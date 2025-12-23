Соболенко против Рыбакиной. Кто и почему будет править в женском теннисе в новом году

В мужском туре мы давно привыкли к доминированию Карлоса Алькараса и Янника Синнера. При этом подобный расклад постепенно начинает наводить тоску, а уж никакого повышенного интереса не вызывает и подавно. Сколько можно смотреть эти однотипные финалы? Другое дело – женский тур, где на том же турнире «Большого шлема» может победить если не кто угодно, то близко к этому: итоговый выбор претенденток на титул в разы больше и шире.

Однако прошедший сезон продемонстрировал, что Арина Соболенко постепенно уходит во всё больший отрыв, по всем статьям лидируя у женщин и по делу занимая первую строчку в мировом рейтинге WTA. Однако даже Соболенко не железная, что и доказал Итоговый чемпионат в Эр-Рияде. Сложно вспомнить, чтобы в решающих матчах белоруска уступала на тай-брейке со счётом 0:7.

«Соболенко играет в тот теннис, который ближе к мужскому. В своё время Шамиля Анвяровича Тарпищева дисквалифицировали и оштрафовали за то, что он сказал «братья Уильямс». Считаю, что это был комплимент, а не унижение. Они играли на том уровне, на котором никто не играл среди девушек — подачи под 200 км/ч. У Соболенко есть такие же возможности, хорошо направленные подачи, сзади агрессивная игра, огромная уверенность. Поэтому сегодня она с отрывом лучшая», — считает бывшая девятая ракетка мира финалист Кубка Дэвиса –1995 Андрей Чесноков.

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17 ИГРАТЬ

Попробуем предположить, что именно Елена Рыбакина, выигравшая в финале у Соболенко и разгромившая её на тай-брейке во второй партии со счётом 7:0, станет главной конкуренткой белоруски в 2026 году. Главное, чтобы не мешали травмы и не подводило здоровье, как уже случалось в уходящем году.

По габаритам Арина мощнее и крепче физически, однако Елена тоже высокая, а в плане подачи казахстанская теннисистка сейчас лучшая в туре и лидер по количеству эйсов. Кроме того, Рыбакина, когда выходит на пик формы, может обыграть вообще кого угодно, и, помимо подачи, у неё начинает проходить мощнейший форхенд, а ошибки сводятся к минимуму.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

«Мне кажется, у женщин может показать очень хороший сезон Рыбакина, концовка этого была феноменальная. Будет интересное противостояние — Рыбакина, Соболенко, Анисимова, Швёнтек, Гауфф», — заявил чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский.

Сложно не согласиться с Ольховским (но лично я бы добавил в этот список ещё и нашу Мирру Андрееву): Лена действительно выдала феноменальный финиш, приплюсовав к Уимблдону-2022 звание чемпионки женского Итогового. Вот бы добавить стабильности, избавиться от преследовавших её болячек – и тогда можно замахнуться на большее.

Кстати, если стиль у Арины и Лены более-менее одинаковый (хотя удары белоруски всё же помощнее), то по характеру девушки совершенно разные. Соболенко взрывная, эмоциональная, вспыльчивая.

В свою очередь, Елена очень спокойная, тихая, вся в себе. Иногда это немного мешает, но в целом позволяет не расходовать энергию во все стороны и сконцентрироваться на собственном теннисе. Сжатый кулачок — максимум, что можно увидеть в исполнении уроженки Москвы. Даже после крупных побед Рыбакина ведёт себя очень взвешенно.

Так что с удовольствием понаблюдаем за противостоянием Арины Соболенко и Елены Рабакиной в следующем сезоне. Оно обещает получиться ещё более принципиальным и стать одним из самых знаковых в женском профессиональном теннисе.