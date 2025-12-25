Арина завершила год первой ракеткой мира с огромным отрывом от конкуренток не только благодаря усердной работе на тренировках.

Соболенко использует ИИ для подготовки к матчам. Это помогает ей выносить всех на корте

Первая ракетка мира Арина Соболенко недавно была признана лучшей теннисисткой 2025 года в WTA-туре. Это неудивительно, ведь Соболенко закончила сезон в статусе лидера мирового рейтинга и опережает идущую на втором месте Игу Швёнтек почти на 2500 очков (10 870 против 8395), не говоря уже об остальных конкурентках.

Арина выиграла один турнир «Большого шлема» — US Open, но выходила также в финалы Australian Open и «Ролан Гаррос», остановившись в шаге от титулов. Неудачи стали обидным моментом для Соболенко, однако они вызовут у неё ещё более сильное желание взять заветные трофеи в сезоне-2026.

Основная причина успеха Соболенко на корте заключается в усердной работе на тренировках, хотя белорусская теннисистка не ограничивается только этим. Искусственный интеллект активно внедряется в сферу спорта – Арина не видит причин игнорировать технологии.

С 2020 года Соболенко сотрудничает с базирующейся в Мельбурне компанией Data Driven Sports Analytics (DDSA), применяющий ИИ для анализа соперников, разработки стратегии, отслеживания мяча и 3D-анализа игры теннисистов. Недавно эта компания была приобретена более крупной спортивно-технологической корпорацией Orreco, которую поддерживает американский миллиардер Марк Кьюбан.

Orreco известна своими исследованиями по прогнозированию травм до их возникновения, а также использованию ИИ для восстановления и оптимизации физической формы спортсменов из олимпийских видов, особенно футболистов и звёзд НБА. Приобретение DDSA позволит Orreco активнее ворваться в профессиональный теннис.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Арина Соболенко видит в слиянии новые возможности.

«DDSA сыграла огромную роль в том, как я анализирую соперниц, совершенствую свою игру и принимаю более взвешенные решения на корте. Слияние с Orreco поможет спортсменам быть готовыми к победе. Это важный шаг вперёд для тенниса», — заявила Соболенко.

В новый год с новым iPhone 17! Выиграй приз здесь ИГРАТЬ

Шейн Лиянаге основал DDSA в 2016 году. Изначально это была небольшая компания, но она стремительно расширялась и привлекала к сотрудничеству программистов, тренеров по теннису, экспертов по искусственному интеллекту. Её клиентами стали звёзды WTA-тура Арина Соболенко и Онс Жабер, а также Федерация тенниса Японии. Лиянаге продолжит возглавлять подразделение искусственного интеллекта в теннисе компании Orreco и войдёт в состав её исполнительного руководства.

Orreco, основанная учёным Брайаном Муром и доктором Эндрю Ходжсоном, привлекла внимание мирового сообщества специалистов в области спортивной науки после того, как в 2022 году представила исследование, в котором с помощью моделирования на основе искусственного интеллекта прогнозировались травмы подколенных сухожилий у футболистов-мужчин за несколько минут до их возникновения на основе биомаркеров и моделей движений. Мур в восторге от сделки по приобретению DDSA и планирует объединить её технологии с собственными существующими научными разработками, используемыми в области физиологии, тренировок и питания.

Команда Арины Соболенко получит доступ к новым возможностям, хотя тренер теннисистки Антон Дубров и без того был доволен сотрудничеством.

«DDSA сыграла ключевую роль в изучении соперниц Арины и не только. Аналитика охватывала всё: теннисную тактику, движения и физические данные, она учитывала даже биологические особенности Соболенко», — отмечал Дубров.

Недавно пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова тоже проявила интерес к искусственному интеллекту в спорте. Легендарная россиянка завершила карьеру в 2020 году и не успела лично испробовать все преимущества ИИ, но теперь стремится ворваться в перспективное направление как инвестор.

27-летняя Арина Соболенко ещё долго будет выступать на топ-уровне в WTA-туре. Вышеупомянутое слияние компаний позволит белорусской теннисистке лучше готовиться к матчам и доминировать на корте, хотя её отрыв от конкуренток в последнее время и без того более чем солидный.