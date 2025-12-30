Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Почему Андрею Рублёву нужно продолжать сотрудничать с Маратом Сафиным в 2026 году, главные причины

Рублёву и Сафину нужно продолжать работать вместе. Они идеально подходят друг другу
Павел Панышев
Андрей Рублёв с Маратом Сафиным
Комментарии
Андрей и Марат очень похожи по темпераменту и находятся на одной волне.

Андрей Рублёв — один из самых талантливых теннисистов в туре. Увы, но раскрыть свой талант полностью у россиянина пока никак не получается. Причин сразу несколько, но основные спрятаны в голове: ментальность, психология. Андрей сам неоднократно признавался, что иногда съедал сам себя, уставал от всего, не хотел играть в теннис.

Рублёв много работал с психологом, приводил себя в порядок, но в целом провёл год не слишком удачно, заняв 16-е место в мировом рейтинге. Конечно, все ждут этого теннисиста в топ-10, особенно учитывая коронный мощный форхенд нашего соотечественника. Но, повторимся, проблемы определённого рода не позволяли Андрею забраться выше.

Как Андрей Рублёв и Марат Сафин начинали сотрудничество:
Сафин — новый тренер Рублёва. Похоже, Марата наконец-то уговорили
Сафин — новый тренер Рублёва. Похоже, Марата наконец-то уговорили

В апреле уходящего года Андрей начал работать с легендарным россиянином Маратом Сафиным. Большим чемпионом, узнаваемым в теннисном мире человеком, а ныне тренером. Раньше Сафин не решался начинать тренерскую карьеру, так как не видел себя в этой роли. Однако помочь Рублёву согласился: всё-таки Марат знает все тонкости и нюансы игры, а также подходит Андрею по характеру и темпераменту.

«Всё зависит от него. Я могу дать ему напутствие. Андрею нужно потрудиться, вещи не происходят волшебным образом. Мы посмотрим, как пойдут дела в ближайшие две недели. С нетерпением ждём этого. Не знаю, что насчёт срока. Лучше вам узнать у Андрея», — заявил тогда Марат.

Марата Сафина любят во всём мире:
«Самый стильный тренер в мире». Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур
«Самый стильный тренер в мире». Сафин произвёл фурор своим возвращением в тур

«В глубине души всегда хотел работать с ним, но осознавал, что ему это неинтересно. И я никогда не хотел давить на него, потому что Марат мне очень дорог. Позже я узнал, что он вроде как готов работать в теннисе или что-то в этом роде, что он не против.

Я знаю его с детства, и он был моим источником вдохновения. К тому же он тоже знает меня много лет. Когда я стал лучше играть в теннис, мы начали больше узнавать друг друга. Я узнал, что он очень хороший парень и в течение жизни он боролся со своими трудностями, но смог преодолеть их. Вот и всё», — рассказывал сам Андрей о сотрудничестве с Маратом.

Андрей Рублёв с Маратом Сафиным

Андрей Рублёв с Маратом Сафиным

Фото: ATP

Действительно, оба давно знают друг друга, а главное – спокойно разговаривают и уживаются, имея приблизительно одинаковую манеру поведения. Рублёв, как он сам сказал, ценит и уважает Сафина, прислушивается к его советам, пытается перестроиться, начать исправлять то, что раньше не получалось.

Андрей Рублёв Подробнее

И, что самое важное, работа с Маратом нисколько не сковывает Андрея, нет никакого давления и прочих неприятных чувств. При этом Фернандо Висенте никуда из команды Рублёва не делся и тоже хорошо уживается и контактирует с Сафиным: россиянин отлично знает испанский язык, и никаких проблем с общением у обоих тренеров нет.

Уже в стартующем в январе сезоне мы должны увидеть плоды совместной работы Андрея и Марата, так как срок у их сотрудничества достаточно приличный. Хочется верить в успешное начало и первом «Шлеме» в году в Мельбурне. Тем более что Марат Сафин не понаслышке знает, как выступать и побеждать на Australian Open.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android