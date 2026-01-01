Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января

На Зелёном континенте стартует новый теннисный сезон. Почти все топы уже на месте. Первый ТБШ совсем близко!

Теннисного межсезонья будто и не было. То один, то другой выставочный турнир не давал забывать об этой замечательной игре. И вот уже в самом начале января стартует новый сезон-2026. Всего пару недель отведено на регулярные соревнования ATP и WTA, после чего с 18 января начнётся первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. Посмотрим на расписание соревнований первого месяца года, в том числе с участием наших теннисистов и ведущих спортсменов мира.

United Cup. Перт, Сидней (Австралия). 2-11 января

Хард, открытые корты.

Список участников: США (чемпион-2023, 2025), Канада, Италия (финалист-2023), Австралия (хозяин), Великобритания, Германия (чемпион-2024), Бельгия, Франция, Польша (финалист-2024, 2025), Испания, Чехия, Греция, Япония, Аргентина, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Китай.

С 1989 года Австралия традиционно встречает теннисный караван командным турниром. Сначала это был Hopman Cup, разыгрывавшийся в миксте, с 2020-го по 2022-й проводился ATP Cup (там играли только мужчины), а с 2023-го на United Cup снова сражаются сборные, составленные из мужчин и женщин. 18 лучших команд, сформированных по рейтингам ATP и WTA их участников, разбиты на шесть групп по три коллектива. Каждая команда внутри тройки играет с каждой. Матч состоит из двух одиночек и микста. После этого формируется плей-офф из шести победителей групп и двух лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

Россия и Беларусь уже четвёртый год отстранены от всех командных теннисных соревнований, поэтому их старт в United Cup пока откладывается до лучших времён. По сравнению с прошлым годом, в турнире не участвуют сборные Бразилии, Хорватии и Казахстана. Их заменили Бельгия, Япония и Нидерланды. Отметим, что на турнире, помимо впечатляющего призового фонда в $ 11,17 млн, разыгрываются и рейтинговые очки, которые зависят от стадии турнира и силы соперника.

WTA-500. Брисбен (Австралия). 4-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Клара Таусон (12), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47).

Женский турнир в Брисбене носит высокий статус «пятисотника». Он проводится с 2009 года. Победительницей-2015 становилась Мария Шарапова. До финала доходили ещё две россиянки – Анастасия Павлюченкова (2013) и Полина Кудерметова (2025). В числе участниц-2026 оказалась первая ракетка мира и действующая чемпионка турнира Арина Соболенко и ещё семь россиянок во главе с представительницами топ-10 Миррой Андреевой и Екатериной Александровой. Также в заявке значится и чемпионка-2024 Елена Рыбакина из Казахстана.

WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Элина Свитолина (14), Эмма Наварро (15), Ива Йович (35), Александра Эала (52), Джаниче Чен (53), Магда Линетт (55), Ван Синьюй (56), Питон Стирнс (63).

Турнир в Окленде разыгрывается с 1886 года. Среди победительниц значились и отечественные теннисистки – Лейла Месхи (1990) и Елена Дементьева (2009), до финала также добирались Татьяна Панова (2002), Вера Звонарёва (2006, 2007) и Елена Веснина (2007). Два сезона турнир не проводился из-за ковида (2021-2022), а последней чемпионкой дважды стала Кори Гауфф (2023-2024). В этом году среди участниц россиянок нет.

ATP-250. Гонконг (Гонконг). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Лоренцо Музетти (8), Александр Бублик (11), Андрей Рублёв (16), Карен Хачанов (18), Лоренцо Сонего (39), Артюр Фис (40), Габриэль Диалло (41), Александр Мюллер (42).

Турнир в Гонконге с сезона-2024 занял место привычной Пуны (Индия), хотя до этого он довольно регулярно разыгрывался с 1973 года по 2002-й. Первым победителем обновлённой версии соревнований оказался россиянин Андрей Рублёв. В 2025-м чемпионом стал француз Александр Мюллер. В нынешнем розыгрыше в списке участников значатся два россиянина – Рублёв и Карен Хачанов.

ATP-250. Брисбен (Австралия). 5-11 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Даниил Медведев (13), Алехандро Давидович-Фокина (14), Иржи Легечка (17), Томми Пол (20), Денис Шаповалов (23), Жоао Фонсека (24), Кэмерон Норри (27), Лёнер Тьен (28).

Турнир в Брисбене в рамках мужского тура так же, как и женский, разыгрывается с 2009 года. По два раза чемпионами были британец Энди Маррей (2012, 2013) и болгарин Григор Димитров (2017, 2024). Действующим победителем является чех Иржи Легечка. До финала добирался и россиянин Даниил Медведев (2019). Двое последних значатся в списке участников и нынешнего розыгрыша.

ATP-250. Окленд (Новая Зеландия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Бен Шелтон (9), Каспер Рууд (12), Якуб Меншик (19), Лучано Дардери (26), Кэмерон Норри (27), Алекс Михельсен (38), Лоренцо Сонего (39), Александр Мюллер (42).

Турнир в Окленде, как уже говорилось, проводится аж с XIX века. В 1993-м чемпионом тут становился россиянин Александр Волков, а в 1990-м до финала добирался Андрей Чесноков. В 2021 и 2022 годах соревнования не разыгрывались из-за коронавируса. А последними чемпионами были Ришар Гаске (2023), Алехандро Табило (2024) и Гаэль Монфис (2025). Заявочный лист – 2026 возглавили американец Бен Шелтон и норвежец Каспер Рууд. Россиян в списках участников не значится.

ATP-250. Аделаида (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Новак Джокович (4), Алехандро Давидович-Фокина (14), Иржи Легечка (17), Томии Пол (20), Франсиско Серундоло (21), Жоао Фонсека (24), Таллон Грикспор (25), Артур Риндеркнеш (29).

Аделаида – довольно удачное место для россиян. Здесь дважды отличился Евгений Кафельников (1994, 1996), причём в первом финале он одолел соотечественника Александра Волкова. В 2003 году чемпионом стал Николай Давыденко, а после 2008-го турнир переехал в Брисбен. С возвращения Аделаиды в ATP-тур снова отличился представитель России – Андрей Рублёв (2020), а в 2022-м француз Гаэль Монфис обыграл в финале Карена Хачанова. В 2023-м тут победил Новак Джокович, затем отличился Иржи Легечка (2024), а следом – канадец Феликс Оже-Альяссим (2025). В этом году именно с Аделаиды начинает сезон 24-кратный чемпион Новак Джокович. Россиян в списке участников на этот раз нет.

WTA-500. Аделаида (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Белинда Бенчич (11), Клара Таусон (12), Линда Носкова (13), Эмма Наварро (15), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21).

На втором подряд турнире категории WTA-500 снова ожидается серьёзный подбор участниц. В частности, среди них будут обе представительницы топ-10 из России – Мирра Андреева и Екатерина Александрова, а также обе теннисистки, разыгравшие последний финал – Мэдисон Киз и Джессика Пегула из США. Заявлены и ещё две россиянки — Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

WTA-250. Хобарт (Австралия). 12-17 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Элисе Мертенс (20), Эмма Радукану (29), Маккартни Кесслер (31), Ива Йович (35), Энн Ли (38), Ева Лис (38), Джессика Бузас Манейро (41), Татьяна Мария (45).

Турнир на острове Тасмания появился в женском туре в 1994 году. Чемпионками тут среди прочих теннисисток становились россиянки Анна Чакветадзе (2007) и Елена Веснина (2013), финалистками также были Василиса Бардина (2007) и Вера Звонарёва (2008). После двухлетнего перерыва из-за ковида в Хобарте отличались исключительно американки – Лорен Дэвис (2023), Эмма Наварро (2024) и Маккартни Кесслер (2025). Последняя, а также Элисе Мертенс и Эмма Радукану возглавили список участниц розыгрыша-2026.

Grand Slam. Australian Open — м (Австралия). 18 января — 1 февраля

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Феликс Оже-Альяссим (5), Тейлор Фриц (6), Алекс де Минор (7), Лоренцо Музетти (8), Даниил Медведев (13), Андрей Рублёв (16), Карен Хачанов (18).

На мужском Australian Open традиционно соберутся все сильнейшие, включая 10-кратного победителя турнира Новака Джоковича и триумфатора двух последних лет Янника Синнера. Россиянин Даниил Медведев трижды был тут финалистом, но всякий раз проигрывал – Джоковичу (2021), Рафаэлю Надалю (2022) и Синнеру (2024). Помимо Медведева, в число участников-2026 по рейтингу попали ещё два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Grand Slam. Australian Open — ж (Австралия). 18-31 января

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Елена Рыбакина (5), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Жасмин Паолини (8), Мирра Андреева (9), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62), Оксана Селехметьева (100).

Сразу пять россиянок должны попасть в посев на первом в сезоне ТБШ. А всего отечественных теннисисток попало в заявку по рейтингу девять, хотя это число не окончательное – кто-то ещё может попытаться пробиться в основу через квалификацию. Традиционно высоки шансы на успех у чемпионки-2023 и 2024, а также финалистки-2025 и первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Попробует защитить титул американка Мэдисон Киз.