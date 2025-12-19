Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мировая теннисная лига, WTL, Бангалор-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев, как сыграла его команда

Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира
Александр Насонов
Даниил Медведев
Комментарии
Даниил победил в парном матче, но в титульной встрече его не будет. Россияне впервые не смогли завоевать трофей WTL.

В пятницу, 19 декабря, в индийском городе Бангалоре завершился групповой этап Мировой теннисной лиги (WTL), выставочного командного турнира. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев и его команда «Фэлконс» оказались в сложном положении по итогам первых двух туров. Во второй день Медведев выиграл оба матча — сперва парный, затем одиночный, — и за счёт этого «Фэлконс» поднялись с последнего места, но в топ-2 не попадали.

Положение после второго дня

  1. «Иглз» — 43 гейма.
  2. «Хоукс» — 41.
  3. «Фэлконс» — 36.
  4. «Кайтс» — 34.
О событиях второго дня читайте здесь:
Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли
Медведев выиграл оба матча во второй день Мировой теннисной лиги! Шансы на финал возросли

Программу третьего тура открывали «Иглз» и «Хоукс», а именно микст, в котором за первых выступили Гаэль Монфис и Шривалли Бхамидипати, а за вторых — Юки Бхамбри и Элина Свитолина, жена Монфиса. «Орлы» дважды вели с брейком, но Бхамбри и Свитолина отыгрывались, сделав брейк под ноль в восьмом гейме, — 4:4. После этого индийско-украинский дуэт взял ещё два гейма и забрал сет — 6:4 за 31 минуту.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 12:55 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
Г. Монфис Ш. Бхамидипати
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Ю. Бхамбри Э. Свитолина

В мужской одиночке за «Иглз» вышел Сумит Нагал, а за «Хоукс» — Денис Шаповалов. Удивительно, но Нагал, располагающийся в конце третьей сотни мирового рейтинга, не оставил шансов 23-й ракетке мира. В первых трёх геймах индиец проиграл лишь очко, потом отдал гейм на решающем очке, после чего выдал ещё одну серию из трёх выигранных геймов — 6:1 всего за 19 минут. «Иглз» перехватили лидерство — 10:7.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:30 МСК
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
1
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В женской одиночной встрече сыграли Шривалли Бхамидипати и Маая Раджешваран-Реватхи. Бхамидипати в первом гейме сделала брейк на решающем очке, после чего всё время вела в счёте и победила с убедительным счётом — 6:2 за 28 минут. «Орлы» оторвались ещё дальше — 16:9.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 13:50 МСК
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
Ш. Бхамидипати
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
2
         
Маая Раджешваран-Реватхи
Индия
Маая Раджешваран-Реватхи
М. Раджешваран-Реватхи

А в последней игре этой матчевой встречи к индийским теннисисткам присоединились Паула Бадоса и Элина Свитолина. Дважды дело доходило до решающего мяча, и в обеих случаях побеждала пара с Бадосой. В восьмом гейме Паула и её индийская напарница сделали брейк, после чего подали на партию — 6:3 за 30 минут. «Иглз» победили «Хоукс» — 22:12.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 14:25 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
П. Бадоса Ш. Бхамидипати
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
3
         
Маая Раджешваран-Реватхи
Индия
Маая Раджешваран-Реватхи
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
М. Раджешваран-Реватхи Э. Свитолина

В заключительной встрече группового этапа играли «Фэлконс», команда Медведева, и «Кайтс». В женской одиночке Магда Линетт сразилась с Мартой Костюк. У обеих теннисисток были проблемы с подачей, в результате чего в середине партии состоялся парад брейков — четыре подряд. В концовке Костюк оказалась чуть точнее. В 10-м гейме она добилась брейка на решающем мяче и выиграла сет — 6:4 за 39 минут.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В миксте к Линетт и Костюк присоединились двукратный чемпион ТБШ в парных разрядах Рохан Бопанна и Дакшинесвар Суреш-Экамбарам соответственно. Суреш и Костюк лучше действовали в своих геймах, и это сказалось. Бопанна и Ямалапалли дважды по ходу сета спасали подачу на решающем мяче, но в девятом гейме их соперники выдали брейк под ноль. В 10-м гейме чисто индийский дуэт мог спастись, но не смогли ответить обратным брейком на решающем мяче, и Суреш/Костюк победили — 6:4 за 36 минут. «Кайтс» немного оторвались от «Фэлконс» — 12:8.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 16:20 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
М. Линетт Р. Бопанна
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Д. Суреш-Экамбарам М. Костюк

В мужской паре Бопанна и присоединившийся к нему Даниил Медведев, которым необходимо было спасать «Соколов», противостояли Суреш-Экамбараму и Нику Кирьосу, чемпиону Australian Open — 2022 в паре (с Танаси Коккинакисом). В первых геймах Медведев и Бопанна ничего не могли поделать с Кирьосом и его напарником, которые быстро повели 3:0 с брейком, отдав на этом отрезке лишь четыре очка. Несмотря на это, Медведев и Бопанна спасли положение. В седьмом гейме они ответили брейком под ноль, несмотря на то что подавал Кирьос, который очень хорош в этом компоненте. Брейк был сделан в первую очередь благодаря Рохану, но и Даниил подтащил, где надо было. После этого россиянин и индиец сравняли счёт — 4:4. Больше брейк-пойнтов не было, а на тай-брейке всё решил последний мяч, который выиграли Медведев и Бопанна (Даниил отлично отработал на приёме). Российско-индийский тандем победил — 7:6 (7:6) за 45 минут. «Фэлконс» сократили отставание от «Кайтс» — 15:18.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Р. Бопанна Д. Медведев
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
7 7
6 6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Н. Кирьос Д. Суреш-Экамбарам

К этому моменту «Иглз» с 65 очками уже обеспечили себе выход в финал, а за вторую путёвку сражались как раз «Фэлконс» (51) и «Кайтс» (52). «Хоукс» с 53 выигранными геймами уже не имели шансов, так как кто-то из конкурентов заведомо выходил вперёд после заключительной встречи. Таким образом, всё зависело от поединка, в котором Медведев играл с Суреш-Экамбарамом, 524-й ракеткой мира. Россиянину нужно было побеждать, причём не на тай-брейке, а с разницей минимум в два гейма. Увы, Даниил не смог этого сделать. В третьем гейме Суреш сделал единственный брейк на двоих, а у Медведева даже брейк-пойнтов не было — подавал соперник и впрямь неплохо. В 10-м гейме индиец успешно подал на выход в финал — 6:4 за 26 минут. «Кайтс» победили «Фэлконс» со счётом 24:19.

Мировая теннисная лига. Группа
19 декабря 2025, пятница. 17:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Д. Суреш-Экамбарам

Таким образом, «Фэлконс» с Медведевым заняли третье место на групповом этапе и не смогли выйти в финал, в котором «Иглз» сразятся с «Кайтс». Впервые в истории никто из россиян не станет чемпионом WTL. Финал «Иглз» — «Кайтс» состоится в субботу, 20 декабря.

Итоги группового этапа

  1. «Иглз» — 65 геймов.
  2. «Кайтс» — 58.
  3. «Фэлконс» — 55.
  4. «Хоукс» — 53.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android