованиях.

Уже в 2022-м в возрасте 16 лет канадка выиграла свой дебютный титул на уровне ITF и в том же году поднялась на шестое место в юниорском рейтинге. Однако прогресс Мбоко резко замедлился, когда она травмировала колено на одном из турниров. Травма была обусловлена скачком роста, сопутствующими нагрузками и впоследствии стала хронической. Виктория продолжила играть, но с периодическими перерывами.

Тем не менее 2025-й спортсменка начала с серии из 22 побед на соревнованиях ITF разного уровня, установив новый рекорд для канадских теннисисток в основных сетках турниров. С начала года по середину марта она выиграла пять титулов ITF с разницей побед и поражений 27-1.

В марте этого же года Мбоко получила уайлд-кард на «тысячник» в Майами. Именно там она дебютировала на уровне WTA. Канадка победила в стартовом матче, однако дальше второго круга не прошла.

Затем Виктория успешно преодолела квалификацию на свой первый ТБШ — «Ролан Гаррос» — и даже добралась до третьего круга, где проиграла на тот момент восьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь. А в решающем матче квалификации на Уимблдон Мбоко уступила, но всё равно попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. На травяном «Шлеме» теннисистка дошла до второго круга. Эти выступления позволили ей попасть в первую сотню рейтинга WTA.

«Я помню, как в детстве приходила на турниры смотреть на всех великих игроков. Мы много наблюдали за Сереной и Винус Уильямс, и именно в их игре я черпала много вдохновения. Серена — величайшая за всю историю тенниса. Раньше я видела, какие они профессионалы, и была в восторге от них. Теперь вижу их рядом с собой. Это безумие, как устроена жизнь. Замечательное чувство», — признаётся спортсменка.

Виктория Мбоко после победы на «тысячнике» в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Главный прорыв случился у канадки на хардовых соревнованиях. На «пятисотник» в Вашингтоне и «тысячник» в Монреале она тоже получила уайлд-кард. В столице США дальше второго круга пройти не удалось, а вот домашний турнир стал для Мбоко настоящей сенсацией. На нём она выиграла семь встреч подряд и забрала первый в карьере титул на взрослом уровне. Среди поверженных соперниц были четыре победительницы турниров «Большого шлема»: посеянная под 23-м номером Софья Кенин (второй круг), вторая ракетка мира Кори Гауфф (четвёртый круг), 12-я ракетка планеты Елена Рыбакина (полуфинал) и Наоми Осака (финал). После феерии в Канаде 18-летняя спортсменка взлетела на 25-ю строчку в рейтинге WTA.

Виктория стала второй (после Бьянки Андрееску) канадкой, выигравшей «тысячник» в Монреале/Торонто с начала Открытой эры, и второй чемпионкой в истории этого турнира, начавшей его с уайлд-кард. Первой была в 1995 году Моника Селеш, а в общей сложности титулы на турнирах WTA-1000 до Мбоко завоёвывали только четыре спортсменки с уайлд-кард — помимо Селеш, в этот список входили Штеффи Граф, Мария Шарапова и Бьянка Андрееску.

Однако на этом достижения теннисистки не закончились. Она весьма успешно провела азиатскую серию турниров: на WTA-500 в Токио добралась до четвертьфинала, а на WTA-250 в Гонконге вышла в финал и, одолев испанку Кристину Букшу в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7, 6:2, завоевала ещё один трофей — второй в сезоне.

Мбоко уже успела удивить своих соперниц в туре. И они пророчат ей большое будущее. Китаянка Чжэн Циньвэнь рассказывала, чем её смогла поразить Виктория в матче третьего круга «Ролан Гаррос»: «Я уверена, что она станет одной из лучших теннисисток в будущем. Уверена на 100%, потому что у неё уже есть сила, есть игра. Она очень сильно бьёт по мячу, у неё отличная подача, мощная игра. Она хорошо двигается по корту. Честно, матч был очень сложным, потому что я знала: если моя ментальная концентрация хоть чуть-чуть упадёт, если потеряю фокус — она перевернёт игру», — приводил слова Чжэн Tennis.com.

Американка Кори Гауфф также высказалась об успехах канадки после поражения от неё на «тысячнике» в Монреале: «Вижу ли я себя в Виктории Мбоко? Она совершенно другой игрок, совершенно другой человек. Я никогда не сравнивала себя с другими, даже когда люди сравнивали меня с Сереной или Винус, и не считаю, что правильно перекладывать это на неё. Но я точно вижу в ней человека с очень ярким будущим. Она очень атлетична, хорошо бьёт по мячу и, похоже, сохраняет позитивный настрой на корте, не уходит в негатив.

Я не так хорошо её знаю, но немного успела пообщаться с ней с тех пор, как мы встретились в Риме. Думаю, у неё хорошая поддержка рядом, а это очень важно, когда ты молод и выступаешь в туре. Надеюсь, у нас впереди ещё много матчей, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть против неё», — рассказывала Гауфф The Tennis Letter.

Ещё одна представительница США Мэдисон Киз тоже не осталась в стороне от комментариев, отметив, что в таланте юной теннисистки не сомневался никто: «Было здорово видеть её прогресс. Она отличная теннисистка, и ни для кого из нас её успех не стал удивлением», — сказала она в интервью Ubitennis.

Детские тренеры Мбоко Пьер Ламарш и Сара Кади объяснили, за счёт чего Мбоко удалось достичь таких результатов. «Сила в её подаче, её форхенде и ментальной стойкости», — заметил Ламарш. А Кади сказала, что всё дело в боевом настрое спортсменки: «Она выходит на площадку без сомнений. Она верит, что может победить, и показывает это».

Натали Тозья, нынешняя тренер теннисистки, тоже делилась мнением о своей подопечной. Это было после победы Виктории в Монреале. «Мы знали, что у неё есть потенциал, однако не ожидали, что всё произойдёт так быстро. Когда начали работать с ней в ноябре, она занимала 350-е место в рейтинге. Мы понимали, что она может пробиться в топ-100 — и для этого не нужно быть специалистом. Но чтобы она превзошла все наши ожидания — возможно, нет.

Это был её первый турнир здесь, поэтому мы не знали, как она справится с давлением игры на родной земле. В итоге она справилась очень-очень хорошо.

С начала года она много побеждает, проводит огромное количество матчей и теперь научилась справляться с волнением. Я думаю, у неё стало больше уверенности, больше силы. У неё отличная подача — не у многих есть такая. Ей нравится учиться, она хочет становиться лучше. Это очень важно. Я не знаю точно, какова её цель в карьере, но пока каждый раз, выходя на корт, она играет на победу, а это главное», — говорила она.

Мбоко начинала сезон-2025 на 350-й строчке рейтинга, а заканчивает – на 18-й. Это фантастический взлёт с учётом того, что во взрослом туре она выступает только с марта. Поэтому она по праву забрала награду WTA в номинации «Новичок сезона». Безусловно, в следующем году она продолжит прогрессировать и, возможно, мы увидим её в десятке.