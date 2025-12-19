Тьен вновь идёт к финалу Итогового Next Gen! Первый сеяный с трудом прорвался в плей-офф

Заключительные матчи группового этапа завершились на Итоговом Next Gen в Джидде! В эту пятницу, 19 декабря, восемь лучших молодых игроков сразились за путёвки в полуфинал. Среди участников – новый подопечный бывшего тренера Медведева, один из сложнейших соперников Даниила в этом сезоне, последователи Надаля и другие перспективные парни.

Стартовал игровой день с поединка Нишеш Басаваредди (№167 рейтинга ATP) – Юстин Энгель (№187).

Встречались парни впервые. Немного важной информации о парнях.

Басаваредди был третьей ракеткой по юниорам, а в рейтинге ATP максимально стоял под номером 99. В сезоне-2024 Нишеш взял два «челленджера», в 2025 году сыграл в полуфинале турнира серии ATP-250 в Окленде и в основе трёх турниров «Большого шлема». В группе на молодёжном Итоговом одолел Дино Прижмича и уступил Александру Блоксу.

Энгель – самый юный участник. Он попал на турнир в последний момент – после того, как снялся Якуб Меншик. В сезоне-2025 Юстин сыграл на нескольких турнирах серии ATP-250, а также на «пятисотнике» в Гамбурге, где во втором круге уступил Андрею Рублёву. В этом же городе несколько месяцев спустя выиграл «челленджер». В группе юный немец не одержал ни одной победы, но взял по сету у Прижмича и Блокса.

Юстин Энгель Фото: Francois Nel/Getty Images

Повторить тот же самый, пускай и небольшой, успех Энгелю в матче с Басаваредди не удалось. Нишеш одержал победу в трёх партиях, хоть и в двух из них американцу было непросто. Итоговый счёт – 4:3 (7:3), 4:2, 4:3 (7:5).

На послематчевом интервью Басаваредди спросили, что его новый тренер – Жиль Сервара – привнёс нового в работу и игру. Для Нишеша и Жиля это первый совместный турнир.

«Мы не так давно работаем вместе, но уже продвинулись в плане физической подготовки. Также моя подача в сегодняшнем матче была лучше обычного. Надеюсь, будем продолжать и улучшать мою игру», – сказал Басаваредди в интервью на корте.

Следом на корт вышла другая пара игроков из Красной группы – Александр Блокс (№116) и Дино Прижмич (№128). Парни встречались друг с другом трижды: два раза по юниорам и один – на уровне ITF. Во всех трёх матчах победа оставалась за Прижмичем.

Для Блокса – бывшей первой ракетки мира по юниорам, победителя трёх «челленджеров» и чемпиона молодёжного Australian Open 2023 года – победа над Прижмичем была делом принципа. Нужно было размочить счёт в противостоянии. А вот путёвка в полуфинал Александру была уже обеспечена.

Прижмич же продолжал борьбу за выход в плей-офф. Всё же Блокс в рамках группового этапа одержал две победы, а Дино переиграл Энгеля, но вот Басаваредди уступил.

Дино Прижмич Фото: Francois Nel/Getty Images

В итоге матч Александр и Дино выдали весьма зрелищный. Первый сет завершился на тай-брейке в пользу Блокса, который в ключевых моментах играл надёжнее и сдержаннее – 4:3 (7:4). Это окончательно лишило Прижмича шансов на выход в плей-офф, но матч, конечно, был доигран.

И один сет Дино, кстати, всё-таки забрал у Александра. Но последнюю, четвёртую партию хорват проиграл с «баранкой». Итого: Блокс одержал победу со счётом 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:0 и вышел в полуфинал Итогового. А вместе с ним из группы дальше прорвался и Басаваредди.

Вечернюю сессию открыли два ярких испанца – Мартин Ландалус-Лакамбра (№134) и Рафаэль Ходар (№168). Парни – близкие друзья детства. Оба родились в Мадриде и росли, ориентируясь на Рафу Надаля. Хотя на официальных турнирах парни друг с другом пока не играли.

В рамках группового этапа Ходар начал выступление с победы над первым сеяным Лёнером Тьеном, но затем уступил Николаю Будкову Кьеру. Ландалус же оба матча проиграл – и Тьену, и Будкову Кьеру. Но небольшие шансы на выход в плей-офф Мартин всё же сохранял. Только для этого нужно было преодолеть значительное препятствие – одолеть близкого приятеля и одновременно с этим непростого оппонента.

И с этой задачей Ландалус-Лакамбра, увы, не справился. Даже мощная и точная подача не помогла. Кумир Рафаэль Надаль на трибунах – тоже. Хотя в первой партии Мартин зацепился за тай-брейк, на котором вёл со счётом 4:1, но в итоге уступил 7:9. После этого Ландалус расстроился и в итоге проиграл в трёх сетах – 3:4, 2:4, 3:4.

Ходар, таким образом, уверенной победой открыл счёт в их противостоянии с Ландалус-Лакамброй. Также Рафаэль сохранил шанс на выход в плей-офф, но окончательно всё должно было решиться в заключительном поединке.

Завершился этот игровой день, как и два предыдущих, матчем лидера посева Лёнера Тьена (№28). Американец, здорово пошумевший в ATP-туре в этом году, боролся с Николаем Будковом Кьером (№136). А норвежец, между прочим, в предыдущих двух матчах выглядел крайне убедительно и вышел на матч с Тьеном с парой побед.

Стартовый сет выдался упорным, и, как и во всех трёх предыдущих матчах в этот игровой день, завершилась партия тай-брейком. Он в этом поединке остался за представителем Норвегии – 4:3 (7:2). После этого вся команда Николая порадовалась, так как это обеспечило ему выход в плей-офф. У Лёнера же оставалась возможность заполучить путёвку в полуфинал – для этого нужно было одержать победу в четырёх сетах.

А Тьен взял и оправдал статус первого сеяного и прошлогоднего финалиста турнира! Выиграл три сета подряд после того, как уступил в первом! Лёнер вырвал для себя последнюю путёвку в плей-офф и не пустил туда Рафаэля Ходара.

Итоговый счёт – 3:4 (2:7), 4:1, 4:2, 4:2 в пользу Тьена. Выходит он в полуфинал с первого места в Синей группе.

Уже в субботу, 20 декабря, юноши разыграют путёвки в финал. Лёнер Тьен (лидер Синей группы) сразится с Нишешем Басаваредди (№2 в Красной группе). А Александр Блокс (№1 в Красной группе) сыграет с Николаем Будковом Кьером (№2 в Синей группе).

За развязкой Итогового Next Gen следите на «Чемпионате».