Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира

В пятницу, 19 декабря, в индийском городе Бангалоре завершился групповой этап Мировой теннисной лиги (WTL), выставочного командного турнира. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев и его команда «Фэлконс» оказались в сложном положении по итогам первых двух туров. Во второй день Медведев выиграл оба матча — сперва парный, затем одиночный, — и за счёт этого «Фэлконс» поднялись с последнего места, но в топ-2 не попадали.

Положение после второго дня

«Иглз» — 43 гейма. «Хоукс» — 41. «Фэлконс» — 36. «Кайтс» — 34.

Программу третьего тура открывали «Иглз» и «Хоукс», а именно микст, в котором за первых выступили Гаэль Монфис и Шривалли Бхамидипати, а за вторых — Юки Бхамбри и Элина Свитолина, жена Монфиса. «Орлы» дважды вели с брейком, но Бхамбри и Свитолина отыгрывались, сделав брейк под ноль в восьмом гейме, — 4:4. После этого индийско-украинский дуэт взял ещё два гейма и забрал сет — 6:4 за 31 минуту.

В мужской одиночке за «Иглз» вышел Сумит Нагал, а за «Хоукс» — Денис Шаповалов. Удивительно, но Нагал, располагающийся в конце третьей сотни мирового рейтинга, не оставил шансов 23-й ракетке мира. В первых трёх геймах индиец проиграл лишь очко, потом отдал гейм на решающем очке, после чего выдал ещё одну серию из трёх выигранных геймов — 6:1 всего за 19 минут. «Иглз» перехватили лидерство — 10:7.

В женской одиночной встрече сыграли Шривалли Бхамидипати и Маая Раджешваран-Реватхи. Бхамидипати в первом гейме сделала брейк на решающем очке, после чего всё время вела в счёте и победила с убедительным счётом — 6:2 за 28 минут. «Орлы» оторвались ещё дальше — 16:9.

А в последней игре этой матчевой встречи к индийским теннисисткам присоединились Паула Бадоса и Элина Свитолина. Дважды дело доходило до решающего мяча, и в обеих случаях побеждала пара с Бадосой. В восьмом гейме Паула и её индийская напарница сделали брейк, после чего подали на партию — 6:3 за 30 минут. «Иглз» победили «Хоукс» — 22:12.

В заключительной встрече группового этапа играли «Фэлконс», команда Медведева, и «Кайтс». В женской одиночке Магда Линетт сразилась с Мартой Костюк. У обеих теннисисток были проблемы с подачей, в результате чего в середине партии состоялся парад брейков — четыре подряд. В концовке Костюк оказалась чуть точнее. В 10-м гейме она добилась брейка на решающем мяче и выиграла сет — 6:4 за 39 минут.

В миксте к Линетт и Костюк присоединились двукратный чемпион ТБШ в парных разрядах Рохан Бопанна и Дакшинесвар Суреш-Экамбарам соответственно. Суреш и Костюк лучше действовали в своих геймах, и это сказалось. Бопанна и Ямалапалли дважды по ходу сета спасали подачу на решающем мяче, но в девятом гейме их соперники выдали брейк под ноль. В 10-м гейме чисто индийский дуэт мог спастись, но не смогли ответить обратным брейком на решающем мяче, и Суреш/Костюк победили — 6:4 за 36 минут. «Кайтс» немного оторвались от «Фэлконс» — 12:8.

В мужской паре Бопанна и присоединившийся к нему Даниил Медведев, которым необходимо было спасать «Соколов», противостояли Суреш-Экамбараму и Нику Кирьосу, чемпиону Australian Open — 2022 в паре (с Танаси Коккинакисом). В первых геймах Медведев и Бопанна ничего не могли поделать с Кирьосом и его напарником, которые быстро повели 3:0 с брейком, отдав на этом отрезке лишь четыре очка. Несмотря на это, Медведев и Бопанна спасли положение. В седьмом гейме они ответили брейком под ноль, несмотря на то что подавал Кирьос, который очень хорош в этом компоненте. Брейк был сделан в первую очередь благодаря Рохану, но и Даниил подтащил, где надо было. После этого россиянин и индиец сравняли счёт — 4:4. Больше брейк-пойнтов не было, а на тай-брейке всё решил последний мяч, который выиграли Медведев и Бопанна (Даниил отлично отработал на приёме). Российско-индийский тандем победил — 7:6 (7:6) за 45 минут. «Фэлконс» сократили отставание от «Кайтс» — 15:18.

К этому моменту «Иглз» с 65 очками уже обеспечили себе выход в финал, а за вторую путёвку сражались как раз «Фэлконс» (51) и «Кайтс» (52). «Хоукс» с 53 выигранными геймами уже не имели шансов, так как кто-то из конкурентов заведомо выходил вперёд после заключительной встречи. Таким образом, всё зависело от поединка, в котором Медведев играл с Суреш-Экамбарамом, 524-й ракеткой мира. Россиянину нужно было побеждать, причём не на тай-брейке, а с разницей минимум в два гейма. Увы, Даниил не смог этого сделать. В третьем гейме Суреш сделал единственный брейк на двоих, а у Медведева даже брейк-пойнтов не было — подавал соперник и впрямь неплохо. В 10-м гейме индиец успешно подал на выход в финал — 6:4 за 26 минут. «Кайтс» победили «Фэлконс» со счётом 24:19.

Таким образом, «Фэлконс» с Медведевым заняли третье место на групповом этапе и не смогли выйти в финал, в котором «Иглз» сразятся с «Кайтс». Впервые в истории никто из россиян не станет чемпионом WTL. Финал «Иглз» — «Кайтс» состоится в субботу, 20 декабря.

Итоги группового этапа