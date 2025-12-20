Вавринка уйдёт из тенниса в конце сезона-2026. У него последний шанс на карьерный «Шлем»

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил, что сезон-2026 станет последним в его карьере.

Вавринка – бывшая третья ракетка мира, чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. В каждом из финалов он обыграл первую ракетку мира: в Австралии – Рафаэля Надаля, во Франции и США – Новака Джоковича. Вавринка также выходил в финал «Ролан Гаррос» – 2017, где уступил Королю грунта Надалю.

Вавринка – уникальный теннисист в своём роде. В эпоху доминирования Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича он сумел взять три «Шлема», причём разных. Стэн как никто другой умел настраиваться на важнейшие турниры и выжал максимум из немногочисленных возможностей, которые предоставляла всем остальным «Большая тройка». При этом радовал зрителей красивой игрой – его одноручный бэкхенд до сих пор смотрится чрезвычайно эффектно.

Вавринка никогда не отрицал, что уступает по уровню таланта Федереру, Надалю, Джоковичу и даже Энди Маррею. Последний тоже взял три «Шлема», однако при этом побывал первой ракеткой мира, выиграл две Олимпиады и 14 «Мастерсов». Для сравнения – в активе Стэна всего один титул на «Мастерсе».

Стэн Вавринка Фото: Hu Chengwei/Getty Images

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович как-то сказал, что Вавринка отнял у него два мэйджора. Новак сразу уточнил, что это была шутка, хотя в некотором смысле она отображает реальность. Джокович сейчас отчаянно стремится пробить отметку в 25 выигранных «Шлемов», но доминирование более молодых Карлоса Алькараса и Янника Синнера делает эту задачу крайне сложной для выполнения. Если Новаку предложат оглянуться назад и назвать свои главные упущенные возможности, то он наверняка в числе первых вспомнит свои финалы с Вавринкой в Париже и Нью-Йорке.

Это никоим образом не умаляет заслуг Стэна, который лучше всех умел настраиваться на крупнейшие турниры. Титулы Вавринки на «Шлемах» даже близко не являются случайными. Он обыгрывал величайших теннисистов в истории, представая на корте в идеальной форме в течение пары недель.

Карьера Вавринки уже может считаться фантастической, однако для настоящей сказки швейцарцу не хватило карьерного «Шлема». Стэн не слишком блистал на траве, лишь один раз дойдя на этом покрытии до финала турнира категории 250 в Хертогенбосхе в 2013 году, где уступил французу Николя Маю. До титула Уимблдона ему было очень далеко. Там Вавринка лишь дважды доходил до четвертьфинала (2014, 2015), а 14 из 18 его приездов в Лондон вообще заканчивались вылетом на первой неделе.

Сейчас Стэн Вавринка является 157-й ракеткой мира. Этого места недостаточно для попадания в основную сетку «Шлемов» и «Мастерсов», но организаторы всех крупных турниров наверняка предоставят швейцарцу уайлд-кард в его последнем сезоне.

Стэн завоевал последний из своих 16 титулов ATP на турнире категории 250 в Женеве более восьми лет назад. Его шансы победить на «Шлеме» сейчас близки к нулю и выглядят чем-то из области фантастики. Особенно это касается травяного Уимблдона, однако к выступлению Стэна в Лондоне будет приковано повышенное внимание, а сам теннисист наверняка постарается максимально эффективно подготовиться к данному турниру.

Стэн Вавринка из всех «Шлемов» наименее удачно выступал на Уимблдоне Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Недавняя победа не входящего в топ-200 монегаска Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае доказывает, что чудеса в мужском теннисе случаются даже в эпоху Синнера и Алькараса. Вашеро повезло с травмой и снятием Янника, но на пути к титулу среди прочего он выбил всё ещё активного Джоковича. Стэну тоже не обойтись без удачи на пути к своей потенциальной сказочной истории.

Вылет Вавринки в первом круге Уимблдона куда вероятнее, чем его выход хотя бы во вторую неделю, не говоря уже о титуле. Но это не мешает любителям тенниса помечтать о ещё одном чуде. Стэн – человек-эпоха в теннисе, его уход станет огромной потерей для вида спорта. Хочется, чтобы он зачехлил ракетку максимально красиво. Если без победы на «Шлеме», то хотя бы с титулом турнира категории 250 в сезоне-2026.