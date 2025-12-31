«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Мирра Андреева и Павлюченкова добрались до Австралии

Даниил Медведев тоже уже потренировался в Брисбене. А кто ещё из звёздных игроков прилетел на Зелёный континент?

Вот и завершилось межсезонье. До старта первых турниров 2026 года осталось всего несколько дней. Многие топовые спортсмены уже перебрались в Австралию и начали подготовку к грядущим соревнованиям. Так, на Зелёном континенте совсем скоро пройдёт турнир в Брисбене и United Cup (Сидней и Перт). Давайте посмотрим, чем решили заняться игроки в преддверии старта сезона.

В числе первых в Брисбен прилетела лидер рейтинга Арина Соболенко. В прошлом году белоруска выиграла этот турнир, одержав в финале волевую победу над Полиной Кудерметовой. Теперь же первой ракетке мира предстоит защита титула. «Сейчас я действительно хорошо подготовлена к новому сезону. Да, думаю, я просто хотела завершить сезон-2025 на очень весёлой ноте, и это было здорово», — сказала Соболенко в видео, которое выложила пресс-служба турнира в Брисбене.

Ну а дальше Арина отправится в Мельбурн, где состоится первый «Шлем» сезона-2026 — Australian Open. На этом мэйджоре белоруска будет защищать очки за прошлогодний финал. Тогда в решающем матче Соболенко в трёх сетах уступила американке Мэдисон Киз.

17-я ракетка мира Людмила Самсонова тоже выступит в Брисбене. Россиянка в прошлом году покинула турнир во втором круге, проиграв квалифаеру Полине Кудерметовой в трёх партиях. В Брисбене Людмила попробует силы и в состязании дуэтов, а пару нашей теннисистке составит китаянка Чжан Шуай. После этого турнира Самсонова сыграет в Аделаиде. В сезоне-2025 спортсменка не завоевала ни одного титула, а последним трофеем для Людмилы стал «250-ник» в Хертогенбосхе-2024.

Людмила Самсонова Фото: Из личного архива Людмилы Самсоновой

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова уже прилетели в Брисбен и даже вместе провели тренировку. «Дуэт мамы и дочки воссоединился», — так подписала совместную фотографию Анастасия. При этом россиянки не будут играть в паре, а сконцентрируются на выступлении в одиночном разряде. В прошлом году Павлюченкова не заявилась в Брисбен, а вот Андреева дошла до полуфинала, где уступила Соболенко.

Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

После этого турнира Мирра отправится в Аделаиду, а затем — в Мельбурн, Анастасия же полетит сразу в Мельбурн. Там обеим теннисисткам предстоит защита очков на Australian Open. В 2025-м Павлюченкова пробилась в четвертьфинал, где её остановила первая ракетка мира Арина Соболенко. Любопытно, что Андреева в тот раз тоже потерпела поражение от белоруски, правда, в четвёртом круге.

На United Cup за сборную Швейцарии сыграет Белинда Бенчич. Теннисистка и её семья уже прилетели в аэропорт Перта, где их засняла пресс-служба турнира. В видеоролике швейцарку мило поприветствовали и подарили шоколадное печенье, а также мягкую игрушку в виде кенгуру. В первом матче на United Cup — 2026 Бенчич сразится с француженкой Леолией Жанжан, а во втором поединке — с итальянкой Жасмин Паолини. А компанию ей на этой командном турнире составит трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, заранее объявивший, что этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

Швейцарка начинала 2025 год в качестве игрока топ-430, теперь же спортсменка стартует в ранге 11-й ракетки мира. За прошлый сезон Бенчич выиграла два титула уровня WTA-500, а также одержала три победы над теннисистками из первой десятки.

Белинда Бенчич Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО

Экс третья ракетка мира Григор Димитров начнёт сезон-2026 в Брисбене. Последним турниром теннисиста стал осенний «Мастерс» в Париже — болгарин тогда вышел во второй круг, а затем снялся с матча с Даниилом Медведевым. Сейчас Димитрову предстоит защита очков за прошлогодний полуфинал Брисбена. Григор тогда играл с Иржи Легечкой и по ходу поединка отказался от продолжения борьбы. Примечательно, что последним титулом для болгарина стал как раз таки Брисбен, но 2024 года.

Григор Димитров Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО

В 2025-м болгарин принял участие всего в 12 турнирах и снялся с шести из них до старта или во время матча. Главная драма произошла на Уимблдоне, когда Димитров вёл у Янника Синнера со счётом 2:0 по сетам и прекратил борьбу из-за травмы. «Мне потребовалось довольно много времени, чтобы снова укрепить мышцы. Это было очень болезненное, очень тяжёлое лето. Я не мог подавать, не мог бить справа — вообще ничего. Я провёл очень много времени в тренажёрном зале. Это был долгий, очень тяжёлый процесс, но я понял, что мне ничего другого не оставалось, кроме как прислушаться к своему телу», — приводит слова Димитрова издание Punto de Break.

Для Маркеты Вондроушовой Брисбен тоже станет дебютным турниром в новом сезоне. Чемпионка Уимблдона-2023 в соцсетях поделилась кадрами тренировок с соотечественницей Терезой Валентовой. В прошлом году Вондроушова начала сезон не в Брисбене, а в Аделаиде. Там чешская теннисистка вышла во второй круг и снялась по ходу встречи с Дианой Шнайдер.

В 2025 году Вондроушова выиграла первый трофей, начиная с Уимблдона-2023. На «пятисотнике» в Берлине спортсменка победила в финале китаянку Ван Синьюй, а ещё по ходу турнира выбила из сетки первую ракетку мира Арину Соболенко.

Маркета Вондроушова Фото: Из личного архива Маркеты Вондроушовой

Сезон-2026 начнётся для Каспера Рууда на United Cup, где теннисист выступит в составе сборной Норвегии. Спортсмен уже опробовал корты на арене в Сиднее, а также посетил местный пляж. На турнире Рууда сначала ждёт битва с Алексом де Минором, а затем — сражение с Якубом Меншиком. Любопытно, что обоим теннисистам норвежец уступает в личных встречах: австралиец ведёт у него со счётом 2-0, а чех — 1-0. Удастся ли Касперу прервать неудачные серии? Скоро узнаем.

В прошлом году спортсмен взял два трофея, один из которых — это «Мастерс» в Мадриде. Примечательно, что за тот сезон все три победы над игроками топ-10 норвежец одержал именно на том турнире ATP-1000 — Рууд тогда одолел Тейлора Фрица, Даниила Медведева и Джека Дрейпера.

Каспер Рууд Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО

Новый теннисный сезон стартует для Аманды Анисимовой и Присциллы Хон в Брисбене. Прошлогодний турнир завершился для австралийки уже в первом круге, а американка даже не стала заявляться туда. «Чувствую себя хорошо. Я люблю начинать в Австралии, это одно из моих любимых мест. У меня был хороший предсезонный период, и я с нетерпением жду начала сезона», — сказала Анисимова пресс-службе турнира.

Присцилла Хон и Аманда Анисимова Фото: Из личного архива Присциллы Хон

В соцсетях Хон поделилась фото с Амандой, на котором они счастливо улыбаются и держат в руках стаканчики с кофе. Американка и австралийка давно дружат, поэтому их тёплая встреча не кажется удивительной. «Что в первую очередь сделаю в Брисбене? Увижусь с моей подругой Присциллой [Хон], которая живёт здесь. Запланировано ли у нас что-нибудь особенное? Вероятно, выпьем хороший кофе», — поделилась Аманда в беседе с пресс-службой турнира в Брисбене.

В Перт отправились Кори Гауфф и Тейлор Фриц для того, чтобы выступить на United Cup за сборную США. Пресс-служба турнира отвела спортсменов на пляж, где те порезвились с местными детьми, а также поиграли с ними в теннис на песке. United Cup начнётся для Кори матчем с аргентинкой Соланой Сьеррой, затем Гауфф сразится с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Тейлор же сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а также с испанцем Хауме Мунаром.

После United Cup Гауфф и Фриц полетят в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. В прошлом году спортсменка уступила Пауле Бадосе и покинула турнир в 1/4 финала, а Тейлор проиграл Гаэлю Монфису и завершил борьбу уже в третьем круге.

Кори Гауфф и Тейлор Фриц Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО

Даниил Медведев, как и многие другие, выступит в Брисбене. Теннисист уже потренировался на местных кортах и провёл весёлый спарринг с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. На видео, которое опубликовала пресс-служба турнира, можно заметить обновлённый имидж россиянина — он побрился и поменял причёску. Будем верить, что эти изменения и хорошее расположения духа помогут Даниилу в новом сезоне. «Так здорово, что ты вернулся», — сказано в описании этого ролика.

В прошлом сезоне Медведев выиграл один турнир ATP-250, одолев француза Корентена Муте в финале Алма-Аты. Тем самым россиянин прервал шестиматчевую серию поражений в решающих матчах. Тот трофей стал для нашего теннисиста первым с мая 2023 года, когда он победил в финале «Мастерса» в Риме. Примечательно, что на счету Даниила 21 титул, и все они завоёваны в разных городах, а вот Брисбена среди них нет.

Соревнования в женской одиночной сетке Брисбена пройдут с 4 по 11 января 2026 года, а в мужской — с 5 по 11 января. United Cup начнётся 2 января 2026-го, а завершится турнир 11 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».