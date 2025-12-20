Скидки
Молодёжный Итоговый чемпионат ATP — 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Тьен и Блокс вышли в финал

Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение
Александр Насонов
Лёнер Тьен
Комментарии
Лёнер стал лишь вторым игроком — двукратным участником титульного матча. А Мировую теннисную лигу выиграла команда с Ником Кирьосом.

В субботу, 20 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись полуфиналы молодёжного Итогового чемпионата ATP. В первом матче встретились бельгиец Александр Блокс, занимающий 116-е место в рейтинге ATP, и норвежец Николай Будков Кьер, 136-я ракетка мира. Блокс стал единственным теннисистом, которому удалось пройти групповой этап без поражений. За три поединка он проиграл всего две партии. А Будков Кьер занял второе место в Синей группе, в которой три участника одержали по две победы в трёх играх.

Next Gen ATP Finals. Джидда-2025. Турнирная сетка

В полуфинале Блокс не отдал ни одного сета. Хотя Будков Кьер сопротивлялся, и первые две партии бельгиец забрал на тай-брейках. В стартовом сете у теннисистов на двоих не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейке Блокс реализовал третий сетбол — 4:3 (7:4). Во второй партии Александр при 3:2 не подал на сет, упустив сетбол на решающем очке, однако на тай-брейке вновь дожал соперника — 4:3 (10:8). В третьей партии Блокс сделал два брейка против одного у оппонента и оформил выход в финал — 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2 за 1 час 25 минут. За весь матч бельгиец 10 раз подал навылет без единой двойной ошибки.

Джидда-U21. 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Блокс
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 7 		4 10 4
3 4 		3 8 2
             
Николай Будков Кьер
Норвегия
Николай Будков Кьер
Н. Будков Кьер

Блокс стал первым бельгийцем, вышедшим в финал молодёжного Итогового. Он впервые в карьере одержал четыре победы подряд на уровне тура.

Александр Блокс

Александр Блокс

Фото: Francois Nel/Getty Images

Во втором полуфинале встретились 28-й номер рейтинга ATP американец Лёнер Тьен и его соотечественник Нишеш Басаваредди, располагающийся на 167-й строчке. Оба участника этой встречи одержали на групповом этапе по две победы и потерпели по одному поражению. Басаваредди, новый подопечный бывшего тренера Даниила Медведева, стал при этом вторым в Красной группе, а Тьен возглавил свой квартет, опередив конкурентов по дополнительным показателям.

В первом сете обоим теннисистам недоставало стабильности, и пять геймов из шести завершились брейками. Тьен, несмотря на брейк в исполнении соперника в первом гейме, в целом имел преимущество, при 3:1 не подал на партию, не взяв ни одного очка, однако затем в третий раз подряд забрал чужую подачу — 4:2 за 27 минут.

Во втором сете Тьен не повторил прежних ошибок. Сразу отдав свою подачу, Лёнер затем забрал четыре гейма подряд, и особых шансов у Басаваредди (кошмарные 20% попадания первой подачи и всего один виннер за партию) на этот раз не было — 4:1 за 20 минут.

В третьей партии игроки с единственным брейк-пойнтом на двоих (Тьен в первом гейме упустил решающее очко) добрались до тай-брейка. Там Лёнер ожидаемо был сильнее и вышел в финал — 4:2, 4:1, 4:3 (7:3) за 1 час 15 минут.

Джидда-U21. 1/2 финала
20 декабря 2025, суббота. 21:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4 7
2 		1 3 3
             
Нишеш Басаваредди
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Тьен стал лишь вторым игроком в истории Next Gen ATP Finals, который дважды сумел выйти в финал, причём подряд. До этого Алекс де Минор в 2018 году проиграл Стефаносу Циципасу, а на следующий сезон — Яннику Синнеру. Лёнер, в финале-2024 уступивший Жоао Фонсеке, в воскресенье, 21 декабря, сразится с Блоксом, и это будет их первый очный матч.

Лёнер Тьен

Лёнер Тьен

Фото: Francois Nel/Getty Images

А в Бангалоре (Индия) состоялся финал командного выставочного турнира Мировая теннисная лига (WTL). В этот раз участниками решающей встречи стали «Иглз» (Гаэль Монфис, Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати) и «Кайтс» (Ник Кирьос, Марта Костюк, Дакшинесвар Суреш-Экамбарам и Анкита Раина). «Фэлконс», в составе которых был чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, заняли лишь третье место на групповом этапе и не попали в финал.

В первом матче финала Бхамидипати играла с Костюк. Украинка, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, ожидаемо одолела индийскую теннисистку, располагающуюся в конце топ-400. В седьмом гейме, правда, Бхамидипати сделала брейк на решающем очке, однако после этого Костюк сама взяла три гейма, сделав два брейка, — 6:4 за 38 минут.

Мировая теннисная лига. Финал
20 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
Ш. Бхамидипати
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
4
6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Во втором матче — а им был микст — «Орлы» взяли реванш. К Бхамидипати присоединился Монфис, а к Костюк — Суреш-Экамбарам. Залогом успеха «Иглз» стал брейк, сделанный на решающем мяче в четвёртом гейме. В седьмом гейме Монфис и его индийская напарница удержали подачу на решающем очке, а в девятом подали на сет — 6:3 за 33 минуты. «Иглз» перехватили лидерство — 10:9.

Мировая теннисная лига. Финал
20 декабря 2025, суббота. 16:55 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Шривалли Бхамидипати
Индия
Шривалли Бхамидипати
Г. Монфис Ш. Бхамидипати
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
3
         
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Д. Суреш-Экамбарам М. Костюк

В мужской паре Монфис и Нагал противостояли Кирьосу и Суреш-Экамбараму. Тут сильнее оказались «Кайтс». Кирьос и его индийский товарищ выиграли первые пять геймов, три из них — после 40:40. Монфис и Нагал не смогли их догнать, как ни старались, и отдали партию. Кирьос и Суреш победили — 6:3 за 36 минут. И «Кайтс» вновь вышли в лидеры — 15:13.

Мировая теннисная лига. Финал
20 декабря 2025, суббота. 17:25 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
Г. Монфис С. Нагал
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3
6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Н. Кирьос Д. Суреш-Экамбарам

Завершился турнир одиночным матчем местных теннисистов. За «Иглз», которым нужно было догонять, вышел Нагал, за «Кайтс», имевших отрыв в два гейма, — Суреш-Экамбарам. Последний ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам и справился с задачей удержания преимущества. Нагал тоже взял все свои геймы, два — на решающем очке, но этого было мало, поскольку на тай-брейке Суреш победил — 7:6 (7:4) за 54 минуты. «Кайтс» стали чемпионами, выиграв финал со счётом 22:19.

Мировая теннисная лига. Финал
20 декабря 2025, суббота. 18:10 МСК
Сумит Нагал
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
6 4
7 7
         
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Индия
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Д. Суреш-Экамбарам

Таким образом, победителями WTL-2025 стали Ник Кирьос, Марта Костюк, Дакшинесвар Суреш-Экамбарам и Анкита Раина.

Все чемпионы Мировой теннисной лиги

СезонКомандаТеннисисты
2022«Хоукс»Александр Зверев
Елена Рыбакина
Доминик Тим
Анастасия Павлюченкова
2023«Иглз»Даниил Медведев
Софья Кенин
Андрей Рублёв
Мирра Андреева
2024«Фэлконс»Андрей Рублёв
Елена Рыбакина
Денис Шаповалов
Каролин Гарсия
2025«Кайтс»Ник Кирьос
Марта Костюк
Дакшинесвар Суреш-Экамбарам
Анкита Раина
