Как теннисисты отпраздновали Новый 2026 год: Андреева, Рыбакина, Медведев, Хачанов, Павлюченкова, Федерер, Швёнтек, Иванович

Мирра сияла, Рыбакина праздновала в шикарном платье: звёзды тенниса встретили Новый год
Маргарита Сальникова
Звёзды тенниса встретили Новый год
Гауфф зажигала на концерте, Иванович рефлексировала из-за развода со Швайнштайгером, Медведев привёз всю семью в Брисбен.

Новый 2026 год вступил в свои права! Совсем скоро начнётся теннисный сезон, и мы вновь увидим захватывающие битвы на кортах. Топ-игроки весело и зажигательно отметили праздник перед возвращением к напряжённому графику соревнований. В соцсетях спортсмены поделились новогодним настроением и показали, что делали в последние часы 2025-го и первые — следующего, уже наступившего.

47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова отметила Новый год вместе с возлюбленным Матиасом, с которым встречается с 2023-го. Совсем недавно Настя сообщила, что получила от него предложение руки и сердца. На выложенной фотографии пара мило позирует в лифте, и на руке нашей теннисистки можно разглядеть помолвочное кольцо. Помимо совместных снимков, россиянка показала праздничный стол, заставленный устрицами и соусниками. «За то, что остаётся, что растёт и что грядёт. С Новым годом», — так Павлюченкова подписала кадры.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко встретила 2026-й в компании сына Лео и собаки породы голдендудль. Судя по столу на снимке, можно предположить, что теннисистка с сыном вместе собирали конструктор. Уютную и семейную атмосферу на этом кадре дополнили домашние пижамы. Под этой фотографией спортсменка оставила лаконичную надпись: «С Новым годом».

Виктория Азаренко

Виктория Азаренко

Фото: Из личного архива Виктории Азаренко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кори Гауфф отпраздновала Новый год в австралийском городе Перте на концерте музыкального исполнителя Kaytranada. Теннисистка делилась в соцсетях, как отсчитывала секунды до 2026-го прямо во время мероприятия. А ещё показала, как от души подпевала песням и танцевала под них. Праздничный лук Кори получился по-настоящему ярким — спортсменка надела бордовый топ с пайетками, а также блестящую мини-юбку под цвет верха. Образ девушки дополнили серебристые серьги и браслеты. «Новогодняя нооочь» — сказано в описании фотографии Гауфф.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: Из личного архива Кори Гауфф

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки также поделилась тем, как встретила 2026-й. Теннисистка выложила фотографию, на которой радостно улыбается вместе с мужем — экс-игроком НБА Дэвидом Ли. Одежда у обоих праздничная, а добавить снимку яркий акцент Каролина решила с помощью красного маникюра. Символом 2026 года стала Огненная лошадь, так что выбор такого цвета очень символичен. «С Новым годом всех! Пусть ваши желания и мечты сбудутся в 2026 году!» — обратилась Возняцки к подписчикам в соцсетях.

Каролина Возняцки

Каролина Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» Алина Корнеева встретила праздник в австралийской столице — городе Канберре. На фотографиях спортсменка с улыбкой позирует на улице и на фоне новогодних декораций. Бело-голубой образ Алины получился очень милым и гармоничным — девушка надела длинную джинсовую юбку, а также джинсовый верх без рукавов. Лук дополнили белые и нежно-голубые кроссовки, светлая рубашка и сумка того же цвета. Теннисистка решила добавить фотографии забавную подпись: «Представим, что повсюду снег».

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович тоже поделилась новогодней фотографией. На снимке сербка улыбается и позирует возле маленькой ёлочки. Свой образ экс-теннисистка решила сделать полностью серебряным — Ана надела длинное платье с разрезом на бедре, босоножки на шпильке, сверкающие серёжки и блестящие часы. Иванович также добавила интересный акцент в виде перстня с большим фиолетовым камнем.

«2025-й… Спасибо за то, что ты был самым сложным и самым прекрасным учителем, которого я могла попросить. Спасибо за уроки, вызовы и за то, что показал мне, где ещё нужно расти. Я вступаю в 2026 год с миром в сердце и огромным волнением по поводу того, что ждёт впереди. И, несмотря ни на что, я всегда благодарна своей семье и друзьям — ваша любовь поддерживала меня больше, чем вы когда-либо осознаёте», — такую трогательную подпись оставила Иванович. В декабря прошлого года стало известно, что Ана подала на развод с чемпионом мира по футболу Бастианом Швайнштайгером после девяти лет брака. У пары трое сыновей — Лука, Леон и Тео.

Ана Иванович

Ана Иванович

Фото: Из личного архива Аны Иванович

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Мирра Андреева провела праздник в Брисбене. Компанию теннисистке в торжественный день составили тренеры и мама Раиса. Новогодний образ вышел у Андреевой в коричнево-белых тонах — спортсменка примерила на себя поло и юбку, а также надела серую обувь. Сияния фотографии помогла добавить сумка с серебристыми блёстками. Ну а фирменные кудрявые волосы Мирры сделали снимок живым и ярким. «С НОВЫМ ГОДОМ» — написала в соцсетях девятая ракетка мира.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, как и Мирра Андреева, в новогоднюю ночь была в Брисбене. Теннисистка поразила подписчиков шикарным образом на праздник. Представительница Казахстана предстала в длинном сером платье с вырезом на груди, а красоту Елены подчеркнули распущенные волосы с лёгкой укладкой. Внешний вид Рыбакиной получился очень модным и элегантным. Для поздравления с праздником спортсменка добавила милую фотографию, на которой изображён гибрид ёлки и панды, а рядом с ним — ёлочка из маленьких пандочек. «Всех с Новым годом», — написано на снимке.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек порадовала поклонников ярким новогодним снимком из Сиднея. Праздник вторая ракетка мира провела в компании тренера Вима Фиссетта. Теннисистка надела блестящий серебристый топ и забавные золотые очки с числом 2026. Фиссетт ограничился простой рубашкой, но ободок с надписью «Happy New Year» помог сделать образ более живым.

В Сиднее спортсменке предстоит участие в турнире United Cup за сборную Польши. Первый матч Ига сыграет с немкой Евой Лис, а дальше Швёнтек ждёт нидерландка Сюзан Ламенс.

Ига Швёнтек

Ига Швёнтек

Фото: Из личного архива Иги Швёнтек

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде Карен Хачанов встретил 2026 год не в каком-то австралийском городе, как многие теннисисты, а в Дубае. Спортсмен поделился с поклонниками праздничным кадром на фоне ёлки. Дерево украшено множеством шариков, и под ним лежит куча подарков. Для новогодней ночи Карен подобрал стильный образ, а ещё украсил снимок своей фирменной ослепительной улыбкой. Под фотографией теннисист оставил доброе послание подписчикам: «Желаю всем счастливого Нового года! Пусть 2026 год будет ярким и запоминающимся».

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер опубликовал в соцсетях красивые кадры с празднования Нового года. Бывшая первая ракетка мира примерил на себя интересную шляпу, а также белую рубашку. Серебряные часы помогли подчеркнуть статность и элегантность Маэстро, ну а радостная улыбка наполнила фотографию теплом и подарила заряд позитива подписчикам Роджера. «Настроение — 2026 год», — такую подпись решил оставить Федерер под снимком.

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер тоже показала в соцсетях, как встретила 2026-й. Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» сделала на стене надпись «Happy New Year» и сфотографировалась на её фоне. Экс-теннисистка надела золотые очки «2026», примерила на себя ободок с тем же числом и украсила волосы мишурой. Получился очень яркий и праздничный снимок, каждая деталь на нём дополняет друг друга. Кербер оставила на кадре лаконичную подпись: «С Новым 2026 годом!».

Анжелика Кербер

Анжелика Кербер

Фото: Из личного архива Анжелики Кербер

Первая ракетка России Даниил Медведев привёз в Австралию всю свою большую семью. С ним приехали жена Даша и две дочки — Алиса и Виктория. Причём Вика родилась в январе 2025 года и через несколько дней будет отмечать первый год со дня рождения. Семейство Медведевых сфотографировалось в новогодних пижамах на фоне украшенной ёлочки. У обеих дочерей одинаковый принт на одежде, а у Алисы ещё и нарядный ободок, соответствующий празднику.

Даниил Медведев с семьёй

Даниил Медведев с семьёй

Фото: Из личного архива Дарьи Медведевой

У Даниила большие планы на австралийскую серию — он выступит сначала на турнире ATP-250 в Брисбене, а потом переберётся в Мельбурн, чтобы сыграть на первом ТБШ сезона-2026. 2025 год Медведев начал сразу с Australian Open, где сенсационно проиграл во втором круге. Поэтому сейчас россиянину до конца января практически не надо защищать очков.

Соревнования женщин на Australian Open пройдут с 18 по 31 января, а мужской турнир продлится с 18 января по 1 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

