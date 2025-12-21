В финале Лёнер одолел Александра Блокса, который на турнире не уступил ни в одном матче.

Тьен со второй попытки выиграл Итоговый Next Gen! А ещё заработал более $ 500 тыс.

Сезон-2025 официально подошёл к концу! Завершением его стал финал молодёжного Итогового в Джидде. В этом году трофей на турнире Next Gen разыграли первый и второй сеяный – Лёнер Тьен (№28) и Александр Блокс (№116).

Американец Тьен вышел в финал Итогового второй год подряд – в прошлом сезоне он в борьбе за кубок уступил Жоао Фонсеке. В этот раз Лёнер получил последнюю возможность одержать победу как Next Gen – в 2026-м он выйдет из возраста участников турнира.

На этой неделе Тьен в Джидде уступил только Рафаэлю Ходару на старте (4:1, 3:4, 4:1, 2:4, 3:4), хотя в том поединке Лёнер заработал несколько матчболов. Следом американец одержал победу над Мартином Ландалус-Лакамброй (1:4, 4:1, 4:3, 4:3), Николаем Будковом Кьером (3:4, 4:1, 4:2, 4:2) и Нишешем Басаваредди в полуфинале (4:2, 4:1, 4:3).

А вот его соперник – Александр Блокс – не потерпел на турнире ни одного поражения. Он за несколько дней переиграл Нишеша Басаваредди (4:3, 4:3, 4:1), Дино Прижмича (4:3, 2:4, 4:2, 4:0), Юстина Энгеля (3:4, 4:2, 4:2, 4:2) и Николая Будкова Кьера в полуфинале (4:3, 4:3, 4:2).

Для Тьена и Блокса эта встреча стала третьей. Первая пришлась на финал юниорского Australian Open – 2023. Тот поединок прошёл в трёх сетах и завершился победой Александра – 6:1, 2:6, 7:6 (11:9). Спустя несколько месяцев парни встретились в третьем круге «Ролан Гаррос». Тогда бельгиец смог провести лишь один сет – 4:6 – и снялся. А Лёнер на том турнире дошёл до полуфинала.

Перед финалом Блокс поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«Я собираюсь подготовиться как можно лучше. Думаю, физически я чувствую себя хорошо, несмотря на то что я провёл тяжелые встречи и у нас меньше времени между розыгрышами. У нас не так много времени на раздумья, поэтому я думаю, что самое важное здесь – сохранять спокойствие. И именно этим я и занимаюсь», – поделился Блокс в послематчевом интервью на корте.

Лёнер Тьен и Александр Блокс с трофеями на Australian Open — 2023 Фото: Andy Cheung/Getty Images

Тьен же, естественно, вспомнил прошлогодний финал и пообещал не допустить тех же ошибок в этом сезоне.

«Тогда я выиграл первый сет, и у меня были шансы взять второй, пока он просто не сбежал от меня. Я постараюсь не допустить этого вновь. Знаю, что Алекс здорово играл всю неделю, так что я в предвкушении», – сказал Тьен в интервью на корте.

Первый сет прошёл в упорной борьбе, каждый брал свои подачи и довёл дело до тай-брейка. В концовке партии надёжнее оказался Тьен – и ошибался меньше, и подавал увереннее. В итоге Лёнер за 23 минуты забрал сет – 4:3 (7:4). Хотя в розыгрышах активнее был Блокс – 11 виннеров набрал он и только пять – Тьен.

Вторая партия могла вновь уйти в тай-брейк, однако Тьен оказался крайне агрессивным и резвым на приёме и закрыл сет со счётом 4:2. На это у него ушло 18 минут. Всего две невынужденные допустил Лёнер в этой партии. В то время как Александр допустил в четыре раза больше неточностей.

В третьем сете всё сложилось ещё быстрее и проще для Тьена. Да и трибуны в этот день будто были полностью за американца. В итоге Лёнеру потребовалось всего 59 минут, чтобы переиграть Блокса и со второй попытки всё же добраться до трофея на молодёжном Итоговом! Финальный счёт – 4:3, 4:2, 4:1.

Итоговый Next Gen не дарит участникам рейтинговых очков, но даёт возможность заработать. Так, Тьен получит $ 502 250. Непобеждённый чемпион мог и вовсе заработать $ 539 750, но Блокс лишился этой возможности.

А итоге Тьен стал третьим игроком в истории турнира, который, будучи первым сеяным, одержал победу. Станем теперь наблюдать за Лёнером и другой молодёжью, выступившей в этом году в Джидде. А следить за теннисом всегда можно на «Чемпионате»!