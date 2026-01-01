Роман Курниковой и Иглесиаса считали мимолётным. Но они вместе 25 лет и растят уже 4 детей

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас являются едва ли не самой образцовой парой знаменитостей в плане прочности отношений.

44-летняя Курникова и 50-летний Иглесиас вместе около четверти века. Между теннисисткой и певцом не замечено никаких разладов, а их семейство продолжает пополняться.

17 декабря Анна и Энрике стали родителями в четвёртый раз. Имя и пол новорождённого пока не сообщаются, но Курникова уже дважды делилась снимками ребёнка в соцсетях. Последний из них сделан в компании старших сестёр Люси и Мэри, а также брата Николаса.

«Мои солнышки», — подписала снимок с детьми Курникова.

Дети Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Фото: Из личного архива Курниковой

Можно с уверенностью сказать, что Анна сейчас невероятно счастлива. Она привыкла вести закрытый образ жизни с минимальной активностью в соцсетях (порой паузы между постами длились почти три года), но за пару недель после рождения четвёртого ребёнка уже дважды поделилась с миром его снимками. А ведь в начале 2000-х никто и представить не мог, что отношения Курниковой и Иглесиаса станут гораздо бо́льшим, чем мимолётная интрижка.

Анна Курникова в очень раннем возрасте начала блистать на корте. Уже в 15 лет она вышла в четвертьфинал US Open – 1996 на своём дебютном турнире «Большого шлема», а в 17 играла в полуфинале Уимблдона. Из-за миловидной внешности к россиянке было приковано повышенное внимание медиа.

В конце 1990-х и начале 2000-х Курниковой приписывали романы с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Фёдоровым, теннисистом Марком Филиппусисом. Наиболее серьёзными можно считать отношения с Фёдоровым. Анна начала встречаться с хоккеистом, когда ей было 16 лет. Весной 1997-го она сопровождала нападающего клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» на параде в честь завоевания Кубка Стэнли. В 2000 году у Анны и Сергея произошёл разлад, после чего предположительно случились те самые недолгие романы с Буре и Филиппусисом, после которых она вновь вернулась к Фёдорову. А ещё теннисистка уже тогда была знакома с Иглесиасом, и они начали оказывать друг другу первые знаки внимания, хотя настоящая влюблённость возникла не сразу.

В 2002-м Курникова тайно расписалась с Фёдоровым в московском загсе, но брак продлился несколько месяцев и официально был расторгнут летом 2003-го.

«Это всё правда. Мы были женаты, хотя и совсем недолго. Теперь мы разведены, не видимся, не общаемся и вообще не разговариваем. Я узнавал о том, что происходит с Анной, из журналов. Если честно, то инициатива развода исходила с моей стороны по большей части. Теперь с меня хватит. На какое-то время я намерен воздержаться от длительных отношений», — рассказывал Фёдоров.

Вскоре после расставания Курниковой и Фёдорова на музыкальном телеканале MTV показали целующихся Анну и испанского певца Энрике Иглесиаса. Стоит отметить, что у Иглесиаса до романа с Курниковой не было за плечами особо долгосрочных отношений. Энрике недолгое время встречался с моделью Самантой Торрес (1997), актрисами Софией Вергарой (1997-2000) и Дженнифер Лав Хьюитт (2001). Последняя даже снялась в клипе певца на песню Hero.

Примечательно, что Иглесиас познакомился с Курниковой тоже на съёмках клипа Escape («Побег») в том же 2001 году. Казалось, что обстоятельства складываются так, чтобы ни о какой романтике между ними никто даже не помышлял. У Анны воспалилась губа, но при этом по сценарию ей нужно было целоваться с Энрике в кадре. Гримёрам пришлось изрядно постараться, чтобы замаскировать несовершенство на лице теннисистки. Съёмки клипа прошли успешно, после чего Курникова и Иглесиас начали ближе общаться во время встреч на различных светских вечеринках.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в 2009 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Уже тогда уместно было говорить о романтической связи между Анной и Энрике, однако российская теннисистка окончательно поняла, кто для неё является идеальной парой, после недолгого брака и окончательного разрыва с Фёдоровым.

Иглесиас утверждал, что Курникова очаровала его своей простотой и отсутствием гламурности. Например, они могли спокойно поесть фастфуд в ресторане или пойти в горный поход, как обычные люди.

«Несмотря на то что она спортсменка, а я музыкант, мы сразу поняли друг друга. Чувства становились всё сильнее, сильнее и сильнее. У нас были и хорошие, и плохие времена. Анна — любовь всей моей жизни и лучшая девушка, она всецело поддерживает меня. Она знает, как сильно я люблю то, чем занимаюсь, и всегда готова на 100% мне помочь. Она оказывает мне огромную поддержку. Думаю, любые отношения имеют свои сложности — неважно, знамениты ли вы на весь мир или нет. У всех бывают хорошие и плохие дни. Когда наступают плохие, ты просто стараешься их пережить, а когда случаются хорошие, ты не перестаёшь удивляться, насколько же всё у вас потрясающе!» — рассказывал Иглесиас в одном из немногочисленных интервью об отношениях с Курниковой около 10 лет назад.

Под «плохими временами» Энрике, вероятно, подразумевает период длиной в несколько месяцев 2014 года, когда он на одном из концертов в Лос-Анджелесе внезапно заявил, что он свободен. Но очень скоро Иглесиас понял, что разлад с Курниковой – огромная ошибка.

Отношения Курниковой и Иглесиаса были не слишком публичными с самого начала. Точно даже сложно сказать, с какой именно даты стоит вести их отсчёт. Завесу тайны приоткрыл брат певца Хулио, который в интервью двухлетней давности отмерил их связи около четверти века и даже рассказал о тайной свадьбе.

«Энрике точно не хотел пышную свадьбу. Они с Анной вместе почти 25 лет и воспитывают троих прекрасных детей», — рассказывал Хулио.

В 2019 году фанаты Анны отмечали, что теннисистка изменила фамилию на Курникова-Иглесиас в соцсетях. Скорее всего, в тот период и состоялась свадьба, хотя официально Анна и Энрике не подтверждали, что являются мужем и женой. Для семейного счастья это им и не нужно.

Курникова и Иглесиас воспитывают уже четверых детей: у родившихся в 2017 году двойняшек Николаса и Люси и младшей дочери Мэри, появившейся на свет в 2020-м, теперь есть младшая сестра или брат – ясность по данному вопросу наверняка наступит в ближайшее время.

Курникова и Иглесиас живут в элитном районе Бэй-Пойнт в Майами (штат Флорида, США). Они предпочитают максимальную приватность в отношениях, в чём их сложно винить. Но, как было сказано выше, Анна немного удивила парой публикаций о новорождённом ребёнке за последнее время. Возможно, Курникова и Иглесиас настолько счастливы, что в обозримом будущем сделают исключение и поговорят с каким-то СМИ о своём личном счастье. Очевидно, что 25 лет – даже близко не предел в их отношениях, которые обещают продлиться ещё очень долго.