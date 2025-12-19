ATP ввела новые правила из-за жары. Медведеву уже не нужно засовывать голову в морозилку

Совет директоров ATP утвердил новые правила, регулирующие действия организаторов турниров при жаре. Изменения вступят в силу с сезона-2026.

Ключевые положения новых правил: во время матчей будут предусмотрены специальные паузы для охлаждения, по запросу любого из игроков разрешается сделать перерыв на 10 минут после второго сета, встреча будет приостановлена, если индекс тепловой нагрузки (WBGT) превысит 32,2°C.

Высокая температура всегда являлась фактором на теннисных турнирах, но порой ситуация приобретала критический характер. В этом году на «пятисотнике» в Вашингтоне, а также на «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае многие игроки особенно часто сталкивались с проблемами из-за экстремальной жары, а некоторые даже были вынуждены сняться с соревнований.

На двух последних турнирах от аномальных погодных условия пострадал четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер. В Цинциннати итальянец дошёл до финала и даже вышел на матч с Алькарасом, но был абсолютно бессильным и снялся при счёте 0:5 в первом сете.

Синнер также не доиграл матч третьего круга Шанхая с нидерландцем Таллоном Грикспором. Янник снялся при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3. Он не смог самостоятельно уйти с корта из-за ужасного состояния и дошёл до скамейки, опираясь на физиотерапевта. Синнера замучили судороги, но они стали следствием невыносимо высоких жары и влажности воздуха на корте.

Янник Синнер ужасно чувствовал себя на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Кадр из трансляции

В Шанхае страдал не только Янник. Француз Теренс Атман при счёте 4:4 снялся со встречи с аргентинцем Камило Уго Карабельи из-за теплового удара – в какой-то момент теннисист вообще не понимал, где находится. Датчанин Хольгер Руне вынужденно брал медицинские перерывы, а россиянин Даниил Медведев и бельгиец Зизу Бергс стали героями Сети с вирусными фото того, как они в перерывах не могут снять с себя насквозь потные майки.

Медведев — теннисист, который едва ли не больше всех страдает от жары. В Шанхае Даниил с иронией отметил, что другие игроки наконец-то оказались с ним в равных условиях, поскольку стали максимально ощущать на себе последствия высоких температур. На других турнирах Медведеву приходилось страдать несколько сильнее. Например, в Цинциннати Даниил даже засовывал голову в морозильную камеру по ходу проигранного матча с 85-й ракеткой мира Адамом Уолтоном.

«Жара – это тяжело для всех. И вообще, кстати, как раз таки в Вашингтоне мы про это думали, сколько вообще видов спорта играет вот в такую жару, где как бы кардио задействуется. И, в принципе, наверное, таких немного. То есть футбол обычно не играет в такую жару. Вот сейчас был чемпионат мира, они играли, а так обычно они играют всё-таки осень-весна. То есть так думали, но какие-то виды спорта нашли, я уже даже не помню какие, однако их мало действительно. А теннис – начиная, в принципе, с Австралии, там может быть всегда 35°С, и это тяжело, всем тяжело.

Чем жара в Северной Америке отличается от той, с которой сталкиваешься в других местах тура? Ну, если уж честно, не прямо она сильно отличается, здесь ещё очень влажно. У меня иногда складывается ощущение, что в принципе [когда] влажно, я люблю больше, чем сухую жару. Но оно зависит и от результатов турнира, иногда ты где-то выигрываешь в жару турнир и думаешь: а, не так и жарко было, ну, конечно, потому что ты выиграл, а когда проигрываешь в первом круге, ты думаешь: жара стояла страшная, я вообще не мог ходить, не мог бегать. На Уимблдоне у меня так было, четвёртый сет, просто уже перед глазами плыло всё, ну при этом кто-то играл пять сетов, и было нормально, хотя жара была страшная. Поэтому ничем не отличается, влажнее, но это не значит, что это как-то хуже или лучше», — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

Даниил Медведев засунул голову в морозилку во время матча в Цинциннати Фото: Кадр из трансляции

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в этом сезоне не так уж часто участвует даже в «Мастерсах», но в Шанхай легендарный серб приехал за титулом. Новак тоже прочувствовал на себе последствия жары в Китае. Его не раз рвало прямо на корте, приходилось брать медицинские перерывы. В конечном счёте мучащегося Джоковича в полуфинале остановил сенсационный монегаск Валантен Вашеро, который стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае и моментально поднялся из третьей сотни рейтинга ATP в топ-50.

Очевидно, что новые правила для регулирования действий при жаре – назревшая необходимость в мужском туре. Возможно, примеру ATP вскоре последуют коллеги из WTA. У девушек некоторые турниры тоже прошли в аномальных условиях – в тех же Вашингтоне и Цинциннати, а также на «тысячнике» в Ухане.

Конечно, с точки зрения зрителя просмотр теннисных матчей теперь будет выглядеть не столь привлекательно. Паузы для охлаждения, перерывы длиной в 10 минут между сетами, вероятные длительные остановки из-за слишком высокой температуры – это не то, что привлекает болельщиков. Но фанатам нужно с пониманием отнестись к нововведениям, ведь здоровье игроков является первейшим приоритетом на корте.