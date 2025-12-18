«Медведев ещё может взять «Шлем». Большой разговор с Надеждой Петровой о сезоне-2026

Теннисный сезон-2026 на подходе. До старта первых официальных турниров осталась всего пара недель, а значит, пора поговорить о перспективах топ-игроков на следующий год.

В этом нам помогла Надежда Петрова – экс третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в дуэте с Марией Кириленко и финалистка двух парных турниров «Большого Шлема» («Ролан Гаррос» – 2012, US Open – 2010).

В интервью «Чемпионату» Надежда поделилась ожиданиями от следующего сезона и перспективами российских теннисистов в нём, а ещё рассказала о молодёжи и судьбе противостояния Синнер – Алькарас.

Надежда Петрова Фото: Из личного архива Надежды Петровой

«Если у Бублика есть настроение – он может обыграть любого»

— От сезона-2025 осталось послевкусие такое: в женском туре есть разнообразие, в хорошем смысле непредсказуемость, в мужском же всё прогнозируемо и оттого скучно. Изменится ли эта тенденция в сезоне-2026?

— Я тут не соглашусь. Мне очень понравился мужской сезон. Да, Карлос [Алькарас] и Янник [Синнер] на турнирах доминировали, были очень часто в финалах, встречались много раз между собой. Но, несмотря на это, у нас есть интересные молодые парни, которые поднялись, заявили о себе. Это Якуб Меншик, Бен Шелтон великолепно отыграл, Фонсека, Тьен, который Дане Медведеву доставил много хлопот. Чуть постарше можно взять того же Валантена Вашеро, который поднялся почти на 200 строчек и выиграл «Мастерс». Дрейпер отлично отыграл весь сезон до его травмы. Это ещё не все, о ком можно говорить. Взять того же француза Джованни Мпетчи Перрикара, у которого пушечная подача за 250 км/ч.

Мне понравились многие теннисисты. Появились интересные парни – мощные, быстрые, с хорошей игрой, за ними интересно наблюдать. В женском теннисе хочется такого же разнообразия, борьбы, конкуренции.

Изменится ли эта тенденция в 2026 году? Мне кажется, сложно будет остальным теннисистам. Да, они, конечно, будут навязывать борьбу, где-то переиграют Синнера и Алькараса, но всё-таки эти двое будут ещё какое-то время доминировать и стараться быть лучшими, занимать первые позиции.

Ребята, которые заявили о себе в этом году, будут взрослеть, становиться опытнее и тоже начнут навязывать борьбу этим двум топам. Мне кажется, будет интересный сезон.

— Если случатся подвижки в мужском туре, то из-за чего? Начнёт сдавать позиции кто-то из пары Алькарас/Синнер? Или серьёзно подтянутся другие игроки? У кого есть такие перспективы?

— Конечно, молодёжь подтянется. У них есть перспективы, желание, драйв, мотивация. Теперь у них цель – как можно ближе подобраться к Алькарасу и Синнеру, навязать им борьбу, постараться их обыграть. И они будут равняться на них. Это их пример, новая планка тенниса.

Чтобы Янника и Карлоса обыграть, молодым нужно становиться быстрее, выносливее, вариативнее. Однако навряд ли Алькарас и Синнер в следующем сезоне сдадут свои позиции.

— У кого из игроков топ-20 самые высокие шансы добраться до финала на турнире «Большого шлема»?

— Мне нравится Бен Шелтон. Он отличился в этом сезоне и получил хороший игровой опыт. Я думаю, что теперь, попав в десятку, он будет ставить дальше вот такие цели: замахнуться на большие турниры и составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру.

Также не будем списывать счетов Алекса де Минора. Потихоньку он вошёл в десятку, стал седьмым. И кто, как не он, с его опытом и старанием может за счёт своей борьбы и трудолюбия дойти до финала. У него всё должно хорошо сложиться: сетка, игра, физическая форма.

Также давайте возьмём Александра Бублика. Если у Саши есть настроение и желание – а он в этом сезоне доказал – он может обыграть любого. Теперь только нужно рассчитать свои силы и мотивацию на двухнедельные турниры.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

И, конечно же, наш Даня Медведев. Он уже побеждал на турнире «Большого шлема», доходил до финалов. Теперь у него новая команда, будет проведена хорошая подготовка. Уверена, Даня может. У него есть арсенал, опыт, бесстрашие. Так что он может ещё не раз победить на турнире «Большого шлема».

— Новак Джокович в следующем сезоне завершит карьеру? Или верите, что он сможет доиграть до Олимпиады-2028?

— Следующая Олимпиада ещё очень далеко. К тому же он выиграл золото, смысла ему стремиться к следующей Олимпиаде я не вижу. В этом сезоне у него были великолепные матчи, выигранные титулы, но всё же он уступал физически лидерам мужского тенниса – Алькарасу и Синнеру. А с каждым годом будет всё сложнее и сложнее.

Было бы здорово, если он наконец-то в следующем году каким-то чудом, может быть, возьмёт ещё дополнительный турнир «Большого шлема» и на красивой ноте завершит карьеру. Но, опять же, Новак – большой фанат этого вида спорта. И только ему известно, как долго он сможет ещё играть.

Новак Джокович Фото: Maja Hitij/Getty Images

— Кто из парней, находящихся сейчас в топ-10, не сможет удержать своё место в следующем году?

— Очень интересный вопрос. Это может быть даже и сам Новак Джокович. Всё-таки, если посмотреть по возрасту, все игроки в топ-10 в районе 23 лет. Саше Звереву и Тейлору Фрицу по 28, Новаку – 38.

В этом году, конечно, Новак смог выиграть два турнира, однако на турнирах «Большого шлема» не дошёл до финалов. И с каждым разом ему физически всё сложнее. Из других ребят даже не могу и представить, кто бы это ещё мог быть. Все в десятке заслуженно за счёт своей игры.

— А кто из тех, что ещё никогда не был в десятке, сможет туда подняться?

— Для меня в первую очередь это Жоао Фонсека, Меншик. Также, возможно, и Артюр Фис. И давайте возьмём ещё Лёнера Тьена. Вот эта вот четвёрка, думаю, в следующем году может если не зайти в десятку, то подобраться к ней как можно ближе.

«Медведев должен был поменять команду гораздо раньше»

— Про наших парней: и Карен Хачанов, и Андрей Рублёв, и Даниил Медведев начнут сезон на подступах к топ-10. У кого из них больше всего шансов вернуться в десятку?

— Тут объективный ответ для меня – Даня Медведев. Потому что сейчас другие наши ребята будто бы исчерпали свой лимит и заметно отличаются от Дани. Всё-таки он знает, что нужно для того, чтобы вернуться в десятку. Знает, как работать, какой должен быть режим. И с правильным настроем и работой он опять может подняться и ещё порадовать нас хорошим теннисом.

Про Андрея Рублёва сложно говорить. Может, он будет на подступах к десятке, будут у него периодически хорошие победы, но всё-таки в этом году его уже многие стали обыгрывать.

А у Карена Хачанова всё, конечно, зависит от игровой стабильности из турнира в турнир и здоровья. Если нет травм, то он может выкладываться и показывать хорошую игру.

— Прошлый сезон оказался для Медведева и Рублёва кризисным. Какой их результат в 2026-м будет означать, что они из этого кризиса вышли? И верите ли вы, что кто-то из них сможет выстрелить в следующем сезоне?

— Должно быть хорошее начало года в Австралии. Даня Медведев хорошо играет на австралийском харде, мы это с вами видели, когда он дошёл до финала. Он себя достаточно комфортно там чувствует. Если он хорошо ворвётся в этот сезон, поверит в себя, поверит в свою команду, то на позитивной волне может хорошо пройти весь следующий год.

Даниил Медведев и его команда Фото: Jean Catuffe/Getty Images

У Андрея Рублёва, вы знаете, год был непростой, но сейчас он опять получает удовольствие от игры, и мне нравится его работа с Маратом Сафиным. Она пошла на пользу. Главное, чтобы он играл, получал удовольствие, меньше занимался самобичеванием на корте. Просто мы хотим видеть на корте радостного, выкладывающегося до конца Рублёва.

— Медведев поменял в концовке сезона-2025 команду. Как вы оцениваете его сотрудничество с новыми тренерами? Что для этого нового коллектива будет успехом в 2026-м?

— Возвращение Дани в десятку, хорошее выступление на «Больших шлемах», победы на турнирах. Он большой молодец, что смог поменять команду. У них такая длительная история была с Жилем Сервара. Может быть, действительно, Даня не хотел торопить события и думал довести этот цикл 10-летний до конца. Хотя он должен был поменять команду и тренера гораздо раньше, на стадии самых первых неудач. Но это было его решение. Мы увидели в конце сезона, что с новыми тренерами у него пошли результаты. Он начал понемногу менять свою игру, это пошло ему на пользу.

— Как вам Марат Сафин в качестве тренера Андрея Рублёва? Сейчас многие теннисисты рассказывают байки и свои впечатления о Марате. А у вас есть какие-то интересные истории о нём?

— Мне это сотрудничество очень нравится. Марат должен помочь Андрею и по игре, и по психологии. Да и вообще, немного разрядить обстановку, снять напряжение с Андрея.

А про байки… Не могу ничего сказать. Он всегда добр, улыбчив, в хорошем настроении, немножко такой хулиган на корте. Очень любила смотреть его матчи. Был лицом мужского тенниса, за которым, конечно, девчонки бегали. Очень видный парень.

Марат Сафин Фото: Holde Schneider/Getty Images

— Вы ведь сами сейчас тренируете юниоров. Есть ли те, кто уже сейчас выделяется и готовится играть турниры высоких категорий – выше уровнем, чем средний для их возраста?

— Знаете, если брать девочек до 13 лет, то их 2013 год достаточно сильный. Идёт хорошая теннисная смена поколений. Надеюсь, многим девочкам и дальше получится очень успешно перейти из юниорского тенниса в профессиональный тур. Девчонки такие рослые, атлетичные, хорошо сложенные. Из этого возраста выделяется одна девочка, которой и восьми лет не было, когда её родители привели ко мне на просмотр. Она сама из спортивной семьи. Я сразу сказала родителям, что это драгоценный камень, которому нужна правильная команда, правильные люди, чтобы он засиял.

Сейчас в моем филиале детской школы в Елабуге есть очень похожая на эту девочку ученица, мы уже проводим совместные тренировки, и, я думаю, у неё большое будущее.

К слову, совсем скоро у нас планируется новогодний турнир в Елабуге — первое соревнование такого формата в рамках филиала. Он пройдёт 20-21 декабря с участием детей из разных регионов России. Также будет проведён выставочный матч с участием звёзд тенниса. Специальным гостем турнира будет олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Надежда Петрова и Елена Веснина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мирра – девочка умная, у неё хорошая команда»

— Из молодых в про-туре уникальный случай – это, конечно, Мирра Андреева. Каким видите следующий год для неё? Можем ли ожидать взрывных и ярких результатов? Или нужно быть готовыми, что успехи теперь будут приходить постепенно?

— Её старт сезона, победы в Дубае и Индиан-Уэллсе доказали, что в таком юном возрасте она уже достаточно взрослая, анализирует ход игры, выдерживает напряжение. Мне всё-таки хочется верить, что следующий год может быть ещё лучше для неё. Это может быть шанс укрепиться в десятке и нацелиться на ещё бо́льшие титулы.

— В сезоне-2025 у Мирры было несколько эмоциональных срывов во время матчей. Что думаете об этой ситуации: это возрастное и пройдёт? Или же надо с этим что-то делать – идти к специалистам и решать проблему, пока не поздно?

— Думаю, это связано с возрастом. Можно сказать, переходный этап в её профессиональной карьере. Нужно через это пройти. Нужно учиться справляться с эмоциями, чувствами.

Но скажу в защиту Мирры: они поставили с командой определённые цели и очень быстро их достигли. Два подряд выигранных турнира, резкий взлёт даже не в десятку, а в пятёрку. Думаю, это немножко неожиданно для них. И потом – слишком много внимания от прессы, разговоров, сравнения с другими топовыми звёздами, легендами этого большого вида спорта. И это, конечно же, сбило Мирру.

Она девочка умная, у неё хорошая команда. Я думаю, ей всё разъяснят, объяснят, и она будет выходить и стараться выложиться по максимуму, стабилизируется эмоционально.

— А у вас в своё время были подобные срывы? Как решали такие проблемы?

— Вы знаете, можно даже сказать, что было что-то похожее. Было сложно подтверждать свои первые крупные очки. Прессинг, давление, что ты что-то должен. Но со временем я себе внушила, что невозможно повторить результат прошлого года. Не стоит гнаться за этим результатом. Если не на этом турнире, то на следующем можно будет отыграться за какую-то неудачу. Поэтому для меня самым главным было выйти на корт, выложиться на все свои 100% и не жалеть о том, что я могла бы в матче сделать ещё что-то лучше.

Как решались эти проблемы? Естественно, вместе с командой садились, всё раскладывали. Когда находишься на корте, во время игры эмоции порой не контролируются. Но потом со стороны на это всё смотришь и думаешь: «Ой, даже сама на себя не похожа». Поэтому стараешься уже об этом думать, себя контролировать и вести себя подобающе.

— Год как для Мирры, так и для Дианы Шнайдер будет непростой. Есть ли для них необходимость сфокусироваться на одиночном разряде, особенно учитывая концовку их парного сезона-2025? Или выступление в паре не будет им мешать?

— Сезон, я всё-таки думаю, скорее всего, не сложился больше из-за эмоциональных качелей у Мирры. Однако дуэт, в принципе, очень хороший. Отличная пара. Думаю, они будут выступать на крупных турнирах. Это хорошая практика, это та же тренировка, но уже в игровой обстановке, где есть и судьи, и болельщики, и соперники, которые тебе противостоят, и те же эмоции, с которыми нужно работать. Но эти девочки всегда ставят в приоритет одиночку.

— Обратный вопрос про Веронику Кудерметову. Она сама говорит, что продолжает позиционировать себя как одиночницу, однако самые серьёзные результаты в последнее время показывает в паре. В какой момент сделать обратно фокус на одиночку? Как этот момент почувствовать, не пропустить? Или Веронике ещё спокойно можно отдавать много сил игре в паре?

— Она ещё достаточно молодая теннисистка. Хорошие результаты в паре должны придать ей нужную уверенность и в одиночке. Это хорошая игровая практика.

Я могу просто сказать по себе. У меня было очень много хороших результатов в паре, выигранные титулы, Итоговые турниры, но всё равно мой фокус и мои тренировки всегда были направлены на одиночную игру. Да, когда что-то не складывалось, как я хотела, я проигрывала, пара была просто хорошей тренировкой и подготовкой к дальнейшим турнирам.

И, мне кажется, у Вероники такая же ситуация. Когда ты сама хороший игрок плюс у тебя ещё партнёр тоже топовый, то противостоять вам в паре сложно. Но когда ты играешь один, там свои нюансы.

«У Соболенко есть все возможности взять календарный «Шлем»

— Если говорить о тех, кто окончательно сделал выбор в пользу одиночки: Арина Соболенко в прошлом сезоне прошла через не самые лёгкие времена. Как думаете, в следующем году Арина возьмёт больше одного ТБШ? И верите ли, что она когда-то возьмёт «Шлем» календарный?

— У неё есть все возможности взять этот календарный «Шлем». Она очень уверенно прошла этот сезон. Да, были моменты, где она споткнулась, можно сказать, на финишный прямой. Но она из этого извлечёт урок, станет опытнее, сильнее. Может, будет спокойнее относиться к разным ситуациям на корте, не будет так сильно переживать, чтобы эти эмоции ей не мешали. Уверенность, конечно, у неё набралась колоссальная за этот сезон. Думаю, что с ней Арина начнёт и следующий год.

Арина Соболенко Фото: Elsa/Getty Images

— Рыбакина в конце сезона совершила невероятный прорыв. Многие считают, что она только начинает разгоняться и 2026 год станет для неё звёздным. Что думаете о её перспективах? В чём ей ещё нужно прибавить?

— Я очень рада, что Рыбакина смогла реанимироваться, опять вернуться. Видны хорошая работа, хороший настрой, спокойствие. И следующий год вполне может быть для Елены звёздным. У неё есть все возможности и выиграть «Шлемы», и подняться выше, и составить конкуренцию даже Арине Соболенко. Елена Рыбакина – талантливая теннисистка, с очень хорошей, чистой техникой и хорошим чувством мяча. Мне кажется, она ещё многого может достичь в женском теннисе.

Блиц

— На кого возлагаете больше всего надежд на следующий год в ATP?

— На Жоао Фонсеку.

— А в WTA?

— На Мирру Андрееву.

— От кого из игроков топ-10 не ждёте чудес в ATP?

— От Феликса Оже-Альяссима.

— А в WTA?

— От Екатерины Александровой.

— Кто станет тёмной лошадкой в ATP?

— Ох, вот тут сложно. Скажу, что Корентен Муте с его необычной игрой.

— А в WTA?

— Виктория Мбоко.

— Кто точно возьмёт «Шлем» у мужчин?

— Карлос Алькарас.

— А у женщин?

— Арина Соболенко.

— Кто из молодых игроков совершит прорыв?

— У мужчин – Фонсека, у женщин – Мбоко.