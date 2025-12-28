Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Битва полов: Арина Соболенко проиграла Нику Кирьосу в Дубае, но доказала состоятельность женского тенниса

«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
Михаил Георгиев
Арина Соболенко и Ник Кирьос
Комментарии
Арина навязала Нику борьбу и заставила изрядно попотеть на корте.

В Дубае на Coca-Cola Arena состоялся самый обсуждаемый выставочный матч теннисного межсезонья – «Битва полов», в которой первая ракетка мира Арина Соболенко уступила финалисту Уимблдона-2022 Нику Кирьосу (3:6, 3:6).

Матч Соболенко и Кирьоса встретил критику теннисного сообщества ещё до старта, его называли банальным маркетинговым ходом, но после встречи многие уже не были столь скептичны.

Материалы по теме
«Рекламный трюк». Соболенко и Кирьос ещё не сыграли в «Битве полов», а их матч уже хейтят
«Рекламный трюк». Соболенко и Кирьос ещё не сыграли в «Битве полов», а их матч уже хейтят

Ник Кирьос считался явным фаворитом противостояния с Соболенко, что неудивительно. В истории тенниса ещё не было примеров, когда даже лучшие теннисистки побеждали действующих профессионалов из ATP-тура. Легендарная Билли Джин Кинг в «Битве полов» 1973 года одолевала Бобби Риггса, однако в момент, когда сама находилась едва ли не на пике карьеры, а соперник пребывал в ветеранском 55-летнем возрасте.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой как-то заявил, что уровень женской первой ракетки мира примерно соответствует игроку концу топ-700 у мужчин. Многие эксперты считают, что девушкам не по силам одолеть даже парней из топ-1000 и около того.

Кирьос в каком-то смысле подходит под оба указанных параметра. Ник сейчас является 671-й ракеткой мира в рейтинге ATP, но свои 50 рейтинговых очков он фактически заработал за счёт предоставления уайлд-кард на крупные турниры – «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, а также Australian Open. За последний год Кирьос провёл всего пять официальных матчей, одолев американца Маккензи Макдональда в Майами и потерпев четыре поражения. Если бы австралийцу за былые заслуги не давали пропуск на элитные соревнования, он бы располагался именно в районе топ-1000 мирового рейтинга.

Арина Соболенко и Ник Кирьос

Арина Соболенко и Ник Кирьос

Фото: Christopher Pike/Getty Images

У Кирьоса до сих пор мощнейшая подача, однако в «Битве полов» этот фактор в значительной степени был нивелирован. Встреча прошла по особым правилам: у каждого игрока только одна подача, то есть вторая попытка отсутствует и нужно стараться быть максимально точным с первой. Соответственно, не слишком рисковать, избегая вкладывания в удар полной силы. Кроме того, сторона корта Соболенко была уменьшена на 9%. Арине пришлось не так активно двигаться, как Нику, который не смог провести полноценный сезон-2025 именно из-за своей физической формы. Австралиец часто выдыхался уже ко второму сету в тех немногочисленных матчах, когда выходил на корт. Конечно, Соболенко не победила бы Кирьоса в армрестлинге, но с учётом постоянных и усердных тренировок можно предположить, что белоруска прямо сейчас круче Ника в плане выносливости и способна перебегать его на длинной дистанции. Одного этого для победы недостаточно, но свои козыри у Арины на его фоне имелись.

«Битва полов» проходила в формате двух сетов с тай-брейком до 10 очков в случае равенства после них, так что вероятность изнеможения Кирьоса где-то по ходу второй партии реально существовала. Букмекеры давали на его победу коэффициент 1.25, в то время как успех Соболенко оценивался в 4.3. Это далеко не безнадёжная ситуация, пусть даже Арину записали в явные андердоги. Например, Карлос Алькарас и Янник Синнер в стартовых кругах «Шлемов» и порой даже на Итоговом чемпионате ATP котируются как большие фавориты с соперниками из топ-10, не говоря уже о менее именитых оппонентах.

Соболенко перед «Битвой полов» излучала уверенность. Да, всё это в рамках шоу-формата матча, но заявления Арины о нацеленности на победу имели под собой основания и вызывали волнение даже у дерзкого и довольно высокомерного Кирьоса.

«Я совру, если скажу, что не нервничаю», — заявил Ник на пресс-конференции перед встречей.

Матч начался с взятых подач Соболенко и Кирьоса, после чего зрителей ждало обилие брейков. Арина проиграла свою подачу четыре раза подряд и лишь дважды взяла чужую, поэтому стартовый сет закончился со счётом 6:3 в пользу австралийского теннисиста.

Кирьосу не было так уж просто на корте. Соболенко несколько раз эффектно пробивала навылет по линии с бэкхенда. Ник не носился по корту как угорелый, поскольку это ему банально сложно сделать физически, но всё-таки был вынужден активно двигаться. К старту второго сета майка на австралийце покрылась обильным потом, словно он отыграл пять сетов на «Шлеме».

Арина Соболенко заставила Ника Кирьоса попотеть на корте

Арина Соболенко заставила Ника Кирьоса попотеть на корте

Фото: Amr Alfiky — Pool/Getty Images

Во второй партии Соболенко быстро повела 3:1 с брейком. После этого Кирьос собрался с силами и активизировался. Подача в целом не была фактором в этой встрече – за матч публика увидела всего один эйс в исполнении Ника. Однако всё-таки при отставании в счёте Кирьос начал подавать несколько сильнее, что стало проблемой для Соболенко.

Битва полов. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Ник забрал пять геймов подряд и выиграл «Битву полов» со счётом 6:3, 6:3 за 1 час и 17 минут. Результат ожидаемый, но лёгкой прогулки для Кирьоса не получилось. Соболенко несколько раз ставила Ника в тупик своими эффектными ударами навылет, которым не стеснялся аплодировать сам австралиец. Кирьос поддержал честь мужского тенниса, хотя разгрома не получилось, в чём заслуга качественной игры Арины.

«Помимо спортивного аспекта, матч имел сильное символическое значение. Он не обладал такой социальной значимостью, как встреча Кинг и Риггса, но подчеркнул талант и конкурентоспособность женского тенниса. Первая ракетка мира в рейтинге WTA может конкурировать с игроком мужского тура. Соболенко в очередной раз проявила свою яркую личность и продемонстрировала знаменитую целеустремлённость, послав молодому поколению чёткий сигнал: смелость испытать себя не знает гендерных различий», — отметил итальянский журналист Ubitennis Франческо Де Сальвин.

«Приятно видеть такой захватывающий матч, демонстрирующий как мастерство, так и спортивное поведение. Кирьос и Соболенко показали свою лучшую игру на корте», — подчеркнул испанский обозреватель Карлос Флорес.

«Ник Кирьос одержал победу в «Битве полов» в двух сетах над первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Стоит сказать, что Арина играла действительно хорошо», — написал в соцсетях индийский спортивный журналист Яш Рати.

«Что можно сказать о матче Соболенко и Кирьоса? Отличная игра и хорошая битва в исполнении обоих игроков», — отметил британский телеведущий Джордж Гилберт.

Материалы по теме
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом
Соболенко признали теннисисткой года в WTA. Теперь она сыграет в «Битве полов» с Кирьосом

Конечно, у «Битвы полов» нашлись и критики, указывающие на то, что Кирьос практически не напрягался на корте и всё равно достаточно легко победил Соболенко, хотя та же потная футболка австралийца говорит об обратном. Свидетельством того, что матч удался, могут служить улыбки зрителей на трибуне, в том числе звёздных гостей из мира футбола Роналдо, Кака, Питера Крауча. Соболенко и Кирьос тоже получили удовольствие от игры, а белорусская теннисистка даже нацелена провести работу над ошибками и взять реванш.

«Это был действительно сложный матч. Арина – чертовски сильная соперница и великолепная чемпионка. Она многократная победительница турниров «Большого шлема». Я не совсем понимал, чего ожидать. Она несколько раз брала мою подачу. Честно говоря, мне пришлось собраться. Арина оказывала давление. Она выполняла потрясающие удары. Я бы с удовольствием сыграл с ней ещё раз, чтобы зрители увидели её талант, а также то, что у меня тоже ещё что-то осталось. Это была действительно упорная борьба со множеством брейков. Честно говоря, я бы не называл себя чемпионом сегодня вечером. Я сыграл с великой теннисисткой Ариной, это было действительно зрелищно. Думаю, это большой успех для всего спорта», — заявил Кирьос.

«Я чувствовала себя великолепно, оказала достойное сопротивление Нику. Ему было тяжело. Он уставал. Я была рада это видеть. В следующий раз, когда сыграю с ним, буду знать его тактику и сильные стороны. Хочу реванша и возможности бросить себе вызов снова», — сказала Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android