Рублёв ушёл с двойного матчбола в Шэньчжэне! Он победил игрока, ставшего «Прорывом года»

Команда россиянина перехватила лидерство на турнире. А Мирра Андреева приболела и не выступала в первый день в Макао.

В субботу, 27 декабря, в Макао (Китай) состоялся первый игровой день выставочного турнира Macau Tennis Masters. В этом соревновании принимает участие первая ракетка России Мирра Андреева. 18-летняя теннисистка вошла в команду, которую возглавляет Кончита Мартинес, а помимо этого, участниками коллектива стали Алехандро Давидович-Фокина и У Ибин. Мирра должна была играть сегодня в миксте, но приболела и снялась. На момент публикации материала неизвестно, сможет ли она сразиться с Александрой Эалой в воскресенье.

Начался день с «Вызова капитанов». В рамках этого конкурса состоялось несколько забавных розыгрышей, в которых приняли участие и сами капитаны (Ли На и Мартинес), и победу одержала команда Ли На — 1:0. А затем настал черёд матчей. Шан Цзюнчэн вышел на корт против Давидович-Фокины. В первом сете теннисисты забрали все геймы на подаче, а на тай-брейке Давидович-Фокина был точнее — 7:6 (7:3).

Во второй партии очерёдность подач поменялась, и теперь уже испанец регулярно выходил вперёд в счёте (но без брейка). В 10-м гейме Алехандро был близок к победе, однако упустил тройной матчбол на приёме. А в аналогичной ситуации в 12-м гейме Шан допустил двойную ошибку на матчболе, и Давидович-Фокина победил — 7:6 (7:3), 7:5. Команда Кончиты Мартинес перехватила лидерство на турнире — 2:1.

В миксте вместо Андреевой вышел тот же Давидович-Фокина, вставший в пару с У Ибином, а по другую сторону корта оказались Шан и Александра Эала. Необычное сочетание, ведь мужчина и женщина играли против двух мужчин. У Ибин и Алехандро вели 5:3, при 5:4 не подали на сет, но после 5:5 забрали два гейма подряд — 7:5.

Во второй партии ключевым моментом стала концовка 10-го гейма, когда китаец и испанец на решающем очке спаслись с сетбола на приёме, имевшегося у соперников. В 12-м гейме У Ибин и Давидович-Фокина, сделав перед этим брейк, сами упустили четверной матчбол, однако это не сказалось на результате, поскольку тай-брейк выиграли они же — 7:5, 7:6 (7:1). Команда Кончиты Мартинес оторвалась в счёте — 4:1.

В мужской одиночке выступили Уго Умбер и У Ибин. В первой партии китайский теннисист добился победы за счёт брейка в третьем гейме. У Умбера не было брейк-пойнтов, и У Ибин, упустив сетбол на приёме в девятом гейме, сразу после этого без проблем закрыл сет — 6:4. Во второй партии француз взял реванш также благодаря единственному брейку в середине — 6:3. Однако на тай-брейке до 10 очков У Ибин всё время вёл в счёте и в итоге выиграл матч — 6:4, 3:6, [10:6].

Команда Кончиты Мартинес в первый день взяла верх во всех трёх встречах и ведёт 6:1. В заключительный день этому коллективу достаточно выиграть один матч, чтобы стать чемпионами турнира — соперникам, соответственно, необходимо брать все три поединка.

А в другом китайском городе Шэньчжэне состоялся второй день Мирового теннисного континентального Кубка — это тоже выставочный командный турнир. В первый день сборная мира, одним из участников которой является Андрей Рублёв, уступила в обоих матчах, однако россиянин не играл. Сборная Европы взяла обе встречи и повела со счётом 2:0.

Первые поединки субботы состоялись ранним утром по московскому времени. Флавио Коболли вышел на корт с Чжан Чжичжэнем, и в этой встрече сборная мира одержала первую победу над командой Европы. Первый сет Чжан выиграл на тай-брейке, а во второй партии уверенно довёл матч до победы — 7:6 (7:5), 6:3. Так сборная мира сравняла счёт — 2:2, — поскольку за каждую победу в субботу даётся два очка (официально организаторы об этом не сообщали, однако китайские СМИ дают именно такую информацию).

Во второй встрече игрового дня состоялась сенсация. Шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек, которая в первый день убедительно одолела Елену Рыбакину, ничего не смогла поделать с 57-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй, которая получила от польки две «баранки» на «Ролан Гаррос» 2023 года. В этот раз Ван не отдала грозной сопернице ни одной партии — 6:2, 6:3. Сборная мира впервые вырвалась вперёд на турнире — 4:2.

В вечерней сессии по местному времени также были сыграны две встречи. Андрей Рублёв противостоял монегаску Валантену Вашеро, действующему чемпиону «Мастерса» в Шанхае. В первом сете Вашеро, признанный «Прорывом года», быстро повёл с брейком — 3:0. И Рублёв не смог отыграться; более того, у него даже особых возможностей для этого не было. В довершение всего Андрей в восьмом гейме ещё раз отдал подачу, а вместе с ним и партию — 6:2 в пользу монегаска.

Схожим образом развивались события и во втором сете: 3:0 в начале от Вашеро и спокойное удержание преимущества. Но тут Рублёв нашёл в себе силы создать оппоненту проблемы. В седьмом гейме россиянин наконец-то сделал брейк, воспользовавшись неточностью Вашеро на брейк-пойнте, после чего сравнял счёт — 4:4. В 12-м гейме Андрей ушёл с двойного матчбола и перевёл встречу в тай-брейк. Так он оказался чуть точнее и сравнял счёт по партиям — 7:6 (7:5).

В третьем сете, а точнее, на тай-брейке до 10 очков Рублёв дожал неуступчивого соперника — 2:6, 7:6 (7:5), [10:7]. Сборная мира ещё немного оторвалась — 6:2.

В миксте Флавио Коболли и олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич сразились с китайским тандемом Чжан/Ван. В первом сете европейский дуэт ни разу не отдал подачу. В восьмом гейме Коболли и Бенчич добились брейка, после чего подали на партию — 6:3. Во втором сете они тоже вели с брейком, однако китайцы вовремя отыгрались — 4:4. После 5:5 стороны ещё раз обменялись брейками, а на тай-брейке Флавио и Белинда не делали поблажек соперникам — 6:3, 7:6 (7:3).

Коболли и Бенчич сократили отставание команды Европы. Перед заключительным днём сборная мира ведёт в счёте — 6:4.

Оба турнира завершатся в воскресенье, 28 декабря. За всеми событиями следите на «Чемпионате».