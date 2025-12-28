«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир

В Дубае на Coca-Cola Arena состоялся самый обсуждаемый выставочный матч теннисного межсезонья – «Битва полов», в которой первая ракетка мира Арина Соболенко уступила финалисту Уимблдона-2022 Нику Кирьосу (3:6, 3:6).

Матч Соболенко и Кирьоса встретил критику теннисного сообщества ещё до старта, его называли банальным маркетинговым ходом, но после встречи многие уже не были столь скептичны.

Ник Кирьос считался явным фаворитом противостояния с Соболенко, что неудивительно. В истории тенниса ещё не было примеров, когда даже лучшие теннисистки побеждали действующих профессионалов из ATP-тура. Легендарная Билли Джин Кинг в «Битве полов» 1973 года одолевала Бобби Риггса, однако в момент, когда сама находилась едва ли не на пике карьеры, а соперник пребывал в ветеранском 55-летнем возрасте.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой как-то заявил, что уровень женской первой ракетки мира примерно соответствует игроку концу топ-700 у мужчин. Многие эксперты считают, что девушкам не по силам одолеть даже парней из топ-1000 и около того.

Кирьос в каком-то смысле подходит под оба указанных параметра. Ник сейчас является 671-й ракеткой мира в рейтинге ATP, но свои 50 рейтинговых очков он фактически заработал за счёт предоставления уайлд-кард на крупные турниры – «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также Australian Open. За последний год Кирьос провёл всего пять официальных матчей, одолев американца Маккензи Макдональда в Майами и потерпев четыре поражения. Если бы австралийцу за былые заслуги не давали пропуск на элитные соревнования, он бы располагался именно в районе топ-1000 мирового рейтинга.

Арина Соболенко и Ник Кирьос Фото: Christopher Pike/Getty Images

У Кирьоса до сих пор мощнейшая подача, однако в «Битве полов» этот фактор в значительной степени был нивелирован. Встреча прошла по особым правилам: у каждого игрока только одна подача, то есть вторая попытка отсутствует и нужно стараться быть максимально точным с первой. Соответственно, не слишком рисковать, избегая вкладывания в удар полной силы. Кроме того, сторона корта Соболенко была уменьшена на 9%. Арине пришлось не так активно двигаться, как Нику, который не смог провести полноценный сезон-2025 именно из-за своей физической формы. Австралиец часто выдыхался уже ко второму сету в тех немногочисленных матчах, когда выходил на корт. Конечно, Соболенко не победила бы Кирьоса в армрестлинге, но с учётом постоянных и усердных тренировок можно предположить, что белоруска прямо сейчас круче Ника в плане выносливости и способна перебегать его на длинной дистанции. Одного этого для победы недостаточно, но свои козыри у Арины на его фоне имелись.

«Битва полов» проходила в формате двух сетов с тай-брейком до 10 очков в случае равенства после них, так что вероятность изнеможения Кирьоса где-то по ходу второй партии реально существовала. Букмекеры давали на его победу коэффициент 1.25, в то время как успех Соболенко оценивался в 4.3. Это далеко не безнадёжная ситуация, пусть даже Арину записали в явные андердоги. Например, Карлос Алькарас и Янник Синнер в стартовых кругах «Шлемов» и порой даже на Итоговом чемпионате ATP котируются как большие фавориты с соперниками из топ-10, не говоря уже о менее именитых оппонентах.

Соболенко перед «Битвой полов» излучала уверенность. Да, всё это в рамках шоу-формата матча, но заявления Арины о нацеленности на победу имели под собой основания и вызывали волнение даже у дерзкого и довольно высокомерного Кирьоса.

«Я совру, если скажу, что не нервничаю», — заявил Ник на пресс-конференции перед встречей.

Матч начался с взятых подач Соболенко и Кирьоса, после чего зрителей ждало обилие брейков. Арина проиграла свою подачу четыре раза подряд и лишь дважды взяла чужую, поэтому стартовый сет закончился со счётом 6:3 в пользу австралийского теннисиста.

Кирьосу не было так уж просто на корте. Соболенко несколько раз эффектно пробивала навылет по линии с бэкхенда. Ник не носился по корту как угорелый, поскольку это ему банально сложно сделать физически, но всё-таки был вынужден активно двигаться. К старту второго сета майка на австралийце покрылась обильным потом, словно он отыграл пять сетов на «Шлеме».

Арина Соболенко заставила Ника Кирьоса попотеть на корте Фото: Amr Alfiky — Pool/Getty Images

Во второй партии Соболенко быстро повела 3:1 с брейком. После этого Кирьос собрался с силами и активизировался. Подача в целом не была фактором в этой встрече – за матч публика увидела всего один эйс в исполнении Ника. Однако всё-таки при отставании в счёте Кирьос начал подавать несколько сильнее, что стало проблемой для Соболенко.

Ник забрал пять геймов подряд и выиграл «Битву полов» со счётом 6:3, 6:3 за 1 час и 17 минут. Результат ожидаемый, но лёгкой прогулки для Кирьоса не получилось. Соболенко несколько раз ставила Ника в тупик своими эффектными ударами навылет, которым не стеснялся аплодировать сам австралиец. Кирьос поддержал честь мужского тенниса, хотя разгрома не получилось, в чём заслуга качественной игры Арины.

«Помимо спортивного аспекта, матч имел сильное символическое значение. Он не обладал такой социальной значимостью, как встреча Кинг и Риггса, но подчеркнул талант и конкурентоспособность женского тенниса. Первая ракетка мира в рейтинге WTA может конкурировать с игроком мужского тура. Соболенко в очередной раз проявила свою яркую личность и продемонстрировала знаменитую целеустремлённость, послав молодому поколению чёткий сигнал: смелость испытать себя не знает гендерных различий», — отметил итальянский журналист Ubitennis Франческо Де Сальвин.

«Приятно видеть такой захватывающий матч, демонстрирующий как мастерство, так и спортивное поведение. Кирьос и Соболенко показали свою лучшую игру на корте», — подчеркнул испанский обозреватель Карлос Флорес.

«Ник Кирьос одержал победу в «Битве полов» в двух сетах над первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Стоит сказать, что Арина играла действительно хорошо», — написал в соцсетях индийский спортивный журналист Яш Рати.

«Что можно сказать о матче Соболенко и Кирьоса? Отличная игра и хорошая битва в исполнении обоих игроков», — отметил британский телеведущий Джордж Гилберт.

Конечно, у «Битвы полов» нашлись и критики, указывающие на то, что Кирьос практически не напрягался на корте и всё равно достаточно легко победил Соболенко, хотя та же потная футболка австралийца говорит об обратном. Свидетельством того, что матч удался, могут служить улыбки зрителей на трибуне, в том числе звёздных гостей из мира футбола Роналдо, Кака, Питера Крауча. Соболенко и Кирьос тоже получили удовольствие от игры, а белорусская теннисистка даже нацелена провести работу над ошибками и взять реванш.

«Это был действительно сложный матч. Арина – чертовски сильная соперница и великолепная чемпионка. Она многократная победительница турниров «Большого шлема». Я не совсем понимал, чего ожидать. Она несколько раз брала мою подачу. Честно говоря, мне пришлось собраться. Арина оказывала давление. Она выполняла потрясающие удары. Я бы с удовольствием сыграл с ней ещё раз, чтобы зрители увидели её талант, а также то, что у меня тоже ещё что-то осталось. Это была действительно упорная борьба со множеством брейков. Честно говоря, я бы не называл себя чемпионом сегодня вечером. Я сыграл с великой теннисисткой Ариной, это было действительно зрелищно. Думаю, это большой успех для всего спорта», — заявил Кирьос.

«Я чувствовала себя великолепно, оказала достойное сопротивление Нику. Ему было тяжело. Он уставал. Я была рада это видеть. В следующий раз, когда сыграю с ним, буду знать его тактику и сильные стороны. Хочу реванша и возможности бросить себе вызов снова», — сказала Соболенко.