Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мария Шарапова, Янник Синнер: как дуэтом спели на Рождество, смотреть видео, кто что сказал, как познакомились

«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера». Шарапова и Синнер отлично спелись
Александр Насонов
Мария Шарапова и Янник Синнер спели дуэтом
Комментарии
Шесть лет назад Мария и Янник на Новый год исполнили песню с бутафорскими оленьими рогами на головах. Такое не забудешь.

Мария Шарапова и Янник Синнер — теннисисты разных поколений. Когда Шарапова выиграла Уимблдон, Синнеру не было и трёх лет. А когда Мария завершила карьеру, Янник и близко не претендовал на «Шлемы», вот разве только молодёжный Итоговый взял. Но их объединяет фигура итальянского тренера Риккардо Пьятти. Синнер играл под руководством Пьятти в начальной фазе карьеры, а Шарапова — в заключительной. Так они и пересеклись.

Материалы по теме
«Не хочу быть печальной версией себя». Новые признания Шараповой — о карьере и жизни
«Не хочу быть печальной версией себя». Новые признания Шараповой — о карьере и жизни

Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, Мария и Янник подружились. Они не так долго одновременно тренировались под руководством Пьятти: в сезоне-2019 и в начале 2020-го. Но успели подарить болельщикам настоящий хит. В конце 2019 года итальянский тренер выложил забавное видео, на котором Шарапова и Синнер с бутафорскими оленьими рогами на головах дуэтом поют песню под названием Rockin' Around the Christmas Tree, впервые исполненную Брендой Ли ещё в 1958 году. Вышло не так чисто, как в оригинале, но просто уморительно:

«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера», — так прокомментировала видео Шарапова и иронично добавила, что не собирается на Бродвей в ближайшее время.

А несколько лет спустя, поздравляя Янника с первым титулом ТБШ (Australian Open — 2024), напомнила об этом видео: «Я знала, что однажды ты об этом пожалеешь! Поздравляю, чемпион! Терпение, самообладание и класс».

Россиянка и итальянец всегда тепло отзывались друг о друге. Когда Мария в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры, Янник написал в соцсетях: «Мы знакомы не так давно, однако достаточно, чтобы я понял, что ты не только большая чемпионка, у которой я многому научился, но в первую очередь потрясающий человек. Спасибо за все воспоминания и удачи в будущем. Я всегда рядом, если захочешь станцевать рождественский буги после ухода!»

Мария Шарапова — член Зала славы тенниса

Мария Шарапова — член Зала славы тенниса

Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

В 2021-м Янник признался, что хотел бы обладать таким характером, как у Шараповой. «Мне повезло, что я встречался с Шараповой лично. Меня впечатлил её профессионализм. Она показывала невероятный теннис; впрочем, это и так понятно по её результатам. У неё особая психология, которой мало кто обладает. Мне бы хотелось иметь такой характер.

Я имел удовольствие познакомиться с Марией поближе. Мы иногда тренировались вместе, и я узнал её лично чуть ближе. Это здорово. И особенно для парня, которому было 18 лет, — знаете, это заставляет расти немного быстрее», — говорил Янник, чьи слова приводит Tennis World USA.

В конце 2021-го Шарапова прилетела в Париж, чтобы поучаствовать в презентации книги Пьятти. Мария, написавшая предисловие к изданию, снова встретилась с Синнером и своим бывшим наставником.

Янник Синнер, Мария Шарапова и Риккардо Пьятти. Из личного архива Пьятти

Янник Синнер, Мария Шарапова и Риккардо Пьятти. Из личного архива Пьятти

Фото: из личного архива Рикардо Пьятти

В 2023-м она объяснила, почему всегда болеет за Синнера. «Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет тренировал Синнера, поэтому я несколько раз играла с ним. Я всегда болею за него. Мне нравится его скромный подход к спорту. Мне нравится смотреть на молодое поколение. В мужском теннисе есть особая аура, это очевидно. Я думаю, что мужской теннис находится в хорошем состоянии», — рассказала Мария в подкасте Ренне Стаббс.

А в интервью La Gazzetta dello Sport уточнила: «Я довольно хорошо знаю Янника. Он серьёзный и скромный парень. Мне нравится его плавный и мощный стиль, он выглядит так, будто ему не приходится прилагать усилий. Но на самом деле за его игрой стоит огромный труд».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android