Пополнение в семействе случилось у легендарного Надаля, чемпионок ТБШ Барти, Возняцки, Кербер и не только.

Курникова и Медведев — не единственные. У кого из звёзд тенниса в 2025 году родились дети

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова на днях сообщила, что она и испанский певец Энрике Иглесиас в четвёртый раз стали родителями. Имя и пол ребёнка пока не сообщаются, но вскоре общественность их узнает.

Курникова — далеко не единственная звезда тенниса, у которой случилось пополнение в семействе в 2025 году. Вспоминаем счастливчиков, ставших родителями.

Даниил Медведев

7 января бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев сообщил, что во второй раз стал отцом. Его жена Дарья родила дочь, которую назвали Виктория. Теперь у Алисы, появившейся на свет в октябре 2022 года, есть младшая сестра.

«Счастливый 2025-й», – написал Медведев в соцсетях под фото с новорождённой.

В семейном плане уходящий год действительно является счастливым для Даниила. Не всё так однозначно в теннисном аспекте, но российский теннисист после смены тренерского штаба в конце сезона демонстрировал прогресс на корте и решительно настроен вернуться в топ-10 в следующем сезоне.

Даниил Медведев с дочерьми Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Анжелика Кербер

37-летняя немецкая экс-теннисистка Анжелика Кербер, которая за свою карьеру трижды выигрывала титул на турнирах «Большого шлема» и поднималась на первое место в рейтинге WTA, 16 июня родила второго ребёнка – сына Бена.

«Добро пожаловать в семью, Бен. Сердца наполнены любовью и благодарностью теперь, когда ты наконец-то в наших объятиях. Тебя уже так сильно любят, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как ты растёшь и откроешь этот прекрасный мир вместе с нами», — написала Кербер в соцсетях.

Впервые Кербер стала матерью в феврале 2023 года, когда родила дочь Лиану. В 2024 Анжелика вернулась на корт, провела в туре пять месяцев и после Олимпиады-2024 приняла решение завершить карьеру. На Играх в столице Франции она дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей золотой медалистке Чжэн Циньвэнь на тай-брейке третьего сета. У знаменитой спортсменки и ее возлюбленного немецкого предпринимателя Франко Бьянко теперь достаточно времени, чтобы вместе воспитывать детей.

Анжелика Кербер с сыном Беном Фото: Из личного архива Анжелики Кербер

Эшли Барти

Экс первая ракетка мира австралийка Эшли Барти 21 июня объявила о рождении дочери Джордан. 29-летняя Эшли и её муж, известный гольфист Гарри Киссик, с которым она состоит в браке уже более трёх лет, теперь воспитывают двоих совсем маленьких детей – их сын Хейден появился на свет в июле 2023 года.

«Добро пожаловать в этот мир, Джордан. Ты любима безусловно, и мы бесконечно благодарны за то, что держим тебя в своих объятиях, наша чудесная девочка», – отметила Барти в соцсетях.

Эшли Барти с мужем, сыном и новорождённой дочерью Фото: Из личного архива Эшли Барти

Интересно, что Эшли Барти и вышеупомянутая Анжелика Кербер – экс первые ракетки мира, трёхкратные чемпионки турниров «Большого шлема», обе родили второго ребёнка, и теперь у каждой из них есть сын и дочь. Причём появление последних детей случилось почти в одно время.

Каролина Возняцки

Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open – 2018 Каролина Возняцки 26 июля родила третьего ребёнка – сына Макса.

«Макс Возняцки Ли родился 26 июля 2025 года! Мама и ребёнок здоровы, а наша семья очень счастлива!» – подписала публикацию в соцсетях Каролина.

Муж Возняцки – американский экс-игрок НБА Дэвид Ли. У Каролины и Дэвида уже было два ребёнка: дочь Оливия (четыре года) и сын Джеймс (два года). После рождения Джеймса Возняцки вернулась в тур в августе 2023 года. В сезоне-2024 она добралась до четвертьфинала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, а на US Open дважды подряд (2023, 2024) доходила до четвёртого круга. В последний раз Возняцки выходила на корт в сентябре 2024-го, когда уступила Беатрис Хаддад-Майе в 1/8 финала Открытого чемпионата США. Ещё один камбэк 35-летней датской теннисистки на корт маловероятен, но если уж кто и умеет возвращаться после декрета, то это Каролина Возняцки.

Каролина Возняцки с мужем и детьми Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Рафаэль Надаль

Легендарный 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль 7 августа во второй раз стал отцом. У Рафы и его жены Марии Франциски Перелло родился сын, которого пара назвала Микель. Сообщалось, что, в отличие от рождения первенца Рафаэля-младшего в октябре 2022 года, на этот раз Мария перенесла роды гораздо легче и быстрее.

Надаль и Перелло начали встречаться, когда ей было 17 лет, а ему – 19. Рафа зачехлил ракетку осенью 2024 года, вместе со сборной Испании вылетев в четвертьфинале Кубка Дэвиса от команды Нидерландов. После выдающейся карьеры он сполна может наслаждаться семейной жизнью.

Моника Пуиг

7 августа чемпионка Олимпиады-2016 Моника Пуиг родила дочь Милу. Об этом Пуиг объявила на своей странице в социальных сетях, опубликовав общее фото со своим мужем Натаном Раккитом.

Моника вышла замуж за Натана в ноябре 2022 года. Они знакомы около 18 лет, но встречаться начали только шесть лет назад. В 2016 году Пуиг сенсационно стала чемпионкой Олимпийских игр. Это единственный крупный успех в карьере пуэрториканской теннисистки, занимавшей максимум 27-е место в рейтинге WTA, но зато очень значимый. Моника зачехлила ракетку в июне 2022-го из-за постоянных травм. Теперь 32-летняя Пуиг может полностью сосредоточиться на семье.

Моника Пуиг с мужем и ребёнком Фото: Из личного архива Моники Пуиг

Лоренцо Музетти

Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти второй раз стал отцом в 23 года. Это случилось 29 ноября. Итальянский теннисист и его девушка Вероника Конфалоньери назвали новорождённого Леандро.

В марте 2024 года у Лоренцо и Вероники появился на свет сын Людовико. У Музетти в довольно раннем возрасте уже двое детей, однако он ни о чём не жалеет и наслаждается их воспитанием, при этом демонстрируя солидный результат на корте.

Новорождённый ребёнок Лоренцо Музетти Фото: Из личного архива Лоренцо Музетти

Каспер Рууд, Петра Квитова и Гарбинье Мугуруса тоже скоро станут родителями

Можно не сомневаться, что в 2026 году приятная традиция пополнения в семействах известных теннисистов продолжится. Уже точно известно, что через несколько месяцев отцом станет норвежец Каспер Рууд, о беременности возлюбленной которого Марии Галлигани сообщалось в сентябре.

Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в октябре объявила, что снова станет мамой. Уже известно, что чешка и её муж Иржи Ванек ждут второго сына, а их полуторагодовалый сын Петр скоро станет старшим братом. Экс первая ракетка мира и двукратная чемпионка ТБШ Гарбинье Мугуруса скоро родит первенца от своего мужа Артура Борхеса. Можно не сомневаться, что Рууд, Квитова и Мугуруса точно не будут единственными счастливыми новыми родителями в предстоящем году.