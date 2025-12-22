Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе

2025 год подходит к концу, а теннисный сезон уже завершился. Пока идёт межсезонье, можно вспомнить самые яркие моменты спортивного года. Сегодня на очереди — теннис. Кто-то порадовался долгожданному титулу Даниила Медведева, другие не забудут финал «Ролан Гаррос» с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера, третьи остались под впечатлением от слёз 18-летней Мирры Андреевой. А какое событие стало самым ярким в сезоне, решать вам. Свой выбор можно объяснить в комментариях.
Титул Вероники Кудерметовой в парном разряде Итогового
То, что Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс прекрасно играют в паре, мы помним ещё с 2022 года, когда они завоевали два совместных титула, в том числе на Итоговом. В этом году Кудерметова и Мертенс выступили ещё мощнее: летом они победили на Уимблдоне, а в ноябре вновь взяли Итоговый. Веронике и Элисе приходилось непросто: из группы они вышли с одним поражением, а в полуфинале пришлось играть третий сет, то есть тай-брейк до 10 очков. Россиянка и бельгийка справились с задачей, а в финале уже без потери партии одолели Тимю Бабош и Луизу Стефани — 7:6 (7:4), 6:1.
Прорыв Екатерины Александровой в топ-10 в 31 год
Екатерина Александрова доказала, что и в 30 лет можно прогрессировать, — 31 год исполнился ей в ноябре. Россиянка в этом сезоне четырежды участвовала в финалах WTA-500. Выиграла Екатерина, правда, только один из них, но высокий средний уровень результатов, в том числе три выхода во вторую неделю на «Шлемах», вознёс её в первую десятку. Ранее она не подбиралась к настолько высоким местам.
Два подряд титула на турнирах WTA-1000 у Мирры Андреевой
В начале сезона Мирра Андреева блистала едва ли не ярче всех остальных теннисисток. Россиянка, которой тогда не было и 18 лет, выиграла сразу два турнира с участием всех сильнейших, причём подряд. На этих соревнованиях Андреева-младшая взяла 12 матчей из 12, победив таких теннисисток, как Ига Швёнтек, Елена Рыбакина (обеих — по два раза), Арина Соболенко, Маркета Вондроушова. За счёт этого наша звёздочка тогда прорвалась в первую десятку рейтинга WTA.
Рыбакина прорвалась на Итоговый и выиграла его
В этом году Елена Рыбакина не так часто выходила в финалы — всего трижды. Да и то первые два титульных матча были у неё на «пятисотниках» — прямо скажем, не такое уж великое достижение для чемпионки Уимблдона-2022. На турнирах с участием всех сильнейших Рыбакиной всякий раз чего-то не хватало. Под занавес сезона Елена собралась и уже со Стефано Вуковым, вернувшимся в её команду, снова поднялась в топ-10, затем – в восьмёрку и попала на Итоговый, который и выиграла, одержав пять побед в пяти матчах, в том числе над Ариной Соболенко в финале. Впечатляющий финиш сезона.
Прорыв Бублика из ниоткуда в запасные на Итоговом и на 11-е место в рейтинге
За сезон-2025 Александр Бублик завоевал столько же титулов, сколько за всю предыдущую карьеру — четыре. Теперь у него восемь трофеев. В этом году Бублик победил в Галле, Гштааде, Кицбюэле и Ханчжоу. А главную свою победу в отдельно взятом матче Александр одержал над Янником Синнером. Четырёхкратный чемпион ТБШ на траве Галле не справился с уроженцем Гатчины. В начале сезона Бублик опускался в конец топ-100, но потом резко взлетел и даже поехал на Итоговый турнир, пусть и в качестве запасного. Год он закончил 11-м.
100-й титул Новака Джоковича
24-кратный чемпион ТБШ выиграл в теннисе всё что только можно, однако продолжает оставаться в деле, несмотря на то что ему уже 38. Забавно, но свой 100-й титул на высшем уровне Джокович завоевал на грунте, покрытии, которое исторически не является его любимым. В финале Женевы Новак победил Хуберта Хуркача. Ну а в ноябре ему покорился турнир в Афинах, и этот титул стал уже 101-м. В финале Джокович одолел Лоренцо Музетти.
Титул Вероники Кудерметовой в парном разряде на Уимблдоне
Это было уже не первое участие Вероники Кудерметовой в финале Уимблдона. В 2021 году чисто российский дуэт, в который, помимо Кудерметовой, входила Елена Веснина, уступил Се Шувэй и Элисе Мертенс. Круг замкнулся спустя четыре года — и замкнулся необычным образом. Вероника завоевала титул, только теперь уже в паре… с Мертенс. А по другую сторону корта были Се Шувэй и… нет, не Веснина, а Елена Остапенко. В финале российско-бельгийский дуэт одержал волевую победу — 3:6, 6:2, 6:4.
Отыгранный тройной матчбол в финале «РГ» Алькарас — Синнер. Главное соперничество года
Карлос Алькарас и Янник Синнер в этом году шесть раз играли друг с другом. Испанец одержал четыре победы, итальянец — две. Особняком стоит финал «Ролан Гаррос», растянувшийся на пять сетов. Этот матч ещё до его окончания можно было называть одним из лучших в истории тенниса. Изюминкой стал тройной матчбол, с которого Карлос ушёл в четвёртом сете. Такое не забывается!
Сенсационный титул Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае
Как вообще Вашеро, 204-я ракетка мира во время проведения турнира, выиграл «Мастерс»?! Карлоса Алькараса не было в сетке, Янник Синнер вылетел в третьем круге. Но Вашеро всё равно крут. По ходу турнира он выбил из сетки Александра Бублика, Хольгера Руне, Новака Джоковича, а в финале победил своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша.
Валантен, завоевавший титул на уровне ATP, оказался третьим квалифаером, выигравшим «Мастерс», — после Роберто Карретеро, взявшего титул в Гамбурге в 1996 году, и Альберта Портаса, завоевавшего тот же трофей пять лет спустя. Валантен выиграл «Мастерс» в ранге 204-й ракетки мира, и это самый низкорейтинговый чемпион в истории турниров данной категории. Предыдущее достижение принадлежало Борне Чоричу, чемпиону Цинциннати-2022. Хорват был тогда 152-м в рейтинге. Кроме того, за всю предыдущую карьеру Вашеро заработал $ 594 077 призовых, а за ту неделю — почти вдвое больше – $ 1 124 380.
Введение Марии Шараповой в Зал славы
Как ни посмотри, Мария Шарапова — лучшая теннисистка в истории России. Шарапова не просто пятикратная чемпионка ТБШ, но и обладательница карьерного «Шлема» — каждый из мэйджоров она выигрывала как минимум по разу. В этом году достижения Марии отметили на самом высоком уровне. И теперь она полноправная участница Международного зала теннисной славы — вместе с Маратом Сафиным и Евгением Кафельниковым.
Соболенко второй год подряд завершила на первом месте
Как и год назад, Арина Соболенко правит бал в женском теннисе. Как ни стараются соперницы догнать белоруску, у них ничего не получается. Без отдельных неудач у Арины, конечно, не обходится, но четыре титула за сезон, в том числе US Open и два «тысячника», говорят сами за себя. Отрыв Соболенко от Иги Швёнтек, занимающей вторую строчку, составляет 2475 очков.
Парный титул МиДи в Майами
Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые встали в пару на Олимпиаде-2024 в Париже. И с листа взяли серебряные медали. С тех пор теннисистки завоевали уже два совместных титула, главный из которых — на турнире WTA-1000 в Майами. Мирра и Диана даже не были сеяными на том турнире, но это не помешало им победить. Правда, и им самим посчастливилось избежать встреч с сеяными соперницами.
Марат Сафин — тренер Андрея Рублёва
Если вынести за скобки титул в Дохе, Андрей Рублёв в начале сезона не показывал ожидаемых результатов, часто проигрывая в первых же матчах, в том числе на Australian Open. Перед грунтовым сезоном стало известно, что Рублёв в качестве одного из тренеров пригласил двукратного чемпиона ТБШ Марата Сафина. Изначально сотрудничество было рассчитано на грунтовый сезон, однако стороны остались довольны рабочими отношениями, и они продлились. На всех оставшихся мэйджорах в этом году Андрей доходил до четвёртого круга, но не дальше, так что надеемся на прогресс в 2026-м.
Медведев спустя много лет сменил тренера
По ходу сезона-2025 Даниил Медведев долгое время не мог добиться хоть сколько-нибудь приемлемого результата. На турнирах «Большого шлема» он и вовсе проиграл четыре матча из пяти. Непрекращающийся регресс натолкнул Медведева на мысль, что надо что-то менять. И Даниил расстался со своим многолетним наставником Жилем Сервара, под руководством которого завоевал все свои главные титулы. Теперь тренер Даниила — чемпион Australian Open 2002 года Томас Юханссон. Под его руководством россиянин уже прервал трофейную засуху, победив в Алма-Ате.
Возвращение 41-летней Веры Звонарёвой
Двукратная финалистка ТБШ в одиночном разряде (и пятикратная победительница — в парных) не играла с «Ролан Гаррос» 2024 года, но на турнире W100 в Дубае в начале декабря вернулась на корт — и едва не завоевала два титула в один день. И в одиночном разряде, и в парном 41-я ракетка мира добралась до финала, но в обеих встречах потерпела поражения. Вследствие долгого простоя бывшая вторая ракетка мира не имела рейтинга и получила уайлд-кард на турнир. А теперь Вера на 655-м месте в одиночном разряде и на 796-м — в парном. Увидим ли мы её на корте в 2026-м?
Драма Григора Димитрова на Уимблдоне
В этом году Григор Димитров пережил вторую молодость — на Уимблдоне так точно. В Лондоне 34-летний болгарин в первых трёх матчах проиграл лишь один сет. А в 1/8 финала нарвался на Янника Синнера. Столь грозный оппонент не смутил Димитрова, и он взял у него одну партию, затем и вторую… А в третьем сете всё неожиданно закончилось — драматично для Григора. При счёте 2:2 он получил травму грудной мышцы и вынужден был сняться. Синнер проследовал дальше и в итоге завоевал титул.
Приезд топов на «Трофеи Северной Пальмиры»
Обстановка в мире такова, что ведущие теннисисты и теннисистки не так часто приезжают в Россию. Однако выставочный турнир в Санкт-Петербурге под названием «Трофеи Северной Пальмиры» собрал таких игроков, как Даниил Медведев, Карен Хачанов, Александр Бублик, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Таллон Грикспор, Юлия Путинцева. Все они подарили болельщикам настоящий праздник тенниса!
Титул Даниила Медведева спустя 2,5 года
Когда Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме в мае 2023 года, никто и предположить не мог, что следующего трофея придётся ждать два с половиной года. Казалось бы, Медведев открыл счёт титулам на грунте, а уж на харде-то дело пойдёт ещё лучше… Увы. Нельзя сказать, что на этом отрезке у Даниила не было шансов, ведь он шесть раз играл в финалах, причём дважды — на ТБШ. А после Индиан-Уэллса-2024 и финалы закончились. Алма-Ату в этом году лучший теннисист России последних лет выиграл уже с Томасом Юханссоном, новым тренером.
Возвращение Карена Хачанова в финал «Мастерса»
В этом году Карен Хачанов намекнул на возрождение. На заре карьеры он уже был в топ-10, а в этом году, уже на пороге 30-летия, ненадолго вернулся туда. Лучший свой турнир в 2025-м Хачанов провёл в Торонто. На канадском «Мастерсе» Карен впервые за семь лет дошёл до финала турнира соответствующей категории — в 2018-м он одолел Новака Джоковича в титульном матче в Париже. В полуфинале Торонто Хачанов обыграл третью ракетку мира Александра Зверева. И лишь в финале Бен Шелтон, победивший на тай-брейке в третьем сете, оказался ему не по зубам.
6:0, 6:0 в финале женского Уимблдона Швёнтек — Анисимова
От финала ждёшь чего угодно, но только не двух «баранок». Аманда Анисимова не справилась с волнением и просто-напросто перегорела, хотя давление, по идее, должна была испытывать Швёнтек, ведь это она была фаворитом, а Анисимова вообще впервые играла в титульной встрече на ТБШ. Во время матча и после него Аманда не сдерживала эмоций, пребывая в слезах. Несмотря на это фиаско, Анисимова уже на следующем «Шлеме» вновь дошла до финала, проявив невероятную психологическую устойчивость. Швёнтек на том турнире она обыграла в четвертьфинале, а в финале уступила Арине Соболенко.
Допинг-дисквалификация Синнера на три месяца
О том, что допинг-проба Янника Синнера дала положительный результат, стало известно ещё летом 2024 года. Речь о тесте, который он сдал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но тогда Синнера не стали отстранять. Решением трибунала было установлено, что Янник не несёт «никакой вины или халатности» и к нему не будет применено никакое наказание в виде дисквалификации, но он лишится призовых денег и рейтинговых очков, заработанных в Индиан-Уэллсе.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию. А в феврале 2025-го было объявлено, что игрок и агентство достигли соглашения, в соответствии с которым срок дисквалификации составил три месяца. ВАДА приняло причину и объяснение положительного результата теста, но заявило, что «спортсмен несёт ответственность за халатность своего окружения». В итоге Синнер не сыграл лишь на нескольких «Мастерсах» и вернулся уже в мае. Ни одного ТБШ он в итоге не пропустил.
Переход пяти россиянок под флаги других стран
Дарья Касаткина, Мария Тимофеева, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова – все они отныне представляют другие страны. Касаткина ещё весной сменила спортивное гражданство на австралийское, Потапова в декабре объявила о переходе в Австрию. А Тимофеева, Рахимова и Кудерметова-младшая теперь выступают под флагом Узбекистана. Рахимова недавно уже и «челленджер» в Анже выиграла — турнир категории WTA-125.
Эмоциональные срывы Мирры Андреевой в неудачных матчах
Насколько хорошо Мирра Андреева провела первую половину сезона, настолько же неудачно — вторую. Началось всё на «Ролан Гаррос», где Андреева-младшая уступила в четвертьфинале любимице местной публики Лоис Буассон. Мирра не справилась с давлением трибун, плакала, спорила с судьёй и потерпела поражение. Впоследствии 18-летняя россиянка ещё не раз срывалась по ходу матчей, ломала ракетки, била себя… Квинтэссенцией всего этого стал Ухань. Эмоционально измотанная Андреева была в слезах на протяжении почти всего матча с Лаурой Зигемунд, которая нанесла ей очередное болезненное поражение.
Необычный микст на US Open
Организаторы турнира, чтобы повысить интерес к миксту путём привлечения звёзд, радикально изменили формат смешанного парного разряда и заявили призовой фонд в $ 1 млн. Микст провели заранее, отдельно от остальных четырёх разрядов. Наиболее значительным отличием стало то, что для победы в сете надо было выиграть четыре гейма, а не шесть (но с необходимой разницей в два гейма, как обычно, либо на тай-брейке при 4:4). Мирра Андреева и Даниил Медведев выиграли один матч и потерпели поражение в 1/4 финала, а чемпионами стали Сара Эррани и Андреа Вавассори, признанные мастера игры в парных разрядах.
Скандал Медведева на US Open со штрафом
В этом году Даниил Медведев потерпел три поражения подряд в первом круге ТБШ — такого с ним не случалось никогда, даже в первые годы карьеры. Самым болезненным оказался провал на US Open — второе подряд поражение от Бенжамена Бонзи, ведь в первом круге Уимблдона Медведев проиграл тому же сопернику. Даниил из-за скандальной ситуации с фотографом спорил с судьёй, провоцировал трибуны, сумел даже отыграть матчбол, с «баранкой» взял четвёртый сет, но проиграл решающую партию. За своё поведение Даниил, вновь сломавший ракетку, получил штраф в $ 42,5 тыс.: $ 30 тыс. — за неспортивное поведение, $ 12,5 тыс. — за порчу ракеток и оборудования.