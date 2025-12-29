«Меня чудом спасли». Российская теннисистка возвращается на ТБШ после травм и ковида

Сразу семь молодых россиянок сразятся в квалификации Australian Open – 2026! Одной из участниц станет 26-летняя Анастасия Гасанова. Она набирала обороты в WTA-туре, играла в основе «Ролан Гаррос» – 2022 и в том же сезоне подбиралась к топ-100 рейтинга. Но травмы и попадание в больницу приостановили её на сложном теннисном пути.

Анастасия перед поездкой в Мельбурн пообщалась с «Чемпионатом». Узнали, чего стоит стать про-игроком, как после проблем со здоровьем вернуться на турниры «Большого шлема», начать зарабатывать вне тенниса, тренироваться под руководством мамы и сохранить добрые семейные отношения.

«В реанимацию не попала, но мне было очень плохо»

— Ты дважды играла в квалификации Аustralian Оpen, но не была в Мельбурне с 2023 года, и вот попадаешь в квалификацию в 2026-м. С каким настроем отправляешься в Австралию в этот раз?

— За эти несколько лет, пока я не была в Австралии, максимально хотела туда попасть, да и вообще хотела поехать на турнир «Большого шлема». До US Open [в сезоне-2025] мне совсем чуть-чуть не хватило.

Однако к Австралии я уже ментально и физически готова. Я бы сказала, даже больше, чем когда я там играла три года назад. И еду с настроем не только побеждать и бороться, но ещё и наслаждаться моментом, потому что долгих три года я к этому шла.

— Последние несколько сезонов у тебя складывались по-разному: дебют в топ-130 рейтинга в сезоне-2022, а через пару лет – падение в середину пятой сотни. С чем связаны такие перемены?

— Они связаны с травмами, как бы это банально ни звучало. У меня случилось несколько травм подряд – я отсутствовала на турнирах где-то месяц или два, возвращалась, играла два-три турнира и травмировалась снова.

В конце 2023 года я попала в больницу, где меня, можно сказать, чудом спасли. У меня была очень тяжёлая форма ковида. Не то чтобы с того света достали – в реанимации я не была – но мне было очень плохо.

И получилось, что 2024 год я начала будто с нуля, похудела на 7 кг. Я тот сезон начала даже с середины, потому что было тяжело вернуться. Я бы это даже сравнила с тем, когда девчонки возвращаются после родов – до такой кондиции я скатилась, будучи сначала травмированной и не имея соревновательной практики. А потом ещё ковид – после него мне было тяжело физически что-либо делать. Я начинала с того, что ходила по 15 минут в день, и всё, больше ничего не могла. Но с того момента, да, нет таких серьёзных травм.

Анастасия Гасанова Фото: Robert Prange/Getty Images

— Как раз в социальных сетях ты писала, что 2023 год был связан не только с травмами, но и с депрессией. Как получилось выйти из того состояния?

— Моё окружение и семья меня буквально вытащили меня. Плюс я работала с психологом очень плотно. Начала немножко по-другому вообще смотреть на профессиональную карьеру – поняла, что не только теннис существует в моей жизни, у меня есть ещё куча разных увлечений. Я начала рисовать на одежде и развивать свой бизнес. Также я училась на дизайнера интерьера. В общем, заняла всё своё время разными делами – тем, что меня наполняет, вдохновляет.

И теннис в тот момент отошёл на второй план, и мне это очень сильно помогло, потому что, если бы я была зациклена на том, что вот я вся такая больная, травмированная и не могу играть, конечно, мне было бы ещё хуже. Но в первую очередь моё окружение, мои друзья, моя семья – они сильно поддержали в тот момент.

«Мама — мой главный тренер»

— Как раз про это: путь теннисиста – он ведь нелёгкий, особенно когда пробиваешься в первую сотню рейтинга. Что помогает держаться морально и финансово? Ведь у тебя есть хобби, которые могут приносить и удовольствие, и доход.

— Я бы не сказала, что хобби мне помогает оплачивать все мои поездки. Помогает больше доход именно от тенниса. Даже в 2024 году, когда я возвращалась и играла «пятнашки» (турниры категории W15. – Прим. «Чемпионата»), получалось окупать поездки. Думаю, это из-за того, что я выигрывала большинство этих турниров и что-то зарабатывала. Плюс, когда возвращалась в Россию, на тот момент ещё играла любительские турниры, там немножко подрабатывала и оставалась на плаву.

Плюс было то, что я скопила, когда играла турниры «Большого шлема», в том числе основу «Ролан Гаррос» в 2022-м. Это мне помогло. А хобби — это больше психологическая разгрузка. Конечно, она мне тоже финансово помогает. Классно, что хобби мне приносит доход, потому что я бы уже разорилась, если бы сама покупала себе футболки и просто рисовала.

Анастасия Гасанова на «Ролан Гаррос» — 2022 Фото: Corbis via Getty Images

— Как сейчас в целом строится доход теннисиста на том уровне, на котором ты играешь? Есть ли спонсоры? Поступает ли помощь от федерации?

— На данный момент я не получаю никакую помощь. Абсолютно полностью несу за себя финансовую ответственность. То есть весь доход только с турниров, от побед.

— Где ты базируешься? Куда возвращаешься после турниров?

— Сейчас это два города: Саратов и Москва. Так как меня сейчас тренирует мама, нам очень удобно базироваться дома, в Саратове. Я люблю проводить время с семьёй – я такой, домашний человек. Но в последнее время начала приезжать в Москву. Тут очень много игроков, с кем можно потренироваться.

— Про тренера: мама ведь в какой-то момент отходила на второй план, а главным наставником была Елена Брюховец?

— Да, примерно с 13-14 лет я занималась с Еленой Юрьевной, была под её руководством, наверное, на протяжении восьми лет. Потом меня больше начала тренировать мама. Я думаю, это в силу того, что мы в основном ездили по турнирам с мамой.

Но с Еленой Юрьевной мы до сих пор на связи. Я периодически приезжаю к ней в Екатеринбург – она далековато забралась – однако я стараюсь, когда есть возможность, приезжать к ней. Она, можно сказать, как моя вторая мама уже, поэтому мы постоянно с ней в контакте.

— Кто ещё входит сейчас в твою команду, кроме мамы?

— Мама, получается, главный тренер. Плюс приезжаю где-то, наверное, два раза в год на сборы в Екатеринбург. Также у меня есть фитнес-тренер, которая занимается со мной в Саратове. Она же была моим реабилитологом, когда у меня была травма колена.

— Отношения, когда родитель – тренер, а ребёнок – ученик, не всегда складываются позитивно и имеют счастливый конец. Как ты смотришь на это, учитывая, что вы с мамой работаете друг с другом?

— Думаю, на наши личные отношения это не влияет, потому что я уже выросла. Со временем, когда я взрослела, наши с мамой отношения становились всё лучше и лучше. Конечно, когда я была подростком, думаю, не просто так я в 13 лет уехала тренироваться с Еленой Юрьевной. Всё-таки это, наверное, самый сложный период для подростка во взаимодействии с родителями, а если ещё и 24/7 вместе… Так что вот эти восемь лет я работала с Еленой Юрьевной, и это нам очень помогло даже в отношениях с мамой. На данный момент мы чётко разделяем профессиональную жизнь с обычной, поэтому у нас очень тёплые и крепкие отношения с мамой.

«В зале провела больше времени, чем на корте»

— Немного про сезон-2025: ты вернулась в топ-200 рейтинга. Что помогло в этом?

— Наконец удалось не болеть весь сезон. Только в начале года у меня была пневмония, к сожалению. Кроме этого, никаких травм, больше ничего. И в этом помогла моя реабилитолог и фитнес-тренер, потому что я начала ходить в тренажёрный зал, много заниматься телом. Это было нашим приоритетом, так что я проводила в зале и на фитнесе больше времени, чем на корте.

— А что насчёт этой предсезонки? Как и где она проходит?

— Прошла предсезонка в Москве, но начала я её в Америке. Когда закончила там турниры – отдохнула и вернулась к работе. Потом немного была в Саратове, съездила к семье, увиделась с фитнес-тренером, чуть потренировалась там, а сейчас – уже в Москве. Так что за этот месяц побывала в трёх местах своей предсезонки.

— За последние несколько лет активизировались теннисные федерации других стран с предложениями россиянам сменить спортивное гражданство. Получала ли ты подобные письма/звонки? Всё же у тебя есть тесная связь с Азербайджаном, и несколько лет назад ты не исключала, что можешь рассмотреть подобные предложения.

— Нет, связь с Азербайджаном – это больше про мои корни (папа и дедушка Анастасии – азербайджанцы. – Прим. «Чемпионата»). Со мной связывалась азербайджанская диаспора, но это был не вопрос смены гражданства – говорили, если мне что-то понадобится, то они готовы мне помочь. Их федерация тоже в какой-то момент связывалась со мной, однако мы не пришли к общему знаменателю, поэтому не получилось сотрудничество. На данный момент я не вижу для себя вариантов смены гражданства.

«Разделяю жалобы игроков — тяжело много путешествовать»

— Новый год ты встретишь уже в Австралии. В эту поездку отправляешься с энтузиазмом? Или с тяжёлым сердцем и желанием остаться дома на праздники?

— Со мной летит мама, поэтому мы будем встречать Новый год с ней. Но, скорее всего, мы его проспим, потому что прямо накануне Нового года у нас будет двое суток в дороге, будем добираться до Австралии очень долго и мучительно (смеётся).

В этом году случилось небольшое изменение, потому что у меня появился молодой человек, а он из Америки, так что мы отмечали католическое Рождество. Поэтому небольшой праздник у меня всё-таки состоялся.

А в Австралию я лечу работать. С большим позитивом на это смотрю и предвкушаю поездку именно с профессиональной точки зрения, потому что очень долго я этого ждала. Сейчас больше радости по поводу Australian Open, чем по поводу Нового года.

— Как получается состыковывать графики с молодым человеком? Летаете ли вы вместе по твоим турнирам?

— На самом деле он живёт в России уже девять лет, поэтому это всё намного проще, нежели если бы он жил в Америке. В Америку мы в этом году летали вместе – там я два месяца играла турниры. У него удалённая работа, поэтому график позволяет ему периодически летать со мной. Не бывает такого, чтобы мы очень долго не виделись.

— Как смотришь на проблему с плотным, сложным календарём? Разделяешь жалобы других игроков?

— Для меня при текущем рейтинге немножко проще, потому что я всё-таки ещё могу играть ITF-турниры. И когда играешь и на уровне ITF, и WTA, то график можешь выстроить такой, какой хочешь.

Единственный вопрос — это логистика. Всё-таки некоторые крупные турниры находятся слишком далеко. Я разделяю жалобы на то, что тяжело много путешествовать – в среднем 25 недель в году ты просто где-то. Устаёшь от сборов чемоданов, разборов чемоданов, самолётов и так далее. Но на данный момент не могу сильно жаловаться, потому что я уехала в Америку, была там два месяца и находилась в одной стране. А ещё могла выбирать график. Так что пока отвечу — 50/50.

«Мы с Рыбакиной очень хорошо знакомы»

— Как получается расслабляться после матчей? Что помогает вернуться к обычной жизни?

— Лучше всего помогает рисование, как я для себя открыла несколько лет назад. Занятие, которое действительно меня успокаивает очень сильно. Также я люблю смотреть всякие шоу или сериалы иногда… Но на сериалы у меня не хватает времени. Чтобы смотреть, например, шесть сезонов в один день – такого, конечно, нет.

— Может, смотришь теннис? И следишь ли за другими видами спорта? Всё же ты в детстве занималась фигурным катанием.

— Теннис смотрю в основном, когда мои друзья играют, например, Александра Крунич или Кэти Волынец. Или смотрю, когда какие-то крупные матчи идут. Естественно, финалы «Большого шлема» стараюсь смотреть, если часовой пояс позволяет. Но делаю это не так часто, я не такой ярый фанат тенниса. Больше играть люблю.

Из других видов спорта мне правда очень нравится фигурное катание – особенно сейчас пошёл новый сезон. Я не сильна в фамилиях, однако мне просто нравится сам процесс, люблю смотреть соревнования и разные шоу, которые ставят в России и по миру.

— А есть ли теннисисты, за которыми ты всё же наблюдаешь? Чья игра нравится?

— Конечно, Алькарас. Очень нравится его смотреть, как он порхает по корту. Его физические данные – очень впечатляющие. Также Новак Джокович, он как был, так и есть мой теннисный кумир, поэтому очень люблю его смотреть.

Я бы не сказала, что очень часто смотрю женский теннис. Конечно, впечатляет Лена Рыбакина – её устойчивость, непоколебимость. Мы лично очень хорошо знакомы. И в то же время Арина Соболенко – абсолютная противоположность. Но при этом как она справляется со своими нервами, со своей эмоциональностью на корте – у неё есть чему поучиться.

— Даня Медведев говорил, что, будь у него возможность, он бы пригласил в свою команду Новака Джоковича. Есть ли у тебя такой игрок, которого ты бы хотела видеть в роли своего тренера?

— Это Дмитрий Турсунов и Марат Сафин. Очень интересно было бы с ними поработать.

— А вы лично знакомы?

— Нет.

— Когда ты ставишь себе цели на новый сезон, ты скорее смотришь на них как реалист или как максималист?

— Я думаю, что больше как реалист. Я скорее поставлю себе какую-то маленькую цель, достигну её в первые несколько месяцев и уже в целом буду горда собой, чем поставлю какую-то слишком высокую цель, а потом буду за ней гнаться и нервничать по этому поводу.

— А есть ли цели на следующий год, которыми можешь поделиться?

— Закрепиться в топ-200 рейтинга и сыграть все турниры «Большого шлема».