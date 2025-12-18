Алькарас уволил топ-тренера из-за денег или личных обид? Детали сенсационного расставания

Решение первой ракетки мира Карлоса Алькараса расстаться со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро стало настоящим шоком для теннисной общественности.

Алькарас сообщил о прекращении сотрудничества с Ферреро, опубликовав благодарственный пост в соцсетях. Чуть позже в СМИ появились детали, почему Карлос вдруг решил убрать из команды тренера, с которым выиграл все свои 24 титула ATP за карьеру, включая шесть турниров «Большого шлема».

У Алькараса и Ферреро возникли разногласия при обсуждении контракта на следующий год, сообщает RNE Deportes. Два дня назад стороны приняли решение прекратить сотрудничество во время переговоров. Также издание отмечает, что расставание произошло неожиданно, но не было эмоциональным – причины расхождений во взглядах заключались именно в финансовых условиях договора. Американский журналист Крэйг Шапиро тоже утверждает, что всё дело в деньгах.

«Мне сказали, что Ферреро просил бо́льшие деньги, неоднократно пытаясь улучшить условия сделки, но отец Алькараса поставил точку и прекратил разговор, разорвав отношения», — написал Шапиро в соцсетях.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ubitennis уточняет, что контракт Ферреро предусматривал очень высокие проценты от заработка игрока. Окружение Алькараса во главе с агентом Альбертом Молиной настаивало на пересмотре условий, на что Хуан-Карлос не согласился. Серьёзный конфликт по данному вопросу произошёл пару дней назад, но ранее Алькарас уже давал понять тренеру, что хочет большей свободы в финансовом отношении и не только.

Данная версия выглядит достаточно правдоподобно. 11 декабря Хуан-Карлос Ферреро и Самуэль Лопес были признаны лучшими тренерами ATP-тура в сезоне-2025. Ферреро сразу после этого дал развёрнутое интервью официальному сайту ассоциации, обсуждая свои дальнейшие планы по работе с Карлосом. Никаких признаков грядущего расставания в комментариях тренера не было замечено от слова совсем. Вероятно, Хуан-Карлос рассчитывал договориться о новом контракте с подопечным, пусть даже процесс переговоров и выглядел сложным, но сделка сорвалась.

Алькарас в соцсетях написал длинную публикацию о том, как он благодарен Ферреро. Появившиеся чуть позже комментарии Хуан-Карлоса выглядели не такими радужными и излучали некоторую конфликтность в прощании. Ферреро констатировал, что пережил «трудный день», и добавил: «Жаль, что я не смог продолжить».

Издание CLAY Tennis сообщает, что между Хуан-Карлосом и отцом Алькараса были серьёзные разногласия по поводу того, как управлять карьерой игрока. Первый конфликт между Ферреро и Карлосом Алькарасом-старшим произошёл в феврале 2023 года. Хуан-Карлос выступал против участия теннисиста в турне по Южной Америке и отказался туда ехать, отправив вместо себя помощника Антонио Мартинеса Каскалесу. Алькарас показал неплохой результат. Он стал чемпионом турнира категории АТР-250 в Буэнос-Айресе и финалистом «пятисотника» в Рио, но спор между тренером и отцом оставил свой след в отношениях сторон, которые с течением времени становились всё более напряжёнными.

Ферреро является сторонником размеренного образа жизни, что не стыкуется с характером «шоумена» Алькараса. Документальный фильм Netflix об испанском теннисисте «Мой путь» вышел в начале 2025 года. В нём Карлос подробно объяснил свою философию, где приоритетом является получение удовольствия (в том числе на вечеринках) и максимальное вовлечение семьи в его дела. Во время сьёмок обычно сглаживаются все острые углы, но даже в этой ленте было заметно, что Ферреро не одобрял такие взгляды.

Зрителям показали регулярные споры между Алькарасом и тренером из-за перерывов между турнирами, разногласия по поводу лечения травм во время грунтового сезона 2024 года, а также стремление теннисиста в большей степени доверять своей семье по поводу своих планов. Алькарас позже отмахнулся от вопросов по поводу довольно жёсткого общения с тренером. «Если какой-то теннисист скажет вам, что не спорит со своим тренером, значит, он лжец», — говорил Карлос.

В какой-то степени слова Алькараса имеют смысл, но его разногласия с Ферреро приобрели критический характер. Хуан-Карлос не был в восторге от постоянного пребывания в команде не только отца теннисиста, но и его братьев. Алькарас предпочитал всё чаще тренироваться в основанном 30 лет назад спорткомплексе своего отца в Мурсии вместо занятий в академии Ферреро, расположенной в городе Вильена. От Мурсии до Вильены менее часа езды на автомобиле, однако Карлос под влиянием близких практически перестал там появляться. Алькарас-старший хочет, чтобы успех сына ассоциировался именно с его заведением, которое пока менее известное и раскрученное, чем академия Ферреро.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас не сходились по ряду вопросов в последнее время Фото: Matt McNulty/Getty Images

«Я думаю, главная причина разрыва кроется в стремлении сделать Мурсию своей базой, а также в отказе от поездок в Вильену и связи с академией Ферреро. Хуан-Карлосу это не нравилось. Сильное влияние окружения Алькараса сказалось на их отношениях», — отмечает испанский журналист Карлос Наварро.

Бывший бразильский теннисист Фернандо Мелигени, который является другом Ферреро, высказал CLAY Tennis свою версию того, что в итоге произошло.

«Фраза «Мой путь» подразумевает нечто большее, чем просто заявленную Алькарасом любовь к вечеринкам. Дело не только в этом. Послушайте. Этот «Мой путь» касается расписания, количества тренировок, общей методики работы. Правда в том, что проблема игрока с тренером сводится к лояльности и желанию слушать. Вся семья Карлоса активно вовлечена в процесс работы. Нравилось ли Хуан-Карлосу, что брат Алькараса был в команде? Сомневаюсь. В конечном счёте победил фильм «Мой путь». Братья и отец всегда будут в приоритете для Карлоса», — заявил Мелигени.

Кико Наварро – детский тренер Алькараса, который какое-то время работал с Ферреро в период с 2018 по 2020 год. Наварро во многом солидарен с Мелигени.

«Очевидно, у всего есть начало и конец, но решение расстаться в этом году застало меня врасплох. Я являюсь другом семьи и владею кое-какой информацией, однако для меня это всё равно неожиданно. Карлос хорошо относится к своим тренерам. Он был со мной вежлив. Знаю, что так же он обращался и с Хуан-Карлосом, ведь мы проработали с ним два года. Ферреро проделал потрясающую работу, его не за что критиковать. У людей, принявших решение расстаться, а это не сам Карлос, есть свои причины, о которых я сейчас не буду говорить.

Самуэль Лопес – очень скромный человек и отличный профессионал. Я вижу в нём основного тренера Алькараса на долгосрочную перспективу. Думаю, отец Карлоса тоже придерживается такой точки зрения. При этом считаю, что всё равно понадобится второй человек, потому что сезон длинный и включает множество переездов. Возможно, этот второй человек будет известнее Лопеса, однако это не значит, что он станет основным тренером. Я пока не говорил с отцом Карлоса, но ставлю на то, что Самуэль Лопес получит обязанности главного тренера в команде», — сказал Наварро.

Самуэль Лопес и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лопес вскоре начнёт готовить Алькараса к Australian Open – 2026, где 22-летний испанский теннисист может собрать карьерный «Шлем». Marca утверждает, что Самуэль будет основным тренером испанца в течение всего сезона, то есть возьмёт на себя роль Хуан-Карлоса Ферреро. Появится ли у него помощник? Пока неясно.

С однозначной уверенностью можно говорить лишь о том, что пути Алькараса и Ферреро окончательно разошлись. 45-летний Хуан-Карлос наверняка планирует продолжить тренерскую карьеру. Возможно, он снова возьмёт под крыло какого-то талантливого юниора и поведёт его к вершине по аналогии с Алькарасом. Хотя также нельзя исключать, что Ферреро после множества титулов с Карлосом решит поработать с уже состоявшимся топ-теннисистом.