Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026! Вера в 41 год серьёзно возвращается в тур

Вера Звонарёва вновь сыграет на турнире «Большого шлема»! 41-летняя россиянка ярко вернулась в тур после паузы в полтора года — в начале декабря на турнире категории W100 в Дубае она добралась до финала в обоих разрядах, а теперь готовится выступить на Australian Open – 2026.

На австралийский «Шлем» Вера поедет по защищённому рейтингу, так как в парном рейтинга WTA сейчас она располагается на 794-й позиции. Максимум россиянка, напомним, была седьмой ракеткой мира.

Среди парных трофеев в активе у Звонарёвой победа на Australian Open – 2012, двукратный триумф на US Open (2006, 2020), успех на Итоговом-2023. А ещё два «Шлема» в смешанном разряде (US Open – 2004, Уимблдон-2006). Также в одиночке Вера была второй ракеткой мира, играла в финале двух мэйджоров и стала обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2008.

В сезоне-2026 Australian Open пройдёт с 18 января по 1 февраля. Напарницей 41-летней россиянки станет 27-летняя японка Эна Сибахара. Она в парном рейтинге сейчас занимает 116-ю строчку. Лучшим её результатом была четвёртая позиция весной 2022 года. В арсенале у Сибахары – парный финал Australian Open – 2023, полуфинал Уимблдона-2021 и трофей «Ролан Гаррос» – 2022 в смешанном разряде.

На протяжении минувшего сезона Эна почти каждую неделю выступала с разными напарницами. Среди них были Вероника Кудерметова (Australian Open), Ива Йович, Магда Линетт, Се Шувэй, Анна Данилина и Суко Аояма – с японкой Сибахара, кстати, взяла бо́льшую часть своих титулов, которых всего у Эны 11 штук. Девушки на постоянной основе играли с 2019 по 2023 год.

Эна Сибахара Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кто знает – может, и со Звонарёвой получится составить прочный, долгосрочный союз. Не исключаем, что Вера готова к такому раскладу. К тому же большой теннисный мир знает истории опытных, ярких, успешных спортсменок!

Например, одна из самых видных, возрастных, но при этом действующих теннисисток – Винус Уильямс. Титулованной американке 45 лет. Однако она продолжает выступать как на выставочных, так и на официальных турнирах. А ещё готовится к сезону-2026! Винус получила уайлд-кард на турнир серии WTA-250 в Окленде, который стартует уже 5 января.

Также среди опытных теннисисток продолжают играть Варвара Лепченко (39 лет), Се Шувэй (39), Сара Эррани (38), Татьяна Мария (37), Лаура Зигемунд (37). И многие продолжают одерживать большие победы! Как, например, Эррани в паре с Жасмин Паолини на Олимпиаде-2024 и турнирах «Большого шлема» последние несколько лет.

Се Шувэй, к слову, тоже успешно выступает в парном разряде – до сих пор она входит в топ-10 и выступает в финалах мэйджоров с Еленой Остапенко. Татьяна Мария в 2025-м взяла «пятисотник» в Лондоне. Лаура Зигемунд добралась до четвертьфинала Уимблдона и одержала несколько волевых побед, в том числе над Миррой Андреевой в Ухане.

Долго в своё время также играли Мартина Хингис (до 37 лет) и Кимико Датэ (до 47 лет). Но рекордное количество сезонов на корте провела Мартина Навратилова. Финальный одиночный матч американка сыграла на Уимблдоне-2004, где выбыла во втором круге. Тогда ей было 48 лет.

А вот в паре Мартина провела финальную встречу, когда ей было 50! Это случилось на US Open – 2006.

Заключительной встречей стал финал в смешанном разряде, в котором Навратилова с Бобом Брайаном одержали победу.

Мартина Навратилова на US Open — 2006 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Теперь будем наблюдать, как долго Вера Звонарёва будет радовать нас и себя выступлениями на официальных турнирах! Совсем скоро увидим её на кортах Мельбурна. А после, может, и на следующих турнирах тоже.