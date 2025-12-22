«Этот титул особенный». Алькарас набил татуировку Статуи Свободы в честь победы на US Open

Карлос уже сказал, какое изображение нанесёт себе на тело, если соберёт карьерный «Шлем» на Australian Open – 2026.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас любит экспериментировать с имиджем едва ли не больше всех в ATP-туре.

В течение сезона Алькарас удивлял своими причёсками и перекрашиванием волос. Карлос опроверг спортивные суеверия и доказал, что смена образа не является предвестником неудач. Испанец взял восемь титулов в 2025-м, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» – «Ролан Гаррос» и US Open.

Ещё осенью Алькарас обещал сделать новую татуировку в честь титула на Открытом чемпионате США. Испанец решил набить изображение Статуи Свободы в Нью-Йорке – одного из главных символов страны, где он завоевал трофей. Хотя изначально также думал о Бруклинском мосте.

«Я говорил, что хочу набивать что-то после каждого дебютного титула. Но когда выиграл свой первый «Шлем» на US Open — 2022, ограничился только датой. Так что теперь нужно добавить ещё что-то. Думаю, сделаю сразу две татуировки. Ещё в начале турнира я говорил про Бруклинский мост – это хорошая идея. Ну и, конечно, Статуя Свободы. Оба символа плюс дата. Этот титул для меня особенный, поэтому хочется закрепить его именно так. Дата у меня уже выбита на предплечье. Не знаю, продолжить в том же месте или набить на ноге. Надо подумать», — сказал Алькарас в сентябре.

Карлос Алькарас сделал новую татуировку в честь победы на US Open Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

У Алькараса уже было несколько татуировок в честь триумфов на турнирах «Большого шлема». Первая победа на US Open трёхлетней давности отмечена татуировкой в виде даты финального матча «11.09.22» и трёх букв С на запястье. По словам Алькараса, эта татуировка – дань уважения его деду и расшифровывается как cabeza, corazon и cojones, что переводится как «голова, сердце и храбрость».

Дебютная победа Карлоса на Уимблдоне в 2023-м вылилась в татуировку клубники — ягоды, которая массово продаётся на турнире и стала символом мэйджора в Лондоне. В сезоне-2024 Алькарас снова выиграл Уимблдон. Испанец рассматривал возможность нанесения даты финала в качестве второй татуировки, однако позже отказался от этой идеи. Карлос зарекомендовал себя как лучший игрок на траве в последние годы. В 2025-м он не стал чемпионом в Лондоне, уступив Яннику Синнеру в решающем матче, но наверняка сделает это ещё не раз в ближайшие годы. Вероятно, Алькарас приберёг татуировки в честь титулов на Уимблдоне на будущее.

В прошлом году Карлос отпраздновал дебютную победу на «Ролан Гаррос», набив на ноге изображение Эйфелевой башни. В 2025-м он защитил титул в Париже, однако решил воздержаться от новых тату. На грунтовом «Шлеме» Алькараса явно ждёт много побед, так что спешить ему некуда.

Татуировка Карлоса Алькараса в честь победы на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Для карьерного «Шлема» Карлосу не хватает титула на Australian Open, в случае завоевания которого на его теле появится изображение кенгуру. Не исключено, что это случится уже в начале 2026 года.

«Это будет кенгуру, точно. План уже есть, остаётся только выиграть турнир», — заявил Алькарас.

После победы на Олимпиаде-2024 в Париже Карлос хотел набить пять колец, но тогда его в финале в напряжённой битве одолел Новак Джокович. Данный вопрос откладывается как минимум до Лос-Анджелеса-2028.

Алькарас не единственный известный теннисист, который любит татуировки. Итальянец Лоренцо Музетти набил себе на левой руке едва заметное изображение ЭКГ, отображающей биение его сердца

«Это моё личное сердцебиение. Мой дядя — кардиолог. Я взял один из образцов с такой частотой, которая отображает именно моё сердцебиение», — объяснил Музетти.

Лоренцо Музетти сделал татуировку своей ЭКГ Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё один итальянец Маттео Берреттини сделал много татуировок. Зрители во время просмотра матчей Маттео всегда замечают огромное солнце на правой руке. Во время оголения торса можно увидеть огромную обезьяну, которая, пожалуй, является самым ярким изображением на теле теннисиста. Ещё выделяются компас и кинжал, пронзающий сердце. Всего у Берреттини 11 тату.

«Да, у меня довольно много татуировок. Моя бабушка не в восторге от этого, но я набивал их 11 раз. Чувствую, что скоро сделаю ещё. Просто люблю это, ничего не могу с собой поделать», — отмечал Маттео.

У Маттео Берреттини 11 татуировок, в том числе большое солнце на руке Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Наиболее татуированным теннисистом является австралиец Ник Кирьос. Он покрыл различными изображениями практически всё тело. Может показаться, что Ник разделяет какую-то тюремную культуру, но всё довольно безобидно. Например, его спина покрыта девятью покемонами – героями популярного детского аниме.

«Бластойз находится ровно посередине. Он мой любимый покемон. И, конечно же, Чаризард, Гиарадос. Лучше и быть не может. Мне кажется, что если люди слышали что-то про покемонов, то они знают, кто у меня на спине», — сказал Кирьос.

Татуировки покеменов на спине Ника Кирьоса Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Алькарасу ещё далеко до уровня татуированности Кирьоса или даже Берреттини, но в случае завоевания множества титулов на турнирах «Большого шлема» ситуация может измениться.

Карлос ставит перед собой цель побить рекорд Новака Джоковича по количеству выигранных мэйджоров, то есть завоевать как минимум 25 титулов. Пока у 22-летнего испанца их шесть. Если получится, то новыми татуировками Алькарасу придётся покрывать почти всё тело, как это делает Кирьос.