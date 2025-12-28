Мирра и Рублёв принесли своим командам титулы! Андрей выиграл микст с Рыбакиной и одиночку

В воскресенье, 28 декабря, в Китае завершились два выставочных командных турнира. В одном из них, в Макао, принимала участие первая ракетка России Мирра Андреева. 18-летняя Андреева приболела и не играла в первый день Macau Tennis Masters, однако это не помешало команде Кончиты Мартинес, тренера Мирры, выйти вперёд со счётом 6:1.

Это означало, что команде Ли На в воскресенье надо было забирать все три матча, за победу в каждом из которых в этот день давали по три очка. Но сначала нужно было провести «Капитанский вызов». Его вновь выиграла команда китаянки, которая благодаря этому сократила общее отставание — 2:6.

В первом поединке дня встретились Андреева — Мирра нашла в себе силы выйти на корт — и Александра Эала. В начале матча теннисистки держали каждая свою подачу, пусть и не без брейк-пойнтов. А автором первого брейка стала Андреева. В пятом гейме россиянка воспользовалась двойной ошибкой на брейк-пойнте у соперницы и заполучила преимущество — 3:2. На переходе случился забавный момент: Мирра и её тренер Кончита Мартинес получили в подарок мягкие игрушки.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес Фото: Кадр из трансляции

Андреева не смогла удержать отрыв: Эала собралась и выдала обратный брейк — 3:3. Однако Мирра снова взяла чужую подачу, подтвердила брейк, в девятом гейме упустила тройной сетбол на приёме, после чего сама ушла с тройного брейк-пойнта и забрала партию — 6:4.

Во втором сете теннисистки дошли до 2:2, сделав по брейку. В пятом гейме Андреева сделала брейк на решающем очке, после чего её преимущество не вызывало сомнений. Мирра забрала все оставшиеся геймы и победила — 6:4, 6:2. После этого общий счёт стал 9:2 в пользу сборной мира — за каждую победу в воскресенье давали по три очка. Если учесть, что на турнире оставалось провести всего две встречи, получается, что команда Кончиты Мартинес благодаря победе россиянки стала недосягаемой и досрочно завоевала титул.

Затем на корте появились китайцы Шан Цзюнчэн и У Ибин — последний представлял коллектив, в котором участвует Андреева. У Ибин одержал победу со счётом 6:3, 7:5, в результате чего отрыв команды Кончиты Мартинес стал совсем уж неприличным — 12:2.

Наконец, закрыл турнир матч Уго Умбера и Алехандро Давидович-Фокины. Француз обыграл испанца — 6:3, 6:4. Но на судьбу титула это уже не могло повлиять.

Таким образом, команда Кончиты Мартинес с Миррой Андреевой в составе выиграла турнир со счётом 12:5.

А в Шэньчжэне завершился Мировой теннисный континентальный кубок (World Tennis Continental Cup, WTCC). Сборная мира с Андреем Рублёвым, одержавшим яркую победу над Валантеном Вашеро, лидировала по итогам первых двух дней — 6:4.

Первые два матча состоялись ранним утром по московскому времени. Открыли игровой день Вашеро и Чжан Чжичжэнь. Монегаск уверенно забрал первый сет. Поведя 3:0 с брейком, Валантен смог удержать этот перевес и в девятом гейме подал на партию — 6:3. А во втором сете Чжан, оказавшись в аналогичной ситуации (3:0 с брейком), не смог дожать соперника. Вашеро отыграл брейк, взяв чужую подачу в восьмом гейме, и счёт стал 4:4. После этого игроки дотянули до тай-брейка, на котором Вашеро был сильнее — 6:3, 7:6 (7:3). И сборная Европы вырвалась вперёд — 7:6 (в воскресенье за каждую победу давали уже по три очка).

После этого прошёл женский одиночный матч, в котором чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Белинда Бенчич сражалась с победительницей Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выиграла первый сет по той же схеме, что и Вашеро: ранний брейк и безошибочное удержание своей подачи. В девятом гейме Рыбакина закрыла партию — 6:3. Во втором сете Елена тоже не отдала ни одного своего гейма. Очерёдность подач изменилась, и единственный брейк она сделала не во втором гейме, а в пятом. В 10-м гейме чемпионка Уимблдона подала на матч — 6:3, 6:4. И сборная мира вернулась в лидеры — 9:7.

В третьем матче — это уже вечерняя сессия — Валантен Вашеро и Ига Швёнтек встретились с Андреем Рублёвым и Еленой Рыбакиной. Изначально эта игра должна была состояться последней, но в итоге таковой сделали одиночную встречу Рублёв — Коболли.

Первый сет остался за Рублёвым и Рыбакиной, которые ни разу не отдали подачу. Брейк, сделанный в третьем гейме, позволил им уверенно себя чувствовать. Пару раз Андрей и Елена брали свои геймы лишь на решающем очке — Вашеро и Швёнтек не воспользовались имевшимися шансами, в том числе в 10-м гейме. Российско-казахстанский дуэт забрал партию — 6:4.

Во втором сете Рублёв и Рыбакина сделали ключевой шаг к победе — в седьмом гейме они выдали брейк под ноль, когда подавала Швёнтек. В девятом гейме Андрей и Елена не реализовали двойной матчбол на приёме, однако это не помешало им подать на матч (хотя пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт) — 6:4, 6:4. Сборная мира повела 12:7, стала недосягаемой и досрочно завоевала титул.

В заключительной игре схлестнулись Флавио Коболли и Андрей Рублёв. По ходу сезона-2025 Коболли дважды обыграл Рублёва, не отдав ни сета. В первой партии россиянин, у которого на протяжении всей встречи здорово работал форхенд, дважды брал подачу оппонента. И если в первом случае Коболли провёл обратный брейк, то во втором уже ничего не смог поделать. После брейка в восьмом гейме Андрей подал на сет — 6:3.

В первом гейме второй партии приключился забавный эпизод. Коболли подал на «ровно», а Рублёву на приёме помог трос — мяч свалился сразу за сеткой. Итальянец взял «челлендж» на свою подачу — с тем расчётом, что если там был аут, то он не теряет очко, а подаёт вторым мячом. Техника подтвердила правоту Флавио, и гейм этот он в итоге выиграл. А в третьем гейме Коболли по-джентльменски взял «челлендж» в пользу Рублёва — судья зафиксировал аут после удара Андрея, но на самом деле там была линия.

В первой половине этого сета итальянец был чуть лучше и повёл 3:0 с брейком, однако Рублёв поднажал — и выиграл пять геймов подряд, после чего вопрос о победителе фактически был закрыт. При 5:4 россиянин с третьего матчбола подал на матч, отыграв брейк-пойнт перед этим, — 6:3, 6:4.

Таким образом, сборная мира одержала общую победу со счётом 15:7.