Дуэта МиДи больше нет? Мирра Андреева на Australian Open сыграет только в одиночке

В сезоне-2025 Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно выступали в парном разряде. Молодые теннисистки — Андреевой сейчас 18 лет, Шнайдер исполнился 21 год — вместе завоевали два титула, выиграв «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами. И это при том, что тандем образовался совсем недавно, на Олимпиаде-2024 в Париже, где Андреева и Шнайдер с ходу взяли серебряные медали. В этом году МиДи квалифицировались на Итоговый чемпионат — иными словами, попали в восьмёрку лучших дуэтов сезона. И когда мы теперь снова увидим Мирру и Диану по одну сторону корта (и увидим ли вообще) — неизвестно.

Австралийская теннисистка Эллен Перес, специализирующаяся именно на парном разряде, выложила в социальных сетях список заявок на Australian Open — 2026. Спортсменка удалила пост, но информация успела разлететься. Андреевой-младшей в списке участниц нет. Видимо, Кончита Мартинес, тренер Мирры, всё же настояла на том, чтобы её подопечная не тратила силы на парный разряд, а сосредоточилась на одиночных выступлениях.

В мае этого года Андреева говорила, что Мартинес уважает стремление юной россиянки играть в паре. «Конечно, мы обсуждаем на турнирах, как лучше — играть только в одиночке или и в парах тоже. Мне нравится, что Кончита ко мне прислушивается, и если я говорю, что очень хочу сыграть и в парах, то, конечно, она мне разрешит. Но если я скажу, что устала, то она ответит: «Ну я же говорила». Так что мы обсуждаем это, и мне нравится, что она слушает и с уважением относится к моим пожеланиям, хочу ли я играть в парах или только в одиночке. Мы обсуждаем это перед каждым турниром», — сказала Мирра на одной из пресс-конференций во время «Ролан Гаррос».

Однако, по словам олимпийской чемпионки 2008 года Елены Дементьевой, по ходу сезона Мартинес стала призывать Андрееву не играть пару. «Кончита Мартинес в середине сезона настаивала, чтобы Мирра перестала играть в паре, пропускала какие-то турниры, сконцентрировалась на одиночке. Первый сезон, большие нагрузки, наверное, она не смогла повлиять на решение Мирры. Но, как говорила, это сложно, когда получается в паре [отказаться от участия]. Иногда это действительно тебе в помощь: можешь разыграться, привыкнуть к покрытию. Порой это хорошее утешение после того, как ты рано вылетел в одиночном турнире. Это очень сложное решение, ты никогда не знаешь, как далеко пройдёшь по сетке, и делать ставку только на одиночку — очень сложно, рискованно», — сказала Дементьева в интервью, выложенном на YouTube-канале First&Red.

А что же Шнайдер? А Диана не растерялась — и нашла новую напарницу. Ею станет Людмила Самсонова, которая за карьеру завоевала три парных титула, главный из которых — «тысячник» в Дубае в 2023 году. Тогда напарницей Самсоновой была Вероника Кудерметова. Людмила, к слову, уже дважды играла турниры в паре со Шнайдер. В сезоне-2024 россиянки дошли до 1/4 финала Штутгарта (это грунт) и до полуфинала Хертогенбосха (а это уже трава).

Что касается Кудерметовой-старшей, то её нет в парной заявке на AO-2026. И это тоже сенсация. В 2025-м Вероника блестяще выступила в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс. Спортсменки выиграли Уимблдон и Итоговый чемпионат — невероятный успех. Мертенс, лишившись напарницы, объединила усилия с китаянкой Чжан Шуай.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс — чемпионки Итогового-2025 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images for WTA

Будет на турнире и другой чисто российский дуэт, помимо Шнайдер и Самсоновой. В тандеме сыграют Ирина Хромачёва и Александра Панова, известные парные специалистки. В сезоне-2025 у них не было постоянных напарниц. Хромачёва за карьеру завоевала 10 парных титулов на уровне WTA, причём пять из них — с Анной Данилиной из Казахстана. Теннисистки шикарно отыграли 2024-й, взяв четыре совместных трофея, в том числе «тысячник» в Ухане. У 36-летней Пановой на один титул больше, то есть 11. «Тысячников» в её послужном списке нет, зато есть три «пятисотника».

Хороших результатов можно ожидать от Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти. В 2025-м эти теннисистки вместе выиграли «тысячник» в Мадриде. Интересно будет посмотреть на тандем опытнейшей Анастасии Павлюченковой и молодой Клары Таусон. Анна Блинкова выступит в паре с экс-россиянкой Камиллой Рахимовой, которая теперь представляет Узбекистан. Наконец, нельзя не отметить спортивное долголетие 41-летней Веры Звонарёвой. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парных разрядах объединила силы с японкой Эной Сибахарой, которая на 14 лет младше. Всего же на грядущем AO будет восемь дуэтов с участием наших.

Россиянки — участницы парного разряда Australian Open — 2026

В новом году Australian Open пройдёт на неделю позже, чем в 2025-м. Соревнования в одиночных сетках начнутся 18 января, а завершится турнир 1 февраля.