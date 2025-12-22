Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе

2025 год подходит к концу, а теннисный сезон уже завершился. Пока идёт межсезонье, можно вспомнить самые яркие моменты спортивного года. Сегодня на очереди — теннис. Кто-то порадовался долгожданному титулу Даниила Медведева, другие не забудут финал «Ролан Гаррос» с участием Карлоса Алькараса и Янника Синнера, третьи остались под впечатлением от слёз 18-летней Мирры Андреевой. А какое событие стало самым ярким в сезоне, решать вам. Свой выбор можно объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.