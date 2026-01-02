«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера». Шарапова и Синнер отлично спелись

Шесть лет назад Мария и Янник на Новый год исполнили песню с бутафорскими оленьими рогами на головах. Такое не забудешь.

Мария Шарапова и Янник Синнер — теннисисты разных поколений. Когда Шарапова выиграла Уимблдон, Синнеру не было и трёх лет. А когда Мария завершила карьеру, Янник и близко не претендовал на «Шлемы», вот разве только молодёжный Итоговый взял. Но их объединяет фигура итальянского тренера Риккардо Пьятти. Синнер играл под руководством Пьятти в начальной фазе карьеры, а Шарапова — в заключительной. Так они и пересеклись.

Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, Мария и Янник подружились. Они не так долго одновременно тренировались под руководством Пьятти: в сезоне-2019 и в начале 2020-го. Но успели подарить болельщикам настоящий хит. В конце 2019 года итальянский тренер выложил забавное видео, на котором Шарапова и Синнер с бутафорскими оленьими рогами на головах дуэтом поют песню под названием Rockin' Around the Christmas Tree, впервые исполненную Брендой Ли ещё в 1958 году. Вышло не так чисто, как в оригинале, но просто уморительно:

«Это видеоверсия уродливого рождественского свитера», — так прокомментировала видео Шарапова и иронично добавила, что не собирается на Бродвей в ближайшее время.

А несколько лет спустя, поздравляя Янника с первым титулом ТБШ (Australian Open — 2024), напомнила об этом видео: «Я знала, что однажды ты об этом пожалеешь! Поздравляю, чемпион! Терпение, самообладание и класс».

Россиянка и итальянец всегда тепло отзывались друг о друге. Когда Мария в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры, Янник написал в соцсетях: «Мы знакомы не так давно, однако достаточно, чтобы я понял, что ты не только большая чемпионка, у которой я многому научился, но в первую очередь потрясающий человек. Спасибо за все воспоминания и удачи в будущем. Я всегда рядом, если захочешь станцевать рождественский буги после ухода!»

Мария Шарапова — член Зала славы тенниса Фото: Joe Buglewicz/Getty Images

В 2021-м Янник признался, что хотел бы обладать таким характером, как у Шараповой. «Мне повезло, что я встречался с Шараповой лично. Меня впечатлил её профессионализм. Она показывала невероятный теннис; впрочем, это и так понятно по её результатам. У неё особая психология, которой мало кто обладает. Мне бы хотелось иметь такой характер.

Я имел удовольствие познакомиться с Марией поближе. Мы иногда тренировались вместе, и я узнал её лично чуть ближе. Это здорово. И особенно для парня, которому было 18 лет, — знаете, это заставляет расти немного быстрее», — говорил Янник, чьи слова приводит Tennis World USA.

В конце 2021-го Шарапова прилетела в Париж, чтобы поучаствовать в презентации книги Пьятти. Мария, написавшая предисловие к изданию, снова встретилась с Синнером и своим бывшим наставником.

Янник Синнер, Мария Шарапова и Риккардо Пьятти. Из личного архива Пьятти Фото: из личного архива Рикардо Пьятти

В 2023-м она объяснила, почему всегда болеет за Синнера. «Знаете, последний тренер в моей карьере несколько лет тренировал Синнера, поэтому я несколько раз играла с ним. Я всегда болею за него. Мне нравится его скромный подход к спорту. Мне нравится смотреть на молодое поколение. В мужском теннисе есть особая аура, это очевидно. Я думаю, что мужской теннис находится в хорошем состоянии», — рассказала Мария в подкасте Ренне Стаббс.

А в интервью La Gazzetta dello Sport уточнила: «Я довольно хорошо знаю Янника. Он серьёзный и скромный парень. Мне нравится его плавный и мощный стиль, он выглядит так, будто ему не приходится прилагать усилий. Но на самом деле за его игрой стоит огромный труд».