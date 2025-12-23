Курникова и Иглесиас 4-й раз стали родителями. 44-летняя Анна сообщила об этом в соцсетях

Скидки
Теннис

Анна Курникова родила четвёртого ребёнка от Энрике Иглесиаса – его имя и пол пока не раскрываются

Михаил Георгиев
Российская теннисистка и испанский певец невероятно рады пополнению в семействе.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас сообщили, что у них родился четвёртый ребёнок.

Счастливые возлюбленные синхронно опубликовали в социальных сетях трогательное фото новорождённого.

«Моё солнышко. 17 декабря 2025 года», — подписала снимок Курникова.

Новорождённый ребёнок Анны Курниковой

Новорождённый ребёнок Анны Курниковой

Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Имя и пол ребёнка пока не разглашаются, что неудивительно, учитывая желание пары сохранять приватность своей личной жизни в Майами. Поэтому новость о рождении появилась не сразу, а почти через неделю после самого события.

В комментариях под публикацией Курниковой мгновенно появились тысячи тёплых комментариев. Подписчики назвали Анну героиней, поздравили с пополнением и пожелали крепкого здоровья новорождённому и самой маме. Среди комментаторов отметились известные персоны — актрисы Ана Бойер, Жизель Блонде, популярный блогер Перез Хилтон, шоумен Роднер Фигероа, модель и телеведущая Лили Эстефан, легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая написала: «Анюта, поздравляю!!! Ты герой!!!».

Курникова действительно в каком-то смысле заслужила героическую характеристику. Анна и Энрике познакомились в 2001 году на съёмках клипа Escape. Мало кто предполагал, что их отношения продлятся долго, однако россиянка и испанец вместе уже почти четверть века.

У супругов подрастают трое детей: родившиеся в 2017 году двойняшки Николас и Люси и младшая дочь Мэри, появившаяся на свет в 2020-м. Скоро в медиа наверняка появится имя их брата или сестры.

Курниковой уже 44 года. В обозримом будущем Анна наверняка посвятит почти всё своё время новорожденному ребёнку, но не будет таким уж невероятным поворотом событий, если это пополнение в семействе российской теннисистки и испанского певца не станет последним. Отношения Курниковой и Иглесиаса невероятно прочны, а рождение детей является для них едва ли не главным счастьем в жизни.

