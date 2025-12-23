Алькарас заработал более $ 60 млн за карьеру. А Рублёв обогнал Агасси по призовым

В ATP подсчитали бонусные выплаты, которые причитаются игрокам за выступления в сезоне-2025. Бонусы делятся на две части. Первую из них составляют выплаты теннисистам за выступления на турнирах категории «Мастерс». Казалось бы, наибольшую сумму должен был получить Карлос Алькарас, выигравший в этом сезоне три турнира ATP-1000, а именно Монте-Карло, Рим и Цинциннати. Однако по бонусам за «Мастерсы» Алькарас оказался лишь на второй строчке, уступив Лоренцо Музетти. Испанец заработал $ 1 334 497, а итальянец — $ 1 493 397.

Как так могло произойти? Музетти ведь не выиграл ни одного «Мастерса», лишь однажды отметившись выходом в финал — в том же Монте-Карло; ну и полуфиналы Мадрида и Рима у него имеются. Всё дело в том, что система поощряет регулярные выступления на турнирах и карает игроков, которые снимаются. Чем больше турниров пропускаешь, тем большего количества бонусных призовых лишаешься. Алькарас в этом году пропустил целых три «тысячника» — Мадрид, Канаду и Шанхай. А Музетти добросовестно отыграл всю супердевятку.

Лоренцо Музетти Фото: Dan Istitene/Getty Images

По этой же причине такие теннисисты, как Янник Синнер, Джек Дрейпер и Новак Джокович, вообще остались без бонусных призовых за «Мастерсы». Особенно обидно должно быть Синнеру, ведь в Париже он победил, а в Риме и в Цинциннати доходил до финала. Однако Янник в этом сезоне пропустил целых пять «Мастерсов», и пусть четыре из них — не из-за своего решения, а по причине дисквалификации, сути это не меняет. Дрейпер и Джокович пропустили по четыре «тысячника» (Джек — из-за травмы, Новак — просто по личному решению), а значит, лишились права претендовать на бонусы.

Третьим и последним теннисистом, кто дополнительно заработал на «Мастерсах» более $ 1 млн, стал Александр Зверев, трёхкратный полуфиналист (Канада, Цинциннати и Париж). Его бонус составил $ 1 008 618. В итоге бонусы за «Мастерсы» получили не 30 лучших теннисистов, а 27, то есть без вышеупомянутой тройки Синнер — Дрейпер — Джокович.

Дополнительные призовые за результаты на турнирах ATP-500 (они отражены во второй колонке) получили не шесть теннисистов, как предполагается по регламенту, а пять — без того же Синнера. Самый крупный второй бонус заработал Алькарас, выигравший Роттердам, Лондон и Токио. Он получил гарантированный $ 1 млн плюс дополнительную сумму, соответствующую заработанным очкам. Бонус Карлоса за «пятисотники» составил $ 1 216 854. На пятой строчке оказался Андрей Рублёв, чемпион турнира в Дохе. Его дополнительные призовые за ATP-500 составили $ 165 730, а всего он бонусами заработал $ 437 647.

Даниил Медведев за «Мастерсы» бонусами заработал $ 628 102. Лучшими результатами Медведева стали полуфиналы Индиан-Уэллса и Шанхая. По бонусам он попал в первую десятку.

Бонусы за сезон-2025 (ATP), $

Место Теннисист Бонусы за «Мастерсы» Бонусы за ATP-500 Всего 1 Карлос Алькарас 1 334 497 1 216 854 2 551 351 2 Лоренцо Музетти 1 493 397 1 493 397 3 Алекс де Минор 763 702 660 674 1 424 376 4 Александр Зверев 1 008 618 399 438 1 408 056 5 Бен Шелтон 927 475 927 475 6 Каспер Рууд 678 961 678 961 7 Алехандро Давидович-Фокина 331 764 339 326 671 090 8 Даниил Медведев 628 102 628 102 9 Феликс Оже-Альяссим 557 681 557 681 10 Тейлор Фриц 462 811 462 811 11 Андрей Рублёв 271 917 165 730 437 647 12 Валантен Вашеро 418 111 418 111 13 Франсиско Серундоло 407 168 407 168 14 Якуб Меншик 399 700 399 700 15 Карен Хачанов 395 900 395 900 16 Хольгер Руне 360 312 360 312 17 Григор Димитров 350 886 350 886 18 Артур Риндеркнеш 345 532 345 532 19 Габриэль Диалло 244 851 244 851 20 Брэндон Накашима 230 583 230 583 21 Фрэнсис Тиафо 199 058 199 058 22 Алексей Попырин 189 485 189 485 23 Стефанос Циципас 148 068 148 068 24 Александр Бублик 125 588 125 588 25 Маттео Берреттини 112 203 112 203 26 Артюр Фис 71 546 71 546 27 Томми Пол 68 751 68 751

А вот по общей сумме призовых за сезон Медведев и Рублёв оказались за пределами топ-10. Андрей стал 11-м, Даниил — 12-м. Первый заработал $ 3 610 136, второй — $ 3 512 178. Возглавил же таблицу Алькарас, который выиграл два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и US Open) и ещё однажды дошёл до финала (Уимблдон). Итоговые призовые испанского теннисиста за сезон-2025 составили $ 21 354 778.

И даже с бонусами Карлос не побил исторический рекорд Новака Джоковича! $ 21 592 125 — именно столько с учётом бонусов Джокович заработал за легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый.

По призовым за карьеру Алькарас закрепился на пятой строчке. Благодаря бонусам он преодолел отметку в $ 60 млн. В следующем сезоне Карлос, скорее всего, обойдёт Энди Маррея и пустится в погоню за «Большой тройкой».

Медведев, несмотря на спад в последние годы, держится в первой десятке. И в ближайшее время его вряд ли оттуда выбьют. А Рублёв как раз благодаря бонусам обошёл Андре Агасси и теперь идёт 14-м. Достижения Андрея и его почти тёзки Агасси, конечно, несравнимы. Но в то время, когда знаменитый американец брал свои восемь ТБШ, призовые в теннисе были куда меньше.