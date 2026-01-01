Скидки
Главная Теннис Статьи

Расписание теннисных турниров января 2026, включая Australian Open: где сыграют Медведев, Джокович, Мирра Андреева, Александрова

Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Даниил Сальников
Расписание теннисных турниров января 2026-го
На Зелёном континенте стартует новый теннисный сезон. Почти все топы уже на месте. Первый ТБШ совсем близко!

Теннисного межсезонья будто и не было. То один, то другой выставочный турнир не давал забывать об этой замечательной игре. И вот уже в самом начале января стартует новый сезон-2026. Всего пару недель отведено на регулярные соревнования ATP и WTA, после чего с 18 января начнётся первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. Посмотрим на расписание соревнований первого месяца года, в том числе с участием наших теннисистов и ведущих спортсменов мира.

Материалы по теме
ATP ввела новые правила из-за жары. Медведеву уже не нужно засовывать голову в морозилку
ATP ввела новые правила из-за жары. Медведеву уже не нужно засовывать голову в морозилку

United Cup. Перт, Сидней (Австралия). 2-11 января

Хард, открытые корты.

Список участников: США (чемпион-2023, 2025), Канада, Италия (финалист-2023), Австралия (хозяин), Великобритания, Германия (чемпион-2024), Бельгия, Франция, Польша (финалист-2024, 2025), Испания, Чехия, Греция, Япония, Аргентина, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Китай.

Полный заявочный лист.

С 1989 года Австралия традиционно встречает теннисный караван командным турниром. Сначала это был Hopman Cup, разыгрывавшийся в миксте, с 2020-го по 2022-й проводился ATP Cup (там играли только мужчины), а с 2023-го на United Cup снова сражаются сборные, составленные из мужчин и женщин. 18 лучших команд, сформированных по рейтингам ATP и WTA их участников, разбиты на шесть групп по три коллектива. Каждая команда внутри тройки играет с каждой. Матч состоит из двух одиночек и микста. После этого формируется плей-офф из шести победителей групп и двух лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

United Cup. Сетка турнира

Россия и Беларусь уже четвёртый год отстранены от всех командных теннисных соревнований, поэтому их старт в United Cup пока откладывается до лучших времён. По сравнению с прошлым годом, в турнире не участвуют сборные Бразилии, Хорватии и Казахстана. Их заменили Бельгия, Япония и Нидерланды. Отметим, что на турнире, помимо впечатляющего призового фонда в $ 11,17 млн, разыгрываются и рейтинговые очки, которые зависят от стадии турнира и силы соперника.

WTA-500. Брисбен (Австралия). 4-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Клара Таусон (12), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Брисбене носит высокий статус «пятисотника». Он проводится с 2009 года. Победительницей-2015 становилась Мария Шарапова. До финала доходили ещё две россиянки – Анастасия Павлюченкова (2013) и Полина Кудерметова (2025). В числе участниц-2026 оказалась первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и ещё семь россиянок во главе с представительницами топ-10 Миррой Андреевой и Екатериной Александровой. Также в заявке значится и чемпионка-2024 Елена Рыбакина из Казахстана.

Материалы по теме
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест

WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Элина Свитолина (14), Эмма Наварро (15), Ива Йович (35), Александра Эала (52), Джаниче Чен (53), Магда Линетт (55), Ван Синьюй (56), Питон Стирнс (63).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде разыгрывается с 1886 года. Среди победительниц значились и отечественные теннисистки – Лейла Месхи (1990) и Елена Дементьева (2009), до финала также добирались Татьяна Панова (2002), Вера Звонарёва (2006, 2007) и Елена Веснина (2007). Два сезона турнир не проводился из-за ковида (2021-2022), а последней чемпионкой дважды стала Кори Гауфф (2023-2024). В этом году среди участниц россиянок нет.

Материалы по теме
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»
Эксклюзив
У российских теннисистов «кризис 29-леток». А Алькарас и Синнер — новая «Большая двойка»

ATP-250. Гонконг (Гонконг). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Лоренцо Музетти (8), Александр Бублик (11), Андрей Рублёв (16), Карен Хачанов (18), Лоренцо Сонего (39), Артюр Фис (40), Габриэль Диалло (41), Александр Мюллер (42).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гонконге с сезона-2024 занял место привычной Пуны (Индия), хотя до этого он довольно регулярно разыгрывался с 1973 года по 2002-й. Первым победителем обновлённой версии соревнований оказался россиянин Андрей Рублёв. В 2025-м чемпионом стал француз Александр Мюллер. В нынешнем розыгрыше в списке участников значатся два россиянина – Рублёв и Карен Хачанов.

Материалы по теме
Первый трофей для России в 2024-м! Рублёв начал сезон с победы в Гонконге
Первый трофей для России в 2024-м! Рублёв начал сезон с победы в Гонконге

ATP-250. Брисбен (Австралия). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Даниил Медведев (13), Алехандро Давидович-Фокина (14), Иржи Легечка (17), Томми Пол (20), Денис Шаповалов (23), Жоао Фонсека (24), Кэмерон Норри (27), Лёнер Тьен (28).

Полный заявочный лист.

Турнир в Брисбене в рамках мужского тура так же, как и женский, разыгрывается с 2009 года. По два раза чемпионами были британец Энди Маррей (2012, 2013) и болгарин Григор Димитров (2017, 2024). Действующим победителем является чех Иржи Легечка. До финала добирался и россиянин Даниил Медведев (2019). Двое последних значатся в списке участников и нынешнего розыгрыша.

Материалы по теме
Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира
Медведев не вытащил команду в финал Мировой теннисной лиги. Он уступил 524-й ракетке мира

ATP-250. Окленд (Новая Зеландия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Бен Шелтон (9), Каспер Рууд (12), Якуб Меншик (19), Лучано Дардери (26), Кэмерон Норри (27), Алекс Михельсен (38), Лоренцо Сонего (39), Александр Мюллер (42).

Полный заявочный лист.

Турнир в Окленде, как уже говорилось, проводится аж с XIX века. В 1993-м чемпионом тут становился россиянин Александр Волков, а в 1990-м до финала добирался Андрей Чесноков. В 2021 и 2022 годах соревнования не разыгрывались из-за коронавируса. А последними чемпионами были Ришар Гаске (2023), Алехандро Табило (2024) и Гаэль Монфис (2025). Заявочный лист – 2026 возглавили американец Бен Шелтон и норвежец Каспер Рууд. Россиян в списках участников не значится.

Материалы по теме
Топ-теннисист подарил сёстрам два роскошных пентхауса. Это обошлось ему в $ 1,1 млн
Топ-теннисист подарил сёстрам два роскошных пентхауса. Это обошлось ему в $ 1,1 млн

ATP-250. Аделаида (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Новак Джокович (4), Алехандро Давидович-Фокина (14), Иржи Легечка (17), Томии Пол (20), Франсиско Серундоло (21), Жоао Фонсека (24), Таллон Грикспор (25), Артур Риндеркнеш (29).

Полный заявочный лист.

Аделаида – довольно удачное место для россиян. Здесь дважды отличился Евгений Кафельников (1994, 1996), причём в первом финале он одолел соотечественника Александра Волкова. В 2003 году чемпионом стал Николай Давыденко, а после 2008-го турнир переехал в Брисбен. С возвращения Аделаиды в ATP-тур снова отличился представитель России – Андрей Рублёв (2020), а в 2022-м француз Гаэль Монфис обыграл в финале Карена Хачанова. В 2023-м тут победил Новак Джокович, затем отличился Иржи Легечка (2024), а следом – канадец Феликс Оже-Альяссим (2025). В этом году именно с Аделаиды начинает сезон 24-кратный чемпион Новак Джокович. Россиян в списке участников на этот раз нет.

Материалы по теме
Джоковичу нельзя тянуть с завершением карьеры. Следующий сезон — идеальный момент
Джоковичу нельзя тянуть с завершением карьеры. Следующий сезон — идеальный момент

WTA-500. Аделаида (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Белинда Бенчич (11), Клара Таусон (12), Линда Носкова (13), Эмма Наварро (15), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21).

Полный заявочный лист.

На втором подряд турнире категории WTA-500 снова ожидается серьёзный подбор участниц. В частности, среди них будут обе представительницы топ-10 из России – Мирра Андреева и Екатерина Александрова, а также обе теннисистки, разыгравшие последний финал – Мэдисон Киз и Джессика Пегула из США. Заявлены и ещё две россиянки — Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Материалы по теме
«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Мирра Андреева и Павлюченкова добрались до Австралии
«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Мирра Андреева и Павлюченкова добрались до Австралии

WTA-250. Хобарт (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Элисе Мертенс (20), Эмма Радукану (29), Маккартни Кесслер (31), Ива Йович (35), Энн Ли (38), Ева Лис (38), Джессика Бузас Манейро (41), Татьяна Мария (45).

Полный заявочный лист.

Турнир на острове Тасмания появился в женском туре в 1994 году. Чемпионками тут среди прочих теннисисток становились россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013), финалистками также были Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008). После двухлетнего перерыва из-за ковида в Хобарте отличались исключительно американки – Лорен Дэвис (2023), Эмма Наварро (2024) и Маккартни Кесслер (2025). Последняя, а также Элисе Мертенс и Эмма Радукану возглавили список участниц розыгрыша-2026.

Материалы по теме
Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026! Вера в 41 год серьёзно возвращается в тур
Звонарёва сыграет на Australian Open — 2026! Вера в 41 год серьёзно возвращается в тур

Grand Slam. Australian Open — м (Австралия). 18 января — 1 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Феликс Оже-Альяссим (5), Тейлор Фриц (6), Алекс де Минор (7), Лоренцо Музетти (8), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (16), Карен Хачанов (18).

Полный заявочный лист.

На мужском Australian Open традиционно соберутся все сильнейшие, включая 10-кратного победителя турнира Новака Джоковича и триумфатора двух последних лет Янника Синнера. Россиянин Даниил Медведев трижды был тут финалистом, но всякий раз проигрывал – Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Синнеру (2024). Помимо Медведева, в число участников-2026 по рейтингу попали ещё два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Материалы по теме
Как же так?! Медведев вёл 2:0 по сетам, но драматично проиграл финал AO Синнеру
Как же так?! Медведев вёл 2:0 по сетам, но драматично проиграл финал AO Синнеру

Grand Slam. Australian Open — ж (Австралия). 18-31 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Жасмин Паолини (8), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62), Оксана Селехметьева (100).

Полный заявочный лист.

Сразу пять россиянок должны попасть в посев на первом в сезоне ТБШ. А всего отечественных теннисисток попало в заявку по рейтингу девять, хотя это число не окончательное – кто-то ещё может попытаться пробиться в основу через квалификацию. Традиционно высоки шансы на успех у чемпионки-2023 и 2024, а также финалистки-2025 и первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Попробует защитить титул американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ
Соболенко сенсационно проиграла американке финал AO. Мэдисон Киз — новая чемпионка ТБШ
