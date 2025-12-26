Мирра сразится за титул в Макао. Год назад чемпионом выставочного турнира стал Рублёв

В ближайшие выходные в Макао (Китай) пройдёт показательный турнир под названием Macau Tennis Masters. Соревнования состоятся уже в третий раз. Но если в первый год матчи проводились в одиночных сетках, то в 2024-м турнир стал командным, каковым остаётся и в третьем сезоне. В этот раз состязания в Макао интересны нам прежде всего тем, что в них участвует первая ракетка России Мирра Андреева.

В 2023-м всё началось с микста, в котором Дарья Касаткина, тогда ещё выступавшая за Россию, и Борна Чорич победили китайский дуэт Ван Синьюй/Чжан Чжичжэнь. В мужских полуфиналах Чорич оказался сильнее Чжана, а Таллон Грикспор одолел Тейлора Фрица. На следующий день Касаткина одержала верх над Ван, Фриц обыграл Чжана в матче за третье место, а Грикспор в финале победил Чорича и стал чемпионом.

На следующий год формат радикально изменили: турнир стал командным. Один из коллективов, за который выступали Ван Синьюй, Каспер Рууд и Шан Цзюнчэн, возглавила двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ли На, другой (Каролина Мухова, Андрей Рублёв и Кей Нисикори) — победитель «Ролан Гаррос» 1989 года Майкл Чанг. Всего было сыграно шесть матчей: четыре мужских одиночки, одна женская и микст. При этом каждый из двух игровых дней предварял Captains Challenge (англ. «вызов капитанов»), за который коллективы тоже получали очки, соревнуясь в различных аспектах теннисного мастерства. За победу в Captains Challenge каждая команда получала одно очко, за каждую победу в матчах первого дня — два очка, во встречах второго дня — три. В итоге команда с Рублёвым одержала победу со счётом 11:6.

В этом году организаторы не сообщали о каких-либо существенных новшествах. Матчи пройдут в трёхсетовом формате, а вместо третьей партии, если она нужна, играется тай-брейк. Однако составы команд претерпели изменения. Одним из капитанов осталась Ли На, а под её руководством выступят Александра Эала, Уго Умбер и Шан Цзюнчэн. А другой коллектив в этот раз возглавит чемпионка Уимблдона-1994 Кончита Мартинес, тренер Мирры Андреевой. В команду Мартинес, помимо Андреевой, вошли Алехандро Давидович-Фокина и У Ибин. Умбер и У Ибин заменили в составах Джека Дрейпера и Якуба Меншика соответственно, которые, продолжая восстанавливаться после травм, снялись с этого выставочного турнира. Сами же коллективы так и называются — команда Ли На и команда Кончиты.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес на Australian Open 2025 года Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Интересно, что на одной из пресс-конференций Ли На заявила, что была бы не прочь заполучить Мирру в свою команду! «В прошлом году мы отлично провели время, и в этот раз будет не менее интересно. Все участники настроены на борьбу, и присутствие всех этих великолепных игроков сделает соревнование очень захватывающим.

Моя команда не выиграла в прошлый раз, поэтому в этом году я буду ещё более решительна, чтобы изменить ситуацию. Я никогда не играла против Кончиты, однако готова сразиться с ней в Макао — капитан против капитана. Кончита проделала отличную работу, тренируя Мирру Андрееву, но, может быть, мне стоит попробовать привлечь Мирру в свою команду. Это будет интересный поворот событий», — приводит её слова пресс-служба турнира.

Однако пока Андреева остаётся с Мартинес. Мирра сыграет на турнире два матча. В первый день её ожидает микст. Вместе с ней на корт выйдет У Ибин, а по другую сторону сетки окажутся Эала и Шан. 18-летняя россиянка в этом сезоне уже играла в смешанном парном разряде. В первом круге US Open они с Даниилом Медведевым одолели Ольгу Данилович и Новака Джоковича (4:2, 5:3), а в четвертьфинале уступили Джессике Пегуле и Джеку Дрейперу (1:4, 1:4). Что касается У Ибина, то в парном разряде он в этом году провёл лишь один матч, а в миксте и вовсе никогда не играл.

А во второй день Андрееву ожидает одиночная встреча с Эалой. 20-летняя филиппинка в этом году в ранге 140-й ракетки мира сверкнула на «тысячнике» в Майами, одолев трёх чемпионок ТБШ — Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек. И только в полуфинале дерзкую обладательницу уайлд-кард остановила Джессика Пегула. Здорово Александра выступила и в Истбурне, где в статусе квалифаера дошла до финала. Сейчас она идёт 53-й в мире.

Составы команд (в скобках — страна и место в рейтинге ATP/WTA)

Команда Ли На

Команда Кончиты

Расписание (время московское)

27 декабря, суббота

9:00. «Капитанский вызов»

Шан — Давидович-Фокина

Шан/Эала — У Ибин/Андреева

Умбер — У Ибин

28 декабря, воскресенье

9:00. «Капитанский вызов»

Эала — Андреева

Шан — У Ибин

Умбер — Давидович-Фокина