Ракетки бьют не только Медведев и Бублик. Однажды Иванишевич расколотил три штуки и снялся

Эмоции теннисистов часто бьют через край, и в подобных ситуациях они нередко крушат ракетки. Порой так поступает Даниил Медведев. На Australian Open — 2025 Медведев, проведший всего два матча, собрал внушительную коллекцию штрафов. В первом круге он сломал ракетку и камеру, а во втором разбил ещё одну ракетку, спорил с судьёй, не пришёл на послематчевую пресс-конференцию… Всё это вылилось в $ 76 тыс. штрафа, и Даниил занял шестое место в историческом списке самых крупных денежных наказаний в теннисе.

В первом круге US Open — 2025 Медведев лишился ещё $ 42 500, в том числе $ 12,5 тыс. за разбитую ракетку и $ 30 тыс. — за неспортивное поведение. Однако крушить инвентарь умеет далеко не только он. На том же Australian Open ракетки ломали, к примеру, Александр Зверев, Арина Соболенко. Известен этим и Александр Бублик. В полуфинале «Мастерса» в Париже казахстанский теннисист в матче с Феликсом Оже-Альяссимом расколотил инвентарь, причём возобновить игру удалось не сразу — из-за обломков. Александр схватил полотенце и под одобрительные выкрики с трибун вытер корт.

Однако был в истории тенниса случай, которому нет аналогов. Главной персоной комичного инцидента стал чемпион Уимблдона 2001 года Горан Иванишевич, ныне успешный тренер. Правда, на момент событий, о которых речь пойдёт ниже, Иванишевич ещё не был победителем ТБШ. В конце сезона-2000 хорват приехал на уже не существующий турнир в Брайтоне — тогда, собственно, и состоялся последний розыгрыш. Во втором круге ему выпало играть с Ли Хён Тхэком — сейчас его уже мало кто помнит. Больших успехов этот южнокорейский теннисист не добился, хотя дважды играл во второй неделе ТБШ, завоевал один титул и побывал в топ-40.

Матч с Ли Хён Тхэком стал непростым испытанием для Иванишевича. Горан отдал первый сет со счётом 5:7, но взял реванш на тай-брейке второй партии — 7:6 (7:5). В решающем сете события развивались не по сценарию хорвата — 1:3. После этого Иванишевич снялся. Почему? Потому что у него банально закончились ракетки!

Первую ракетку Горан разбил ещё в первой партии, проиграв подачу при 5:5, и швырнул её в мусорный бак. Вторая ракетка отправилась в утиль при 1:1 в третьем сете, когда Иванишевич упустил шанс сделать брейк. Вскоре после двух двойных ошибок подряд хорват разбил и третью ракетку. За это Горану выписали уже второе предупреждение, он автоматически получил штрафное очко и потерял гейм, поскольку было 15:40 на его подаче.

Те самые три ракетки, которые сломал Горан Иванишевич Фото: Ian Walton/Getty Images

Иванишевич объяснил ситуацию супервайзеру Джерри Армстронгу и судье турнира Алану Миллзу. «Джерри, у меня больше нет ракеток», — приводит его слова Associated Press.

«Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь ломал все ракетки в своей сумке», — заметил Армстронг. Он проверил, действительно ли это так, и, когда стало ясно, что Горан не сможет продолжить, объявил о снятии игрока из-за «отсутствия соответствующего снаряжения».

За разбитые ракетки Иванишевича лишили $ 1 тыс., но дополнительных штрафов он не получил. «Это не является нарушением, за которое предусмотрен штраф, поскольку он не смог завершить свой матч только лишь по той причине, что у него закончился инвентарь», — пояснил Армстронг.

Объясняя своё поведение, хорват заявил, что на самом деле не хотел участвовать в турнире, поскольку пребывал на серии поражений. «Я был зол. Во-первых, я не хотел сюда приезжать. В Париже я вышел из себя и сказал, что, возможно, это конец, что это плохой год. Однако мне предложили уайлд-кард, и я согласился. Это было плохое решение, я знал, что что-то произойдёт.

Но в этом году я сломал не так много ракеток на турнирах. Сегодня я сломал три, и это единственные три, которые у меня были. Я думал, что мне понадобятся только три, потому что не собирался выигрывать турнир».

«По крайней мере, когда я закончу играть в теннис, меня будут помнить за что-то. Люди скажут: вот тот парень, который никогда не выигрывал Уимблдон, но разбил все свои ракетки», — добавил он.