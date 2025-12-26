Команда Рублёва уступает на Континентальном кубке. Рыбакина проиграла битву чемпионок ТБШ

В пятницу, 26 декабря, в Шэньчжэне (Китай) стартовал первый розыгрыш выставочного командного турнира под названием Мировой теннисный континентальный кубок (World Tennis Continental Cup, WTCC). Восемь игроков разбиты на два коллектива, каждый из которых представлен двумя мужчинами и двумя женщинами. Главной звездой сборной Европы является шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек, а за сборную мира выступают, в частности, россиянин Андрей Рублёв и победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина.

В первом матче дня встретились олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич, занимающая 11-е место в рейтинге WTA, и китаянка Ван Синьюй, 57-я ракетка мира. Бенчич вышла за сборную Европы — её соперница, соответственно, играла за сборную мира. В начале первого сета перевес был у Бенчич: швейцарка стартовала с брейка, который сразу же и подтвердила — 2:0. Но это продолжалось недолго: Ван Синьюй, освоившись с условиями, принялась брать геймы один за другим. Китаянка отыграла брейк, затем сама взяла подачу соперницы, однако подать на партию при 5:3 не смогла. Несмотря на это, Бенчич в следующем гейме наошибалась, и первый сет остался за Ван Синьюй — 6:4.

Вторую партию Бенчич тоже начала с 2:0 и на этот раз уже не упустила преимущества, сумев подтянуть подачу. В продолжение сета Белинда сделала ещё один брейк и в восьмом гейме сравняла счёт по партиям — 6:2. Вместо третьего сета по регламенту состоялся тай-брейк до 10 очков. Там швейцарка довела дело до победы — 4:6, 6:2, [10:5].

Во второй встрече друг с другом сыграли Швёнтек и Рыбакина. В официальных матчах счёт был 6-5 в пользу польской теннисистки, в том числе 4-1 в сезоне-2025. Ига серьёзно настроилась на этот матч, возможно, памятуя о болезненном поражении от Елены в группе Итогового чемпионата (6:3, 1:6, 0:6). Рыбакина удержала подачу в первом гейме, однако в дальнейшем лучше выглядела Швёнтек. Она взяла пять геймов подряд, при 5:2 не подала на партию, после чего закончила сет третьим брейком — 6:3.

Во второй партии Рыбакина попыталась переломить ситуацию и даже повела с брейком после пятого гейма, однако дальше этого дело не пошло. Швёнтек ответила обратным брейком, а в восьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы. На последнем брейк-пойнте польке помог трос, за что она даже извинилась. После этого Иге оставалось подать на матч, что она и сделала — 6:3, 6:3.

Таким образом, сборная Европы выиграла оба матча в первый игровой день, а сборная мира с Андреем Рублёвым в составе попытается наверстать упущенное в субботу и воскресенье.

В субботу, 27 декабря, в борьбу вступит Рублёв. Его ожидает встреча с сенсационным чемпионом «Мастерса» в Шанхае Валантеном Вашеро.