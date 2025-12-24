«Рекламный трюк». Соболенко и Кирьос ещё не сыграли в «Битве полов», а их матч уже хейтят

28 декабря в Дубае состоится «Битва полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом. В истории тенниса ещё не было случаев, когда женщина обыграла действующего теннисиста-мужчину в классическом формате матча, поэтому организаторы создали особые правила.

Девушки в среднем двигаются медленнее парней, поэтому на противоположной от Кирьоса стороне корт будет на 9% меньше в длину и в ширину. Арина и Ник получат право только на одну подачу (без второй), чтобы нивелировать преимущество австралийца в данном аспекте. Первые два сета поединка пройдут в традиционном формате до шести геймов. Если дело дойдёт до третьей партии, будет сыгран тай-брейк до 10 победных очков.

«Битва полов» — не новое явление в теннисе. В 1973 году в Хьюстоне легендарная 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Билли Джин Кинг встречалась с 55-летним ветераном Бобби Риггсом и победила его. Тогда эта игра вызвала огромный ажиотаж из-за позиции Кинг по продвижению равноправия в спорте, но в большей степени воспринималась как выставочная.

Аналогичным образом относятся и к предстоящей битве Соболенко с Кирьосом. Некоторые представители теннисного сообщества не в восторге от противостояния первой ракетки мира в рейтинге WTA и финалиста Уимблдона-2022, который в последнее время практически не играет из-за травм.

Арина Соболенко Фото: Elsa/Getty Images

Не слишком большой энтузиазм разделяет сама Билли Джин Кинг, хоть и желает победы Арине.

«Единственное сходство в том, что сразятся парень с девушкой. И всё. Больше совпадений нет. Наш матч был посвящён социальным изменениям, потому что шёл 1973 год. А этот – нет. Надеюсь, матч выйдет отличным. Конечно, я хочу, чтобы выиграла Соболенко. Но это не то же самое. Я играла с Бобби до трёх выигранных сетов, и мой корт никак не изменялся. Я сказала: «Я буду играть на тех же условиях или не буду играть вообще». И Бобби это понравилось. Так что тот матч, который играла я, был очень политическим и жёстким с точки зрения того, что за ним стояло. Я знала, что я должна выиграть ради социальных изменений. У меня было много причин победить», – заявила Кинг.

Немецкая теннисистка Ева Лис неоднозначно относится к предстоящей встрече в Дубае.

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Но в целом я считаю, что для женского тенниса здорово, что есть Арина Соболенко. Она раздвигает границы и делает вещи, которые для этого вида спорта необычны. Не секрет, что это огромный пиар-ход, чтобы привлечь больше внимания к теннису. С кем ещё можно провернуть подобное? С Ником Кирьосом, конечно. Думаю, они идеально подходят друг другу. Нужно относиться к этому с долей скепсиса. Теннис всё ещё тот вид спорта, который воспринимают слишком серьёзно. В остальных видах проводятся такие матчи, и их не воспринимают так серьёзно. Нам придётся подождать и посмотреть, какой будет реакция. Я не могу сказать, станет ли это чем-то замечательным для спорта или вызовет споры. Но это шаг к тому, чтобы каким-то образом сделать спорт популярнее», — отметила Лис.

Норвежский теннисист Каспер Рууд отрицательно воспринимает формат «Битвы полов».

«Если вы действительно хотите провести такое, должны быть равные условия игры. Если размер корта будет разным, по одной подаче, матч будет ненастоящий», — приводит слова Рууда Tennis365.

Бывший британский теннисист Грег Руседски не видит причин восторгаться противостоянием Соболенко и Кирьоса.

«К этому невозможно относиться серьёзно. Чтобы была настоящая «Битва полов», размеры корта следует сделать одинаковыми и нужно играть в настоящий теннис. Может быть один сет, но у каждого участника по две подачи. Размер корта должен быть одинаковым, потому что так играют в теннис. Это скорее выставочный матч и Кирьос будет поддаваться или же зрителей ждёт настоящая битва, где Ник и Арина сойдутся лицом к лицу? Мы не знаем.

Кроме того, Кирьос не выступал в туре уже три года, поэтому мы не знаем, как всё сложится, если он будет играть три полных сета. Думаю, это будет зрелищно, но нужно ли оно нам? Я не уверен. Да, это привлечёт к спорту новых зрителей, но, если всё пойдёт не так, это может нанести ущерб. На мой взгляд, это просто рекламный трюк», — сказал Руседски.

Ник Кирьос Фото: Adam Hunger/Getty Images

Соболенко и Кирьоса критика мало волнует. Арина и Ник собираются отлично провести время, а их встреча на «Битве полов» в любом случае привлечёт огромное внимание.

«В конце концов все негативные комментарии о «Битве полов» только привлекают к ней ещё больше внимания. Арина всё равно войдет в историю как одна из лучших теннисисток. А я буду развлекать зрителей по всему миру. Мы хорошие друзья, которые хотят устроить шоу и привлечь больше внимания к теннису. И ничего больше. Разве это не показывает, что теннис движется в правильном направлении? Просто сядьте и наслаждайтесь шоу. Мы оба любим вызовы и идём на всё без какого-либо опыта. Никого не волнует, что вы там скажете», — ответил Кирьос всем недовольным.