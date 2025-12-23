Скидки
Теннис Статьи

Призовые теннисистов в сезоне-2025, ATP: сколько заработали Алькарас, Синнер, Медведев, Рублёв, Джокович, Хачанов

Алькарас заработал более $ 60 млн за карьеру. А Рублёв обогнал Агасси по призовым
Александр Насонов
Призовые теннисистов в сезоне-2025
Теннисистам посчитали бонусы за сезон-2025. Синнер и Джокович не получили ничего.

В ATP подсчитали бонусные выплаты, которые причитаются игрокам за выступления в сезоне-2025. Бонусы делятся на две части. Первую из них составляют выплаты теннисистам за выступления на турнирах категории «Мастерс». Казалось бы, наибольшую сумму должен был получить Карлос Алькарас, выигравший в этом сезоне три турнира ATP-1000, а именно Монте-Карло, Рим и Цинциннати. Однако по бонусам за «Мастерсы» Алькарас оказался лишь на второй строчке, уступив Лоренцо Музетти. Испанец заработал $ 1 334 497, а итальянец — $ 1 493 397.

Как так могло произойти? Музетти ведь не выиграл ни одного «Мастерса», лишь однажды отметившись выходом в финал — в том же Монте-Карло; ну и полуфиналы Мадрида и Рима у него имеются. Всё дело в том, что система поощряет регулярные выступления на турнирах и карает игроков, которые снимаются. Чем больше турниров пропускаешь, тем большего количества бонусных призовых лишаешься. Алькарас в этом году пропустил целых три «тысячника» — Мадрид, Канаду и Шанхай. А Музетти добросовестно отыграл всю супердевятку.

Лоренцо Музетти

Лоренцо Музетти

Фото: Dan Istitene/Getty Images

По этой же причине такие теннисисты, как Янник Синнер, Джек Дрейпер и Новак Джокович, вообще остались без бонусных призовых за «Мастерсы». Особенно обидно должно быть Синнеру, ведь в Париже он победил, а в Риме и в Цинциннати доходил до финала. Однако Янник в этом сезоне пропустил целых пять «Мастерсов», и пусть четыре из них — не из-за своего решения, а по причине дисквалификации, сути это не меняет. Дрейпер и Джокович пропустили по четыре «тысячника» (Джек — из-за травмы, Новак — просто по личному решению), а значит, лишились права претендовать на бонусы.

Третьим и последним теннисистом, кто дополнительно заработал на «Мастерсах» более $ 1 млн, стал Александр Зверев, трёхкратный полуфиналист (Канада, Цинциннати и Париж). Его бонус составил $ 1 008 618. В итоге бонусы за «Мастерсы» получили не 30 лучших теннисистов, а 27, то есть без вышеупомянутой тройки Синнер — Дрейпер — Джокович.

Дополнительные призовые за результаты на турнирах ATP-500 (они отражены во второй колонке) получили не шесть теннисистов, как предполагается по регламенту, а пять — без того же Синнера. Самый крупный второй бонус заработал Алькарас, выигравший Роттердам, Лондон и Токио. Он получил гарантированный $ 1 млн плюс дополнительную сумму, соответствующую заработанным очкам. Бонус Карлоса за «пятисотники» составил $ 1 216 854. На пятой строчке оказался Андрей Рублёв, чемпион турнира в Дохе. Его дополнительные призовые за ATP-500 составили $ 165 730, а всего он бонусами заработал $ 437 647.

Даниил Медведев за «Мастерсы» бонусами заработал $ 628 102. Лучшими результатами Медведева стали полуфиналы Индиан-Уэллса и Шанхая. По бонусам он попал в первую десятку.

Бонусы за сезон-2025 (ATP), $

МестоТеннисистБонусы за «Мастерсы»Бонусы за ATP-500Всего
1Карлос Алькарас1 334 4971 216 8542 551 351
2Лоренцо Музетти1 493 3971 493 397
3Алекс де Минор763 702660 6741 424 376
4Александр Зверев1 008 618399 4381 408 056
5Бен Шелтон927 475927 475
6Каспер Рууд678 961678 961
7Алехандро Давидович-Фокина331 764339 326671 090
8Даниил Медведев628 102628 102
9Феликс Оже-Альяссим557 681557 681
10Тейлор Фриц462 811462 811
11Андрей Рублёв271 917165 730437 647
12Валантен Вашеро418 111418 111
13Франсиско Серундоло407 168407 168
14Якуб Меншик399 700399 700
15Карен Хачанов395 900395 900
16Хольгер Руне360 312360 312
17Григор Димитров350 886350 886
18Артур Риндеркнеш345 532345 532
19Габриэль Диалло244 851244 851
20Брэндон Накашима230 583230 583
21Фрэнсис Тиафо199 058199 058
22Алексей Попырин189 485189 485
23Стефанос Циципас148 068148 068
24Александр Бублик125 588125 588
25Маттео Берреттини112 203112 203
26Артюр Фис71 54671 546
27Томми Пол68 75168 751

А вот по общей сумме призовых за сезон Медведев и Рублёв оказались за пределами топ-10. Андрей стал 11-м, Даниил — 12-м. Первый заработал $ 3 610 136, второй — $ 3 512 178. Возглавил же таблицу Алькарас, который выиграл два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и US Open) и ещё однажды дошёл до финала (Уимблдон). Итоговые призовые испанского теннисиста за сезон-2025 составили $ 21 354 778.

И даже с бонусами Карлос не побил исторический рекорд Новака Джоковича! $ 21 592 125 — именно столько с учётом бонусов Джокович заработал за легендарный сезон-2015, когда он выиграл три «Шлема», шесть «Мастерсов» и Итоговый.

Призовые за сезон-2025, ATP, $

1. Карлос Алькарас (Испания) — 21 354 778
2. Янник Синнер (Италия) — 19 120 641
3. Александр Зверев (Германия) — 7 468 230
4. Алекс де Минор (Австралия) — 6 666 087
5. Лоренцо Музетти (Италия) — 6 345 640
6. Тейлор Фриц (США) — 5 938 539
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5 820 031
8. Бен Шелтон (США) — 5 672 734
9. Новак Джокович (Сербия) — 5 140 175
10. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 971 374
11. Андрей Рублёв (Россия) — 3 610 136
12. Даниил Медведев (Россия) — 3 512 178
...16. Карен Хачанов (Россия) — 3 307 201

По призовым за карьеру Алькарас закрепился на пятой строчке. Благодаря бонусам он преодолел отметку в $ 60 млн. В следующем сезоне Карлос, скорее всего, обойдёт Энди Маррея и пустится в погоню за «Большой тройкой».

Медведев, несмотря на спад в последние годы, держится в первой десятке. И в ближайшее время его вряд ли оттуда выбьют. А Рублёв как раз благодаря бонусам обошёл Андре Агасси и теперь идёт 14-м. Достижения Андрея и его почти тёзки Агасси, конечно, несравнимы. Но в то время, когда знаменитый американец брал свои восемь ТБШ, призовые в теннисе были куда меньше.

Призовые за карьеру (ATP), $

1. Новак Джокович (Сербия) — 191 252 375
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339
4. Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542
5. Карлос Алькарас (Испания) — 60 032 046
6. Александр Зверев (Германия) — 58 134 592
7. Янник Синнер (Италия) — 56 632 426
8. Даниил Медведев (Россия) — 48 820 721
9. Пит Сампрас (США) — 43 280 489
10. Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 792 029
...14. Андрей Рублёв (Россия) — 31 306 132
15. Андре Агасси (США) — 31 152 975
...25. Евгений Кафельников (Россия) — 23 883 797
...29. Карен Хачанов (Россия) — 21 607 377
