Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли

В четверг, 18 декабря, в Бангалоре (Индия) состоялся 2-й тур командного выставочного турнира под названием Мировая теннисная лига. В соревнованиях принимает участие чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Российский теннисист попал в команду «Фэлконс». В первый день Медведев провёл два матча: сперва он вместе с Роханом Бопанной выиграл парную встречу, а потом уступил Гаэлю Монфису в одиночке. По итогам 1-го тура команда Даниила оказалась на последнем месте — всё решает количество выигранных геймов.
Положение после первого дня
- «Хоукс» — 25 геймов.
- «Кайтс» — 21.
- «Иглз» — 18.
- «Фэлконс» — 16.
Второй открыли «Кайтс» и «Иглз», а именно Марта Костюк и Паула Бадоса. Костюк смогла взять лишь один гейм, да и тот на решающем очке. В остальных геймах Бадоса доминировала, что довольно необычно для показательных турниров, и разгромила украинку — 6:1 за 23 минуты.
В миксте к Костюк присоединился местный теннисист Дакшинесвар Суреш-Экамбарам, а к Бадосе — Гаэль Монфис. Здесь борьбы было чуть больше, но победили всё равно более титулованные теннисисты. Первые три гейма заканчивались на решающем очке — Бадоса и Монфис начали сет с брейка. После этого они уверенно держали подачу, а в девятом гейме ещё раз сделали брейк и победили — 6:3 за 37 минут. «Иглз» ушли в отрыв — 12:4.
В мужском парном матче за «Кайтс» отыграли Суреш-Экамбарам и Ник Кирьос, а за «Иглз» — Монфис и Сумит Нагал. Француз и индиец в своих геймах не подпускали соперников к брейк-пойнтам, так что им хватило единственного брейка, сделанного во втором гейме. В девятом гейме Монфис и Нагал под ноль закрыли партию — 6:3 за 31 минуту. Отрыв «Иглз» от «Кайтс» ещё увеличился — 18:7.
Завершением этой матчевой встречи стало индийское дерби: Суреш-Экамбарам против Нагала. В седьмом гейме Нагал упустил двойной брейк-пойнт — больше ни у кого не было шансов взять подачу соперника. На тай-брейке Сумит победил с минимальным преимуществом — 7:6 (7:6). И «Иглз» разгромили «Кайтс» — 25:13.
Матчевую встречу «Хоукс» и «Фэлконс» открывали Элина Свитолина и Магда Линетт. В начале матча теннисистки обменялись брейками, а затем Свитолина плотно захватила инициативу и оставила сопернице не так много шансов — 6:2 за 25 минут.
Затем состоялся микст, в котором Маая Раджешваран-Реватхи и Юки Бхамбри («Хоукс») противостояли Линетт и Рохану Бопанне («Фэлконс»). До счёта 3:3 включительно никто не мог похвастаться преимуществом, а следующие два гейма Линетт и Бопанна взяли на решающем очке, после чего сделали второй брейк подряд и забрали сет — 6:3 за 30 минут. «Фэлконс» сократили отставание от «Хоукс» — 8:9.
В мужской паре, как и вчера, за «Фэлконс» сыграли Бопанна и Даниил Медведев, а за «Хоукс» вышли Бхамбри и Денис Шаповалов. Поначалу российско-индийский дуэт громил оппонентов. Медведев и Бопанна под ноль взяли первые два гейма, уверенно контролировали отрыв, а после брейка под ноль в шестом гейме счёт стал 5:1 в их пользу — казалось, всё ясно. Тем не менее Бхамбри и Шаповалов в следующем гейме оформили брейк на решающем мяче — Даниил и Рохан упустили сетбол. В следующем гейме они потеряли ещё два сетбол, но после этого Медведев отподавал под ноль — 6:3 за 30 минут. «Фэлконс» вышли вперёд — 14:12.
Закончился день одиночным матчем Медведева и Шаповалова. Игроки сосредоточились на удержании своей подачи, не забывая баловать публику яркими розыгрышами. После 3:3 Даниил сделал брейк на решающем мяче, подтвердил его, а в 10-м гейме принёс победу своей команде — 6:4 за 26 минут. «Фэлконс» победили «Хоукс» — 20:16.
Благодаря усилия Медведева «Фэлконс» поднялись с последнего места в общей таблице, однако в заветную двойку пока не входят.
Положение после второго дня
- «Иглз» — 43
- «Хоукс» — 41
- «Фэлконс» — 36
- «Кайтс» — 34
В пятницу, 19 декабря, состоится 3-й тур. «Фэлконс» Медведева сразятся с «Кайтс», а перед этим «Хоукс» сыграют с «Иглз». По итогам 3-го тура определятся две лучшие команды, которые разыграют титул в субботу, 20 декабря.
