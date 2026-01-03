Месси, Роналдо, Меладзе, Батлер. Кто из звёзд спорта и шоу-бизнеса влюблён в теннис?

Теннисный корт давно стал центром притяжения самых топовых спортсменов, певцов, актёров и других знаменитостей. Во времена социальных сетей и борьбы за медийность и узнаваемость вокруг тенниса организовываются целые пиар-кампании. Как, например, в 2024 году с фильмом Challengers («Претенденты»), во время продвижения которого Зендея активно посещала крупные теннисные турниры.

Но всё равно остаются звёзды, которые любят теннис просто за то, что он есть. Часто его смотрят, много дружат с игроками и порой даже занимаются сами. Мы собрали подборку селебрити, которые влюблены в теннис не меньше, чем люди, погружённые в этот спорт.

Роналдо и Роналду

Бразилец Роналдо – настоящий поклонник тенниса. В этом году он появлялся на трибунах сразу нескольких турниров: был на «Мастерсе» в Мадриде и даже приезжал на «выставку» в Майами и «Битву полов» в Дубай. Зубастик сам играет в теннис – недавно он даже потренировался с Карлосом Алькарасом.

А пару лет назад Роналдо сделал настоящее признание в любви к теннису.

«Я так люблю теннис! Люблю всё, что касается тенниса. Сейчас я больше думаю о теннисе, чем о футболе. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбольные матчи целиком – они такие скучные сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса. Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днём, за исключением бэкхенда. О боже, думаю, это единственное, что Патрик не может исправить», — приводит слова бразильца Tennis Majors.

Что касается другой футбольной легенды – Криштиану Роналду – то он с теннисом тоже хорошо знаком. Правда, на крупных соревнованиях давно не появлялся. Но зато на днях пересёкся с Новаком Джоковичем! Случилось это 28 декабря в Дубае – там Криштиану в рамках премии Globe Soccer Award вручил Новаку награду «Спортсмен года».

Роналду вручил Новаку Джоковичу награду «Спортсмен года» Фото: Fabio Ferrari/Zuma/ТАСС

Лионель Месси

Месси рассказывал, как учился играть в теннис.

«Правда в том, что теннис сложнее падела. Чтобы сыграть, нужно хорошо уметь это делать. Нужна техника. Я пытался. Много лет назад мы с Антонеллой [супругой] сходили на пару занятий, а потом прекратили. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», — признался Лионель в интервью TennisUpToDate.

И всё же Месси продолжает теннис смотреть. Например, в сезоне-2025 аргентинец побывал на супертурнире в Мадриде. Там же, где был и Роналдо.

Джимми Батлер

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» – один из самых ярых поклонников тенниса среди топовых атлетов. На US Open Джимми появляется абсолютно всегда. Два года назад баскетболист даже написал в соцсетях:

«Так, мы сделали это. Только что смотрели, как Саша выиграл матч (Александр Зверев одолел Янника Синнера в 1/8 финала. — Прим. «Чемпионата»). Я поздравляю его.

Теперь настало время лететь в Лос-Анджелес. Я устал, и у меня остыла еда. Но я ещё вернусь на US Open в пятницу. Знаю, вы будете скучать по мне, поскольку я стал очень часто посещать теннисные матчи. Но мы увидимся в пятницу», — опубликовал пост Батлер во время Открытого чемпионата США — 2023.

Джимми находится в тёплых отношениях с Карлосом Алькарасом. Во время благотворительного теннисного матча Stars of the Open в сезоне-2023 Батлер попробовал себя в роли болбоя и даже забрал один розыгрыш у испанца.

Мэттью Макконахи

Среди актёров теннис – одно из самых распространённых хобби. Им, например, пару лет назад «заразился» легендарный Мэттью Макконахи. Он признавался, что начал заниматься теннисом из любви к этому спорту.

Макконахи регулярно посещает турниры, следит за результатами видных теннисисток и поздравляет американок с крупными победами. Например, в этом году Мэттью в социальных сетях отметил успех Кори Гауфф на «Ролан Гаррос».

Хью Грант и Бен Стиллер

Ещё несколько актёров, фанатеющих от тенниса – Бен Стиллер и Хью Грант. Если о первом: Стиллер часто появляется на теннисных трибунах и поддерживает игроков в социальных сетях. Например, Бен публично обращался к Рафаэлю Надалю, когда тот снялся с Australian Open в 2024 году. А за год до этого на личной странице переписывался с Ником Кирьосом – австралиец предлагал стать тренером актёра.

Хью Грант в сезоне-2025 оказался мемом: он уснул в Королевской ложе прямо во время четвертьфинала Уимблдона. Тот матч между Новаком Джоковичем и Флавио Коболли длился аж три часа – так что Хью можно понять.

Хью Грант уснул во время матча Новака Джоковича Фото: Кадр из трансляции

Анна Винтур

Легенда мира моды и главный редактор американского Vogue – частый гость теннисных турниров. Например, на US Open Винтур сидела на трибунах с ещё несколькими актёрами – Хью Джекманом и Рами Малеком. А в декабре даже посетила выставочный турнир, на котором поучаствовала в подбросе монетки перед матчем Арины Соболенко и Наоми Осаки.

Наоми Осака, Анна Винтур, Арина Соболенко Фото: Adam Hunger/Getty Images

А во время «Битвы полов» в Дубае, кстати, среди звёзд был не только Роналдо. Среди гостей оказался и Валерий Меладзе! После матча певец вышел на корт, чтобы сделать фото с Ариной Соболенко.

Нам как влюблённым в теннис радостно видеть селебрити на трибунах. Греют душу как новые лица, так и уже знакомые актёры, певцы и спортсмены.