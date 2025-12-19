Медведев вернётся в топ-10, Мирра выйдет в финал «Шлема». Что ждём от сезона-2026

Межсезонье — идеальное время для того, чтобы попытаться спрогнозировать ход событий в предстоящем году. В 2025-м стало ясно, что в мужском теннисе сформировалась новая «Большая двойка» в лице Карлоса Алькараса и Янника Синнера. В женском туре Арина Соболенко будет отбиваться от посягательств на трон со стороны Елены Рыбакиной, Иги Швёнтек и других спортсменок. Несомненно, по ходу сезона возникнут и другие острые темы для обсуждения. А сейчас мы предлагаем заглянуть в будущее и попытаться представить, каким может стать 2026 год в теннисе — к примеру, чего ожидать от тех же Алькараса и Синнера, уйдёт ли Новак Джокович, останется ли на вершине Арина Соболенко, как выступят российские спортсмены, допустят ли наших юниоров.

Соберут ли Алькарас, Синнер и Швёнтек карьерный «Шлем»?

Предстоящий Australian Open будет интересен не только сам по себе, но и в разрезе того, смогут ли оформить карьерный «Шлем» Карлос Алькарас и Ига Швёнтек. Испанец и полька ещё не выигрывали австралийский ТБШ, а все остальные мэйджоры уже закрыли. Алькарас, к примеру, тут даже в полуфинале ни разу не играл.

Результаты Карлоса Алькараса на Australian Open

Сезон Результат Кому проиграл 2021 Второй круг Микаэль Имер 2022 Третий круг Маттео Берреттини 2024 1/4 финала Александр Зверев 2025 1/4 финала Новак Джокович

Ранние поражения Карлоса на первых двух AO не должны удивлять. Турнир 2021 года стал для Алькараса дебютным на ТБШ — ему тогда ещё и 18 не было. Испанец прошёл на турнир через квалификацию, и уже сам факт выхода во второй круг можно считать успехом. Год спустя Карлос преодолел на одну стадию больше, но и тогда его поражение от Маттео Берреттини нельзя было назвать сенсацией. Итальянец был тогда действующим финалистом Уимблдона и имел седьмой номер посева, а его юный соперник был 31-м сеяным. Да и то Берреттини дожал Алькараса лишь на тай-брейке в пятом сете.

В 2023-м Алькарас пропустил AO, а на следующий год приехал на турнир в ранге одного из главных фаворитов. Но в четвертьфинале не справился с Александром Зверевым, взяв у него лишь одну партию. А в 2025-м Карлоса остановил Новак Джокович. Несмотря на такую статистику, шестикратный чемпион мэйджоров полон решимости в преддверии AO-2026. «Главное для меня – это турниры «Большого шлема», я стараюсь выиграть как можно больше турниров «Большого шлема». Это моя главная цель. Думаю, турнир будет великолепным. Честно говоря, это моя первая цель. Когда готовлюсь к сезону и думаю о том, что хочу улучшить, чего хочу достичь, я думаю об Открытом чемпионате Австралии. Это первый или второй турнир в году, и для меня всегда главная цель — завершить карьерный «Большой шлем», календарный «Большой шлем». Я просто хочу завершить его. Конечно, я постараюсь сделать это в следующем году. Но если не получится в следующем году, то, надеюсь, через два, три, четыре года», — приводит его слова пресс-служба Australian Open.

Чтобы завоевать титул, Алькарасу с большой долей вероятности придётся обыгрывать Янника Синнера, причём в финале. Четырёхкратный чемпион ТБШ дважды брал титул в Мельбурне: в 2024 и 2025 годах. И, разумеется, будет главным фаворитом. Как они играли друг с другом на открытом харде?

Карлос Алькарас — Янник Синнер. Открытый хард. Счёт очных встреч — 6-2

Сезон Победитель Турнир Стадия Счёт 2025 Алькарас US Open Финал 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 2025 Алькарас Цинциннати Финал 5:0 (отказ) 2024 Алькарас Пекин Финал 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) 2024 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала 1:6, 6:3, 6:2 2023 Синнер Пекин 1/2 финала 7:6 (7:4), 6:1 2023 Синнер Майами 1/2 финала 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 2023 Алькарас Индиан-Уэллс 1/2 финала 7:6 (7:4), 6:3 2022 Алькарас US Open 1/4 финала 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3

Алькарас понимает, что соперничество с Синнером идёт на пользу им обоим. «Я очень благодарен за это соперничество, потому что оно даёт мне возможность выкладываться на все 100% на каждой тренировке, каждый день. Уровень, который я должен поддерживать и повышать, если хочу победить Янника, действительно очень высок», — говорит Карлос.

А в интервью Reuters в ноябре испанский чемпион заявил: «В 2026 году я бы предпочёл выиграть только Открытый чемпионат Австралии, чем два турнира «Большого шлема», которые уже брал».

В пресс-службе Australian Open не сомневаются, что Алькарас рано или поздно выиграет недостающий мэйджор. «Рафаэль Надаль выиграл два титула Australian Open, и если Алькарас продолжит следовать по стопам своего кумира, то это лишь вопрос времени, когда он завоюет титул AO. В сезоне-2025 Алькарас поднял планку — и он может поднять её ещё выше, одержав историческую победу на Открытом чемпионате Австралии — 2026», — отмечается в материале на сайте турнира.

Буквально пару дней назад в этом сложном уравнении появилась ещё одна неизвестная. Алькарас неожиданно для всех прекратил многолетнее сотрудничество со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро. По информации RNE Deportes, разрыв произошёл из-за разногласий в переговорах относительно деталей контракта на будущий год. Как сообщает Marca, Самуэль Лопес, который входит в команду Карлоса с 2024 года, останется в качестве главного тренера.

Факт разрыва сотрудничества попытался объяснить Жиль Сервара, бывший тренер Даниила Медведева. «Заметил, что такие чемпионы умеют чувствовать, когда им нужно что-то новое или дополнительное, чтобы продолжать прогрессировать. И если это так, решение Карлоса очень разумное для дальнейшего развития.

Думаю, будь то игрок или тренер, я это пережил с Даниилом Медведевым, такое важно почувствовать заранее, чтобы не было слишком поздно, убедиться, что изменение происходит по правильным причинам, ради прогресса. Теперь только в будущем можно судить об этом решении. Ничто не мешает думать, что он может снова обратиться к Хуан-Карлосу Ферреро, если результаты станут хуже», – приводит слова Сервара L’Equipe.

А чуть позже стало известно, что Ферреро якобы просил бо́льшие деньги по контракту, неоднократно пытаясь улучшить условия сделки, однако отец Алькараса поставил точку и прекратил переговоры, разорвав отношения.

И теперь форма Алькараса на грядущем Australian Open ещё бо́льшая загадка.

Днём ранее карьерный «Шлем» в Австралии может собрать Ига Швёнтек. Её результаты здесь получше, чем у Алькараса.

Результаты Иги Швёнтек на Australian Open

Сезон Результат Кому проиграла 2019 Второй круг Камила Джорджи 2020 Четвёртый круг Анетт Контавейт 2021 Четвёртый круг Симона Халеп 2022 1/2 финала Даниэль Коллинз 2023 Четвёртый круг Елена Рыбакина 2024 Третий круг Линда Носкова 2025 1/2 финала Мэдисон Киз

Как и в случае с Алькарасом, поражения Швёнтек на первых AO нельзя назвать неожиданными. Полька дебютировала на турнире в 17 лет и до 20 лет не могла выйти хотя бы в четвертьфинал. А вот дальнейшие поражения Иги — как минимум три из них — вызывали удивление. Особняком стоит матч третьего круга AO-2024, в котором Швёнтек в ранге первой ракетки мира уступила 19-летней Линде Носковой, замыкавшей топ-50.

Швёнтек, разумеется, будет стремиться выиграть Australian Open, пока остающийся для неё заколдованным. «В этом году я многому научилась и стала применять эти навыки, но не смогла хорошо совместить их с тем, как я играла в прошлых сезонах. Моя общая цель будет заключаться в том, чтобы найти хороший баланс, сохранить хорошую игру на более медленных покрытиях, чтобы действительно чувствовать себя более комфортно с тем разнообразием, которое у меня есть, и точно знать, где применять те или иные навыки», — приводит её слова Guardian.

Главным фаворитом женского AO будет не действующая чемпионка Мэдисон Киз, а четырёхкратная победительница мэйджоров Арина Соболенко, на счету которой два титула в Мельбурне.

Ига Швёнтек — Арина Соболенко. Открытый хард. Счёт очных встреч — 3-2

Сезон Победительница Турнир Стадия Счёт 2024 Соболенко Цинциннати 1/2 финала 6:3, 6:3 2023 Швёнтек Итоговый 1/2 финала 6:3, 6:2 2022 Швёнтек US Open 1/2 финала 3:6, 6:1, 6:4 2022 Швёнтек Доха 1/4 финала 6:2, 6:3 2021 Соболенко Итоговый Группа 2:6, 6:2, 7:5

Статистика благоволит Швёнтек. В пресс-службе Australian Open полагают, что остановить Игу будет непросто.

«Ига Швёнтек не забудет, что на Открытом чемпионате Австралии — 2025 ей не хватило одного очка, чтобы выйти в свой первый финал в Мельбурне. Именно это минимальное поражение, за которым последовал сезон профессионального роста и исторических достижений, может стать залогом её окончательного успеха, когда она вернётся на AO в 2026 году.

Швёнтек будет надеяться на свои шансы в начале нового сезона. Условия не станут для неё проблемой, если учесть, что она преуспевает как на медленных, так и на быстрых хардовых кортах. Она также получит ещё одну хорошую подготовку на United Cup, где ей гарантировано несколько матчей в одиночном разряде и где она всегда получает заряд энергии, представляя Польшу. Она займёт второе место в посеве, и у неё блестящая статистика побед на турнирах «Большого шлема» – 83%. Ей пойдёт на пользу ещё один межсезонный период — она отточит нюансы своей игры. А затем появится перспектива карьерного «Шлема» – что, безусловно, является заманчивой перспективой для такой мотивированной и конкурентоспособной чемпионки, как Швёнтек. Её будет трудно остановить», — отмечается в материале с заголовком «Почему Ига Швёнтек выиграет Открытый чемпионат Австралии — 2026».

А в начале лета актуальным станет вопрос о карьерном «Шлеме» Янника Синнера. Ему осталось выиграть «Ролан Гаррос».

Результаты Янника Синнера на «Ролан Гаррос»

Сезон Результат Кому проиграл 2020 1/4 финала Рафаэль Надаль 2021 Четвёртый круг Рафаэль Надаль 2022 Четвёртый круг Андрей Рублёв 2023 Второй круг Даниэль Альтмайер 2024 1/2 финала Карлос Алькарас 2025 Финал Карлос Алькарас

Синнер с первой попытки добрался до 1/4 финала в столице Франции — в 2020-м турнир из-за пандемии перенесли на октябрь. В четвёртом круге 19-летний итальянец, не будучи сеяным, неожиданно выбил Зверева, но тягаться с Надалем ему было тогда рановато — как и годом позже в четвёртом круге. В 2022-м Янник снова закончил путь в 1/8 финала, снявшись из-за травмы по ходу матча с Андреем Рублёвым. И лишь пятисетовое поражение от Даниэля Альтмайера во втором круге в 2023-м необъяснимо. Синнер, восьмой сеяный, тогда ещё не был чемпионом ТБШ, но всё же… А в последние два сезона его неизменно останавливал Алькарас. Если вспомнить, что в финале-2025 Янник упустил тройной матчбол — ближе к титулу и нельзя подобраться.

Янник Синнер — Карлос Алькарас. Грунт. Счёт очных встреч — 1-3

Сезон Победитель Турнир Стадия Счёт 2025 Алькарас «Ролан Гаррос» Финал 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) 2025 Алькарас Рим Финал 7:6 (7:5), 6:1 2024 Алькарас «Ролан Гаррос» 1/2 финала 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 2022 Синнер Умаг Финал 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

Алькарас — главный фаворит грунтового ТБШ. И остановить его тяжело даже Синнеру. Однако, по мнению журналистки ESPN Дарси Мейн, в 2026-м итальянец станет ещё более серьёзным соперником на парижском грунте. «В 2025 году Алькарас, действующий двукратный чемпион, сражался за титул против Синнера в классическом финале, который длился 5 часов 29 минут. Многие поклонники тенниса, вероятно, будут требовать реванша — и они, безусловно, могут его получить. У Алькараса есть преимущество на грунте, но тогда Синнер только вернулся после трёхмесячной дисквалификации. А в 2026 году он, вероятно, станет ещё более грозным соперником на этом покрытии. К тому же у него будет дополнительный стимул: попытка собрать карьерный «Большой шлем», — такой прогноз даёт журналистка в материале на сайте издания.

Кто составит конкуренцию Алькарасу и Синнеру?

Однако в туре всё-таки есть не только Карлос и Янник. Конкуренция сейчас не на том уровне, какого хотелось бы остальным теннисистам и их болельщикам. «Алькарас и Синнер — два игрока, которые вне конкуренции. Есть они, а потом уже все остальные. Конечно, бывают какие-то невероятные сенсации, когда Алькарас проигрывает в первом круге. Чтобы их победить, соперники должны показать свой лучший теннис, а Янник или Карлос одновременно с этим — свой худший. Думаю, не только следующий год, но и три-четыре-пять лет пройдут под их доминацией, если не будет травм или кто-то не покажет что-то гениальное», — сказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Тем не менее заранее сдаваться, безусловно, не стоит. Третья ракетка мира Александр Зверев по умолчанию является первым кандидатом на то, чтобы бросить вызов доминирующим чемпионам. Правда, получается это у него пока что не очень.

Матчи Зверева с Алькарасом и Синнером. Сезоны 2024 и 2025 годов

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт Матчи с Алькарасом 2025 Алькарас Цинциннати 1/2 финала Хард 6:4, 6:3 2024 Зверев Итоговый Группа Хард 7:6 (7:5), 6:4 2024 Алькарас «Ролан Гаррос» Финал Грунт 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 2024 Алькарас Индиан-Уэллс 1/4 финала Хард 6:3, 6:1 2024 Зверев Australian Open 1/4 финала Хард 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 Матчи с Синнером 2025 Синнер Итоговый Группа Хард 6:4, 6:3 2025 Синнер Париж 1/2 финала Хард 6:0, 6:1 2025 Синнер Вена Финал Хард 3:6, 6:3, 7:5 2025 Синнер Australian Open Финал Хард 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 2024 Синнер Цинциннати 1/2 финала Хард 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)

Хотя с Алькарасом у Александра в последние два сезона пристойная статистика: две победы и три поражения. Победа немецкого теннисиста в четвертьфинале Australian Open войдёт в список лучших его матчей. Обыграл Зверев Алькараса и в группе Итогового-2024, и это тоже мощное достижение, даже если учесть, что Карлос не слишком уверенно чувствует себя на крытом харде.

В то же время все поражения на этом отрезке вышли весьма болезненными. Звереву часто вменяют то, что в важнейших матчах его подводит психология. Поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2024 — как раз из этой оперы.

Как можно было, ведя 2:1 по сетам, отдать оставшиеся партии 1:6 и 2:6?! Другие матчи с испанцем на рассматриваемом отрезке немец проиграл без шансов. Что касается встреч с Синнером, то тут вообще всё беспросветно: лишь два выигранных сета за последние два сезона. В общем, Звереву при жеребьёвке ТБШ нужно молиться о попадании в одну половину с Алькарасом — просто чтобы избежать встречи с Синнером до финала. Глядишь, и не придётся играть с ним.

У Зверева прекрасная подача, это знают все. Но ему во что бы то ни стало надо «чинить» форхенд. Это отмечают даже его соперники. Хауме Мунар, уступивший немцу в одном из матчей Кубка Дэвиса, сказал на пресс-конференции: «Конечно, иногда у него бывают трудности с форхендом. Он может быть немного пассивным. Но у него есть невероятное оружие — подача».

Журналист Мэтт Робертс в Tennis Podcast предположил, что Зверев не то что не приблизится к Алькарасу и Синнеру — его и другие начнут обходить. «Он находится в этой категории и, я бы сказал, идёт вниз, в то время как другие пребывают на подъёме и стремятся обогнать Зверева. И всё то, что мы всегда думали о его игре, в этом году проявилось ещё более ярко. Мало смелости в важные моменты, он не использует форхенд и проигрывает многим соперникам.

Я знаю, что он много говорил о травмах в этом сезоне и о том, как они мешают ему играть. Возможно, это и так, но я думаю, что в целом его игра уже некоторое время идёт на спад. И я не вижу особых попыток исправить ситуацию. Если вспомнить, год назад он говорил правильные вещи о том, что ему нужно пытаться быть более агрессивным против сильных игроков. Но он так и не воплотил это в жизнь. И у нас теперь есть много данных и доказательств, которые указывают на то, что он не собирается это делать. Знаете, в правильных условиях, когда его подача работает, он остаётся очень сложным соперником, и я думаю, что так будет всегда. Но эти вещи не всегда сочетаются. И я бы сказал, что он не был серьёзной угрозой на протяжении большей части этого сезона», — поделился своим мнением журналист.

Шансы Новака Джоковича и Даниила Медведева обсудим чуть ниже — в соответствующих разделах, посвящённых легендарному сербу и лучшим российским теннисистам. Заслуженный тренер России Виктор Янчук, говоря о том, кто может составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру, упомянул Бена Шелтона. «Молодёжь есть, она интересная. Прибавляет Шелтон, французские молодые теннисисты есть. Конкуренцию им будут навязывать, но у Карлоса и Янника шансов просто больше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

И здесь хотелось бы отметить… нет, не пятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима, который проиграл Алькарасу и Синнеру девять матчей из последних девяти, и не Алекса де Минора, у которого вообще 0-18 во встречах с Карлосом и Янником. А Джека Дрейпера.

Почему именно Дрейпер? Во-первых, британец в этом году вышел в оба финала «Солнечного дубля», один из которых выиграл, летом шёл четвёртым в рейтинге и наверняка пробился бы на Итоговый, если бы не полученная на US Open травма, из-за которой он пропустил остаток сезона и откатился в конец первой десятки. Во-вторых, за последние два сезона у него с Алькарасом в личных встречах ничья — 2-2. Таким достижением вообще мало кто может похвастать.

Джек Дрейпер — Карлос Алькарас. Счёт очных встреч — 2-4

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2025 Алькарас Рим 1/4 финала Грунт 6:4, 6:4 2025 Дрейпер Индиан-Уэллс 1/2 финала Хард 6:1, 0:6, 6:4 2025 Алькарас Australian Open Четвёртый круг Хард 7:5, 6:1 (отказ) 2024 Дрейпер Лондон Второй круг Трава 7:6 (7:3), 6:3 2023 Алькарас Индиан-Уэллс Четвёртый круг Хард 6:2, 2:0 (отказ) 2022 Алькарас Базель Первый круг Хард 3:6, 6:2, 7:5

Какое-то время Дрейперу потребуется для того, чтобы набрать форму. Поэтому рассчитывать на то, что Джек непременно выстрелит на Australian Open, наверное, всё-таки не стоит. Тем не менее журналист Карл Бенсон полагает, что первый номер Великобритании в состоянии побороться за титул в Мельбурне. «Леворукая манера игры Дрейпера открывает возможности для ударов на харде, что создает проблемы для правшей, а Мельбурн исторически вознаграждает агрессивный теннис с первого удара. На фоне омоложения тура Дрейпер является тем игроком, который может превратить четвертьфинал в борьбу за титул, если уверенность в себе загорится на ранней стадии», — написал он в колонке для Tennis Majors.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уверена, что Дрейпер входит в число тех, кто сможет навязать борьбу Алькарасу и Синнеру — но только на «Мастерсах», не на «Шлемах». «Если мы говорим про турниры «Большого шлема», очень сомневаюсь, что кто-то сможет бросить вызов Алькарасу и Синнеру. Таких теннисистов в десятке нет. Это либо должна быть какая-то сенсация, либо, пока Янник или Карлос разогреваются в первых раундах, их могут обыграть те, кто успешно прошёл квалификацию. Но точно сказать, что, например, Дрейпер, который вернётся после травмы, или Зверев сможет навязать борьбу, я не могу, пока мало в это верю, даже учитывая новость о расставании Алькараса с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

А вот «Мастерс» или другие турниры — там возможно всё. Там реальнее обыграть Синнера и Алькараса. Думаю, и Зверев разыграется и вернётся в игру, и Даниил Медведев, который обновил команду под конец года, может навязать борьбу этим парням. Уверена, Джек Дрейпер после травмы сможет, у него неприятные вращение и удары», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу заявил, что у Дрейпера есть всё для борьбы с Алькарасом и Синнером; главное — обойтись без травм. «Я говорил об этом несколько лет назад: если Джек сможет избежать травм, он точно войдёт в пятерку лучших. Он потенциально может составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру. У него определённо есть всё необходимое. Я считаю, что у него есть ум, а это самое главное.

Он невероятный соперник, я считаю его очень амбициозным и умным. Он мне очень нравится, и у него отличная игра. У него также была большая сила. Его главной проблемой в последние годы были травмы, слишком много травм. И даже несмотря на то что он играл только шесть месяцев в году, он закончил в топ-10. Это многое говорит о том, насколько он может быть хорош, если не будет травмироваться», — сказал Муратоглу в интервью ITV.

Статистика встреч Дрейпера с Синнером не столь показательна. Британец победил итальянца в 2021 году, а тот взял реванш в полуфинале US Open — 2024.

Джек Дрейпер — Янник Синнер. Счёт очных встреч — 1-1

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2024 Синнер US Open 1/2 финала Хард 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 2021 Дрейпер Лондон Первый круг Трава 7:6 (8:6), 7:6 (7:2)

Сам Джек, впрочем, понимает, что ему и остальным надо ещё много работать, чтобы догнать Алькараса и Синнера. «Эти ребята самые стабильные, их уровень сейчас определённо выше, чем у всех остальных. Но я чувствую, что есть много игроков, которые хотят продолжать совершенствоваться, развиваться, чтобы достичь того, чего они достигли», — говорил он в интервью Telegraph.

Двукратная финалистка ТБШ в паре бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова в интервью «Чемпионату» назвала теннисистов, которые, по её мнению, могут бросить вызов Алькарасу и Синнеру. Она выделила Бена Шелтона, Алекса де Минора, Александра Бублика и Даниила Медведева. «Мне нравится Бен Шелтон. Он отличился в этом сезоне и получил хороший игровой опыт. Я думаю, что теперь, попав в десятку, он будет ставить дальше вот такие цели: замахнуться на большие турниры и составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру. Также не будем списывать со счетов Алекса де Минора. Потихоньку он вошёл в десятку, стал седьмым. И кто, как не он, с его опытом и старанием может за счёт своей борьбы и трудолюбия дойти до финала. У него всё должно хорошо сложиться: сетка, игра, физическая форма.

Также давайте возьмём Александра Бублика. Если у Саши есть настроение и желание – а он в этом сезоне всё доказал – он может обыграть любого. Теперь только нужно рассчитать свои силы и мотивацию на двухнедельные турниры. И, конечно же, наш Даня Медведев. Он уже побеждал на турнире «Большого шлема», доходил до финалов. Теперь у него новая команда, будет проведена хорошая подготовка. Уверена, Даня может. У него есть арсенал, опыт, бесстрашие. Так что он может ещё не раз победить на турнире «Большого шлема», — считает Петрова.

«На мой взгляд, доминирование Янника Синнера и Карлоса Алькараса в следующем сезоне в целом продолжится. Но это не означает, что время от времени они не будут проигрывать отдельные матчи. Как тем, кого рассматривают в качестве потенциально ближайших преследователей, так и совершенно тёмным лошадкам», — подытожил член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Джокович: 25-й титул, завершение карьеры или?..

38-летний Новак Джокович представляет собой особую категорию соперников Алькараса и Синнера. Собственно, в категории этой никого больше и нет. Джокович был бы в состоянии на равных сражаться с молодыми лидерами мужского тенниса и побеждать их, если бы не возраст. «Джокович — вообще молодец! Фантастика, что он держится в 38 лет! Без разницы, какие у него шансы, выиграет он или проиграет, у него такой возраст, последние мгновения Новака. Сколько ему осталось играть? Год-два, каждый матч нужно за ним следить и наблюдать его теннис. Он играл в Греции и выиграл турнир, обыграв Музетти. Фантастика! Тем более он закончил в десятке — это что-то невероятное!» — восхищается Андрей Чесноков.

Особенно тяжело Новаку в матчах против Янника.

Матчи Джоковича с Алькарасом и Синнером. Сезоны 2024 и 2025 годов

Сезон Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт Матчи с Алькарасом 2025 Алькарас US Open 1/2 финала Хард 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 2025 Джокович Australian Open 1/4 финала Хард 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2024 Джокович Олимпиада Финал Грунт 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) 2024 Алькарас Уимблдон Финал Трава 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) Матчи с Синнером 2025 Синнер Уимблдон 1/2 финала Трава 6:3, 6:3, 6:4 2025 Синнер «Ролан Гаррос» 1/2 финала Грунт 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) 2024 Синнер Шанхай Финал Хард 7:6 (7:4), 6:3 2024 Синнер Australian Open 1/2 финала Хард 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Хорошую возможность завоевать заветный 25-й титул на турнирах «Большого шлема» Джокович получит на Australian Open, при том что Синнер и Алькарас всё равно будут фаворитами с большим отрывом. Серб 10 раз выигрывал этот турнир, и от истории просто так не отмахнёшься. Вместе с тем очевидно, что всё должно сложиться воедино, чтобы Новак в 11-й раз победил в Мельбурне. И ключевой здесь – фактор Синнера. Как и в случае со Зверевым, Джоковичу есть смысл поболеть за то, чтобы не попасть в нижнюю половину сетки AO, где при жеребьёвке заведомо окажется вторая ракетка мира. Кому-то из них повезёт, а кому-то – нет. Александр и Новак, будучи третьим и четвёртым сеяными соответственно, друг с другом могут встретиться только в финале.

«Мне кажется, Новак стремится к этому. Не думаю, что его волновал Итоговый. Думаю, он посвятит всё своё время и все силы тому, чтобы в последний раз выложиться на все сто и выиграть в Австралии. Думаю, он единственный, кто может победить Янника и Карлоса. Карлос никогда не доходил до финала там. Новак разгромил его в прошлом году; один сет был действительно хорош, но в целом Новак был лучше. Так что, думаю, Новак приедет с мыслью, что он может дойти до полуфинала там. Этот шанс может стать последним.

Возможно, это единственное место, где Новак может выиграть у Янника. А ещё бывало, что теннисисты брали турниры «Большого шлема» потому, что лучшие игроки получали травмы», — говорит шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс, чьи слова приводит Tennis 365.

Сам Джокович в недавнем интервью Sky Sports дал понять, что сохраняет боевой настрой. «Я беру небольшой перерыв и пытаюсь, так сказать, восстановить свою машину, если использовать гоночную терминологию. В последние 18 месяцев я чаще получал травмы, чем не получал, поэтому пытаюсь восстановить своё тело, чтобы начало следующего сезона было отличным. Надеюсь, я смогу держаться на уровне лучших», — сказал он.

Загвоздка в том, что матчи на турнирах «Большого шлема» проходят в пятисетовом формате. И шансы Джоковича в борьбе с Синнером и Алькарасом, которые в среднем на 15 лет моложе, от этого никак не увеличиваются. «Я проиграл три из четырёх турниров «Большого шлема» в полуфиналах этим ребятам, так что они просто слишком хороши, играют на очень высоком уровне. Думаю, у меня было достаточно энергии, чтобы сражаться с ними и держать их ритм в течение двух сетов. После этого я выдохся, а они продолжали играть.

Примерно то же самое я чувствовал в этом году с Янником. Да, в пятисетовом формате мне очень, очень сложно играть с ними. Особенно если это конечные стадии турнира «Большого шлема», — говорил серб после поражения от Карлоса в полуфинале US Open.

В коротких розыгрышах Джокович до сих пор в состоянии доминировать. А вот в средних и долгих ралли картина уже не столь однозначна.

Очки Новака Джоковича на US Open — 2025

Розыгрыши Очков выиграно Очков проиграно Разница Менее пяти ударов 426 347 +79 От пяти до восьми ударов 147 138 +9 Более восьми ударов 90 74 +16

А на задней линии на последнем мэйджоре его перебегал не только Алькарас, но и Тейлор Фриц.

Очки Новака Джоковича на задней линии на US Open — 2025

Раунд Соперник Счёт Очков выиграно Очков проиграно Разница Первый круг Тьен 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 108 75 +33 Второй круг Свайда 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1 67 55 +12 Третий круг Норри 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 71 59 +12 Четвёртый круг Штруфф 6:3, 6:3, 6:2 41 39 +2 1/4 финала Фриц 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 69 73 -4 1/2 финала Алькарас 4:6, 6:7 (4:7), 2:6 43 54 -11

При всём при этом в Австралии верят в Джоковича. Пресс-служба турнира выпустила материал с заголовком «Почему Новак Джокович выиграет Открытый чемпионат Австралии — 2026». «Джокович обладает уровнем игры, результатами и динамикой, которые позволяют ему стать серьёзным претендентом на титул на AO-2026, даже в эпоху «Синкараса». Хотя Синнер выиграл последние пять встреч, Джокович добивался успехов в матчах с Алькарасом, выиграв четыре из последних шести очных встреч. Наиболее резонансной из них стала его напряжённая победа в четырёх сетах в четвертьфинале AO-2025. Хотя физические нагрузки, связанные с этой победой, вынудили его сняться с турнира во время полуфинального матча со Зверевым, игра напомнила нам о том, на что всё ещё способен Джокович в самых важных матчах.

Также верно, что Синнер и Алькарас не могут продолжать выигрывать все крупные турниры. В какой-то момент их непрерывное господство закончится, как это произошло с величайшим двоевластием в истории мужского тенниса. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль в период своего совместного расцвета завоевали 11 крупных титулов подряд, начиная с «Ролан Гаррос» в 2005 году и заканчивая US Open в 2007-м. Кто прервал эту великую серию? Джокович на Australian Open — 2008», — отмечается в материале.

На «Ролан Гаррос» у Джоковича ещё меньше шансов. Он и в лучшие годы не считался там фаворитом, особенно когда в сетке присутствовал Рафаэль Надаль, признанный король грунта. «В следующем сезоне Джокович потихонечку отстанет. Ему уже не на что претендовать на турнирах «Большого шлема». Новаку, может быть, понадобятся обычные турниры, чтобы побить рекорд по количеству выигранных трофеев. Теперь время работает не на него, ему достаточно лет, в этом году было видно, что он уже не справлялся с темпом и силой ударов соперников, в частности Синнера и Алькараса. Он продолжит играть, но без претензий», — считает Виктор Янчук.

А вот на Уимблдоне Новак вполне способен дать жару. Сам он считает, что именно в Лондоне его шансы на 25-й «Шлем» наиболее высоки. «Я соглашусь, что Уимблдон – это лучший шанс. Из-за результатов, которые я там показывал, из-за того, как я себя чувствую и как играю именно здесь. Я получаю дополнительную мотивацию показать лучший теннис на самом высоком уровне», — говорил Джокович на одной из пресс-конференций перед Уимблдоном-2025.

А что думают другие представители теннисного сообщества о притязаниях серба на 25-й ТБШ? Четырёхкратный чемпион мэйджоров Джим Курье полагает, что шанс есть, но против Синнера сражаться тяжело. «Думаю, если он здоров, у него ещё есть шанс. Он всё ещё входит в число тех, кто может соперничать с этими ребятами. Но, по-моему, ясно, что будет тяжело, особенно в матче против Синнера», — говорит он.

«Отвечая на вопрос, сможет ли Джокович выиграть свой 25-й титул, скажу, что сможет при наличии двух факторов. Во-первых, если Синнер или Алькарас потерпят поражение или получат травму. Во-вторых, если у него не будет изнурительных пятисетовых матчей и будет время на восстановление. Он сможет это сделать, потому что делал это уже много раз», — согласен с ним бывший тренер Марии Шараповой и сестёр Уильямс Рик Маччи.

А вот бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказал мнение, что Новак уже и сам не верит в победу. «Он, без сомнения, лучший на все времена. Но даже то, как он это выражает, заставляет меня думать, что он не верит в свои силы», — считает Муратоглу.

В том же духе высказался и семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой: «Можно было предполагать, что с течением времени даже ему станет труднее. А на самом деле ему стало не просто труднее, а гораздо, гораздо труднее».

Журналисты Мэтт Робертс и Дэвид Лоу обсудили возможные варианты финальной фазы карьеры Джоковича в Tennis Podcast. Было высказано мнение, что Новак играет не только ради титулов, но и потому, что просто обожает купаться в болельщицкой любви. «Я всегда думал, что он играет только для победы. Но он как бы сказал нам, что ищет эти моменты, ищет признание и любовь, и он получает это. И я действительно думаю, что это одна из главных причин, по которой он всё ещё играет. Он получил это, он получил много любви, он получил много невероятных моментов, лёжа на спине после того, как проиграл второй сет Мунару (на «Мастерсе» в Шанхае. — Прим. «Чемпионата»), выглядя подавленным и безнадёжным, а затем вернулся и выиграл третий сет. Я начинаю думать, что именно эти маленькие моменты и являются тем, ради чего Новак Джокович играет», — сказал Робертс.

А Лоу предположил, что 2026 год станет последним для Джоковича в спорте. «Я определённо считаю, что за последний год это не единичный случай. В большинстве турниров, в которых он участвовал, он в итоге выглядел физически хуже, чем в самом начале, гораздо хуже, чем кто-либо другой, и гораздо хуже, чем когда-либо раньше. И он это признаёт.

Он не высказывает этого вслух. Он сказал, что думает об этом, но, возможно, ещё не принял решения и не пришёл к выводу. Однако я всё равно не удивлюсь, если следующий год будет для него последним. И я думаю, что это будет абсолютно нормально для него, для его наследия. Я просто надеюсь, что для него это не будет чем-то вроде «хромания» и осознания, что он больше не может играть, как это было с Роджером Федерером. Я надеюсь, что ему удастся этого избежать и он сможет найти какой-то способ, который он хочет использовать, и добиться этого», — добавил Лоу.

Джокович же не стесняется громких заявлений и намерен выступить… на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Единственное, что у меня сейчас в голове и что даёт мне мотивацию — Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, возможность играть за Сербию, ну и турниры «Большого шлема». Но даже «Большие шлемы» не в такой степени, как Олимпиада. Этот момент — нести флаг своей страны, жить в деревне вместе с лучшими олимпийцами — это и есть спорт. Те, кто не испытал этого, не могут до конца понять, однако для спортсменов, которым выпала такая честь, это действительно нечто особенное», — приводит его слова, сказанные в июне, We Love Tennis.

Но дотянет ли Новак? Ответ на этот вопрос пока не знает даже он сам. Надежда Петрова не верит, что Джокович сыграет на Играх-2028. «Следующая Олимпиада ещё очень далеко. К тому же он выиграл золото, смысла ему стремиться к следующей Олимпиаде я не вижу. В этом сезоне у него были великолепные матчи, выигранные титулы, но всё же он уступал физически лидерам мужского тенниса – Алькарасу и Синнеру. И с каждым годом будет всё сложнее и сложнее.

Было бы здорово, если он наконец-то в следующем году каким-то чудом, может быть, возьмёт ещё дополнительный турнир «Большого шлема» и на красивой ноте завершит карьеру. Но, опять же, Новак – большой фанат этого вида спорта. И только ему известно, как долго он сможет ещё играть», — сказала она.

Сместят ли Соболенко с трона?

Если в мужском теннисе есть два явных лидера, то в женском туре царит Арина Соболенко. Иге Швёнтек, не говоря уже об остальных преследовательницах, не хватает стабильности. Соболенко на всех турнирах «Большого шлема» выходила как минимум в полуфинал, а на US Open одержала победу, уже четвёртую на мэйджорах. Другим теннисисткам сложно противостоять физической мощи Арины.

«Соболенко играет в тот теннис, который ближе к мужскому. В своё время Шамиля Анвяровича Тарпищева дисквалифицировали и оштрафовали за то, что он сказал «Братья Уильямс». Я считаю, что это был комплимент, а не унижение. Они [сёстры Уильямс] играли на том уровне, на котором никто не играл среди девушек — подачи под 200 км/ч. У Соболенко есть такие же возможности, хорошо направленные подачи, сзади агрессивная игра, огромная уверенность. Поэтому сегодня она с отрывом лучшая», — отметил Андрей Чесноков.

Статистика топ-10 WTA в сезоне-2025

Рейтинг Теннисистка Эйсы Двойные ошибки Разница Первая подача, % Очки на первой подаче, % Вторая подача, % Очки на подаче, % Отыгранные брейк-пойнты, % Геймы, выигранные на подаче, % 1 Соболенко 302 165 137 62,7 68,4 50,7 61,8 64,8 77,8 2 Швёнтек 243 235 8 61,7 69,4 49,2 61,7 57,4 76,6 3 Гауфф 188 431 -243 61,5 68,2 43 58,5 52,8 68,1 4 Анисимова 220 260 -40 62,9 66,1 48,8 59,7 59,5 72,8 5 Рыбакина 516 222 294 57,7 74,6 50,6 64,4 65,4 82,5 6 Пегула 193 166 27 61,8 67,5 50,2 60,9 59,4 74,3 7 Киз 225 180 45 66,2 67,5 46,5 60,4 57,6 73,5 8 Паолини 80 100 -20 67,4 61,8 48,9 57,6 54,8 68,1 9 М. Андреева 168 224 -56 60,6 68,4 47,6 60,2 61,4 74,3 10 Александрова 339 300 39 62,9 69,3 45,4 60,4 60,7 74,2

На подаче Соболенко по некоторым показателям уступает только Елене Рыбакиной, а по проценту попадания первой подачи — ещё некоторым конкуренткам. Но глобально нет никого лучше Арины. Больше всего впечатляют, пожалуй, потрясающая разница эйсов и двойных ошибок и процент отыгранных брейк-пойнтов — последний свидетельствует о том, что с нервами у первой ракетки мира всё в порядке. И как с этим бороться? Преимущество белорусской теннисистки настолько велико, что её уже потихоньку начинают сравнивать с самой Сереной Уильямс. Джон Макинрой ещё в 2024 году проводил подобные параллели.

«Это две самые сильные теннисистки, которые когда-либо играли в женском теннисе. Я думаю, что Соболенко действительно улучшила свои движения. Не считаю, что в лучшей форме она так же атлетична, как Серена, но она приближается к этому. Я очень уважаю её, потому что она действительно максимально реализовала свой потенциал на корте, и именно поэтому она наконец-то выигрывает турниры «Большого шлема» и борется за победу почти в каждом турнире, в котором участвует», — приводит его слова Talk Sport.

В сезоне-2026 Соболенко наверняка попытается выиграть ещё как минимум один ТБШ, а желательно не менее двух. Получится ли это у неё? 22-кратный победитель мэйджоров в паре и миксте Тодд Вудбридж, учитывая титул белоруски на US Open, полагает, что да. «Я считаю, что это была самая важная победа в её карьере. После всего этого можно было увидеть, как она выплеснула эмоции, даже в своей речи, когда сказала, что люди не знают, как усердно она работала, чтобы добраться до этого. Это правда, и это видно. Думаю, победа в этом турнире теперь позволит ей двигаться дальше. Если бы она проиграла, не думаю, что в 2026-м ей удалось бы добиться большего.

Мне кажется, в следующем году она выиграет один, может быть, два турнира «Большого шлема». Её стабильность, проявляющаяся в выходах в полуфиналы и финалы, уже начинает напоминать моменты Серены. Она, вероятно, не выиграет прямо все турниры. Но стабильность очень важна, особенно в женском теннисе», — сказал Вудбридж в Tennis Podcast.

А Надежда Петрова отметила, что Соболенко и на календарный «Шлем» может замахнуться. «У неё есть все возможности взять этот календарный «Шлем». Она очень уверенно прошла этот сезон. Да, были моменты, где она споткнулась, можно сказать, на финишный прямой. Но она из этого извлечёт урок, станет опытнее, сильнее. Может, будет спокойнее относиться к разным ситуациям на корте, не будет так сильно переживать, чтобы эти эмоции ей не мешали. Уверенность, конечно, у неё набралась колоссальная за этот сезон. Думаю, с ней Арина начнёт и следующий год», — считает Петрова.

В числе тех теннисисток, которые могут сместить Соболенко с трона, в первую очередь называют Елену Рыбакину, которая впечатлила всех в концовке сезона победой на Итоговом чемпионате, и Игу Швёнтек. В финале Рыбакина обыграла как раз Соболенко. По мнению Ренне Стаббс, Елена способна завоевать титул на Australian Open, даже если учесть, что Арина дважды выигрывала этот турнир. «У Рыбакиной был немного неровный год, но я считаю, что в Австралии нам действительно нужно следить за ней. Несколько лет назад она разгромила Соболенко в Брисбене (6:0, 6:3 в финале 2024 года. — Прим. «Чемпионата»), затем сыграла в Аделаиде, где у неё снова возникли небольшие проблемы с ахилловым сухожилием, а затем проиграла эпический тай-брейк Блинковой в Мельбурне.

Считаю, что она должна была выиграть Открытый чемпионат Австралии в том году, если учесть, что она сделала с Соболенко неделей ранее. Но и теперь будет там — и будет среди фаворитов. И ни одна из теннисисток не захочет с ней встретиться. Ни одна. У неё не так много слабых сторон, а её подача просто потрясающая. У неё, наверное, самая мощная и лучшая подача в женском теннисе. Один из лучших бэкхендов, которые я когда-либо видела. Так что она явно будет среди претендентов на титул на Открытом чемпионате Австралии», — сказала Стаббс в своём подкасте.

Согласна с этим и Наталья Вихлянцева. «Очень часто случается, что самая главная соперница Арины Соболенко — сама Арина. Но это как и у любого спортсмена и человека в целом. Мне кажется, она может выигрывать все турниры, в которых участвует. Просто иногда что-то происходит, и она начинает думать: «А почему я не выиграла со счётом 6:1, 6:1? Ведь со своей скоростью и ударами могу это сделать». От этого зависит её соперничество со многими теннисистками. Да, Ига Швёнтек — очень серьёзная соперница, особенно на грунте, траве, на которой она выигрывает турниры «Большого шлема», но опасны и те, кто бьёт, как Аманда Анисимова. Но кажется, что Арине легко приспособиться к этой скорости.

Вижу очень большой прогресс у Елены Рыбакиной под конец сезона. Если брать соперницу для Арины Соболенко, я бы выбрала Елену. Потому что Игу Арина может легко задавить скоростью, если играет стабильно. Лена — очень опасный игрок, если будет подавать эйсы. Когда ты играешь против соперника, который идеально подаёт, не даёт шанса, у тебя просаживается своя же подача. Поэтому Рыбакина — главная соперница», — говорит она.

«Я очень рада, что Рыбакина смогла реанимироваться, опять вернуться. Видны хорошая работа, хороший настрой, спокойствие. И следующий год вполне может быть для Елены звёздным. У неё есть все возможности и выиграть «Шлемы», и подняться выше, и составить конкуренцию даже Арине Соболенко. Елена Рыбакина – талантливая теннисистка, с очень хорошей, чистой техникой и хорошим чувством мяча. Мне кажется, она ещё многого сможет достичь в женском теннисе», — заключила Надежда Петрова.

Время Швёнтек, не исключено, настанет ближе к концу грунтового сезона — так считает Рик Маччи. Именно на этом покрытии Ига наиболее сильна. «Полька станет №1 в мире, потому что её ментальность станет крепче гранита. К концу мая, если не раньше, она будет на вершине, а для других это будет катастрофой. №1 уже близко, потому что у неё есть ум и ноги», — написал Маччи в X.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский, со своей стороны, выделил Рыбакину, но и других теннисисток не списывает, в том числе и Швёнтек. «Мне кажется, у женщин может показать очень хороший сезон Рыбакина, концовка этого была феноменальная. Будет интересное противостояние — Рыбакина, Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

А вот другие отечественные эксперты полагают, что время Швёнтек уже подходит к концу. «Что касается Швёнтек, то у неё был скандал с допингом, она опустилась в рейтинге, а в конце года были хорошие результаты. Посмотрим, что будет в следующем году. Может быть, появится кто-то ещё и выстрелит. Например, есть Виктория Мбоко. Кто бы мог подумать, что она выиграет в этом году?» — сказал Андрей Чесноков.

«Швёнтек уже сыграла свои лучшие игры, она ещё боеспособна, но в следующем году ей будет труднее. Свой пик она прошла, с ней играют и побеждают. Ей не хватает стабильности, хотя она быстрый игрок, но не самый надёжный. Той же Соболенко она уже не конкурентка. Арина — самый опасный соперник в женском теннисе для всех остальных, хотя иногда она не может справиться со своими нервами», — заявил Виктор Янчук.

Вернётся ли Медведев?

Ну а теперь — о самом важном, то есть об ожиданиях от выступления российских теннисистов. 2025-й стал самым сложным годом в карьере Даниила Медведева, отмеченной громкими титулами. В какой-то момент непрекращающийся регресс привёл к тому, что Медведев решился на смену наставника — случилось это сразу после вылета в первом круге US Open.

«Медведев мог войти в десятку, под конец он раскочегарился, но было уже поздно. Он проводил какие-то эксперименты, менял струны, ракетку, хотел улучшить свою игру за счёт инвентаря. Всё это он поменял, но уверенность ушла, и только в конце Даниил вернул её», — такое мнение высказал Андрей Чесноков.

Теперь Медведева тренирует Томас Юханссон, пришедший на смену Жилю Сервара. И результаты улучшились. Прогресс россиянина прекрасно отображает ключевая статистика.

Показатели Даниила Медведева в сезоне-2025

До смены тренера После смены тренера Победы 26 15 Поражения 18 5 Победы, % 59 75 Эйсы, % 10,7 11,8 Попадание первой подачи, % 60,2 63,8 Очки на первой подаче, % 75,5 76,8 Очки на второй подаче, % 49,7 48,4 Выигранные геймы на подаче, % 81,5 86 Очки, выигранные на подаче, % 65,2 66,5 Брейки, % 25,4 27,4 Очки, выигранные на приёме, % 39,4 40,9 Выигранные очки, % 51,6 53,2

После смены тренера чемпион US Open сумел прибавить почти по всем показателям. Обнадёживающая тенденция в преддверии сезона-2026. Снизился разве что процент очков, взятых на второй подаче, а в остальном — сплошной плюс. Виктор Янчук предположил, что в предстоящем сезоне Медведев выступит лучше, чем в уходящем году. «Следующий год для Медведева будет несколько лучше. В 2025-м у него был провал, а после провалов следует подъём. Он сделает какие-то выводы из обидных поражений, потому что пока не растерял свои физические данные, а опыта ему не занимать. Думаю, он ещё будет нас радовать», — считает Янчук.

По мнению Андрея Ольховского, Даниил ещё может подняться в рейтинге. «Запас очков, которые Даня Медведев набрал в конце года, может повлиять на его место в классификации. Начало года было не супер, однако запас прочности, который он приобрёл в конце этого сезона, может сказаться и на начале следующего, поэтому он может подняться повыше в рейтинге. Думаю, он способен показать тот теннис, который был в концовке сезона», — поделился мнением Ольховский.

Наталья Вихлянцева полагает, что успехом для Медведева будет выход во вторую неделю на ТБШ, то есть в 1/8 финала. «У Даниила Медведева есть свои амбиции, как он видит свой год. Всегда говорила, что это художник, который сам рисует, сам понимает, что ему надо — захотел сменить команду, и он это сделал. Как говорят, караван идёт, собаки лают. Хоть это и обидное сравнение, однако все эксперты и фанаты смотрят, как этот караван идёт.

Думаю, для него будет успехом выход во вторую неделю турнира «Большого шлема». Мы видели, что в этом сезоне у него не очень сложились выступления именно там, когда он играет пять сетов. Кажется, для него очень важны результаты на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах». Там нужно цепляться, держаться, переигрывать тех, кого он должен побеждать. Даже если они очень талантливые и молодые, как Тьен в этом году – чтобы был результат и было приятно смотреть, как Даниил показывает отличную игру. Недавно попадались нарезки его игры на Australian Open в финале с Янником Синнером. Ведь это было совсем недавно. Думаю, с правильными планами такое может быть. Наверное, можно бороться за топ-10. А главные цели — хорошее выступление на турнирах «Большого шлема», «Мастерсах» и выйти в итоговую восьмёрку под конец года», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По мнению Надежды Петровой, Australian Open может стать ключевым для Медведева в разрезе всего сезона. «Должно быть хорошее начало года в Австралии. Даня Медведев хорошо играет на австралийском харде, мы это с вами видели, когда он дошёл до финала. Он себя достаточно комфортно там чувствует. Если он хорошо ворвётся в этот сезон, поверит в себя, поверит в свою команду, то на позитивной волне сможет хорошо пройти весь следующий год», — отметила Петрова.

А Алексей Селиваненко высказал мнение, что критерием успешности для Медведева будут даже не результаты. «Для Даниила Медведева, мне кажется, критерий успешности выступления в следующем сезоне — это его собственные ощущения и удовлетворение своей игрой. Завершающий отрезок уходящего сезона показал, что Даниил ещё далеко не сказал своего последнего слова», — предположил он.

Сбавил обороты и Андрей Рублёв. На протяжении нескольких лет непреодолимым барьером для Рублёва на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал. А в 2025 году Андрей ни разу не смог победить в четвёртом круге. Потолок снизился, и это не может не настораживать.

Последние сезоны Андрея Рублёва на ТБШ

2023 2024 2025 Australian Open 1/4 финала 1/4 финала Первый круг «Ролан Гаррос» Третий круг Третий круг Четвёртый круг Уимблдон 1/4 финала Первый круг Четвёртый круг US Open 1/4 финала Четвёртый круг Четвёртый круг

По мнению Виктора Янчука, на мэйджорах максимумом Медведева и Рублёва может стать выход в стадию 1/2 финала — о титуле речи не идёт. «К сожалению, россияне в этот спор не вмешаются, турниры «Большого шлема» окажутся не по силам. Всё-таки наши ребята приближаются к 30 годам, им трудно сделать какой-то новый рывок. Однако на отдельных турнирах Медведев и Рублёв могут выстрелить и выиграть их. Но опять-таки кроме «Большого шлема». Там полуфинал для них — тот результат, который они, наверное, не превзойдут.

Однако они спортсмены, характер есть, может быть, мы дождёмся побед. Этот год был неудачным, но это не значит, что они не могут. Им ещё можно играть с перспективой, как это делают более возрастные Димитров и Вавринка, тот же Джокович», — сказал Янчук.

В Last Word on Sports предположили, какие изменения Андрею нужно внести в свою игру, чтобы 2026-й стал успешнее 2025-го. «По мере приближения 2026 года его план действий становится всё более ясным. Более чёткое планирование будет иметь решающее значение после года, который, казалось, истощил его силы в середине сезона. Более умные тактические вариации, замаскированные удары с форхенда, более продуманные схемы подач и готовность менять темп могут наконец добавить нюансы, которых не хватало его игре. Прежде всего стабилизация его концентрации в первых раундах крупных турниров определит, сможет ли он превратить свою эпизодическую блестящую игру в более стабильное явление.

2025 год для Рублёва был полон взлётов и падений, но также напомнил о том, что он по-прежнему остаётся бойцом. Новый сезон может стать таким, в котором турбулентность уступит место более контролируемому подъёму и приблизит его к той стабильности, к которой он так долго стремился», — отмечается в материале на сайте издания.

Какое-то время первой ракеткой России успел побывать Карен Хачанов. Летом он впервые за семь лет и во второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса». В Торонто Хачанов остановился в шаге от титула и вернулся в первую десятку. Но осенью последовал спад, ознаменовавшийся пятью поражениями подряд. В целом по сезону Карен крайне неудачно играл с представителями топ-20, не одержав в таких матчах ни одной победы за пределами Торонто. Контраст просто разительный – достаточно взглянуть на статистику.

Показатели Карена Хачанова в сезоне-2025

Против топ-21+ Против топ-20 Победы 30 2 Поражения 11 13 Победы, % 73 13 Эйсы, % 9,2 4,9 Попадание первой подачи, % 63,3 62 Очки на первой подаче, % 75,7 69,1 Очки на второй подаче, % 53,1 49,9 Выигранные геймы на подаче, % 84,4 76,1 Очки, выигранные на подаче, % 67,4 61,8 Брейки, % 25,3 15,6 Очки, выигранные на приёме, % 38,7 33,9 Выигранные очки, % 52,5 48

«Карен Хачанов достиг лучшего результата в карьере, заняв восьмое место в мировом рейтинге в 2019 году. С тех пор он почти всё время удерживается в верхней части второй десятки. В мае 2026 года ему исполнится 30 лет. У него была солидная карьера. Возможности для более серьёзного прорыва, вероятно, подходят к концу. Время покажет, хотя ждать осталось не так много», — отмечают в Last Word on Sports.

«Даня Медведев может показать результат, Рублёв, мне кажется, совсем не раскрылся в этом сезоне, у него постоянные психологические качели. Карен Хачанов стабильно выступает, неплохо играет, но, как он сам сказал, его задача на следующий год — быть в десятке сильнейших.

Наши ребята способны показать результат лучше, нежели в этом году. Хотя то, где они сейчас находятся — отличный результат. Мы можем желать появления ещё нескольких игроков от нашей страны, которые будут показывать такой же результат, но, к сожалению, таких предпосылок на сегодняшний день нет», — подытожил Андрей Ольховский.

Мирра — главная надежда

А в женском теннисе главной надеждой России является Мирра Андреева. Как и в случае с Медведевым, её сезон тоже можно разделить на две части. И за поворотный пункт взять Уимблдон, где 18-летняя россиянка обиднейшим образом проиграла в четвертьфинале на двух тай-брейках. По второй половине выборка получается не очень крупная, но большому количеству матчей там взяться неоткуда, поскольку Андреева часто выбывала на ранних стадиях. Поражения эти были весьма болезненные, прежде всего в эмоциональном плане. Юная спортсменка не всегда справлялась с эмоциями — отсюда и слёзы, нервные срывы…

Имеет смысл рассмотреть сезон-2025 в целом, сравнить его с 2024-м, увидеть, что некоторые показатели просели — и удивиться, особенно если учесть, что в первой половине этого года Мирра выступала выше всяких похвал, выиграв, в частности, «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Показатели Мирры Андреевой в сезонах 2024 и 2025 годов

2024 2025 Победы 34 40 Поражения 16 16 Победы, % 68 71 Эйсы, % 4,1 4,4 Попадание первой подачи, % 64,1 60,6 Очки на первой подаче, % 64,2 68,4 Очки на второй подаче, % 48,2 47,5 Выигранные геймы на подаче, % 67,6 74,3 Очки, выигранные на подаче, % 58,4 60,2 Брейки, % 43,7 40,1 Очки, выигранные на приёме, % 47,3 45,7 Выигранные очки, % 52,7 52,9

Мирра стала реже попадать первым мячом, а также ухудшила статистику игры на приёме. Несмотря на это, Виктор Янчук полагает, что Андреева-младшая, если повезёт, может уже 2026-м претендовать на титул на турнире «Большого шлема».

«Есть явная перспектива у Мирры Андреевой. Думаю, она прибавит и сможет претендовать на победу на турнирах «Большого шлема», если повезёт. Хотя, может быть, потребуется ещё годик-два, чтобы набрать силу и побеждать таких теннисисток, как Соболенко. На отдельных турнирах она может вообще всех победить, но на неё уже настраиваются и пытаются поставить ей подножку. Мирре просто нужно быть посмелее, побыстрее, тогда она оторвётся».

Андрей Ольховский считает, что главная задача Мирры не стремиться вернуться в пятёрку, а постараться закрепиться в десятке, особенно если учесть, что в первой половине сезона ей предстоит защищать много очков. «На мой взгляд, задача Мирры Андреевой на следующий год — остаться в десятке. Да, выиграть турнир «Большого шлема», войти в пятёрку было бы намного круче и лучше, но у Мирры первая половина года будет довольно тяжёлой, потому что во второй половине не набрано очков, она всё защищает в первой. Это будет играть основную роль.

Посмотрим результаты на Australian Open, американской серии, которую в прошлом году она очень хорошо сыграла. Мне будет интересно, останется ли она даже в десятке. У меня такие ожидания, учитывая концовку прошедшего сезона, из-за неуверенности, которая была. Если она будет в пятёрке, это станет очень хорошим результатом в сезоне», — сказал Ольховский.

Наталья Вихлянцева высказала мнение, что юная россиянка может замахнуться на финал «Шлема». «Что касается будущего Мирры Андреевой, то мы видим, что в предсезонную подготовку наконец-то случился подарок — та собачка, которую обещали за победы, за топ-10. Уже не знаю, что ей надо было сделать, чтобы получить право завести собачку, потому что это большая ответственность (улыбается).

Важно, что Мирре надо будет защищать много рейтинговых очков: «тысячники» – Дубай, Индиан-Уэллс. Это очень ответственный момент, потому что это не только у неё в голове. СМИ, интервью до и после турниров, защитит или нет — всё будет обсуждаться. Здесь вопрос, как она будет это прорабатывать с психологом, как отвлекаться от этого, но её профессиональная команда поможет ей. «Мастерсы» есть, теперь можно зацепиться за финалы турниров «Большого шлема». Конечно, сложно, учитывая доминацию Арины Соболенко, игру Елены Рыбакиной, но я не удивлюсь хорошему результату где-нибудь на «Ролан Гаррос», на грунте, если Мирра хорошо начнёт, если всё будет хорошо и игра пойдет», — полагает Вихлянцева.

Что касается нервных срывов Мирры, то они, по словам Надежды Петровой, связаны с возрастом. «Думаю, это связано с возрастом. Можно сказать, переходный этап в её профессиональной карьере. Нужно через это пройти. Нужно учиться справляться с эмоциями, чувствами.

Но скажу в защиту Мирры: они поставили с командой определённые цели и очень быстро их достигли. Два подряд выигранных турнира, резкий взлёт даже не в десятку, а в пятёрку. Думаю, это немножко неожиданно для них. И потом – слишком много внимания от прессы, разговоров, сравнения с другими топовыми звёздами, легендами этого большого вида спорта. И это, конечно же, сбило Мирру. Она девочка умная, у неё хорошая команда. Я думаю, ей всё разъяснят, объяснят, и она будет выходить и стараться выложиться по максимуму, стабилизируется эмоционально», — полагает Петрова.

А Алексей Селиваненко обозначил две главные задачи для Мирры: «Её потенциал давно известен, главное — сохранять стабильность и учиться на ошибках. У неё всё для этого есть».

Екатерина Александрова, которой исполнился 31 год, впервые в карьере пробилась в первую десятку, где и закончила сезон. Россиянка здорово прибавила, особенно если сравнить с 2024 годом, оказавшимся не слишком удачным для неё. В том сезоне Александрова лишь однажды вышла в финал и осталась без титулов, а в 2025-м четырежды сражалась за трофей, одержав одну победу.

Показатели Екатерины Александровой в сезонах 2024 и 2025 годов

2024 2025 Победы 26 47 Поражения 24 25 Победы, % 52 65 Эйсы, % 7,5 6,8 Попадание первой подачи, % 59,3 63 Очки на первой подаче, % 69,6 69,3 Очки на второй подаче, % 42,7 45,4 Выигранные геймы на подаче, % 71,3 74,2 Очки, выигранные на подаче, % 58,7 60,4 Брейки, % 29,9 39,3 Очки, выигранные на приёме, % 41,3 45,3 Выигранные очки, % 50 52,8

Такой прогресс не был бы возможен без Игоря Андреева, ставшего тренером Екатерины. В 2024-м Андреев был наставником Шнайдер, и как раз тогда Диана завоевала четыре титула и остановилась в шаге от топ-10. «У Александровой вообще лучший сезон в карьере. У них очень хороший тандем с Игорем Андреевым. Он был хорошим игроком в своё время, а сейчас хороший педагог, который нашёл ключ к девчонкам», — подчеркнул Андрей Чесноков.

Шнайдер же, расставшись с Андреевым, не смогла поддержать прежний уровень. Титул, завоёванный на «пятисотнике» в Монтеррее, скрасил в целом неудачный сезон, по итогам которого Диана выпала из топ-20. Впрочем, это дело поправимое, ведь ей всего 21.

«Сезон 2025 года для Шнайдер не стал тем резким скачком вперед, который прогнозировали некоторые. Но он стал основополагающим. Её оружие по-прежнему остаётся опасным, а её улучшения в ментальном и тактическом аспектах игры указывают на то, что она становится игроком высочайшего уровня. Если сезон-2024 был годом её прихода, то 2025-й стал годом, когда она научилась оставаться на вершине. Титул в Монтеррее и несколько качественных побед показали, что её потенциал нельзя подвергать сомнениям. Ранние поражения, нестабильность и падение в рейтинге подчеркнули то, что ещё нужно доработать. И эта смесь — обещания, смешанные с давлением, блеск, смешанный с уроками — часто предшествует большому скачку. Шнайдер не взлетела в 2025 году, но заложила основу для более сильного и полного рывка в 2026-м», — отмечают в Last Word on Sports.

«Для меня вопрос, как начнёт Андреева, почувствует ли она ту игру и уверенность, которые была в прошлом году. Та яма, что была где-то в конце 2025 года, не должна остаться — с новыми силами в новый год.

Посмотрим на Шнайдер, она не раскрылась до конца. [Вероника] Кудерметова может сыграть одиночку намного лучше. В паре она получила заряд уверенности, думаю, она сама планирует сконцентрироваться на одиночке, помимо пары. У девочек есть интересные моменты, которые могут вселять оптимизм. Надеюсь, в следующем году будут показаны хорошие результаты», — заключил Андрей Ольховский.

Допустят ли наших юниоров?

Под конец года пришла обнадёживающая новость: Международный олимпийский комитет порекомендовал спортивным федерациям допустить российских юношей в индивидуальных видах спорта к турнирам с флагом и гимном. Это напрямую касается и теннисистов. Наши юноши и девушки, как и взрослые спортсмены, вынуждены выступать в нейтральном статусе, а от командных соревнований и вовсе отстранены.

«Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов», — сказал министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Главными командными соревнованиями являются юниорские Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, к участию в которых допускаются теннисисты и теннисистки не старше 16 лет. Оба турнира проводятся с 1985 года. В разное время в них принимали участие такие топовые спортсмены, как Джим Курье, Майкл Чанг, Горан Иванишевич, Марат Сафин, Роджер Федерер, Энди Роддик, Рафаэль Надаль, Бернард Томич, Феликс Оже-Альяссим, Карлос Алькарас, Жоао Фонсека, Дженнифер Каприати, Линдсей Дэвенпорт, Амели Моресмо, Даниэла Гантухова, Агнешка Радваньска, Анастасия Павлюченкова, Слоан Стивенс, Эжени Бушар, Эшли Барти, Ига Швёнтек, Кори Гауфф.

Отечественные спортсмены не раз блистали на главных юниорских турнирах, причём первые успехи были ещё в советские времена. В 1985 году Андрей Черкасов, Дато Качарава и Владимир Петрушенко заняли третье место, а в 1990-м Евгений Кафельников, Андрей Медведев и Дмитрий Томашевич завоевали титул.

Советские и российские чемпионы и призёры юниорских Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг

Сезон Состав Место 1985 Андрей Черкасов 3 Дато Качарава Владимир Петрушенко 1987 Елена Брюховец 2 Наталья Медведева Наталья Билецкая 1989 Андрей Медведев 3 Сергей Поспелов Саргис Саргсян 1990 Евгений Кафельников 1 Андрей Медведев Дмитрий Томашевич 1990 Ирина Сухова 2 Татьяна Игнатьева Ольга Лугина 1997 Анастасия Мыскина 1 Елена Дементьева 1998 Сергей Позднев 3 Дмитрий Власов Михаил Южный 2000 Анна Бастрикова 3 Динара Сафина Галина Воскобоева 2002 Екатерина Кирьянова 3 Ольга Панова Елена Веснина 2004 Павел Чехов 3 Артур Чернов Валерий Руднев 2006 Евгений Донской 2 Владимир Карусевич Владимир Зиняков 2006 Ксения Лыкина 2 Анастасия Павлюченкова Юлия Солоницкая 2008 Михаил Бирюков 3 Александр Костанов Ричард Музаев 2009 Ксения Кириллова 1 Дарья Гаврилова Полина Лейкина 2010 Маргарита Гаспарян 1 Дарья Гаврилова Виктория Кан 2012 Алина Силич 2 Елизавета Куличкова Дарья Касаткина 2013 Вероника Кудерметова 1 Дарья Касаткина Александра Поспелова 2015 Ален Авидзба 3 Артём Дубривный Михаил Соколовский 2016 Ален Авидзба 1 Тимофей Скатов Алексей Захаров 2016 Варвара Грачёва 3 Олеся Первушина Анастасия Потапова 2019 Полина Кудерметова 3 Оксана Селехметьева Диана Шнайдер 2021 Ярослав Дёмин 1 Максим Жуков Даниил Панарин 2021 Ярослава Барташевич 3 Анастасия Гурьева Елена Приданкина

Также существуют аналогичные чемпионаты для юношей и девушек не старше 14 лет. Они проводятся с 1991 года. На этих турнирах в разное время играли Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик, Жо-Вильфрид Цонга, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Амели Моресмо, Ким Клейстерс, Жюстин Энен, Агнешка Радваньска, Лора Робсон. На этом уровне наши юноши трижды выходили в финал, один из которых выиграли. В 2013 году чемпионами стали Филипп Климов и Артём Дубривный. А на счету российских девушек сразу 13 выходов в финал, восемь из которых стали победными. Последний на данный момент титул добыли Алина Корнеева и Мирра Андреева.

В Госдуме положительно отнеслись к новым рекомендациям МОК. «Считаю, что это прекрасная новость! Важное и правильное решение. Это первый и самый важный стратегический шаг и поступок нового руководства МОК. Допустить молодёжь без всяких ограничений, под флагом, с гимном — это очень важно для наших и белорусских спортсменов. Теперь важно понять, как будут международные федерации реагировать. Это же рекомендации. Теперь есть на что опираться международным федерациям, которые колебались и не могли принять решение», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв в интервью «Чемпионату».

А вот президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, что в вопросе допуска юниоров всё не так просто. «Команды, я думаю, вернутся не скоро. С АТР и WTA вопросы решаются, а с международной федерацией процесс идёт сложнее, хотя мы на связи, несмотря на приостановку полномочий нашей федерации. МОК хоть и выпускает рекомендации, но дальше всё отдано на откуп международным федерациям. А там всё зависит от конкретных людей», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

***

Так чего же можно ожидать от 2026-го? Карлос Алькарас и Янник Синнер, конечно, фавориты, но вряд ли продолжат делить «Шлемы» между собой — наверняка хоть раз кто-то вырвет у них победу на ТБШ. Никто не удивится, если великая карьера Новака Джоковича завершится уже в 2026 году. Шансы Арины Соболенко снова закончить сезон первой высоки, хотя ожидается более серьёзная конкуренция со стороны Елены Рыбакиной и Иги Швёнтек. Даниил Медведев всё-таки вернётся в первую десятку и, чем чёрт не шутит, далеко пройдёт по сетке на каком-нибудь из «Шлемов» — в идеале как можно дальше, разумеется. И примерно такой же прогноз в отношении Мирры Андреевой — с той разницей, что «вернётся» надо заменить на «останется». В полуфинале ТБШ Мирра уже была, так что пора выходить в финал! А что получится на самом деле — оправдаются ли наши прогнозы и наше видение будущего — узнаем только через 12 месяцев.