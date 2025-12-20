Тьен вновь в финале молодёжного Итогового! Американский талант установил редкое достижение

В субботу, 20 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись полуфиналы молодёжного Итогового чемпионата ATP. В первом матче встретились бельгиец Александр Блокс, занимающий 116-е место в рейтинге ATP, и норвежец Николай Будков Кьер, 136-я ракетка мира. Блокс стал единственным теннисистом, которому удалось пройти групповой этап без поражений. За три поединка он проиграл всего две партии. А Будков Кьер занял второе место в Синей группе, в которой три участника одержали по две победы в трёх играх.

В полуфинале Блокс не отдал ни одного сета. Хотя Будков Кьер сопротивлялся, и первые две партии бельгиец забрал на тай-брейках. В стартовом сете у теннисистов на двоих не было ни одного брейк-пойнта, а на тай-брейке Блокс реализовал третий сетбол — 4:3 (7:4). Во второй партии Александр при 3:2 не подал на сет, упустив сетбол на решающем очке, однако на тай-брейке вновь дожал соперника — 4:3 (10:8). В третьей партии Блокс сделал два брейка против одного у оппонента и оформил выход в финал — 4:3 (7:4), 4:3 (10:8), 4:2 за 1 час 25 минут. За весь матч бельгиец 10 раз подал навылет без единой двойной ошибки.

Блокс стал первым бельгийцем, вышедшим в финал молодёжного Итогового. Он впервые в карьере одержал четыре победы подряд на уровне тура.

Александр Блокс Фото: Francois Nel/Getty Images

Во втором полуфинале встретились 28-й номер рейтинга ATP американец Лёнер Тьен и его соотечественник Нишеш Басаваредди, располагающийся на 167-й строчке. Оба участника этой встречи одержали на групповом этапе по две победы и потерпели по одному поражению. Басаваредди, новый подопечный бывшего тренера Даниила Медведева, стал при этом вторым в Красной группе, а Тьен возглавил свой квартет, опередив конкурентов по дополнительным показателям.

В первом сете обоим теннисистам недоставало стабильности, и пять геймов из шести завершились брейками. Тьен, несмотря на брейк в исполнении соперника в первом гейме, в целом имел преимущество, при 3:1 не подал на партию, не взяв ни одного очка, однако затем в третий раз подряд забрал чужую подачу — 4:2 за 27 минут.

Во втором сете Тьен не повторил прежних ошибок. Сразу отдав свою подачу, Лёнер затем забрал четыре гейма подряд, и особых шансов у Басаваредди (кошмарные 20% попадания первой подачи и всего один виннер за партию) на этот раз не было — 4:1 за 20 минут.

В третьей партии игроки с единственным брейк-пойнтом на двоих (Тьен в первом гейме упустил решающее очко) добрались до тай-брейка. Там Лёнер ожидаемо был сильнее и вышел в финал — 4:2, 4:1, 4:3 (7:3) за 1 час 15 минут.

Тьен стал лишь вторым игроком в истории Next Gen ATP Finals, который дважды сумел выйти в финал, причём подряд. До этого Алекс де Минор в 2018 году проиграл Стефаносу Циципасу, а на следующий сезон — Яннику Синнеру. Лёнер, в финале-2024 уступивший Жоао Фонсеке, в воскресенье, 21 декабря, сразится с Блоксом, и это будет их первый очный матч.

Лёнер Тьен Фото: Francois Nel/Getty Images

А в Бангалоре (Индия) состоялся финал командного выставочного турнира Мировая теннисная лига (WTL). В этот раз участниками решающей встречи стали «Иглз» (Гаэль Монфис, Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати) и «Кайтс» (Ник Кирьос, Марта Костюк, Дакшинесвар Суреш-Экамбарам и Анкита Раина). «Фэлконс», в составе которых был чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, заняли лишь третье место на групповом этапе и не попали в финал.

В первом матче финала Бхамидипати играла с Костюк. Украинка, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, ожидаемо одолела индийскую теннисистку, располагающуюся в конце топ-400. В седьмом гейме, правда, Бхамидипати сделала брейк на решающем очке, однако после этого Костюк сама взяла три гейма, сделав два брейка, — 6:4 за 38 минут.

Во втором матче — а им был микст — «Орлы» взяли реванш. К Бхамидипати присоединился Монфис, а к Костюк — Суреш-Экамбарам. Залогом успеха «Иглз» стал брейк, сделанный на решающем мяче в четвёртом гейме. В седьмом гейме Монфис и его индийская напарница удержали подачу на решающем очке, а в девятом подали на сет — 6:3 за 33 минуты. «Иглз» перехватили лидерство — 10:9.

В мужской паре Монфис и Нагал противостояли Кирьосу и Суреш-Экамбараму. Тут сильнее оказались «Кайтс». Кирьос и его индийский товарищ выиграли первые пять геймов, три из них — после 40:40. Монфис и Нагал не смогли их догнать, как ни старались, и отдали партию. Кирьос и Суреш победили — 6:3 за 36 минут. И «Кайтс» вновь вышли в лидеры — 15:13.

Завершился турнир одиночным матчем местных теннисистов. За «Иглз», которым нужно было догонять, вышел Нагал, за «Кайтс», имевших отрыв в два гейма, — Суреш-Экамбарам. Последний ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам и справился с задачей удержания преимущества. Нагал тоже взял все свои геймы, два — на решающем очке, но этого было мало, поскольку на тай-брейке Суреш победил — 7:6 (7:4) за 54 минуты. «Кайтс» стали чемпионами, выиграв финал со счётом 22:19.

Таким образом, победителями WTL-2025 стали Ник Кирьос, Марта Костюк, Дакшинесвар Суреш-Экамбарам и Анкита Раина.

Все чемпионы Мировой теннисной лиги