Главная Теннис Статьи

Мировая теннисная лига, WTL, Бангалор-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев, как сыграла его команда

Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли
Александр Насонов
Бангалор-2025: результаты 18 декабря
Комментарии
Команда Даниила уже не последняя. Всё решит 3-й тур.

В четверг, 18 декабря, в Бангалоре (Индия) состоялся 2-й тур командного выставочного турнира под названием Мировая теннисная лига. В соревнованиях принимает участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Российский теннисист попал в команду «Фэлконс». В первый день Медведев провёл два матча: сперва он вместе с Роханом Бопанной выиграл парную встречу, а потом уступил Гаэлю Монфису в одиночке. По итогам 1-го тура команда Даниила оказалась на последнем месте — всё решает количество выигранных геймов.

Положение после первого дня

  1. «Хоукс» — 25 геймов.
  2. «Кайтс» — 21.
  3. «Иглз» — 18.
  4. «Фэлконс» — 16.
О событиях первого дня читайте здесь:
Медведев отдал одиночку и победил в паре. Его команда — последняя в Мировой теннисной лиге

Второй открыли «Кайтс» и «Иглз», а именно Марта Костюк и Паула Бадоса. Костюк смогла взять лишь один гейм, да и тот на решающем очке. В остальных геймах Бадоса доминировала, что довольно необычно для показательных турниров, и разгромила украинку — 6:1 за 23 минуты.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 12:55 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
1
6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В миксте к Костюк присоединился местный теннисист Дакшинесвар Суреш-Экамбарам, а к Бадосе — Гаэль Монфис. Здесь борьбы было чуть больше, но победили всё равно более титулованные теннисисты. Первые три гейма заканчивались на решающем очке — Бадоса и Монфис начали сет с брейка. После этого они уверенно держали подачу, а в девятом гейме ещё раз сделали брейк и победили — 6:3 за 37 минут. «Иглз» ушли в отрыв — 12:4.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 13:25 МСК
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Д. Суреш-Экамбарам М. Костюк
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3
6
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Г. Монфис П. Бадоса

В мужском парном матче за «Кайтс» отыграли Суреш-Экамбарам и Ник Кирьос, а за «Иглз» — Монфис и Сумит Нагал. Француз и индиец в своих геймах не подпускали соперников к брейк-пойнтам, так что им хватило единственного брейка, сделанного во втором гейме. В девятом гейме Монфис и Нагал под ноль закрыли партию — 6:3 за 31 минуту. Отрыв «Иглз» от «Кайтс» ещё увеличился — 18:7.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 14:10 МСК
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Н. Кирьос Д. Суреш-Экамбарам
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3
6
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
Г. Монфис С. Нагал

Завершением этой матчевой встречи стало индийское дерби: Суреш-Экамбарам против Нагала. В седьмом гейме Нагал упустил двойной брейк-пойнт — больше ни у кого не было шансов взять подачу соперника. На тай-брейке Сумит победил с минимальным преимуществом — 7:6 (7:6). И «Иглз» разгромили «Кайтс» — 25:13.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 14:45 МСК
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Д. Суреш-Экамбарам
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 6
7 7
         
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал

Матчевую встречу «Хоукс» и «Фэлконс» открывали Элина Свитолина и Магда Линетт. В начале матча теннисистки обменялись брейками, а затем Свитолина плотно захватила инициативу и оставила сопернице не так много шансов — 6:2 за 25 минут.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 16:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
2
6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Затем состоялся микст, в котором Маая Раджешваран-Реватхи и Юки Бхамбри («Хоукс») противостояли Линетт и Рохану Бопанне («Фэлконс»). До счёта 3:3 включительно никто не мог похвастаться преимуществом, а следующие два гейма Линетт и Бопанна взяли на решающем очке, после чего сделали второй брейк подряд и забрали сет — 6:3 за 30 минут. «Фэлконс» сократили отставание от «Хоукс» — 8:9.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 16:40 МСК
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
Маая Раджешваран-Реватхи
Индия
Маая Раджешваран-Реватхи
Ю. Бхамбри М. Раджешваран-Реватхи
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
3
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
М. Линетт Р. Бопанна

В мужской паре, как и вчера, за «Фэлконс» сыграли Бопанна и Даниил Медведев, а за «Хоукс» вышли Бхамбри и Денис Шаповалов. Поначалу российско-индийский дуэт громил оппонентов. Медведев и Бопанна под ноль взяли первые два гейма, уверенно контролировали отрыв, а после брейка под ноль в шестом гейме счёт стал 5:1 в их пользу — казалось, всё ясно. Тем не менее Бхамбри и Шаповалов в следующем гейме оформили брейк на решающем мяче — Даниил и Рохан упустили сетбол. В следующем гейме они потеряли ещё два сетбол, но после этого Медведев отподавал под ноль — 6:3 за 30 минут. «Фэлконс» вышли вперёд — 14:12.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 17:10 МСК
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Ю. Бхамбри Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3
6
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев

Закончился день одиночным матчем Медведева и Шаповалова. Игроки сосредоточились на удержании своей подачи, не забывая баловать публику яркими розыгрышами. После 3:3 Даниил сделал брейк на решающем мяче, подтвердил его, а в 10-м гейме принёс победу своей команде — 6:4 за 26 минут. «Фэлконс» победили «Хоукс» — 20:16.

Мировая теннисная лига. Группа
18 декабря 2025, четверг. 17:45 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Благодаря усилия Медведева «Фэлконс» поднялись с последнего места в общей таблице, однако в заветную двойку пока не входят.

Положение после второго дня

  1. «Иглз» — 43
  2. «Хоукс» — 41
  3. «Фэлконс» — 36
  4. «Кайтс» — 34

В пятницу, 19 декабря, состоится 3-й тур. «Фэлконс» Медведева сразятся с «Кайтс», а перед этим «Хоукс» сыграют с «Иглз». По итогам 3-го тура определятся две лучшие команды, которые разыграют титул в субботу, 20 декабря.

