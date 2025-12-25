Рублёв сыграет в миксте с Рыбакиной: топы сразятся на новом выставочном турнире в Китае

С 26 по 28 декабря в китайском Шэньчжэне пройдёт командный турнир под названием Мировой теннисный континентальный кубок (World Tennis Continental Cup, WTCC). Это выставочное соревнование, одно из тех, которые призваны заполнить паузу в межсезонье. Особенность этого турнира в том, что он проводится впервые. И китайские организаторы постарались на славу, пригласив по-настоящему звёздных игроков.

Формат турнира немного напоминает Кубок Лэйвера. В WTCC сборная Европы будет сражаться со сборной остального мира. В каждой из команд будет по четыре игрока. Однако если в Кубке Лэйвера принимают участие только мужчины, то в Шэньчжэнь приехали и представительницы прекрасного пола — ровно половина от общего числа участников. Матчи в трёхсетовом формате будут проводиться в обоих одиночных разрядах, а также в миксте. Всего за три дня будет сыграно 10 встреч.

Примет участие в WTCC и российский теннисист. Своим мастерством порадует болельщиков Андрей Рублёв. «2025-й показал, что Рублёв сберёг определяющую его карьеру огненную интенсивность, продираясь сквозь сложные сетки и стабильно сражаясь с игроками из топ-10 и на грунте, и на харде», — отмечается в сообщении организаторов в соцсетях.

Андрей проведёт на турнире три матча. В первый день он не играет, а во второй встретится с монегаском Валантеном Вашеро, подарившим в этом году, пожалуй, главную сенсацию на уровне ATP. Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае, чего не ожидал никто, даже он сам, и потому решение организаторов пригласить его вполне понятно. Ранее Рублёв ещё не играл с этим теннисистом. Изначально вместо Вашеро в списке участников значился Артюр Фис, однако француз из-за травмы спины толком не играет с «Ролан Гаррос», и пока состояние его здоровья не позволяет выступать даже на показательных турнирах.

Ещё более интересная программа будет у Рублёва в третий день. Сперва он встретится с Флавио Коболли, который в отсутствие Янника Синнера привёл сборную Италии к третьей подряд победе в Кубке Дэвиса. Впервые теннисисты пересеклись друг с другом на корте только в этом году, и обе встречи остались за Коболли. Итальянец победил россиянина и на грунте (6:2, 6:4 в финале Гамбурга), и на харде (7:6 (7:3), 6:3 в Пекине).

А главный сюрприз болельщиков ожидает сразу после этого матча. В заключительной встрече турнира напарницей Рублёва по миксту станет чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, а по другую сторону корта окажутся Вашеро и шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек. Микст вообще редкая штука в теннисе, и на регулярной основе его играют только на турнирах «Большого шлема» и на Олимпиадах. У Рыбакиной в этом виде программы нет особых успехов. На US Open 2025 года, где микст провели в новом формате, Елена и её напарник Тейлор Фриц проиграли Саре Эррани и Андреа Вавассори. 4:2, 4:2 в пользу будущих чемпионов. А вот Рублёв прекрасно знает, как побеждать в смешанном парном разряде. На Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии проходила на год позже, в 2021-м, Андрей и Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали, одолев в финале другой чисто российский дуэт Елена Веснина/Аслан Карацев — 6:3, 6:7 (5:7), [13:11].

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв — олимпийские чемпионы Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как и Рыбакина, Рублёв выступил в миксте на US Open — 2025. Россиянин и его чешская напарница Каролина Мухова, обыграли Винус Уильямс и Райлли Опелку в первом круге (4:2, 5:4 (7:4)), а в четвертьфинале потерпели поражение от всё тех же Эррани и Вавассори — 1:4, 4:5 (4:7).

В сборную мира, помимо Рублёва и Рыбакиной, вошли представители Китая Чжан Чжичжэнь и Ван Синьюй, так что поддержка команде Андрея обеспечена. Однако и у соперников наверняка будут поклонники: Коболли, Вашеро, Швёнтек и олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич — мощный состав, способный составить конкуренцию в том числе и в вопросе зрительских симпатий.

Участники WTCC-2025 (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

Сборная Европы

Сборная мира

Расписание (время московское)

26 декабря, пятница

12:00. Бенчич — Ван

Швёнтек — Рыбакина.

27 декабря, суббота

5:00. Коболли — Чжан

Швёнтек — Синьюй

12:00. Вашеро — Рублёв

Коболли/Бенчич — Чжан/Ван.

28 декабря, воскресенье