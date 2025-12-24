«Думаю о Карлосе каждый день». Откровения топ-тренера после громкого разрыва с Алькарасом

Главной новостью межсезонья, без сомнения, стало прекращение сотрудничества между шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом и победителем «Ролан Гаррос» 2003 года Хуан-Карлосом Ферреро. Все свои титулы Алькарас завоевал под руководством Ферреро, однако теперь наставником первой ракетки мира будет Самуэль Лопес, влившийся в команду год назад.

Что касается Ферреро, то он болезненно воспринял случившееся — и до сих пор не отошёл. Тренер впервые после разрыва обстоятельно пообщался с прессой. Он дал большое интервью испанскому изданию Marca, и лейтмотивом всей беседы, разумеется, был Алькарас. В словах наставника чувствуется искренняя боль от расставания с подопечным. «Казалось, всё будет хорошо. Да, это правда, что, когда заканчивается год, нужно обсудить некоторые вещи, связанные с контрактами. И, как и в любом новом контракте, были некоторые вещи, по которым мы не соглашались. Как и во всех контрактах, одни тянут в одну сторону, другие — в другую. Окружение Карлоса думает о том, что для него лучше, я — о том, что лучше для меня. Были некоторые вопросы, по которым мы не пришли к согласию. Возможно, их можно было бы решить, если бы мы сели и поговорили. Но в конце концов мы решили не продолжать. Вот что на самом деле произошло. Есть моменты — не буду вдаваться в подробности, — по которым мы не пришли к соглашению. И в итоге разошлись.

Считаю, сезон был очень удачный с точки зрения результатов, а отношения между нами были прекрасными на протяжении всего года. У нас ни разу не было ссор. Приход Самуэля привнёс свежий воздух в команду, чтобы наши отношения могли продолжаться и в будущем. Это был очень хороший сезон. Закончив год в Турине (на Итоговом чемпионате. — Прим. «Чемпионата»), мы все действительно думали, что будем продолжать. Потом произошло то, что произошло, и наши пути разошлись. Но изначально мы планировали продолжать», — говорит Хуан-Карлос.

Ферреро подчеркнул, что из сотрудничества ему запомнится только хорошее — никаких негативных моментов попросту нет. «Один из самых дорогих моему сердцу — это период, когда он был ещё совсем молодой. С 15 до 18 лет. Это был очень хороший период, когда мы проводили вместе много времени на тренировках, турнирах, в отелях… Мы всегда везде ходили вместе. Взросление, опыт, результаты, в основном хорошие, хотя бывали и неожиданности, — то был очень хороший период. Я часто говорил ему, что скучаю по тому времени, когда мы участвовали в «челленджерах», небольших турнирах, где действительно было видно его стремление расти и подняться на вершину. Потом, когда ты достигаешь вершины, цели меняются, и у тебя уже не так много позиций, на которые можно подняться, и не так много вещей, которым можно научить. Поначалу обучение всегда идёт быстрее и даёт больше результатов. Когда мы прошли эти этапы, все важные турниры, которые мы выиграли, стали незабываемыми моментами. Каждый турнир «Большого шлема», который мы выиграли. Особенно последний «Ролан Гаррос», который был самым сложным. Я запомнил все положительные моменты.

Не могу сказать, что было что-то негативное. Мой опыт работы тренером Карлоса оказался очень хорошим. Нам обоим повезло, потому что он нашёл человека, который помог ему в этом росте, который имел опыт в мире тенниса и смог научить его многому. Я говорю «повезло», потому что часто бывает нелегко найти человека, который посвятит тебе столько времени. А мне повезло найти человека, который был способен учиться с такой скоростью, со скоростью света, всему, чему его пытались научить. Когда я пришёл, он был игроком с впечатляющими техническими, физическими и умственными способностями, и всей командой мы смогли поднять его на новый уровень. А он дал нам абсолютно всё, чтобы учиться, работать и двигаться вперёд. Мне повезло найти человека, способного сделать всё это на уровне Карлоса. Думаю, мы оба благодарны за то, что встретили друг друга», — сказал испанский специалист.

Карлос Алькарас и Хуан-Карлос Ферреро на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

До Алькараса Ферреро тренировал Александра Зверева, который уже тогда был в состоянии играть с топами и побеждать их. Несмотря на это, Хуан-Карлос не колебался, когда в 2018 году готовился начать сотрудничество с 15-летним Алькарасом. «Я чётко понимал, что мне нужен был этот этап в моей жизни, когда я пытался быть с кем-то, кто был бы весь внимание и готов учиться и совершенствоваться, и видеть на его лице то воодушевление, которое даёт ежедневная тренировка. После Зверева мне нужно было сменить обстановку. Возможность представилась, и я ни секунды не сомневался, выбирая из всех других кандидатов, которых мне предлагали», — так объяснил тренер своё тогдашнее решение.

При этом на самом Алькарасе, считает Ферреро, разрыв не должен сказаться критическим образом, ведь Хуан-Карлос все планы по предсезонной подготовке передал оставшемуся в команде Лопесу. «Предсезонную подготовку мы организовали вместе с Самуэлем, и я передал все дела ему. Саму был в курсе всего, и им не пришлось ничего менять, потому что всё было организовано.

Очевидно, для всех это радикальное изменение. Приспособиться нелегко. Для меня, конечно, это далеко не приятный момент. В конце концов, это были долгие отношения, в которых мы пережили много ситуаций, и теперь между нами сложилась крепкая связь. У нас были такие чувства во время тренировок, и каждую важную ситуацию, которая возникала с ним на турнирах, мы переживали очень интенсивно.

Такие изменения всегда сложны из-за их неожиданности. С точки зрения тенниса, думаю, Карлос способен преодолеть это и действительно показать очень хороший уровень уже на Australian Open, постаравшись отбросить эту ситуацию в сторону. Самуэль — человек, который очень хорошо его знает. Он долгое время был со мной, когда мы тренировались здесь, в академии, а за последний год приобрёл большой опыт, чтобы самостоятельно вести команду в качестве тренера.

Износ? Когда вы проводите так много времени вместе, вероятность выгорания всегда есть. Постоянные поездки, длительное пребывание вдали от дома и тому подобные вещи изнашивают человека. Мы очень поддерживали друг друга в команде, и одна из причин, по которой мы взяли Самуэля, заключалась в том, чтобы не разрушить эти отношения. Все эти недели пошли нам на пользу. Новые слова, новые способы выражать одну и ту же мысль, но по-разному… И одним из способов избежать износа был именно этот», — рассказывает испанец.

Одним из главных своих достижений Ферреро считает то, что Алькарас под его руководством прошёл путь становления не только как теннисист, но и как человек. «Австралия – это турнир, к которому мы стремились последние два года, но не смогли его выиграть. Однако нам обоим следует сохранять спокойствие, потому что мы отдали всё, что могли, пусть и не победили. Мы достигли важных результатов и главной цели, которая заключалась в его росте и становлении как большого теннисиста в рамках его потенциала. Сегодня Карлос значительно улучшил свои навыки, ведь ему скоро исполнится 23 года. Если ориентироваться на рейтинг, можно успокоиться, но команда чётко понимает, что нужно улучшить в ментальном, физическом и техническом плане. И нельзя останавливаться, они это знают. И я верю, что они это сделают.

Это была одна из целей, однако более очевидной целью было его личностное и профессиональное развитие. Чтобы он хорошо интегрировался в этот сложный мир. Как только он стал таким известным и желанным гостем на всех турнирах, нужно было помочь ему справиться со всем этим давлением. Это было важно, потому что давление есть и люди всегда ожидают, что он выиграет. Одна из главных целей заключалась в том, чтобы Карлос чувствовал себя комфортно на турнирах, был очень мотивирован… Когда достигаешь многого, мотивация должна оставаться неизменной. И это было тем, над чем мы старались очень внимательно работать.

Карлос Алькарас на US Open — 2025 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Я отдал всё. Я вложил всю душу в этот проект. Я вложил в него очень много времени, сил и труда, и я считаю, что было очень важно найти команду и людей, которые позволили мне это сделать. Я очень благодарен за это. Когда мы пришли — ему было 15 лет, — ты видишь игрока, видишь, насколько он хорош, видишь потенциал, но не представляешь, что будет дальше. Ты работаешь над этим с большим энтузиазмом, однако всегда сложно увидеть, как мечты становятся реальностью. Я ухожу с чувством спокойствия, что сделал свою работу, и надеюсь, что они считают, что я хорошо поработал.

Я старался постоянно следить за ним, чтобы он работал, хорошо проводил время и учился. В таком возрасте, помимо семьи, которая и так за ним следит, важно, чтобы человек, которому он доверяет, посвящал ему 100% своего времени. И именно это я и делал», — говорит Хуан-Карлос.

Комментируя разрыв, Ферреро дал понять, что дело вовсе не в финансах. «У нас образовались очень близкие отношения тренера и игрока, а потом – и крепкая дружба. Я думаю, что нам обоим нужно время, чтобы смириться с этим разрывом. Это не так просто. Сейчас я испытываю боль. Такие отношения сложно разорвать в одночасье. Нужно пройти через период скорби. И прежде всего, думаю, мне будет больно, когда я увижу, как он играет в турнирах. Здесь вступает в силу то, что мы пережили. Думаю, на это уйдёт некоторое время.

Деньги? Я с самого раннего возраста доказал, что для меня это не самое важное. Говорили, что я просил больше, и ко мне всегда были очень внимательны, давая мне очень высокий процент в те первые годы, когда я так сильно на него давил. И я им за это благодарен. В конце концов я постарался ясно дать понять, что деньги не были одной из проблем и не были причиной, по которой я участвовал в этом проекте.

Очевидно, что Карлос только начинает свой путь в этом мире, и они хотят создать сильную академию, что вполне логично. Мы никогда не рассматривали это как соперничество. Мы старались оказать Карлосу максимальную поддержку, чтобы у него были все условия для обучения теннису. Я не согласен с некоторыми высказываниями о том, что я ставил условие, чтобы он приехал в Вильену и что он должен был подстраиваться под меня. Это не так. За последние два года мы постепенно поняли, что Карлос, учитывая требования тура, хотел проводить больше времени дома. И переезжать должны были мы. Мы предлагали академию, чтобы он мог тренироваться, когда это было необходимо, но это никогда не было обязательным условием. Никогда. И это я хочу чётко подчеркнуть.

Я поговорил с ним заранее, чтобы спросить, в курсе ли он всего, и он ответил, что да. После этого я поговорил с теми, с кем нужно было. Его я оставил в стороне, потому что понял, что он в курсе всего. Соглашение не было достигнуто, и его люди позаботились о его интересах, а я — о своих. Это нормально, что он на своей стороне, конечно же», — заявил тренер.

Хуан-Карлос полагает, что у Самуэля Лопеса есть всё, чтобы справиться с задачей в качестве нового тренера Алькараса. «Да, я разговаривал с ним и открываю ему дверь. Было бы, пожалуй, немного эгоистично с моей стороны просить его не оставаться. Я забочусь о его семье и о его возможной карьере в этом деле, которое важно для него, потому что он уже давно работает тренером. Работа с Карлосом — это награда за всю работу, которую он проделал за много лет здесь, в академии, и на турнирах с игроками, с которыми он работал. Не нужно быть эгоистичным, нужно быть понимающим. Хотя я не могу сказать, что это не больно, потому что у меня с ним тесные, хорошие, многолетние отношения. И то, что он, как и Карлос, согласился, требует времени для принятия. Нужно будет постараться перевернуть страницу и отнестись к этому как можно лучше.

Он имеет опыт и работал с игроками, которые многому его научили. Год, который он провёл с нами, лучше всего подготовил его к этой ситуации. Он должен подготовиться, потому что я всегда ласково называл Карлоса «тяжёлым, но очень хорошим товарным поездом». Нужно хорошо подготовиться, потому что ответственность велика. И умение управлять большой командой — тоже. Он должен постепенно влиться в команду. Однако он знает команду из первых рук, и это облегчает дело», — считает он.

Самуэль Лопес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Журналист, бравший интервью, заметил, что, по мнению некоторых, философия тенниса и жизни, которую исповедует Ферреро, больше соответствует философии Янника Синнера, после чего поинтересовался, примет ли тренер предложение, если оно будет исходить из команды Синнера. «Я максимально адаптировал свой стиль к Карлосу. Я ни в коем случае не рассматриваю другие варианты, потому что мне нужно два-три месяца, чтобы успокоиться и пережить боль. После этого, если появятся другие возможности, мы их рассмотрим. В конце концов, это почти восемь лет без перерыва и много времени вдали от дома. Сейчас я благодарен за то, что могу быть дома.

Синнер? Это то, над чем мне нужно подумать. Они выдающиеся игроки, но, как я уже сказал, сейчас не время думать о таких вещах и давать утвердительные или отрицательные ответы. Сейчас нужно пройти через этот сложный этап, потому что я по-прежнему каждый день думаю о Карлосе, и сейчас не время думать о других. Да, мне поступили предложения (от других теннисистов. — Прим. «Чемпионата»), однако сейчас не время. Я хочу быть спокойным, а у человека есть сердце. Мне невозможно взять кого-то другого в данный момент, потому что мысленно я всё ещё там, и это было бы очень сложно. Сейчас это было бы невозможно.

Конечно, я не закрываю дверь (в отношении Алькараса. — Прим. «Чемпионата»). Если учесть наши отношения, закрыть дверь окончательно было бы нелогично ни по отношению к нему, ни по отношению к команде. Я хочу хорошо расстаться с ними. Несогласие по некоторым вопросам не означает, что мы не останемся друзьями и не будем поддерживать очень хорошие отношения. Я желаю Карлосу всего наилучшего и считаю, что у него есть все шансы стать лучшим теннисистом в истории. Я говорил об этом много раз. И даже если меня не будет рядом, у него есть люди, которые могут очень хорошо его подготовить», — ответил испанский специалист.

Также Ферреро дал понять, что не готов начинать новый проект наподобие того, который получилось устроить с Алькарасом, потому что с юным игроком нужно проводить гораздо больше времени, чем со сложившейся звездой.

«Трудно сказать, но я не знаю, готов ли я снова вложить столько времени, чтобы подготовить ещё одного молодого парня. Пройдя через всё это, я бы предпочёл более опытного игрока. Чтобы не тратить время на подготовку. Я склоняюсь больше к опытным игрокам, которые уже участвуют в турнирах, чем к тем, кто требует столько работы.

Карлос же должен быть с человеком, с которым он чувствует себя комфортно, который вселяет в него уверенность, передаёт ему ценности, передаёт ему трудолюбие… Уверенность в том, что, когда он посмотрит на скамейку, они поймут друг друга с одного взгляда. Чтобы он давал ему то спокойствие, которое часто необходимо игроку в момент стресса, или подсказывал ему, как играть с определёнными игроками. Тренер не обязательно должен быть известным игроком или иметь за плечами много турниров «Большого шлема». В моем случае, конечно, вначале было хорошо, что я мог передать ему весь необходимый опыт. Но теперь он уже имеет опыт игры в таких ситуациях», — признался тренер.

В заключение Хуан-Карлос добавил, что всё равно будет смотреть матчи Алькараса, однако уже просто как болельщик. «Будет трудно не следить за ним. Мне посчастливилось увидеть, как Карлос участвует в соревнованиях. Я считаю, что он обладает потрясающей харизмой, и я тоже был очарован его манерой игры. Надеюсь набраться смелости, чтобы продолжать следить за ним и стать ещё одним его поклонником. Сейчас я об этом не думаю, но, когда приеду в Австралию, у меня в голове будет много мыслей. Сейчас я должен пройти через этот трудный момент и не думать об этих вещах», — сказал он.