Лёнер, как и новый подопечный бывшего тренера Медведева, будет бороться за выход из группы.

Тьен чуть дважды не проиграл с матчболов. Лидеру молодёжного Итогового непросто в Джидде

Завершились два первых игровых дня на Итоговом Next Gen! Молодёжь в Джидде провела несколько стартовых поединков в рамках группового этапа. И нам уже есть на что посмотреть и что обсудить.

Состав участников в этом году таков: Лёнер Тьен (№28 рейтинга ATP), Александр Блокс (№116), Дино Прижмич (№128), Мартин Ландалус-Лакамбра (№134), Николай Будков Кьер (№136), Нишеш Басаваредди (№167), Рафаэль Ходар (№168) и Юстин Энгель (№187).

Особенное внимание к себе на этом турнире привлекают несколько юношей. Один из них – Нишеш Басаваредди – в среду открыл турнир матчем с Дино Прижмичем. Почему 20-летний американец интересен? Его новый наставник – Жиль Сервара – бывший тренер Даниила Медведева. Любопытно понаблюдать, к каким результатам придёт Жиль с новым подопечным. И пускай для него и Нишеша Итоговый Next Gen – лишь первый совместный турнир. А стартовал Басаваредди в Джидде здорово, с непростой победы над Прижмичем – 4:2, 4:3 (9:7), 3:4 (3:7), 4:2.

Только вот уже на следующий день Басаваредди обидно уступил Александру Блоксу – 3:4 (2:7), 3:4 (8:10), 1:4. После двух упорных сетов Нишеш не смог пересобрать себя к третьему. Этот поединок продлился меньше полутора часов.

Что касается Дино Прижмича – парня, который играл с Андреем Рублёвым в первом круге US Open в этом году, то он в Красной группе опустился на третью позицию. Но во второй игровой день он всё же пришёл к успеху и одолел самого юного участника турнира – 18-летнего Юстина Энгеля из Германии.

Молодой немец в группе занял последнюю позицию, так как в первый день проиграл Александру Блоксу – тому самому, которому сегодня уступил Басаваредди. Хотя матч Энгеля и Блокса был боевой – 4:3, 2:4, 2:4, 2:4. У Прижмича Юстин, кстати, тоже взял одну партию.

Про Александра Блокса. На турнире 20-летний бельгиец посеян под вторым номером. В рейтинге он остановился на подступах к сотне – на 116-й позиции. Хотя максимально запрыгивал и на 101-ю строчку месяц назад. По юниорам был первой ракеткой мира и брал Australian Open – 2023.

На старте турнира Блокс переиграл Энгеля, затем разгромил Басаваредди и временно занял лидирующую строчку в Красной группе. За сохранение шансов на выход в плей-офф осталось сыграть с Прижмичем.

Александр Блокс Фото: Francois Nel/Getty Images

В Синей группе тоже всё не так однозначно. Одержать две победы удалось только Николаю Будкову Кьеру – 19-летнему норвежцу, пятому сеяному турнира и чемпиону юниорского Уимблдона-2024. Оба успешных результата пришли к Николаю в матчах с испанцами. Сначала – с Мартином Ландалус-Лакамброй (4:1, 3:4 (7:9), 4:2, 4:3 (7:4)), затем – с Рафаэлем Ходаром (4:1, 4:2, 1:4, 4:2).

Теперь о каждом юном испанце по отдельности. Рафаэль Ходар – 19-летний уроженец Мадрида, победитель юниорского US Open – 2024 и большой фанат Надаля. На старте турнира он в двухчасовом пятисетовике сенсационно переиграл Лёнера Тьена (1:4, 4:3 (7:3), 1:4, 4:2, 4:3 (7:4).

Мартин Ландалус-Лакамбра – соотечественник и друг детства Ходара, чемпион юниорского US Open – 2022 и ученик Академии Рафы Надаля. Во втором своём матче на Итоговом Мартин сразился с Лёнером Тьеном – пожалуй, главным претендентом на победу в Джидде. Всё же разница в рейтинге между Тьеном и Блоксом – первым и вторым номерами посева – 88 позиций.

При этом стартовал Тьен на турнире с поражения от Ходара, заработав матчболы по ходу встречи! Но подобной неудачи во втором поединке Лёнер не повторил и в четырёх партиях одолел Ландалус-Лакамбру – 1:4, 4:1, 4:3 (7:4), 4:3 (7:2). Пускай и вновь не с первого матчбола.

Матчи группового этапа, которые пройдут в Джидде в пятницу, 19 декабря:

Лёнер Тьен – Николай Будков Кьер;

Мартин Ландалус-Лакамбра – Рафаэль Ходар;

Александр Блокс – Дино Прижмич;

Нишеш Басаваредди – Юстин Энгель.

Борьбу за путёвку в плей-офф продолжат Тьен, Ходар, Будков Кьер, Прижмич, Блокс и Басаваредди. А за развитием событий на молодёжном Итоговом не забывайте следить вместе с «Чемпионатом»!