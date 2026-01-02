«Соперничество с Соболенко есть, она лидирует… Пока». Мирра снова готова дать бой Арине

Совсем скоро у Мирры Андреевой начнётся новый теннисный год. График соревнований в этот раз получился для неё особенно насыщенным — перед Australian Open россиянка запланировала участие в турнирах категории WTA-500 в Брисбене и Аделаиде. Спортсменка прилетела в Австралию несколько дней назад и уже успела сходить в заповедник коал, потренироваться с Анастасией Павлюченковой и, конечно же, весело отметить Новый год.

В 2025-м Мирра Андреева ограничилась одним соревнованием до начала первого «Шлема» — тогда теннисистка выступила лишь в Брисбене, причём в обоих разрядах. В одиночке россиянка дошла до полуфинала, где её остановила лидер рейтинга Арина Соболенко, а вот игра в дуэте завершилась для Мирры первым парным титулом — спортсменка в тандеме с Дианой Шнайдер победила в решающем матче Анну Калинскую и Присциллу Хон. Стоит упомянуть, что в Аделаиду Андреева тогда тоже заявилась, однако потом пропала из сетки. Сейчас на австралийской серии девятой ракетке мира предстоит защитить 435 рейтинговых очков. И это немало.

В нынешнее межсезонье теннисистка проверила форму на «выставке» Macau Tennis Masters, где не только получила важную игровую практику, но и стала победительницей соревнований в составе команды своего тренера Кончиты Мартинес. Мирра приняла участие в единственном для себя матче на турнире, в котором закрыла Александру Эалу со счётом 6:4, 6:2. Причём благодаря этой победе коллектив, в котором выступала россиянка, досрочно завоевал титул, не оставив соперникам шансов догнать себя.

По ходу выставочного турнира в Макао Андреева также поделилась с прессой своими целями на будущее. Мирра не скрывает, что мечтает о больших победах и уже сейчас задумывается о том, каким игроком хочет стать. «Конечно, я хочу выиграть несколько турниров «Большого шлема». Это было бы здорово, и, честно говоря, просто хочу оставаться собой. Я бы сказала, что хочу стать теннисисткой, которую все запомнят за любознательность на корте, за то, что за мной интересно наблюдать, за скромность, как у Рафы [Надаля]. Я хочу оставить свой след в туре, и я надеюсь добиться этого», — сказала Андреева в эфире Story10.

Под конец прошлого года 18-летняя теннисистка перебралась в Брисбен, где начала планомерную подготовку к первому турниру сезона-2026. В рамках тренировочного процесса Андреева провела спарринг с соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Спортсменки даже сделали милое селфи и оставили забавную подпись к нему: «Дуэт мамы и дочки воссоединился». Новый год Мирра также встретила в Брисбене, компанию в тот день ей составили наставники и мама.

Между тренировками Андреева позволила себе немного отдохнуть от привычного режима и познакомиться с австралийской фауной. Юная теннисистка посетила заповедник коал, где пообщалась со зверюшками и зарядилась положительными эмоциями. Позже ей удалось увидеть и кенгуру — один из самых узнаваемых символов Австралии. Россиянка даже набралась смелости и погладила животное. Такие милые эпизоды стали для Мирры возможностью переключиться, получить незабываемые впечатления и ещё лучше адаптироваться к местным условиям перед стартом сезона.

На пресс-конференции до начала турнира в Брисбене Андреева рассказала журналистам о своём недавнем визите в заповедник. Особенно её впечатлила коала по имени Цезарь. «Он был таким красивым мальчиком. Я думаю, что заповедник обязательно нужно посетить, когда ты в Австралии: увидеть коал, погладить их и лучше познакомиться с животными. Это был действительно приятный опыт для меня», — отметила теннисистка.

Россиянка также поделилась ожиданиями от турнира в Брисбене, подчеркнув, что ей очень нравятся этот город и атмосфера соревнований там. «Я люблю Брисбен и этот турнир. Это отличная подготовка к Australian Open — для меня не может быть лучшего первого турнира в сезоне. Я всегда очень рада приехать сюда, потому что это первый турнир года и он проходит в таком прекрасном месте. Я доходила до четвертьфинала и полуфинала, и в этом году мне нужно выступить лучше. Это то, что я собираюсь попытаться сделать», — сообщила девятая ракетка мира.

В разговоре с журналистами Андреева порассуждала на тему соперничества с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Мирра рассказала, как воспринимает конкуренцию с белоруской и чего ждёт от будущих игр. «Арина уже четыре раза обыграла меня, а я победила дважды. Может быть, соперничество немного есть, но она лидирует… К сожалению… Пока что», — отметила Андреева. «Я думаю, у нас будет много отличных матчей в будущем. Очевидно, что мне придётся победить некоторых топовых игроков, если я хочу выиграть титулы», — добавила спортсменка.

Беседа о лидере рейтинга плавно перешла к воспоминаниям о завоевании титула в Индиан-Уэллсе. На этом турнире россиянка победила в финале белоруску и, помимо «тысячника» в Дубае, завоевала второй подряд крупнейший для себя трофей в карьере. «Это дало мне много уверенности. Победа на Индиан-Уэллсе — это важная веха в моей карьере до сих. Победить на турнире и обыграть первую ракетку мира — это очень запоминающееся для меня событие», — сказала Андреева.

Отдельно наша теннисистка затронула вопрос поединков с сильнейшими спортсменками тура. Россиянка ответила, какой опыт дают такие матчи и чем они помогают совершенствовать собственную игру. «Ты побеждаешь их один или два раза, а затем узнаёшь их лучше. В конце концов, это те, с кем ты будешь играть на протяжении всей своей карьеры», — поделилась мыслями Мирра.

Судя по всему, боевой настрой и мотивация Андреевой перед началом сезона находятся на высоком уровне. И, кажется, она намерена сконцентрироваться на одиночных матчах на важнейших стартах. Россиянка не стала заявляться на Australian Open в дуэте с Дианой Шнайдер, решив выступить пока только на «пятисотнике» в Брисбене в тандеме с Екатериной Александровой. Напомним, в прошлом сезоне МиДи вместе завоевали два титула — всё в том же Брисбене и на «тысячнике» в Майами.

В конце 2025-го поползли слухи, что тренер Мирры уговаривала подопечную прекратить выступления в дуэте и сосредоточиться на одиночных поединках. Почему? Олимпийская чемпионка Пекина Елена Дементьева объясняет это так: «Кончита Мартинес в середине сезона настаивала, чтобы Мирра перестала играть в паре, пропускала какие-то турниры, сконцентрировалась на одиночке. Первый сезон, большие нагрузки, наверное, она не смогла повлиять на решение Мирры. Но, как говорила, это сложно, когда получается в паре [отказаться от участия]. Иногда это действительно тебе в помощь: можешь разыграться, привыкнуть к покрытию. Порой это хорошее утешение после того, как ты рано вылетел в одиночном турнире. Это очень сложное решение, ты никогда не знаешь, как далеко пройдёшь по сетке, и делать ставку только на одиночку — очень сложно, рискованно», — заявила Дементьева в интервью, выложенном на YouTube-канале First&Red.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Getty Images

Остаётся надеяться, что частичный отказ от парного разряда даст Мирре дополнительные силы для достижения новых вершин в одиночке. С нетерпением ждём старта сезона, чтобы увидеть, как россиянка реализует свой потенциал на корте.

Турнир в Брисбене состоится с 4 по 11 января. Соревнования женщин на Australian Open пройдут с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».