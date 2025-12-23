Алькарас заработал более $ 60 млн за карьеру. А Рублёв обогнал Агасси по призовым

В ATP подсчитали бонусные выплаты, которые причитаются игрокам за выступления в сезоне-2025. Бонусы делятся на две части. Первую из них составляют выплаты теннисистам за выступления на турнирах категории «Мастерс». Казалось бы, наибольшую сумму должен был получить Карлос Алькарас, выигравший в этом сезоне три турнира ATP-1000, а именно Монте-Карло, Рим и Цинциннати. Однако по бонусам за «Мастерсы» Алькарас оказался лишь на второй строчке, уступив Лоренцо Музетти. Испанец заработал $ 1 334 497, а итальянец — $ 1 493 397.
Как так могло произойти? Музетти ведь не выиграл ни одного «Мастерса», лишь однажды отметившись выходом в финал — в том же Монте-Карло; ну и полуфиналы Мадрида и Рима у него имеются. Всё дело в том, что система поощряет регулярные выступления на турнирах и карает игроков, которые снимаются. Чем больше турниров пропускаешь, тем большего количества бонусных призовых лишаешься. Алькарас в этом году пропустил целых три «тысячника» — Мадрид, Канаду и Шанхай. А Музетти добросовестно отыграл всю супердевятку.
Лоренцо Музетти
Фото: Dan Istitene/Getty Images
По этой же причине такие теннисисты, как Янник Синнер, Джек Дрейпер и Новак Джокович, вообще остались без бонусных призовых за «Мастерсы». Особенно обидно должно быть Синнеру, ведь в Париже он победил, а в Риме и в Цинциннати доходил до финала. Однако Янник в этом сезоне пропустил целых пять «Мастерсов», и пусть четыре из них — не из-за своего решения, а по причине дисквалификации, сути это не меняет. Дрейпер и Джокович пропустили по четыре «тысячника» (Джек — из-за травмы, Новак — просто по личному решению), а значит, лишились права претендовать на бонусы.
Третьим и последним теннисистом, кто дополнительно заработал на «Мастерсах» более $ 1 млн, стал Александр Зверев, трёхкратный полуфиналист (Канада, Цинциннати и Париж). Его бонус составил $ 1 008 618. В итоге бонусы за «Мастерсы» получили не 30 лучших теннисистов, а 27, то есть без вышеупомянутой тройки Синнер — Дрейпер — Джокович.
Дополнительные призовые за результаты на турнирах ATP-500 (они отражены во второй колонке) получили не шесть теннисистов, как предполагается по регламенту, а пять — без того же Синнера. Самый крупный второй бонус заработал Алькарас, выигравший Роттердам, Лондон и Токио. Он получил гарантированный $ 1 млн плюс дополнительную сумму, соответствующую заработанным очкам. Бонус Карлоса за «пятисотники» составил $ 1 216 854. На пятой строчке оказался Андрей Рублёв, чемпион турнира в Дохе. Его дополнительные призовые за ATP-500 составили $ 165 730, а всего он бонусами заработал $ 437 647.
Даниил Медведев за «Мастерсы» бонусами заработал $ 628 102. Лучшими результатами Медведева стали полуфиналы Индиан-Уэллса и Шанхая. По бонусам он попал в первую десятку.
Бонусы за сезон-2025 (ATP), $
|Место
|Теннисист
|Бонусы за «Мастерсы»
|Бонусы за ATP-500
|Всего
|1
|Карлос Алькарас
|1 334 497
|1 216 854
|2 551 351
|2
|Лоренцо Музетти
|1 493 397
|1 493 397
|3
|Алекс де Минор
|763 702
|660 674
|1 424 376
|4
|Александр Зверев
|1 008 618
|399 438
|1 408 056
|5
|Бен Шелтон
|927 475
|927 475
|6
|Каспер Рууд
|678 961
|678 961
|7
|Алехандро Давидович-Фокина
|331 764
|339 326
|671 090
|8
|Даниил Медведев
|628 102
|628 102
|9
|Феликс Оже-Альяссим
|557 681
|557 681
|10
|Тейлор Фриц
|462 811
|462 811
|11
|Андрей Рублёв
|271 917
|165 730
|437 647
|12
|Валантен Вашеро
|418 111
|418 111
|13
|Франсиско Серундоло
|407 168
|407 168
|14
|Якуб Меншик
|399 700
|399 700
|15
|Карен Хачанов
|395 900
|395 900
|16
|Хольгер Руне
|360 312
|360 312
|17
|Григор Димитров
|350 886
|350 886
|18
|Артур Риндеркнеш
|345 532
|345 532
|19
|Габриэль Диалло
|244 851
|244 851
|20
|Брэндон Накашима
|230 583
|230 583
|21
|Фрэнсис Тиафо
|199 058
|199 058
|22
|Алексей Попырин
|189 485
|189 485
|23
|Стефанос Циципас
|148 068
|148 068
|24
|Александр Бублик
|125 588
|125 588
|25
|Маттео Берреттини
|112 203
|112 203
|26
|Артюр Фис
|71 546
|71 546
|27
|Томми Пол
|68 751
|68 751
А вот по общей сумме призовых за сезон Медведев и Рублёв оказались за пределами топ-10. Андрей стал 11-м, Даниил — 12-м. Первый заработал $ 3 610 136, второй — $ 3 512 178. Возглавил же таблицу Алькарас, который выиграл два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и US Open) и ещё однажды дошёл до финала (Уимблдон). Итоговые призовые испанского теннисиста за сезон-2025 составили $ 21 354 778.
И даже с бонусами Карлос не побил исторический рекорд Новака Джоковича! $ 21 592 125 — именно столько с учётом бонусов Джокович заработал за легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый.
1. Карлос Алькарас (Испания) — 21 354 778
2. Янник Синнер (Италия) — 19 120 641
3. Александр Зверев (Германия) — 7 468 230
4. Алекс де Минор (Австралия) — 6 666 087
5. Лоренцо Музетти (Италия) — 6 345 640
6. Тейлор Фриц (США) — 5 938 539
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5 820 031
8. Бен Шелтон (США) — 5 672 734
9. Новак Джокович (Сербия) — 5 140 175
10. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 971 374
11. Андрей Рублёв (Россия) — 3 610 136
12. Даниил Медведев (Россия) — 3 512 178
...16. Карен Хачанов (Россия) — 3 307 201
По призовым за карьеру Алькарас закрепился на пятой строчке. Благодаря бонусам он преодолел отметку в $ 60 млн. В следующем сезоне Карлос, скорее всего, обойдёт Энди Маррея и пустится в погоню за «Большой тройкой».
Медведев, несмотря на спад в последние годы, держится в первой десятке. И в ближайшее время его вряд ли оттуда выбьют. А Рублёв как раз благодаря бонусам обошёл Андре Агасси и теперь идёт 14-м. Достижения Андрея и его почти тёзки Агасси, конечно, несравнимы. Но в то время, когда знаменитый американец брал свои восемь ТБШ, призовые в теннисе были куда меньше.
1. Новак Джокович (Сербия) — 191 252 375
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
4. Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
5. Карлос Алькарас (Испания) — 60 032 046
6. Александр Зверев (Германия) — 58 134 592
7. Янник Синнер (Италия) — 56 632 426
8. Даниил Медведев (Россия) — 48 820 721
9. Пит Сампрас (США) — 43 280 489
10. Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 792 029
...14. Андрей Рублёв (Россия) — 31 306 132
15. Андре Агасси (США) — 31 152 975
...25. Евгений Кафельников (Россия) — 23 883 797
...29. Карен Хачанов (Россия) — 21 607 377